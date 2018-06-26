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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 1 тайм
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:1 1 тайм
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.3 X–4.7 П2–1.52
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–4 X–3.8 П2–1.85
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–16.5 X–7.3 П2–1.17
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–6.7 X–4.5 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.7 X–3.35 П2–6.1
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.2 П2–2.95
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.35 X–3.55 П2–1.85
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.65 X–3.2 П2–2.95
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.6 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:02:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
0:0
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
0:1
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:11:0
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Ахмед Муса
2
2
7
Джон Стоунс
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Артём Дзюба
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Эден Азар
2
2
12
Лука Модрич
2
2
13
Мохамед Салах
2
2
14
Майл Единак
2
2
15
Юссеф Эн-Несири
1
1
16
Фелипе Балой
1
1
17
Миши Батшуайи
1
1
18
Яго Аспас
2
1
19
Кейсуке Хонда
2
1
20
Йерри Мина
1
1
21
Хосе Игнасио Начо
1
1
22
Рикарду Куарежма
2
1
23
Дилан Бронн
2
1
24
Марко Ройс
2
1
25
Хуан Куадрадо
2
1
26
Хуан Кинтеро
2
1
27
Анте Ребич
2
1
28
Ирвин Лосано
2
1
29
Халид Бутаиб
2
1
30
Серхио Агуэро
2
1
31
Юссуф Поульсен
2
1
32
Джесси Лингард
2
1
33
Ола Тойвонен
2
1
34
М'Байе Ньянг
2
1
35
Килиан Мбаппе
2
1
36
Радамель Фалькао
2
1
37
Дрис Мертенс
2
1
38
Вахби Хазри
2
1
39
Юйа Осако
2
1
40
Такаси Инуи
2
1
41
Альфред Финнбогасон
2
1
42
Неймар
2
1
43
Александар Коларов
2
1
44
Александр Головин
2
1
45
Александр Митрович
2
1
46
Гжегож Крыховяк
2
1
47
Гранит Джака
2
1
48
Иван Ракитич
2
1
49
Кристиан Эриксен
2
1
50
Мусса Ваг
2
1
51
Садио Мане
2
1
52
Сон Хын Мин
2
1
53
Стивен Цубер
2
1
54
Тони Кроос
2
1
55
Хавьер Эрнандес
2
1
56
Хосе Мария Хименес
2
1
57
Шердан Шакири
2
1
58
Юрий Газинский
3
1
59
Иско
3
1
60
Салем Аль-Доссари
3
1
61
Эдинсон Кавани
3
1
62
Карлос Вела
2
1
63
Синдзи Кагава
2
1
64
Фержани Сасси
2
1
65
Антуан Гризманн
2
1
66
Карим Ансарифард
3
1
67
Андреас Гранквист
2
1
68
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Австралия Перу

Перуанцы отметились голом на ЧМ впервые за 36 лет. LIVE

Онлайн-трансляция матча третьего тура ЧМ-2018 Австралия — Перу

В матче третьего тура группы С на ЧМ-2018 Австралия пытается пробиться в плей-офф, а Перу — хлопнуть дверью. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Группа C  |   26 июня 17:00   |  1 тайм
Австралия
Сборная Австралии
0:1
< Сборная Перу
Перу
Стадион «Стадион Фишт», Сочи | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Единак 10'
Каррильо 18'
Подробная статистика матча
Сборная Австралии
Основные составы
Сборная Перу
1 (в)   Мэтью Райан
19 (з)   Джош Рисдон
16 (з)   Азиз Бехич
20 (з)   Трент Сэйнсбари
15 (п)   Майл Единак 10'
5 (п)   Марк Миллигэн
13 (п)   Аарон Муй
23 (п)   Томас Рогич
7 (н)   Мэтью Леки
9 (н)   Томи Юрич
10 (н)   Робби Круз
1 (в)   Педро Гальесе
17 (з)   Луис Адвинкула
6 (з)   Мигель Трауко
15 (з)   Кристиан Рамос
4 (п)   Андресон Сантамария
19 (п)   Йошимар Йотун
13 (п)   Ренато Тапиа
8 (п)   Кристиан Куэва
20 (п)   Эдисон Флорес
18 (н)   Андре Каррильо 18'
9 (н)   Хосе Паоло
Запасной состав
12 (в)   Брэдли Джонс
18 (в)   Даниэль Вукович
2 (з)   Милош Дегенек
3 (з)   Джеймс Мередит
6 (з)   Мэттью Юрман
8 (п)   Массимо Луонго
17 (п)   Даниэль Арзани
22 (п)   Джексон Ирвайн
21 (п)   Димитри Петратос
11 (н)   Эндрю Наббаут
4 (н)   Тим Кэхилл
14 (н)   Джейми Макларен
12 (в)   Карлос Каседа
21 (в)   Хосе Карвальо
2 (з)   Альберто Родригес
3 (з)   Альдо Корсо
5 (з)   Мигель Араухо
22 (з)   Нильсон Лойола
7 (п)   Паоло Уртадо
16 (п)   Вильдер Картахена
23 (п)   Педро Акино
11 (н)   Рауль Руидиас
14 (н)   Энди Поло
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'35

А вот сейчас опасно! Последовал прострел на Круза, тот уже был готов переправить мяч в ворота, но Сантамария круто сыграл в подкате, в последний момент переправив мяч на угловой!

