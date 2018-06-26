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Йотун проби издали. Неточно.
Муй исполнил передачу в штрафную, но ее прервал Гальесе.
Рогич, казалось бы, завозился на входе в штрафную, но успел пробить с левой ноги. Мяч уходит на угловой.
Флорес нанес удар по воротам после передачи Герреро со шрафного. Райан спокойно взял мяч в руки.
Кстати, это первый гол перуанцев на чемпионате мира. Теперь Коста-Рика осталась единственной командой, которая ни разу не отметилась голом.
Сразу же стали раскрываться австралийцы. Надо им быстро возвращаться в игру.
Недовольны судейством Карасева перуанцы. Просили они назначить угловой, но российский арбитр показал «от ворот».
Попытались австралийцы организовать атаку через левый фланг — неудачно. Мяч оказался в руках Райана.
Подошли к штрафной площади соперника австралийцы, но удар Бехича был в итоге заблокирован.
Немного полежал и покорчился от боли Куэва, но встал и продолжил игру.
В первые минуты атакуют футболисты сборной Австралии. В основном через правый фланг.
Вновь атака австралийцев через Единака. Тот отпасовал на правый фланг, затем мяч последовал в штрафную площадь, где оказался Робби Круз. Тот добежал до лицевой линии и прострелил вдоль ворот. Никого не оказалось на замыкании, да и мяч перехватил Гальесе.
Последовал заброс из глубины поля на Леки, который догнал мяч у самой лицевой линии. Попробовал он исполнить навес в центр штрафной площади, но попал в защитника. Мяч отскочил к Единаку, который пробил выше ворот.
Йотун сфолил на Рогиче в центре поля.
Бехич обыгрался с Робби Крузом на левом фланге атаки. Внимательны защитники Перу.
Вышли команды на поле. Звучат национальные гимны Австралии и Перу.
Российским болельщикам сборная Перу была интересна, потому что в ней играет форвард московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Но сегодня на поле он не появится. Причина — травма.
Понятно, что сборная Австралии будет иметь сегодня сумасшедшую мотивацию. Для перуанцев же чемпионат по сути завершен — команда Рикардо Гареки потеряла шансы выйти из группы. Но сборная Перу является одной из двух команд на этом мундиале, которая не забила ни одного мяча. Чем не стремление хлопнуть дверью напоследок?
Напомним турнирное положение команд. Первое место в группе С занимает сборная Франции, в активе которой шесть очков. «Трехцветные» в параллельном матче встречаются с Данией, которая с четырьмя очками располагается на второй строчке. Австралийцы занимают третье место с одним набранным очком. Сборная Перу замыкает турнирную таблицу группы С, не набрав ни одного балла. Таким образом, Австралии для выхода в плей-офф необходимо сегодня побеждать и надеяться на поражение датчан от французов.
Матч, который проходит на стадионе «Фишт» в Сочи, судит российская бригада арбитров во главе с рефери Сергеем Карасевым.
Стартовый состав сборной Перу:
Вратарь: Педро Гальесе Луис Адвинкула, Мигель Трауко, Кристиан Рамос, Андресон Сантамария, Йошимар Йотун, Ренато Тапиа, Кристиан Куэва, Эдисон Флорес, Андре Каррильо, Хосе Паоло Герреро.
Представляем стартовые составы команд. Сборная Австралии:
Вратарь: Мэтью Райан Джон Рисдон, Азиз Бехич, Трент Сэйнсбари, Майл Единак, Марк Миллигэн, Аарон Муй, Томас Рогич, Мэтью Леки, Томи Юрич, Робби Круз.
Сама встреча начнется в 17.00 по московскому времени.
Приветствуем всем любителей большого футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018, в котором встречаются команды Австралии и Перу.