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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
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30
01
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12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 2:0 1 тайм
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 0:1 1 тайм
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–6.2 X–3.65 П2–1.62
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.37 X–4.75 П2–9
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.5 X–2.6 П2–2.25
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–3.3 П2–2.5
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.6 X–4.5 П2–1.53
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.5 X–3.3 П2–2.15
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–14.5 X–7.3 П2–1.18
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.2 X–4.35 П2–1.52
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.25 П2–5.8
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.1 П2–3.05
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.3 X–3.4 П2–1.9
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.8 X–3.1 П2–2.7
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.6 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
0:23:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
2:0
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
1:0
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:10:1
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:22:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
3
КолумбияКолумбия
1:2–:–
3:0
2
1
0
1
4-2
3
4
ПольшаПольша
–:–1:20:3
2
0
0
2
1-5
0
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
2
4
4
Денис Черышев
2
3
5
Диего Коста
2
3
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Джон Стоунс
2
2
9
Филиппе Коутиньо
2
2
10
Эден Азар
2
2
11
Лука Модрич
2
2
12
Майл Единак
2
2
13
Фелипе Балой
1
1
14
Миши Батшуайи
1
1
15
Кейсуке Хонда
2
1
16
Йерри Мина
1
1
17
Хосе Игнасио Начо
1
1
18
Дилан Бронн
2
1
19
Марко Ройс
2
1
20
Хуан Куадрадо
2
1
21
Хуан Кинтеро
2
1
22
Анте Ребич
2
1
23
Ирвин Лосано
2
1
24
Серхио Агуэро
2
1
25
Юссуф Поульсен
2
1
26
Джесси Лингард
2
1
27
Ола Тойвонен
2
1
28
М'Байе Ньянг
2
1
29
Килиан Мбаппе
2
1
30
Радамель Фалькао
2
1
31
Дрис Мертенс
2
1
32
Вахби Хазри
2
1
33
Юйа Осако
2
1
34
Такаси Инуи
2
1
35
Альфред Финнбогасон
2
1
36
Неймар
2
1
37
Александар Коларов
2
1
38
Александр Головин
2
1
39
Александр Митрович
2
1
40
Гжегож Крыховяк
2
1
41
Гранит Джака
2
1
42
Иван Ракитич
2
1
43
Кристиан Эриксен
2
1
44
Луис Суарес
2
1
45
Мусса Ваг
2
1
46
Садио Мане
2
1
47
Сон Хын Мин
2
1
48
Стивен Цубер
2
1
49
Тони Кроос
2
1
50
Хавьер Эрнандес
2
1
51
Хосе Мария Хименес
2
1
52
Шердан Шакири
2
1
53
Юрий Газинский
2
1
54
Мохамед Салах
1
1
55
Карлос Вела
2
1
56
Синдзи Кагава
2
1
57
Фержани Сасси
2
1
58
Антуан Гризманн
2
1
59
Андреас Гранквист
2
1
Уругвай Россия

ЧМ-2018. Россия уступает Уругваю в два мяча. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Уругвай — Россия

Сборная России уступает в матче против Уругвая в заключительном туре чемпионата мира — 2018. Мячи в ворота Игоря Акинфеева забили Луис Суарес и Диего Лашальт. Россиянам нужно сыграть хотя бы вничью, чтобы занять первое место в группе А. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа A  |   25 июня 17:00   |  1 тайм
Уругвай
Сборная Уругвая
2:0
< Сборная России
Россия
Стадион «Самара Арена», Самара | Главный судья: Маланг Дьедиу (Сенегал)
Суарес 10'
Черышев 23' (авт)
Газинский 9'
Смольников 28'
Смольников 36'
Подробная статистика матча
Сборная Уругвая
Основные составы
Сборная России
1 (в)   Фернандо Муслера
3 (з)   Диего Годин
19 (з)   Себастьян Коатес
22 (з)   Мартин Касерес
8 (п)   Наитан Нандес
17 (п)   Диего Лашальт
15 (п)   Матиас Весино
14 (п)   Лукас Торрейра
6 (п)   Родриго Бентанкур
9 (н)   Луис Суарес 10'
21 (н)   Эдинсон Кавани
1 (в)   Игорь Акинфеев
13 (з)   Фёдор Кудряшов
3 (з)   Илья Кутепов
4 (з)   Сергей Игнашевич
23 (п)   Игорь Смольников 28' 36'
8 (п)   Юрий Газинский 9'
19 (п)   Александр Самедов
11 (п)   Роман Зобнин
15 (п)   Алексей Миранчук
6 (п)   Денис Черышев 38' 23'
22 (н)   Артём Дзюба
Запасной состав
12 (в)   Мартин Кампанья
23 (в)   Мартин Сильва
4 (з)   Гильермо Варела
13 (з)   Гастон Сильва
16 (з)   Максимильяно Перейра
5 (п)   Карлос Санчес
7 (п)   Кристиан Родригес
10 (п)   Хиорхьян де
20 (п)    Уррета
11 (н)   Кристиан 
18 (н)   Максимилиано Гомес
12 (в)   Андрей Лунёв
20 (в)   Владимир Габулов
2 (з)   Марио Фернандес 38'
5 (з)   Андрей Семёнов
14 (з)   Владимир Гранат
18 (з)   Юрий Жирков
7 (п)   Далер Кузяев
16 (п)   Антон Миранчук
17 (п)   Александр Головин
21 (п)   Александр Ерохин
10 (н)   Фёдор Смолов
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'44

