После того как сборная России уступила сегодня Уругваю со счетом 0:3, уже известно, что подопечные Станислава Черчесова заняли в группе А второе место и сыграют с победителем квартета В. Здесь шансы на 1/8 финала утратило только играющее в параллельной встрече с Испанией Марокко. У Португалии и Испании по четыре очка, причем последняя лидирует только по рейтингу фэйр-плей. У Ирана в активе три балла, и он сегодня тоже бьется за выход в 1/8 финала. Победа над Португалией безоговорочно выводит дальше подопечных Карлуша Кейруша. Есть шанс попасть в 1/8 финала и в случае ничьей, но тогда надо ждать победного подарка от Марокко, причем североафриканцы должны победить в два мяча.