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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 0:0 1 тайм
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 0:0 1 тайм
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.6 X–2.7 П2–2.15
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.05 X–3.35 П2–2.35
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.6 X–4.5 П2–1.53
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.5 X–3.3 П2–2.15
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–14.5 X–7.3 П2–1.18
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.2 X–4.35 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.7 X–3.3 П2–6.2
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.1 П2–3.05
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.3 X–3.4 П2–1.9
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.8 X–3.1 П2–2.7
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.6 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:30:01:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:00:0
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
0:00:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:10:00:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
Россия
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
B2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
2
4
4
Диего Коста
2
3
5
Денис Черышев
3
3
6
Ахмед Муса
2
2
7
Джон Стоунс
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Артём Дзюба
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Эден Азар
2
2
12
Лука Модрич
2
2
13
Мохамед Салах
2
2
14
Майл Единак
2
2
15
Фелипе Балой
1
1
16
Миши Батшуайи
1
1
17
Кейсуке Хонда
2
1
18
Йерри Мина
1
1
19
Хосе Игнасио Начо
1
1
20
Дилан Бронн
2
1
21
Марко Ройс
2
1
22
Хуан Куадрадо
2
1
23
Хуан Кинтеро
2
1
24
Анте Ребич
2
1
25
Ирвин Лосано
2
1
26
Серхио Агуэро
2
1
27
Юссуф Поульсен
2
1
28
Джесси Лингард
2
1
29
Ола Тойвонен
2
1
30
М'Байе Ньянг
2
1
31
Килиан Мбаппе
2
1
32
Радамель Фалькао
2
1
33
Дрис Мертенс
2
1
34
Вахби Хазри
2
1
35
Юйа Осако
2
1
36
Такаси Инуи
2
1
37
Альфред Финнбогасон
2
1
38
Неймар
2
1
39
Александар Коларов
2
1
40
Александр Головин
2
1
41
Александр Митрович
2
1
42
Гжегож Крыховяк
2
1
43
Гранит Джака
2
1
44
Иван Ракитич
2
1
45
Кристиан Эриксен
2
1
46
Мусса Ваг
2
1
47
Садио Мане
2
1
48
Сон Хын Мин
2
1
49
Стивен Цубер
2
1
50
Тони Кроос
2
1
51
Хавьер Эрнандес
2
1
52
Хосе Мария Хименес
2
1
53
Шердан Шакири
2
1
54
Юрий Газинский
3
1
55
Салем Аль-Доссари
3
1
56
Эдинсон Кавани
3
1
57
Карлос Вела
2
1
58
Синдзи Кагава
2
1
59
Фержани Сасси
2
1
60
Антуан Гризманн
2
1
61
Андреас Гранквист
2
1
62
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Испания Марокко

Кто выйдет на Россию: Испания против Марокко. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Испания — Марокко

Сборная Испании сражается с национальной командой Марокко в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2018. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа В  |   25 июня 21:00   |  1 тайм
Испания
Сборная Испании
0:0
< Сборная Марокко
Марокко
Стадион «Стадион Калининград», Калининград | Главный судья: Равшан Ирматов (Ташкент, Узбекистан)
Подробная статистика матча
Сборная Испании
Основные составы
Сборная Марокко
1 (в)   Давид де
2 (з)   Даниэль 
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
15 (з)   Серхио Рамос
10 (п)   Тьяго Алькантара
21 (п)   Давид Сильва
5 (п)   Серхио Бускетс
6 (п)   Андрес Иньеста
22 (п)    Иско
19 (н)   Диего Коста
12 (в)    Мунир
2 (з)   Ашраф Хакими
4 (з)   Мануэл да
17 (п)   Набиль Дирар
14 (п)   Мбарк Буссуфа
6 (п)   Ромен Сес
8 (п)   Карим Эль-Ахмади
10 (п)   Юнес Беланда
7 (п)   Хаким Зиеш
16 (п)   Нордин Амрабат
13 (н)   Халид Бутаиб
Запасной состав
13 (в)   Кепа Аррисабалага
23 (в)   Пепе Рейна
4 (з)   Хосе Игнасио
12 (з)   Альваро Одриосола
14 (з)   Сесар Аспиликуэта
16 (з)   Начо Монреаль
7 (п)    Сауль
8 (п)    Коке
20 (п)   Марко Асенсио
11 (н)   Лукас Васкес
9 (н)    Родриго
17 (н)   Яго Аспас
1 (в)   Яссин Буну
3 (з)   Хамза Мендиль
5 (з)   Мехди Бенатиа
11 (п)   Файчал Файр
18 (п)   Амин Арит
21 (п)   Софьян Амрабат
23 (п)   Мехди Карсела-Гонсалес
9 (н)   Айюб Эль-Кааби
19 (н)   Юссеф Эн-Несири
20 (н)   Азиз Бухаддуз
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'7

Небольшая стычка произошла на поле. Нордин Амрабат грубо сыграл против Серхио Рамоса. Испанец обсудил с соперником этот эпизод.

'6

Выбили мяч футболисты Марокко из штрафной площади.

'5

Карвахаль заработал первый угловой у ворот команды Марокко.

'4

Иско простреливал во вратарскую площадь! Голкипер забрал мяч.

'3

Забрали себе мяч испанцы, но пока не спешат идти вперед.

'1

Марроканцы высоко прессингуют. Активно начала африканская команда.

'1

Матч начался!

21:00

Все готово к началу матча!

20:55

Команды выходят на поле. Впереди государственные гимны стран.

20:50

Известны стартовые играющих сегодня команд.

20:45

Испания может стать соперником сборной России по 1/8 финала чемпионата мира. Сейчас команда делит первое место в группе B с Португалией. На одно очко отстает от них Иран, сохраняющий шансы на выход в плей-офф.

20:40

Встреча пройдет в Калининграде и начнется в 21.00 мск.

20:35

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию заключительного матча группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Испании и Марокко.

10:05

Текстовая онлайн-трансляция поединка начнется в 20.30 мск.

10:00

Сборная Испании сразится с национальной командой Марокко в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2018.