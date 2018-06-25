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Первая атака Ирана. Перевод направо на Джаханбахша, который у угла штрафной красиво убрал себе за ногу и отдал на левый полуфланг набегавшему Амири. Тот решился на удар в касание, и это было ошибкой — мяч свалился в сторону от ворот.
Иранские болельщики фантастически поддерживают свою сборную на стадионе в Саранске. А их любимцы бьются на смерть. Еще и судьи пока немного помогают — не увидели рефери фола на Андре Силве у лицевой линии и назначил от ворот вместо штрафного.
Иранцы достаточно агрессивны и на чужой половине поля сразу за португальской штрафной. Европецам достаточно тяжело преодолевать центр пока что.
Португалия на правах фаворита держит мяч. Иран приготовился обороняться, терпеть и ждать своих шансов. Пока этот план Кейруша работает на ЧМ-2018 почти безукоризненно.
Уже на первой минуте после жесткого стыка с Эбраими на газоне оказался Рафаэл Геррейру. Но вроде все в порядке с португальцем. Поднимается.
Обслуживает сегодняшний матч бригада арбитров во главе с парагвайцем Энрике Касересом Вильяфанте.
Так что можно сказать, что сегодня нас ждет сражение Криштиану Роналду против Ирана. А еще португалец Карлуш Кейруш, уже восемь лет тренирующий сборную из Азии, встретится со своими соотечественниками. Кстати, эти сборные на чемпионатах мира встречались один раз. В 2006 году на групповой стадии Португалия победила со счетом 2:0. Только один футболист из двух текущих составов играл тогда. Криштиану Роналду реализовал пенальти и забил в той встрече свой первый гол на чемпионатах мира и единственный на ЧМ-2006.
Португалия в первом туре выдала феерическую ничью с испанцами (3:3), которую для «европейских бразильцев» практически в одиночку завоевал оформивший хет-трик Криштиану Роналду. Он же забил в ворота Марокко после подачи углового уже на пятой минуте игры второго тура, после чего подопечные Сантуша там в основном оборонялись, но отстояли три очка.
Сборная Ирана смогла вырвать не совсем логичную по игре победу в противостоянии с Марокко в первом туре. Африканцы смотрелись весь матч лучше, играли в атаку, никак не могли забить в чужие ворота, а на пятой добавленной ко второму тайму минуте поразили после подачи в штрафную свои собственные. Но во втором туре иранцы восхитили всех великолепным боем, который дали самой Испании! Красная фурия выиграла с огромным трудом и минимальным перевесом — 1:0.
Уже известны составы команд, давайте посмотрим, кого выставили Карлуш Кейруш и Фернанду Сантуш.
Иран: Бейранванд — Резаян, Пуралиганджи, Хоссеини, Хаджсафи — Эзатоллахи — Джаханбахш, Эбраими, Амири, Тареми — Азмун.
Португалия: Руй Патрисиу — Седрик, Пепе, Жозе Фонте, Геррейру — Куарежма, Адриен Силва, Вильям Карвалью, Жоау Мариу — Андре Силва, Криштиану Роналду.
После того как сборная России уступила сегодня Уругваю со счетом 0:3, уже известно, что подопечные Станислава Черчесова заняли в группе А второе место и сыграют с победителем квартета В. Здесь шансы на 1/8 финала утратило только играющее в параллельной встрече с Испанией Марокко. У Португалии и Испании по четыре очка, причем последняя лидирует только по рейтингу фэйр-плей. У Ирана в активе три балла, и он сегодня тоже бьется за выход в 1/8 финала. Победа над Португалией безоговорочно выводит дальше подопечных Карлуша Кейруша. Есть шанс попасть в 1/8 финала и в случае ничьей, но тогда надо ждать победного подарка от Марокко, причем североафриканцы должны победить в два мяча.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча третьего тура группы В между Ираном и Португалией. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Начало матча в 21.00 мск.
В матче третьего тура чемпионата мира по футболу в группе В встречаются сборные Ирана и Португалии.