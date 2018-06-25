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- 169329 просмотров Как прошел десятый игровой день ЧМ-2018 по футболу
Небольшая стычка произошла на поле. Нордин Амрабат грубо сыграл против Серхио Рамоса. Испанец обсудил с соперником этот эпизод.
Выбили мяч футболисты Марокко из штрафной площади.
Забрали себе мяч испанцы, но пока не спешат идти вперед.
Марроканцы высоко прессингуют. Активно начала африканская команда.
Все готово к началу матча!
Команды выходят на поле. Впереди государственные гимны стран.
Известны стартовые играющих сегодня команд.
Испания может стать соперником сборной России по 1/8 финала чемпионата мира. Сейчас команда делит первое место в группе B с Португалией. На одно очко отстает от них Иран, сохраняющий шансы на выход в плей-офф.
Встреча пройдет в Калининграде и начнется в 21.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию заключительного матча группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Испании и Марокко.
Текстовая онлайн-трансляция поединка начнется в 20.30 мск.
Сборная Испании сразится с национальной командой Марокко в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2018.