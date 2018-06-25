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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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30
01
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8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 0:0 1 тайм
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 0:0 1 тайм
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.6 X–2.7 П2–2.15
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.05 X–3.35 П2–2.35
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.6 X–4.5 П2–1.53
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.5 X–3.3 П2–2.15
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–14.5 X–7.3 П2–1.18
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.2 X–4.35 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.7 X–3.3 П2–6.2
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.1 П2–3.05
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.3 X–3.4 П2–1.9
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.8 X–3.1 П2–2.7
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.6 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1—Россия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:30:01:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:00:0
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
0:00:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:10:00:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
B2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
Россия
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
2
4
4
Диего Коста
2
3
5
Денис Черышев
3
3
6
Ахмед Муса
2
2
7
Джон Стоунс
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Артём Дзюба
3
2
10
Луис Суарес
3
2
11
Эден Азар
2
2
12
Лука Модрич
2
2
13
Мохамед Салах
2
2
14
Майл Единак
2
2
15
Фелипе Балой
1
1
16
Миши Батшуайи
1
1
17
Кейсуке Хонда
2
1
18
Йерри Мина
1
1
19
Хосе Игнасио Начо
1
1
20
Дилан Бронн
2
1
21
Марко Ройс
2
1
22
Хуан Куадрадо
2
1
23
Хуан Кинтеро
2
1
24
Анте Ребич
2
1
25
Ирвин Лосано
2
1
26
Серхио Агуэро
2
1
27
Юссуф Поульсен
2
1
28
Джесси Лингард
2
1
29
Ола Тойвонен
2
1
30
М'Байе Ньянг
2
1
31
Килиан Мбаппе
2
1
32
Радамель Фалькао
2
1
33
Дрис Мертенс
2
1
34
Вахби Хазри
2
1
35
Юйа Осако
2
1
36
Такаси Инуи
2
1
37
Альфред Финнбогасон
2
1
38
Неймар
2
1
39
Александар Коларов
2
1
40
Александр Головин
2
1
41
Александр Митрович
2
1
42
Гжегож Крыховяк
2
1
43
Гранит Джака
2
1
44
Иван Ракитич
2
1
45
Кристиан Эриксен
2
1
46
Мусса Ваг
2
1
47
Садио Мане
2
1
48
Сон Хын Мин
2
1
49
Стивен Цубер
2
1
50
Тони Кроос
2
1
51
Хавьер Эрнандес
2
1
52
Хосе Мария Хименес
2
1
53
Шердан Шакири
2
1
54
Юрий Газинский
3
1
55
Салем Аль-Доссари
3
1
56
Эдинсон Кавани
3
1
57
Карлос Вела
2
1
58
Синдзи Кагава
2
1
59
Фержани Сасси
2
1
60
Антуан Гризманн
2
1
61
Андреас Гранквист
2
1
62
Сальман Аль-Фаридж
3
1
Иран Португалия

Битва за Россию: Роналду сражается с Ираном. LIVE

Онлайн-трансляция матча третьего тура ЧМ-2018 Иран — Португалия

В решающем матче группового этапа в квартете В встречаются сборные Ирана и Португалии. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Группа В  |   25 июня 21:00   |  1 тайм
Иран
Сборная Ирана
0:0
< Сборная Португалии
Португалия
Стадион «Мордовия Арена», Саранск | Главный судья: Энрике Касерес Вильяфанте (Парагвай)
Подробная статистика матча
Сборная Ирана
Основные составы
Сборная Португалии
1 (в)   Алиреза Беиранванд
19 (з)   Маджид Хоссеини
8 (з)   Мортеза Пуралиганджи
23 (з)   Рамин Резаян
3 (п)   Эхсан Хаджсафи
11 (п)   Вахид Амири
6 (п)   Саид Эззатоллахи
9 (п)   Омид Эбраими
18 (н)   Алиреза Джаханбакш
17 (н)   Мехди Тареми
20 (н)   Сердар Азмун
1 (в)   Руй Патрисиу
21 (з)    Седрик
5 (з)   Рафаэль Геррейро
3 (з)    Пепе
6 (з)   Жозе Фонте
10 (п)   Жоау Мариу
23 (п)   Адриен Силва
14 (п)   Вилльям Карвалью
20 (н)   Рикарду Куарежма
9 (н)   Андре Силва
7 (н)   Криштиану Роналду
Запасной состав
22 (в)   Амир Абедзаде
12 (в)   Мохаммад Мазахери
13 (з)   Реза Ханзадех
15 (з)   Пехман Монтазери
5 (п)   Милад Мохаммади
2 (п)   Мехди Тораби
21 (п)   Ашкан Дежага
7 (п)   Масуд Шоджаеи
14 (п)   Саман Годдос
16 (н)   Реза Гооханнеяд
10 (н)   Карим Ансарифард
22 (в)    Бету
12 (в)   Антони Лопеш
2 (з)   Бруну Алвеш
15 (з)    Рикарду
19 (з)   Мариу Руй
13 (з)   Рубен Диаш
16 (п)   Бруну Фернандеш
4 (п)   Мануэл Фернандеш
8 (п)   Жоау Моутинью
17 (п)   Гонсалу Гуэдеш
11 (п)   Бернарду Силва
18 (н)   Желсон Мартинш
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'7

Первая атака Ирана. Перевод направо на Джаханбахша, который у угла штрафной красиво убрал себе за ногу и отдал на левый полуфланг набегавшему Амири. Тот решился на удар в касание, и это было ошибкой — мяч свалился в сторону от ворот.

