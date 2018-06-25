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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
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22
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30
01
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11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 2:0 1 тайм
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 0:1 1 тайм
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–6.2 X–3.65 П2–1.62
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.37 X–4.75 П2–9
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.5 X–2.6 П2–2.25
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–3.3 П2–2.5
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.6 X–4.5 П2–1.53
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.5 X–3.3 П2–2.15
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–14.5 X–7.3 П2–1.18
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.2 X–4.35 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.25 П2–5.8
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.1 П2–3.05
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.3 X–3.4 П2–1.9
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.8 X–3.1 П2–2.7
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.6 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
0:23:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
2:0
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
1:0
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:10:1
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
2
4
4
Денис Черышев
2
3
5
Диего Коста
2
3
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Джон Стоунс
2
2
9
Филиппе Коутиньо
2
2
10
Эден Азар
2
2
11
Лука Модрич
2
2
12
Майл Единак
2
2
13
Фелипе Балой
1
1
14
Миши Батшуайи
1
1
15
Кейсуке Хонда
2
1
16
Йерри Мина
1
1
17
Хосе Игнасио Начо
1
1
18
Дилан Бронн
2
1
19
Марко Ройс
2
1
20
Хуан Куадрадо
2
1
21
Хуан Кинтеро
2
1
22
Анте Ребич
2
1
23
Ирвин Лосано
2
1
24
Серхио Агуэро
2
1
25
Юссуф Поульсен
2
1
26
Джесси Лингард
2
1
27
Ола Тойвонен
2
1
28
М'Байе Ньянг
2
1
29
Килиан Мбаппе
2
1
30
Радамель Фалькао
2
1
31
Дрис Мертенс
2
1
32
Вахби Хазри
2
1
33
Юйа Осако
2
1
34
Такаси Инуи
2
1
35
Альфред Финнбогасон
2
1
36
Неймар
2
1
37
Александар Коларов
2
1
38
Александр Головин
2
1
39
Александр Митрович
2
1
40
Гжегож Крыховяк
2
1
41
Гранит Джака
2
1
42
Иван Ракитич
2
1
43
Кристиан Эриксен
2
1
44
Луис Суарес
2
1
45
Мусса Ваг
2
1
46
Садио Мане
2
1
47
Сон Хын Мин
2
1
48
Стивен Цубер
2
1
49
Тони Кроос
2
1
50
Хавьер Эрнандес
2
1
51
Хосе Мария Хименес
2
1
52
Шердан Шакири
2
1
53
Юрий Газинский
2
1
54
Мохамед Салах
1
1
55
Карлос Вела
2
1
56
Синдзи Кагава
2
1
57
Фержани Сасси
2
1
58
Антуан Гризманн
2
1
59
Андреас Гранквист
2
1
Саудовская Аравия Египет

Побежденные Россией: Салах забил саудовцам. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Саудовская Аравия — Египет

Сборные Саудовской Аравии и Египта встречаются в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Группа A  |   25 июня 17:00   |  1 тайм
С. Аравия
Сборная Саудовской Аравии
0:1
< Сборная Египта
Египет
Стадион «Волгоград Арена», Волгоград | Главный судья: Вильмар Рольдан Перес (Медельин, Колумбия)
Аль-Муваллад 41' (незабитый пенальти)
Салах 22'
Подробная статистика матча
Сборная Саудовской Аравии
Основные составы
Сборная Египта
21 (в)   Яссер Аль-Мосайлем
6 (з)   Мохаммед Аль-Бурайк
13 (з)   Ясир Аль-Шахрани
3 (з)   Усама Хавсави
23 (з)   Мотаз Хавсави
14 (п)   Абдулла Отайф
9 (п)   Хаттан Бахебри
16 (п)   Хуссейн Аль-Мугахви
7 (п)   Сальман Аль-Фаридж
18 (п)   Салем Аль-Доссари
19 (н)   Фахад Аль-Муваллад 41'
1 (в)   Эссам Эль-Хадари
7 (з)   Ахмед Фатхи
13 (з)   Мохамед Абдуль-Шафи
2 (з)   Али Габр
6 (з)   Ахмед Хегази
8 (п)   Тарек Хамед
17 (п)   Мохамед Эль-Ненни
19 (п)   Абдалла Эль-Саид
21 (п)   Махмуд Хассан
10 (н)   Мохамед Салах 22'
9 (н)   Марван Мохсен
Запасной состав
1 (в)   Абдулла Аль-Маюф
22 (в)   Мохаммед Аль-Оваис
2 (з)   Мансур Аль-Харби
8 (п)   Яхья Аль-Шехри
11 (п)   Абдулмалек Аль-Хаибри
12 (п)   Мохаммед Кану
15 (п)   Абдулла Аль-Хайбари
10 (н)   Мохаммад Аль-Сахлави
20 (н)   Моханад Асири
16 (в)   Шериф Экрами
23 (в)   Мохамед Эль-Шенави
12 (з)   Айман Ашраф
15 (з)   Махмуд Хамди
20 (з)   Саад Самир
3 (п)   Ахмед Эль-Мухамади
5 (п)   Сэми Морси
11 (п)    Кахраба
18 (п)   Махмуд Шикабала
22 (п)   Амр Варда
14 (н)   Рамадан Собхи
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Трансляция
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'41
Нет! Фахад Аль-Муваллад мощно пробил в левый от себя угол, но Эссам Эль-Хадари в прыжке переправил мяч в штангу. Добивания не последовало.