Подустала наша сборная к перерыву, это заметно. И жара страшная в Самаре, и проигрываем уже, и в меньшинстве играем... Очень тяжело будет перевернуть этот матч.

'42

Быстрый перевод мяча вперед на Дзюбу после перехвата, но уругвайские защитники технично оставляют нашего форварда в офсайде.

'41

Уругвая сейчас неспешно перекатывает мяч на своей половине, не торопясь в атаку. Наши не прессингуют.

'40

А вот на бровке находившийся рядом с эпизодом боковой арбитр не усмотрел криминала в действиях двух уругвайцев, затоптавших Самедова... Аут в пользу соперников.

'39

Сборная России и в меньшинстве контролирует мяч. Ну а какой у парней сейчас выбор?

'38

Первая замена у сборной России. Вместо Дениса Черышева на поле появился Марио Фернандес. Русский бразилец вышел на место Смольникова, ну а Кудряшов, похоже, будет закрывать теперь всю левую бровку.

'37

Подача на дальнюю штангу в штрафную сборной России, но туда никто не успевает.

'36

УДАЛЕНИЕ! Лашальт пробросил мяч на скорости, и Смольников нарушил на нем правила... Фол на желтую карточку, а она у него вторая... Удаление у сборной России!

'35

Дзюба рвался к воротам, но сфолил в атаке на Коатесе...

'34

То одна, то другая команда проводят позиционные атаки, но неизменно неудачно в последнее время.

'32

Самедов выполняет подачу на дальнюю штангу, но делает это слишком сильно. Газинский не успевает даже сохранить мяч в поле.

'31

Сборная России сейчас много атакует, но в штрафной Уругвая просто бетон. Может, подать получится? Зобнин заработал штрафной в точке для навеса Самедова.

'29

МОМЕНТ! Луис Суарес после нашей ошибки оказался с мячом в штрафной против Акинфеева, пробил нашему голкиперу между ног, но Игорь зацепил мяч, погасив скорость полета, и в итоге защитники успели вынести, опередив рвавшегося на добивание Кавани!

'28

Кавани несется в контратаку, Смольников дергает его за майку и получает отложенную желтую карточку. При этом штрафной бьем мы, поскольку эпизод продолжился, и уже на Смольникове сфолили соперники.

'27

Россия переходит в наступление, не устраивает нас такое развитие событий, но уругвайцы очень надежны.

'26

Дзюба попадает в положение вне игры. Не по нашему сценарию сейчас идет игра...

'23

Еще один несчастный случай, а может, сила уругвайских стандартов. После углового мяч вынесли из штрафной, а на подборе удар нанес Лашальт. Акинфеев готов был парировать, но рикошет от Дениса Черышева дезориентировал нашего голкипера, и снаряд влетел в ближний угол, хотя Игорь и успел переложиться и прыгнуть туда...

'23

ГОООООООООООООООООЛ! Диего Лашальт — 2:0!

'22

Кавани пытался пяткой в стиле скорпиона пробить после подачи, но его опередил Дзюба, головой выбивший на корнер.

'21

Уругвай сейчас владеет мячом на нашей половине поля и нарывается на фолы. И вот уже точка штрафного для подачи. Это может быть опасно, даже несмотря на отсутствие Хименеса.

