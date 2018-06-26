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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 1 тайм
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:1 1 тайм
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.3 X–4.7 П2–1.52
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–4 X–3.8 П2–1.85
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–16.5 X–7.3 П2–1.17
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–6.7 X–4.5 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.7 X–3.35 П2–6.1
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.2 П2–2.95
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.35 X–3.55 П2–1.85
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.65 X–3.2 П2–2.95
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.6 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:02:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
0:0
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
0:1
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:11:0
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
3
4
4
Денис Черышев
3
3
5
Диего Коста
3
3
6
Ахмед Муса
2
2
7
Джон Стоунс
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Артём Дзюба
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Эден Азар
2
2
12
Лука Модрич
2
2
13
Мохамед Салах
2
2
14
Майл Единак
2
2
15
Юссеф Эн-Несири
1
1
16
Фелипе Балой
1
1
17
Миши Батшуайи
1
1
18
Яго Аспас
2
1
19
Кейсуке Хонда
2
1
20
Йерри Мина
1
1
21
Хосе Игнасио Начо
1
1
22
Рикарду Куарежма
2
1
23
Дилан Бронн
2
1
24
Марко Ройс
2
1
25
Хуан Куадрадо
2
1
26
Хуан Кинтеро
2
1
27
Анте Ребич
2
1
28
Ирвин Лосано
2
1
29
Халид Бутаиб
2
1
30
Серхио Агуэро
2
1
31
Юссуф Поульсен
2
1
32
Джесси Лингард
2
1
33
Ола Тойвонен
2
1
34
М'Байе Ньянг
2
1
35
Килиан Мбаппе
2
1
36
Радамель Фалькао
2
1
37
Дрис Мертенс
2
1
38
Вахби Хазри
2
1
39
Юйа Осако
2
1
40
Такаси Инуи
2
1
41
Альфред Финнбогасон
2
1
42
Неймар
2
1
43
Александар Коларов
2
1
44
Александр Головин
2
1
45
Александр Митрович
2
1
46
Гжегож Крыховяк
2
1
47
Гранит Джака
2
1
48
Иван Ракитич
2
1
49
Кристиан Эриксен
2
1
50
Мусса Ваг
2
1
51
Садио Мане
2
1
52
Сон Хын Мин
2
1
53
Стивен Цубер
2
1
54
Тони Кроос
2
1
55
Хавьер Эрнандес
2
1
56
Хосе Мария Хименес
2
1
57
Шердан Шакири
2
1
58
Юрий Газинский
3
1
59
Иско
3
1
60
Салем Аль-Доссари
3
1
61
Эдинсон Кавани
3
1
62
Карлос Вела
2
1
63
Синдзи Кагава
2
1
64
Фержани Сасси
2
1
65
Антуан Гризманн
2
1
66
Карим Ансарифард
3
1
67
Андреас Гранквист
2
1
68
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Дания Франция

ЧМ-2018. Дания и Франция ведут бой за первое место. LIVE

Онлайн-трансляция решающего матча в группе С Дания — Франция

В решающем матче третьего тура группы С встречаются сборные Дании и Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Группа C  |   26 июня 17:00   |  1 тайм
Дания
Сборная Дании
0:0
< Сборная Франции
Франция
Стадион «Стадион Лужники», Москва | Главный судья: Сандро Рикки (Посус-ди-Калдас, Бразилия)
Подробная статистика матча
Сборная Дании
Основные составы
Сборная Франции
1 (в)   Каспер Шмейхель
14 (з)   Хенрик Далсгор
17 (з)   Йенс Ларсен
4 (з)   Симон Кьер
6 (з)   Андреас Кристенсен
13 (з)   Матиас Занка
8 (п)   Томас Делейни
10 (п)   Кристиан Эриксен
23 (п)   Пионе Систо
21 (н)   Андреас Корнелиус
11 (н)   Мартин Брайтвайт
16 (в)   Стив Манданда
21 (з)   Лукас-Франсуа Эрнандес
19 (з)   Джибриль Сидибе
4 (з)   Рафаэль Варан
3 (з)   Преснел Кимпембе
13 (п)   Н'Голо Канте
15 (п)   Стивен Н'Зонзи
8 (п)   Тома Лемар
11 (н)   Усман Дембеле
9 (н)   Оливье Жиру
7 (н)   Антуан Гризманн
Запасной состав
16 (в)   Йонас Лоссль
22 (в)   Фредерик Реннов
3 (з)   Янник Вестергор
5 (з)   Йонас Кнудсен
2 (п)   Микаэль Крон-Дели
15 (п)   Виктор Фишер
18 (п)   Лукас Лерагер
7 (п)   Уильям Квист
19 (н)   Лассе Шоне
9 (н)   Николай Йоргенсен
12 (н)   Каспер Дольберг
1 (в)   Уго Льорис
23 (в)   Альфонс Ареола
2 (з)   Бенжамен Павар
5 (з)   Самуэль Юмтити
17 (з)   Адиль Рами
22 (з)   Бенжамен Менди
6 (п)   Поль Погба
12 (п)   Корентин Толиссо
14 (п)   Блез Матюиди
18 (п)   Набиль Фекир
20 (п)   Флорьян Товен
10 (н)   Килиан Мбаппе
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'38

