Напомним турнирное положение команд. Первое место в группе С занимает сборная Франции, в активе которой шесть очков. «Трехцветные» в параллельном матче встречаются с Данией, которая с четырьмя очками располагается на второй строчке. Австралийцы занимают третье место с одним набранным очком. Сборная Перу замыкает турнирную таблицу группы С, не набрав ни одного балла. Таким образом, Австралии для выхода в плей-офф необходимо сегодня побеждать и надеяться на поражение датчан от французов.