'19

Очередной угловой зарабатывает Черышев. Нет??? Не увидели арбитры, что мяч задел уругвайский защитник...

'18

Дзюба! Артем переигрывает двух защитников при подаче углового и бьет головой от земли, мяч перескакивает перекладину!

'17

Россия атакует. Опять Дзюба зацепился и отдал Черышеву. А Денис, делая прострел, заработал угловой.

'16

Невысок темп, игра совершенно равная, но тот штрафной, необязательный, прямо скажем, может дорого обойтись нашей команде.

'14

Подача Самедова с угла поля приходит точно в руки Муслере.

'13

Момент! Акинфеев выбивает мяч точно на Дзюбу, тот головой скидывает в центр на линию штрафной, откуда в касание с правой лупит Черышев — по центру, и Муслера успевает отразить удар, а Годин выносит мяч на угловой.

'12

Подача на ближнюю штангу, скидка, но никого не было в восьми метрах от ворот по центру, чтобы воткнуть в уругвайские ворота!

'11

Самедов обыграл на фланге Лашальта, и тот вынужден был фолить. Отличная точка для подачи.

'10

Суарес бьет штрафной с 17-ти метров точно в правый от себя угол низом мимо стенки. Вроде угол Акинфеева, но тот в прыжке не дотянулся. Очень хороший удар Суареса.

'10

ГОООООООООООООООООООООЛ! Луис Суарес — 1:0!

'9

Очень опасный штрафной у ворот сборной России! Суарес из штрафной делал передачу в центр на Кавани, Кутепов подставил ногу, но отскок пришел к Бентанкуру прямо в полукруг. Газинский вынужден был пойти в подкат и сфолить. Само собой, за этот фол Газинский получил «горчичник».

'8

Неплохая быстрая контратака сборной России, организованная Дзюбой и Черышевым. Войти в штрафную у Дениса на дриблинге не получилось, но, потеряв мяч, российский вингер прессингом заставил уругвайцев ошибиться в передаче и заработал аут для нашей сборной.

'7

Заброс на Дзюбу, того вроде бы Коатес в спину толкнул, завалив на газон, однако Дьедиу показывает, что надо вставать, и мяч перешел к уругвайцам.

'6

Кудряшов на чужой половине поля отдал пас Черышеву между ног сопернику, Денис в касание попытался оформить «стеночку», но к такому мячу не успел бы и более быстрый футболист.

'5

Годин провожал мяч за боковую, и в него немного влетел Дзюба. Артем извинился, но уругвайский защитник сначала даже не понял, за что — из стали сделан Диего.

'4

Эдинсону Кавани досталось во время подката Ильи Кутепова. Пришлось нашим даже выбить мяч за боковую линию, потому что Кавани остался корчиться на газоне. Очень недоволен форвард «ПСЖ», считает, что было нарушение. На повторе видно, что Кутепов сыграл жестко, но чисто!

'3

То ли Табарес хотел нас обмануть, то ли коллеги из ФИФА напутали. Уругвай играет по привычной схеме 4-4-2. В центре обороны Коатес и Годин, слева Касерес, а Лашальт играет слева в полузащите.

'2

Первый удар по воротам Акинфеева из-за штрафной. Рядом со штангой, но Игорь все контролировал.

'1

Россияне разыграли с центра поля и сразу закинули мяч вперед, к штрафной уругвайцев — неудачно. От ворот введет Муслера.

'1

Поеееехали! Матч начался

17:00

Обслуживает сегодняшний матч бригада арбитров во главе с сенегальцем Малангом Дьедиу.

16:55

Команды уже на поле, и сейчас звучат официальные гимны стран — сначала Уругвая, потом России.

16:50

Еще один важный момент. У Уругвая отсутствует получивший повреждение квадрицепса защитник Хосе Мария Хименес из мадридского «Атлетико», который в первом туре принес южноамериканцам победу над Египтом, забив головой со штрафного на 90-й минуте. Это проблема для соперника. С другой стороны, Мартин Касерес опытен и составит достаточно надежное трио с Коатесом и Годином в центре, а на левой бровке вместо него появится Диего Лашальт из итальянской «Аталанты» — очень бодрый и креативный бровочник!

