Как известно, подопечные Станислава Черчесова триумфально стартовали на домашнем мундиале — в первых двух турах команда сумела набрать шесть очков, обыграв Саудовскую Аравию и Египет с общим счетом 8:1, и таким образом гарантировала себе участие в плей-офф (впервые в истории, кстати). Что касается уругвайцев, то и у них на данный момент две виктории в активе, правда, с куда худшей разницей забитых и пропущенных — +3.