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Подустала наша сборная к перерыву, это заметно. И жара страшная в Самаре, и проигрываем уже, и в меньшинстве играем... Очень тяжело будет перевернуть этот матч.
Уругвая сейчас неспешно перекатывает мяч на своей половине, не торопясь в атаку. Наши не прессингуют.
А вот на бровке находившийся рядом с эпизодом боковой арбитр не усмотрел криминала в действиях двух уругвайцев, затоптавших Самедова... Аут в пользу соперников.
Сборная России и в меньшинстве контролирует мяч. Ну а какой у парней сейчас выбор?
Подача на дальнюю штангу в штрафную сборной России, но туда никто не успевает.
Дзюба рвался к воротам, но сфолил в атаке на Коатесе...
То одна, то другая команда проводят позиционные атаки, но неизменно неудачно в последнее время.
Самедов выполняет подачу на дальнюю штангу, но делает это слишком сильно. Газинский не успевает даже сохранить мяч в поле.
Сборная России сейчас много атакует, но в штрафной Уругвая просто бетон. Может, подать получится? Зобнин заработал штрафной в точке для навеса Самедова.
Россия переходит в наступление, не устраивает нас такое развитие событий, но уругвайцы очень надежны.
Еще один несчастный случай, а может, сила уругвайских стандартов. После углового мяч вынесли из штрафной, а на подборе удар нанес Лашальт. Акинфеев готов был парировать, но рикошет от Дениса Черышева дезориентировал нашего голкипера, и снаряд влетел в ближний угол, хотя Игорь и успел переложиться и прыгнуть туда...
Кавани пытался пяткой в стиле скорпиона пробить после подачи, но его опередил Дзюба, головой выбивший на корнер.
Уругвай сейчас владеет мячом на нашей половине поля и нарывается на фолы. И вот уже точка штрафного для подачи. Это может быть опасно, даже несмотря на отсутствие Хименеса.
Очередной угловой зарабатывает Черышев. Нет??? Не увидели арбитры, что мяч задел уругвайский защитник...
Россия атакует. Опять Дзюба зацепился и отдал Черышеву. А Денис, делая прострел, заработал угловой.
Невысок темп, игра совершенно равная, но тот штрафной, необязательный, прямо скажем, может дорого обойтись нашей команде.
Подача Самедова с угла поля приходит точно в руки Муслере.
Подача на ближнюю штангу, скидка, но никого не было в восьми метрах от ворот по центру, чтобы воткнуть в уругвайские ворота!
Самедов обыграл на фланге Лашальта, и тот вынужден был фолить. Отличная точка для подачи.
Суарес бьет штрафной с 17-ти метров точно в правый от себя угол низом мимо стенки. Вроде угол Акинфеева, но тот в прыжке не дотянулся. Очень хороший удар Суареса.
Неплохая быстрая контратака сборной России, организованная Дзюбой и Черышевым. Войти в штрафную у Дениса на дриблинге не получилось, но, потеряв мяч, российский вингер прессингом заставил уругвайцев ошибиться в передаче и заработал аут для нашей сборной.
Заброс на Дзюбу, того вроде бы Коатес в спину толкнул, завалив на газон, однако Дьедиу показывает, что надо вставать, и мяч перешел к уругвайцам.
Кудряшов на чужой половине поля отдал пас Черышеву между ног сопернику, Денис в касание попытался оформить «стеночку», но к такому мячу не успел бы и более быстрый футболист.
Годин провожал мяч за боковую, и в него немного влетел Дзюба. Артем извинился, но уругвайский защитник сначала даже не понял, за что — из стали сделан Диего.
Эдинсону Кавани досталось во время подката Ильи Кутепова. Пришлось нашим даже выбить мяч за боковую линию, потому что Кавани остался корчиться на газоне. Очень недоволен форвард «ПСЖ», считает, что было нарушение. На повторе видно, что Кутепов сыграл жестко, но чисто!
То ли Табарес хотел нас обмануть, то ли коллеги из ФИФА напутали. Уругвай играет по привычной схеме 4-4-2. В центре обороны Коатес и Годин, слева Касерес, а Лашальт играет слева в полузащите.
Первый удар по воротам Акинфеева из-за штрафной. Рядом со штангой, но Игорь все контролировал.
Россияне разыграли с центра поля и сразу закинули мяч вперед, к штрафной уругвайцев — неудачно. От ворот введет Муслера.
Обслуживает сегодняшний матч бригада арбитров во главе с сенегальцем Малангом Дьедиу.
Команды уже на поле, и сейчас звучат официальные гимны стран — сначала Уругвая, потом России.