16:45

Сегодня очень непростой задачей для наших защитников будет сдерживание уругвайской пары форвардов Луис Суарес — Эдинсон Кавани. Они, правда, на двоих пока забили на ЧМ-2018 один мяч (Суарес в пустые ворота Саудовской Аравии), но тем злее и голоднее до голов они будут сейчас.

16:40

Напоминаем, что сегодня мы в нашей группе разыгрываются первое и второе места. При этом соперника по 1/8 финала мы узнаем только вечером. Варианта три: Испания, Португалия и Иран. Последний, конечно, маловероятен, но теоретически возможен.

16:35

Кстати, стало известно, что президент России Владимир Путин сегодняшний матч не посетит.

16:30

Еще раз придется отвлечься на параллельную встречу. Голкипер сборной Египта Эссам Эль-Хадари, который выйдет против Саудовской Аравии в стартовом составе, установит рекорд чемпионатов мира — он сыграет на мундиале в возрасте 45 лет.

16:25

Главные моменты сегодняшнего противостояния. Справится ли сборная России с уругвайскими стандартами? Оба гола команда Оскара Табареса забила именно со стандартных положений. С другой стороны, сможет ли соперник сдержать стандарты команды Станислава Черчесова. Наша сборная после штрафных и угловых за два матча отличилась трижды, и это лучший результат (пенальти не учитываются) после Англии.

16:20

Для тех, кто не до конца разобрался, вот как выглядят расстановки команд. По крайней мере, так их заявили главные тренеры.

16:15

Это сегодня не особенно важно, но все же скажем главное о параллельном матче в нашей группе. Мохамед Салах никуда не уехал и выйдет в стартовом составе против Саудовской Аравии.

16:10

А вот и наши парни! Приехали за третьей кряду?

16:05

Параллельно с нашим матчем, к слову, будут сражаться Саудовская Аравия и Египет — два других члена группы A. И хоть у данных сборных уже нет шансов на плей-офф, играть просто ради «галочки» они сегодня явно не будут. За событиями этого поединка вы также сможете следить на «Газете.Ru». Забегая чуть вперед — Салах в старте!

16:00

Возвращаясь к турнирным раскладам, напомним, что в случае сегодняшней победы (или ничейного результата) сборная России выйдет из группы A с первого места — и сыграет со второй командой квартета под литерой «B». В противоположной четверке, впрочем, ситуация ныне не самая понятная — но это все равно не является оправданием для потенциального фиаско в Самаре. Все-таки подгадывать себе якобы менее грозного оппонента — дело не самой лучшее. Тем более что Испания, что Португалия явно не являются подарками (Иран держим в уме).

15:56

Сборная Уругвая. Стартовый состав: Муслера, Коатес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весино, Суарес, Кавани.

15:55

А вот в таком сочетании сегодня стартует Уругвай. Кавани и Суарес, конечно, на месте.

15:51

Сборная России. Стартовый состав: Акинфеев, Смольников, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Газинский, Зобнин, Самедов, Ал. Миранчук, Черышев, Дзюба.

15:50

Тем временем стал известен стартовый состав сборной России на матч — так что от лирики к делам насущным переходим. Благо, что Черчесов удивил!

15:48

С таким вот настроем идут на игру болельщики сборной России. Как отмечает корреспондент «Газеты.Ru», тем фанатам, которые собираются прибыть на встречу прямо к финальному свистку, нужно поторопиться — «Самара Арена» находится на достаточно внушительном расстоянии от зоны высадки транспорта, так что есть вероятность чуть-чуть запоздать. И это — учитывая статус матча — едва ли не преступлению сродни!

15:45

К слову, в Самаре сегодня жара! Прямо сейчас там аж +33 градуса по Цельсию, и болельщики спасаются от зноя различными доступными способами — например, окунаясь в Волгу.

15:40

Как известно, подопечные Станислава Черчесова триумфально стартовали на домашнем мундиале — в первых двух турах команда сумела набрать шесть очков, обыграв Саудовскую Аравию и Египет с общим счетом 8:1, и таким образом гарантировала себе участие в плей-офф (впервые в истории, кстати). Что касается уругвайцев, то и у них на данный момент две виктории в активе, правда, с куда худшей разницей забитых и пропущенных — +3.

15:35

Отметим, что сама встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

15:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча заключительного тура группового раунда ЧМ-2018, в котором сборная России в Самаре сразится с Уругваем!