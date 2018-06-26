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Канте в центре поля работает за себя и за того парня. А Гризманн ошибается с пасом. Наставник «трехцветных» Дидье Дешам нервничает, глаза его полны озабоченности текущим положением дел.
Гризманн упал в штрафной, и трибуны свистят! Никто не трогал Антуана, сам плюхнулся на газон.
Дембеле приложился, мяч по уходящей траектории летел, но в ворота нырять не захотел.
Ого-го! Кантре проиграл мяч на бровке, в результате чего произошел опаснейший датский прорыв и прострел. Манданда, возможно, зацепил упавшего оппонента, однако судья предпочел не прибегать к видеопросмотру.
К вратарю Манданда откатывается мяч. Травму получил капитан сборной Дании Кьер, которому Жиру попал локтем по голове.
Французская перепасовочка близ владений Дании оканчивается штрафным.
Сидибе не может разобраться с противником...
Чуть более чем половина первого тайма уже позади.
Аут бросают французы... Прессингуют датчане, высоко встречают соперников.
Трибуны не затихают ни на минуту, уникальная атмосфера!
Давайте-ка еще разок полюбуемся на сегодняшний «старт» Франции.
Территорией владеет Франция. Ведет наступление преимущественно флангами. А Дания пытается контратаковать.
Варан в итоге изловчился пробить, но был неточен.
После рикошета Шмейхелю приходится смахивать мяч из «девятки». Угловой подают французы...
Без по-настоящему опасных моментов пока у нас.
Ветеран французского футбола вратарь Манданда, вызывающийся в сборную с 2008 года, но проигрывающий конкуренцию Ллорису, выбивает мяч подальше от своих владений. Пока что Бретуэйт доставляет ему хлопоты.
Максимальных скоростей команды пока не показывают. Вообще многие матчи третьего тура уже завершились неожиданно. Стоит ли ждать сенсации от нашей игры?
Отметим, французы сегодня выступают в непривычной форме — белая майка и темные трусы.
5000 тысяч соотечественников поддерживают Данию на трибунах. Наконец-то скандинавы подъехали!
Идет пока что борьба за инициативу. Датчане пытаются атаковать.
Резкое начало, надо сказать. Дания будет играть на победу, но и Франция, несмотря на полурезервный состав, настроена предельно решительно.
Бразильский рефери Сандро Рикки обслуживает игру.
Отгремели национальные гимны, и началась игра!
Даже Наполеон маршировал в «Лужники». Уж не из шестой ли палаты?
Вот что творилось на станции метро «Спортивная» перед игрой.
Состав сборной Дании! Каспер Шмейхель, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Матиас Йоргенсен, Хенрик Дальсгор, Йенс Ларсен, Томас Дилэйни, Кристиан Эриксен, Мартин Брейтуэйт, Андреас Корнелиус, Пионе Систо.
Представляем состав сборной Франции! Стив Манданда, Пренель Кимпембе, Рафаэль Варан, Джибриль Сидибе, Лукас Эрнандес, Н'Голо Канте, Стивен Нзонзи, Антуан Гризманн, Лемар, Оливье Жиру, Усман Дембеле.
Начало матча в 17.00 мск.
Текстовая трансляция матча третьего тура группы С на ЧМ-2018 Дания — Франция.