Еще один важный момент. У Уругвая отсутствует получивший повреждение квадрицепса защитник Хосе Мария Хименес из мадридского «Атлетико», который в первом туре принес южноамериканцам победу над Египтом, забив головой со штрафного на 90-й минуте. Это проблема для соперника. С другой стороны, Мартин Касерес опытен и составит достаточно надежное трио с Коатесом и Годином в центре, а на левой бровке вместо него появится Диего Лашальт из итальянской «Аталанты» — очень бодрый и креативный бровочник!
Сегодня очень непростой задачей для наших защитников будет сдерживание уругвайской пары форвардов Луис Суарес — Эдинсон Кавани. Они, правда, на двоих пока забили на ЧМ-2018 один мяч (Суарес в пустые ворота Саудовской Аравии), но тем злее и голоднее до голов они будут сейчас.
Напоминаем, что сегодня мы в нашей группе разыгрываются первое и второе места. При этом соперника по 1/8 финала мы узнаем только вечером. Варианта три: Испания, Португалия и Иран. Последний, конечно, маловероятен, но теоретически возможен.
Кстати, стало известно, что президент России Владимир Путин сегодняшний матч не посетит.
Еще раз придется отвлечься на параллельную встречу. Голкипер сборной Египта Эссам Эль-Хадари, который выйдет против Саудовской Аравии в стартовом составе, установит рекорд чемпионатов мира — он сыграет на мундиале в возрасте 45 лет.
Главные моменты сегодняшнего противостояния. Справится ли сборная России с уругвайскими стандартами? Оба гола команда Оскара Табареса забила именно со стандартных положений. С другой стороны, сможет ли соперник сдержать стандарты команды Станислава Черчесова. Наша сборная после штрафных и угловых за два матча отличилась трижды, и это лучший результат (пенальти не учитываются) после Англии.
Для тех, кто не до конца разобрался, вот как выглядят расстановки команд. По крайней мере, так их заявили главные тренеры.
Это сегодня не особенно важно, но все же скажем главное о параллельном матче в нашей группе. Мохамед Салах никуда не уехал и выйдет в стартовом составе против Саудовской Аравии.
А вот и наши парни! Приехали за третьей кряду?
Параллельно с нашим матчем, к слову, будут сражаться Саудовская Аравия и Египет — два других члена группы A. И хоть у данных сборных уже нет шансов на плей-офф, играть просто ради «галочки» они сегодня явно не будут. За событиями этого поединка вы также сможете следить на «Газете.Ru». Забегая чуть вперед — Салах в старте!
Возвращаясь к турнирным раскладам, напомним, что в случае сегодняшней победы (или ничейного результата) сборная России выйдет из группы A с первого места — и сыграет со второй командой квартета под литерой «B». В противоположной четверке, впрочем, ситуация ныне не самая понятная — но это все равно не является оправданием для потенциального фиаско в Самаре. Все-таки подгадывать себе якобы менее грозного оппонента — дело не самой лучшее. Тем более что Испания, что Португалия явно не являются подарками (Иран держим в уме).
Сборная Уругвая. Стартовый состав: Муслера, Коатес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весино, Суарес, Кавани.
А вот в таком сочетании сегодня стартует Уругвай. Кавани и Суарес, конечно, на месте.
Сборная России. Стартовый состав: Акинфеев, Смольников, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Газинский, Зобнин, Самедов, Ал. Миранчук, Черышев, Дзюба.
Тем временем стал известен стартовый состав сборной России на матч — так что от лирики к делам насущным переходим. Благо, что Черчесов удивил!
С таким вот настроем идут на игру болельщики сборной России. Как отмечает корреспондент «Газеты.Ru», тем фанатам, которые собираются прибыть на встречу прямо к финальному свистку, нужно поторопиться — «Самара Арена» находится на достаточно внушительном расстоянии от зоны высадки транспорта, так что есть вероятность чуть-чуть запоздать. И это — учитывая статус матча — едва ли не преступлению сродни!
К слову, в Самаре сегодня жара! Прямо сейчас там аж +33 градуса по Цельсию, и болельщики спасаются от зноя различными доступными способами — например, окунаясь в Волгу.
Как известно, подопечные Станислава Черчесова триумфально стартовали на домашнем мундиале — в первых двух турах команда сумела набрать шесть очков, обыграв Саудовскую Аравию и Египет с общим счетом 8:1, и таким образом гарантировала себе участие в плей-офф (впервые в истории, кстати). Что касается уругвайцев, то и у них на данный момент две виктории в активе, правда, с куда худшей разницей забитых и пропущенных — +3.
Отметим, что сама встреча начнется в 17:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча заключительного тура группового раунда ЧМ-2018, в котором сборная России в Самаре сразится с Уругваем!