Канте в центре поля работает за себя и за того парня. А Гризманн ошибается с пасом. Наставник «трехцветных» Дидье Дешам нервничает, глаза его полны озабоченности текущим положением дел.

'36

Гризманн упал в штрафной, и трибуны свистят! Никто не трогал Антуана, сам плюхнулся на газон.

'33

Дембеле приложился, мяч по уходящей траектории летел, но в ворота нырять не захотел.

'31

Лемар лежит у штрафной сборной Дании. Внимания на него не обращают.

'29

Ого-го! Кантре проиграл мяч на бровке, в результате чего произошел опаснейший датский прорыв и прострел. Манданда, возможно, зацепил упавшего оппонента, однако судья предпочел не прибегать к видеопросмотру.

'28

К вратарю Манданда откатывается мяч. Травму получил капитан сборной Дании Кьер, которому Жиру попал локтем по голове.

'27

После навеса Лемара датчанам пришлось выносить мяч на угловой.

'26

Французская перепасовочка близ владений Дании оканчивается штрафным.

'25

Сидибе не может разобраться с противником...

'24

Чуть более чем половина первого тайма уже позади.

'22

Аут бросают французы... Прессингуют датчане, высоко встречают соперников.

'21

Трибуны не затихают ни на минуту, уникальная атмосфера!

'19

Давайте-ка еще разок полюбуемся на сегодняшний «старт» Франции.

и
'18

Территорией владеет Франция. Ведет наступление преимущественно флангами. А Дания пытается контратаковать.

'16

Варан в итоге изловчился пробить, но был неточен.

'15

После рикошета Шмейхелю приходится смахивать мяч из «девятки». Угловой подают французы...

'13

Без по-настоящему опасных моментов пока у нас.

'12

Ветеран французского футбола вратарь Манданда, вызывающийся в сборную с 2008 года, но проигрывающий конкуренцию Ллорису, выбивает мяч подальше от своих владений. Пока что Бретуэйт доставляет ему хлопоты.

'10

Максимальных скоростей команды пока не показывают. Вообще многие матчи третьего тура уже завершились неожиданно. Стоит ли ждать сенсации от нашей игры?

'8

Отметим, французы сегодня выступают в непривычной форме — белая майка и темные трусы.

'6

5000 тысяч соотечественников поддерживают Данию на трибунах. Наконец-то скандинавы подъехали!

'4

Идет пока что борьба за инициативу. Датчане пытаются атаковать.

'3

Резкое начало, надо сказать. Дания будет играть на победу, но и Франция, несмотря на полурезервный состав, настроена предельно решительно.

'2

Бразильский рефери Сандро Рикки обслуживает игру.

'1

Отгремели национальные гимны, и началась игра!

16:50

Даже Наполеон маршировал в «Лужники». Уж не из шестой ли палаты?

16:45

Вот что творилось на станции метро «Спортивная» перед игрой.

16:40

Состав сборной Дании! Каспер Шмейхель, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Матиас Йоргенсен, Хенрик Дальсгор, Йенс Ларсен, Томас Дилэйни, Кристиан Эриксен, Мартин Брейтуэйт, Андреас Корнелиус, Пионе Систо.

16:30

Представляем состав сборной Франции! Стив Манданда, Пренель Кимпембе, Рафаэль Варан, Джибриль Сидибе, Лукас Эрнандес, Н'Голо Канте, Стивен Нзонзи, Антуан Гризманн, Лемар, Оливье Жиру, Усман Дембеле.

10:10

Начало матча в 17.00 мск.

10:00

Текстовая трансляция матча третьего тура группы С на ЧМ-2018 Дания — Франция.