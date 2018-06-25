- 578979 просмотров Шесть человек в Мексике убили во время просмотра матча ЧМ-2018
- 445277 просмотров «Задержать и выслать»: Аргентина просит депортировать фанатов за драку
- 261100 просмотров Онлайн-трансляция событий 11-го игрового дня ЧМ-2018 по футболу
- 226885 просмотров Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав «какого-то государства»
- 224078 просмотров Германия выиграла у Швеции в матче ЧМ-2018
- 168464 просмотра Как прошел десятый игровой день ЧМ-2018 по футболу
- 155860 просмотров Нигерия обыграла Исландию на ЧМ-2018 благодаря дублю Мусы
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'41
'39
Пенальти! Ахмед Фатхи выставлял вперёд ногу, а за рукой не уследил — мяч попал точно в неё.
'38
Салах набрал огромную скорость, но даже её не хватило для того, чтобы в последний момент выскочить на ударную позицию.
'37
Момент! Сальман Аль-Фаридж получил передачу внутри чужой штрафной, но его удар по воротам был блокирован одним из защитников.
'36
Момент! Махмуд Хассан пробил с линии чужой штрафной — мяч полетел по не самой простой траектории и едва не разминулся со штангой.
'35
Ахмед Хегази имел классную позицию для удара по чужим воротам, но начал идти в обыгрышь и в итоге мяч потерял.
'33
Ахмед Фатхи решил ничего не выдумывать и банально грудью выбил мяч за пределы поля после подачи с правого фланга.
'31
Ясир Аль-Шахрани оказался в неплохой позиции для удара и несмотря на выбегающего к нему на встречу соперника, 13-й номер отважился на удар — выше ворот.
'30
Подача со штрафного завершилась выходом из ворот голкипера сборной Саудовской Аравии, который кулаками вынес его куда подальше.
'28
Совсем рассыпается оборона саудовцев. Мяч у них совершенно не держится, а у египтян раз за разом появляются шансы на реализацию моментов.
'26
Момент! Передача вразрез оказалась точной и Салах на полном ходу выбежал один на один с голкипером. Мохамед решил всё закончить элегантно и аккуратно перебросить мяч через вратаря. Но не рассчитал с точностью.
'25
Всё чаще и чаще стали убегать вперёд египтяне. Что-то странное творится с защитой игроков в зелёной форме.
'23
'22
Эссам Эль-Хадари крайне своевременно выскочил из ворот и в падении поймал мяч, адресованный нападающим противников.
'21
Инициативой определённо владеют футболисты Саудовской Аравии, однако контратаки острее именно у египтян.
'20
Салах! Набрал свою коронную скорость и едва не вышел на ударную позицию, если бы не крайний защитник в зелёной форме.
'18
Прострельная передача к воротам египтян оказалась не самой успешной. Мяч банально пролетел к противоположному флангу.
'17
Салах обострил ситуацию впереди, сделав аккуратную передачу на правый фланг, с которого последовал прострел. Прямо в ноги защитникам.
'16
Египтяне пока что не форсируют события, хотя предпосылки к этому уже были. Проблем с мотивацией у них не должно быть даже в заключительной встрече на Чемпионате Мира.
'14
Момент! Аль-Доссари на скорости ушёл от двоих противников и после большого размаха сильно саданул по воротам. Выше!
'13
Скорости в игре немного упали. Постоянные остановки лишь способствуют этому.
'12
Отдельно стоит отметить Фахада Аль-Муваллада, который является, пожалуй, одним из самых активных игроков впереди.
'10
Марван Мохсен получил передачу на левом фланге, однако выбежать на свободное пространство ему не позволили защитники.
'8
Угловой заработали футболисты в зелёной форме. Подача в середину штрафной ничем интересным не завершилась.
'7
Скорости в игре пока что совсем небольшие. Мяч постоянно меняет своего владельца.
'5
Тарек Хамед прессинговал крайнего защитника Саудовской Аравии, вынуждая его совершить ошибку — не получилось.
'4
Марван Мохсен был готов на скорости прорваться в контратаку, но мяч до него в конечном итоге не дошёл.
'2
Египтяне с первых минут завладели мячом, но приблизиться к чужой штрафной пока не могут.
'1
Матч стартовал!
'0
Календарь и турнирная таблица ЧМ-2018 по футболу.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Чемпионата мира в группе A: Саудовская Аравия – Египет. Начало встречи запланировано на 25 июня в 17:00 по московскому времени.