'39
Пенальти! Ахмед Фатхи выставлял вперёд ногу, а за рукой не уследил — мяч попал точно в неё.
'38
Салах набрал огромную скорость, но даже её не хватило для того, чтобы в последний момент выскочить на ударную позицию.
'37
Момент! Сальман Аль-Фаридж получил передачу внутри чужой штрафной, но его удар по воротам был блокирован одним из защитников.
'36
Момент! Махмуд Хассан пробил с линии чужой штрафной — мяч полетел по не самой простой траектории и едва не разминулся со штангой.
'35
Ахмед Хегази имел классную позицию для удара по чужим воротам, но начал идти в обыгрышь и в итоге мяч потерял.
'33
Ахмед Фатхи решил ничего не выдумывать и банально грудью выбил мяч за пределы поля после подачи с правого фланга.
'31
Ясир Аль-Шахрани оказался в неплохой позиции для удара и несмотря на выбегающего к нему на встречу соперника, 13-й номер отважился на удар — выше ворот.
'30
Подача со штрафного завершилась выходом из ворот голкипера сборной Саудовской Аравии, который кулаками вынес его куда подальше.
'28
Совсем рассыпается оборона саудовцев. Мяч у них совершенно не держится, а у египтян раз за разом появляются шансы на реализацию моментов.
'26
Момент! Передача вразрез оказалась точной и Салах на полном ходу выбежал один на один с голкипером. Мохамед решил всё закончить элегантно и аккуратно перебросить мяч через вратаря. Но не рассчитал с точностью.
'25
Всё чаще и чаще стали убегать вперёд египтяне. Что-то странное творится с защитой игроков в зелёной форме.
'23
ГОЛ! Длинная передача метров на 30 застала защитников Саудовской Аравии врасплох. Салах на скорости выбежал перед защитником и в одно касание перебросил выскочившего голкипера.
'22
Эссам Эль-Хадари крайне своевременно выскочил из ворот и в падении поймал мяч, адресованный нападающим противников.
'21
Инициативой определённо владеют футболисты Саудовской Аравии, однако контратаки острее именно у египтян.
'20
Салах! Набрал свою коронную скорость и едва не вышел на ударную позицию, если бы не крайний защитник в зелёной форме.
'18
Прострельная передача к воротам египтян оказалась не самой успешной. Мяч банально пролетел к противоположному флангу.
'17
Салах обострил ситуацию впереди, сделав аккуратную передачу на правый фланг, с которого последовал прострел. Прямо в ноги защитникам.
'16
Египтяне пока что не форсируют события, хотя предпосылки к этому уже были. Проблем с мотивацией у них не должно быть даже в заключительной встрече на Чемпионате Мира.
'14
Момент! Аль-Доссари на скорости ушёл от двоих противников и после большого размаха сильно саданул по воротам. Выше!
'13
Скорости в игре немного упали. Постоянные остановки лишь способствуют этому.
'12
Отдельно стоит отметить Фахада Аль-Муваллада, который является, пожалуй, одним из самых активных игроков впереди.
'10
Марван Мохсен получил передачу на левом фланге, однако выбежать на свободное пространство ему не позволили защитники.
'8
Угловой заработали футболисты в зелёной форме. Подача в середину штрафной ничем интересным не завершилась.
'7
Скорости в игре пока что совсем небольшие. Мяч постоянно меняет своего владельца.
'5
Тарек Хамед прессинговал крайнего защитника Саудовской Аравии, вынуждая его совершить ошибку — не получилось.
'4
Марван Мохсен был готов на скорости прорваться в контратаку, но мяч до него в конечном итоге не дошёл.
'2
Египтяне с первых минут завладели мячом, но приблизиться к чужой штрафной пока не могут.
'1
Матч стартовал!
'0
Календарь и турнирная таблица ЧМ-2018 по футболу.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Чемпионата мира в группе A: Саудовская Аравия – Египет. Начало встречи запланировано на 25 июня в 17:00 по московскому времени.