'6

Иранские болельщики фантастически поддерживают свою сборную на стадионе в Саранске. А их любимцы бьются на смерть. Еще и судьи пока немного помогают — не увидели рефери фола на Андре Силве у лицевой линии и назначил от ворот вместо штрафного.

'5

Иранцы достаточно агрессивны и на чужой половине поля сразу за португальской штрафной. Европецам достаточно тяжело преодолевать центр пока что.

'3

Роналду! Заброс из глубины на левый фланг, успевший к мячу Жоау Мариу делает красивый пас чуть назад и в центр на Роналду, который врывается в штрафную, обыгрывает защитника на встречном движении и мощно бьет в ближний угол. Бейранванд не без труда фиксирует мяч!

'2

Португалия на правах фаворита держит мяч. Иран приготовился обороняться, терпеть и ждать своих шансов. Пока этот план Кейруша работает на ЧМ-2018 почти безукоризненно.

'1

Уже на первой минуте после жесткого стыка с Эбраими на газоне оказался Рафаэл Геррейру. Но вроде все в порядке с португальцем. Поднимается.

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Поеееехали! Матч начался.

21:00

Обслуживает сегодняшний матч бригада арбитров во главе с парагвайцем Энрике Касересом Вильяфанте.

20:55

Так что можно сказать, что сегодня нас ждет сражение Криштиану Роналду против Ирана. А еще португалец Карлуш Кейруш, уже восемь лет тренирующий сборную из Азии, встретится со своими соотечественниками. Кстати, эти сборные на чемпионатах мира встречались один раз. В 2006 году на групповой стадии Португалия победила со счетом 2:0. Только один футболист из двух текущих составов играл тогда. Криштиану Роналду реализовал пенальти и забил в той встрече свой первый гол на чемпионатах мира и единственный на ЧМ-2006.

20:50

Португалия в первом туре выдала феерическую ничью с испанцами (3:3), которую для «европейских бразильцев» практически в одиночку завоевал оформивший хет-трик Криштиану Роналду. Он же забил в ворота Марокко после подачи углового уже на пятой минуте игры второго тура, после чего подопечные Сантуша там в основном оборонялись, но отстояли три очка.

20:45

Сборная Ирана смогла вырвать не совсем логичную по игре победу в противостоянии с Марокко в первом туре. Африканцы смотрелись весь матч лучше, играли в атаку, никак не могли забить в чужие ворота, а на пятой добавленной ко второму тайму минуте поразили после подачи в штрафную свои собственные. Но во втором туре иранцы восхитили всех великолепным боем, который дали самой Испании! Красная фурия выиграла с огромным трудом и минимальным перевесом — 1:0.

20:40

Уже известны составы команд, давайте посмотрим, кого выставили Карлуш Кейруш и Фернанду Сантуш.

Иран: Бейранванд — Резаян, Пуралиганджи, Хоссеини, Хаджсафи — Эзатоллахи — Джаханбахш, Эбраими, Амири, Тареми — Азмун.

Португалия: Руй Патрисиу — Седрик, Пепе, Жозе Фонте, Геррейру — Куарежма, Адриен Силва, Вильям Карвалью, Жоау Мариу — Андре Силва, Криштиану Роналду.

20:35

После того как сборная России уступила сегодня Уругваю со счетом 0:3, уже известно, что подопечные Станислава Черчесова заняли в группе А второе место и сыграют с победителем квартета В. Здесь шансы на 1/8 финала утратило только играющее в параллельной встрече с Испанией Марокко. У Португалии и Испании по четыре очка, причем последняя лидирует только по рейтингу фэйр-плей. У Ирана в активе три балла, и он сегодня тоже бьется за выход в 1/8 финала. Победа над Португалией безоговорочно выводит дальше подопечных Карлуша Кейруша. Есть шанс попасть в 1/8 финала и в случае ничьей, но тогда надо ждать победного подарка от Марокко, причем североафриканцы должны победить в два мяча.

20:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча третьего тура группы В между Ираном и Португалией. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:10

Начало матча в 21.00 мск.

10:00

В матче третьего тура чемпионата мира по футболу в группе В встречаются сборные Ирана и Португалии.