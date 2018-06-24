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Трансляция
С конца
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'90+2
Теодорчик подтолкнул Барриоса, пытаясь выиграть у колумбийца забег.
'90+1
Хамес далеко отпустил от себя мяч, находясь перед чужой штрафной.
'90+1
Пять минут добавил арбитр.
'88
Оспина потащил опаснейший удар Левандовски!
'86
Мина зацепил Левандовски, не дав Роберту развернуться.
'85
'84
Урибе чуть не забил ударом пяткой из пределов вратарской! Повезло полякам!
'84
Возобновилась игра, Оспина пока на поле.
'82
Оспина, похоже, не может продолжить встречу. Травма ноги у стража ворот Колумбии.
'81
Оспина спас! Крыховяк подхватил мяч у края вратарской и пробил прямо в Оспину!
'80
'80
'78
'78
'77
Хамес получил по ногам. Поляки пытаются вернуть себе инициативу, но пока безуспешно.
'75
'73
'73
'72
'72
'70
'68
Фалькао и Арьяс задавили Левандовски у своей вратарской, но в рамках правил.
'67
Барриос избежал предупреждения, срывая хорошую атаку поляков.
'66
Колумбийцы успешно обороняются после банальных навесов сборной Польши. Пока Левандовски не может выиграть борьбу.
'64
Мина придержал мяч и подставился под фол Левандовски.
'63
Зелиньски грубо сыграл против Барриоса, который чудом избежал травмы лодыжки.
'61
'60
Поляки активизировались, начав накрывать соперников на чужой половине поля.
'58
Левандовски выскочил на заброс и пробил прямо в Оспину!
'58
Пауза в игре из-за травмы Паздана.
'57
'57
'56
Кинтеро вышел на отличную позицию, но пробил в ногу Беднарека!
'55
Оспина легко забрал подачу Пищека, которой помешал рикошет.
'54
Фалькао ушёл от двух соперников и ошибся с пасом, нарвавшись на подоспевшего Паздана.
'52
Хамес классно развернулся в чужой штрафной и пробил в защитника!
'51
Куадрадо в перспективной атаке вместо прострела на свободного Хамеса отыграл чуть назад на Фалькао, у которого не получился удар с линии штрафной.
'49
Пищек из аута бросил мяч к вратарской на Левандовски, которому помешали нормально пробить головой.
'48
Мохика не смог зацепиться за небрежную скидку Хамеса.
'47
Берешиньски отметился плохой скидкой в борьбе с Мохикой.
'46
Начался второй тайм.
'45+4
Польша — Колумбия: прогноз Егора Титова на матч ЧМ-2018.
'45+4
Колумбийцы, что вы творите? Удалённому Санчесу угрожают убийством. Как Эскобару.
'45+4
Команды ушли на перерыв! Сборная Колумбии играла лучше и справедливо вышла вперёд в концовке тайма. Складывается ощущение, что полякам не хватает ни физической подготовки, ни сыгранности. Посмотрим, что будет после перерыва, пока всё идёт к уверенной победе колумбийцев.
'45+3
Мина отлично сыграл в отборе против Левандовски, помешав Роберту начать контратаку Польши.
'45+2
Хамеса придержали в центре поля. Не успевают поляки за своими оппонентами.
'45+1
Четыре минуты добавил арбитр.
'44
Хамес выскочил на проникающий пас, изначально находясь в положении вне игры.
'43
Колумбийцы не отдают инициативу, продолжая контролировать мяч.
'42
Левандовски получил мяч перед штрафной и сделал заброс, который оказался перехвачен.
'40
'38
Поляки перешли в нападение, где достаточно быстро потеряли мяч из-за ошибки с пасом.
'37
Куадрадо проскочил Рыбуся на краю штрафной, сместился к лицевой и прострелил, но на пути мяча встал Щенсны!
'35
Дальнему удару Куадрадо не хватило точности.
'34
Навесы Арьяса и Мохики оказались неопасными. Польская оборона не дрогнула.
'32
'32
'30
Агилар тоже попросил медицинскую помощь. Кажется, растяжение бедра у Абеля.
'29
Пищек пострадал в стыке с Агиларом.
'28
Фалькао помешали пробить головой после навеса Куадрадо.
'27
Поляки чуть не потеряли мяч, нарвавшись на своей половине поля на командный прессинг колумбийцев.
'25
Фалькао и Куадрадо убежали на последнего защитника, но Родамель решил сыграть пяткой, из-за чего пас получился небрежным, чем и воспользовались поляки!
'24
Фалькао помог своей сборной выбить мяч после углового поляков.
'23
Отличная комбинация на третьего прошла у колумбийцев, Арьяс получил мяч в штрафной и прострелил во вратарскую, но поляки отбились!
'21
Агилар не сумел зацепиться за резкий проникающий пас Кинтеро.
'20
Арбитр вмешался в борьбу между Берешиньски и Санчесом, посоветовав игрокам придерживаться правил.
'18
Давинсон Санчес сбил Левандовски, получив устное предупреждение.
'17
Паздан выбил мяч из своей штрафной после подачи Куадрадо.
'15
Арьяс пробил с подбора в Куадрадо, рикошетом от которого мяч улетел в аут.
'13
Арьяс подыграл себе рукой, мешая Ковнацки убежать по флангу.
'11
Хамес проиграл борьбу Крыховяку и сразу же нарушил правила.
'10
Мина заблокировал путь Левандовски к мячу, который достался вышедшему из ворот Оспине.
'9
Поляки не без проблем отразили опасный прострел Мохики. Отличные скорости на старте встречи.
'7
Левандовски затолкал Мину, а затем наступил на руку лежавшему защитнику «Барселоны».
'5
Оспина попросил медицинскую помощь из-за травмы ноги.
'5
Левандовски дотянулся к подаче Берешиньски, но нормально пробить головой не получилось.
'3
Паздан получил повреждение в жёстком стыке с Фалькао.
'1
Мина отразил опасную подачу Рыбуся на угловой!
'1
Игра началась!
'0
Календарь и турнирная таблица ЧМ-2018 по футболу.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Чемпионата мира в группе H: Польша – Колумбия. Начало встречи запланировано на 24 июня в 21:00 по московскому времени.