'33

Йотун проби издали. Неточно.

'31

Опасно могло быть! Австралийцы организовали отличную атаку, доведя ее до удара. Но, во-первых, удар был заблокирован Йотуном, а во-вторых, Рогич, который сделал классную передачу на 11-метровую отметку, оказался в офсайде.

'29

Муй исполнил передачу в штрафную, но ее прервал Гальесе.

'27

Рогич, казалось бы, завозился на входе в штрафную, но успел пробить с левой ноги. Мяч уходит на угловой.

'25

Флорес нанес удар по воротам после передачи Герреро со шрафного. Райан спокойно взял мяч в руки.

'22

Кстати, это первый гол перуанцев на чемпионате мира. Теперь Коста-Рика осталась единственной командой, которая ни разу не отметилась голом.

'20

Сразу же стали раскрываться австралийцы. Надо им быстро возвращаться в игру.

'18

ГООООООООООООООООЛ! Герреро сделал отличную передачу вдоль штрафной площади, Каррильо приложился и пробил в касание в дальний угол ворот. 1:0!

'17

Недовольны судейством Карасева перуанцы. Просили они назначить угловой, но российский арбитр показал «от ворот».

'15

Опасно! Муй забросил на Круза, тут прострелил в сторону одиннадцатиметровой отметки. Но мяч попал в защитника, отскочив в руки Гальесе.

'13

Попытались австралийцы организовать атаку через левый фланг — неудачно. Мяч оказался в руках Райана.

'11

Подошли к штрафной площади соперника австралийцы, но удар Бехича был в итоге заблокирован.

'10

Немного полежал и покорчился от боли Куэва, но встал и продолжил игру.

'9

Первая желтая карточка в матче. Получает ее Единак, который сыграл очень опасно. Вытянул ногу капитан сборной Австралии и попал шипами в плечо перуанского полузащитника.

'8

В первые минуты атакуют футболисты сборной Австралии. В основном через правый фланг.

'7

Вновь атака австралийцев через Единака. Тот отпасовал на правый фланг, затем мяч последовал в штрафную площадь, где оказался Робби Круз. Тот добежал до лицевой линии и прострелил вдоль ворот. Никого не оказалось на замыкании, да и мяч перехватил Гальесе.

'5

Последовал заброс из глубины поля на Леки, который догнал мяч у самой лицевой линии. Попробовал он исполнить навес в центр штрафной площади, но попал в защитника. Мяч отскочил к Единаку, который пробил выше ворот.

'3

Йотун сфолил на Рогиче в центре поля.

'2

Бехич обыгрался с Робби Крузом на левом фланге атаки. Внимательны защитники Перу.

'1

Матч начался!

16:56

Вышли команды на поле. Звучат национальные гимны Австралии и Перу.

16:54

Российским болельщикам сборная Перу была интересна, потому что в ней играет форвард московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Но сегодня на поле он не появится. Причина — травма.

16:48

Понятно, что сборная Австралии будет иметь сегодня сумасшедшую мотивацию. Для перуанцев же чемпионат по сути завершен — команда Рикардо Гареки потеряла шансы выйти из группы. Но сборная Перу является одной из двух команд на этом мундиале, которая не забила ни одного мяча. Чем не стремление хлопнуть дверью напоследок?

16:45

Напомним турнирное положение команд. Первое место в группе С занимает сборная Франции, в активе которой шесть очков. «Трехцветные» в параллельном матче встречаются с Данией, которая с четырьмя очками располагается на второй строчке. Австралийцы занимают третье место с одним набранным очком. Сборная Перу замыкает турнирную таблицу группы С, не набрав ни одного балла. Таким образом, Австралии для выхода в плей-офф необходимо сегодня побеждать и надеяться на поражение датчан от французов.

16:42

Матч, который проходит на стадионе «Фишт» в Сочи, судит российская бригада арбитров во главе с рефери Сергеем Карасевым.

16:41

Стартовый состав сборной Перу:

Вратарь: Педро Гальесе Луис Адвинкула, Мигель Трауко, Кристиан Рамос, Андресон Сантамария, Йошимар Йотун, Ренато Тапиа, Кристиан Куэва, Эдисон Флорес, Андре Каррильо, Хосе Паоло Герреро.

16:40

Представляем стартовые составы команд. Сборная Австралии:

Вратарь: Мэтью Райан Джон Рисдон, Азиз Бехич, Трент Сэйнсбари, Майл Единак, Марк Миллигэн, Аарон Муй, Томас Рогич, Мэтью Леки, Томи Юрич, Робби Круз.

16:31

Сама встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

16:30

Приветствуем всем любителей большого футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018, в котором встречаются команды Австралии и Перу.