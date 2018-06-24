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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.7 X–3.1 П2–3
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.65 П2–1.67
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–3.4 П2–2.45
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.9 X–4.5 П2–1.52
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12.5 X–7 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.1 X–4.25 П2–1.48
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.8 X–3.2 П2–5.5
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.5 X–3.1 П2–3
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–4.3 X–3.4 П2–1.9
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.75 X–3.2 П2–2.65
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.5 X–3.6 П2–1.8
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
2:2–:–2:1
2
1
1
0
4-3
4
2
СенегалСенегал
2:2
2:1–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ПольшаПольша
–:–1:2
0:3
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
1:2–:–3:0
1
0
0
1
1-2
0
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
2
4
4
Денис Черышев
2
3
5
Диего Коста
2
3
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Джон Стоунс
2
2
9
Филиппе Коутиньо
2
2
10
Эден Азар
2
2
11
Лука Модрич
2
2
12
Майл Единак
2
2
13
Фелипе Балой
1
1
14
Миши Батшуайи
1
1
15
Кейсуке Хонда
2
1
16
Хуан Кинтеро
1
1
17
Гжегож Крыховяк
1
1
18
Хосе Игнасио Начо
1
1
19
Дилан Бронн
2
1
20
Марко Ройс
2
1
21
Анте Ребич
2
1
22
Ирвин Лосано
2
1
23
Серхио Агуэро
2
1
24
Юссуф Поульсен
2
1
25
Джесси Лингард
2
1
26
Ола Тойвонен
2
1
27
М'Байе Ньянг
2
1
28
Килиан Мбаппе
2
1
29
Дрис Мертенс
2
1
30
Вахби Хазри
2
1
31
Юйа Осако
2
1
32
Такаси Инуи
2
1
33
Альфред Финнбогасон
2
1
34
Неймар
2
1
35
Александар Коларов
2
1
36
Александр Головин
2
1
37
Александр Митрович
2
1
38
Гранит Джака
2
1
39
Иван Ракитич
2
1
40
Кристиан Эриксен
2
1
41
Луис Суарес
2
1
42
Мусса Ваг
2
1
43
Садио Мане
2
1
44
Сон Хын Мин
2
1
45
Стивен Цубер
2
1
46
Тони Кроос
2
1
47
Хавьер Эрнандес
2
1
48
Хосе Мария Хименес
2
1
49
Шердан Шакири
2
1
50
Юрий Газинский
2
1
51
Мохамед Салах
1
1
52
Карлос Вела
2
1
53
Синдзи Кагава
2
1
54
Фержани Сасси
2
1
55
Антуан Гризманн
2
1
56
Андреас Гранквист
2
1
Польша Колумбия

Сборная Польши прощается с чемпионатом мира. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Польша — Колумбия

Сборные Польши и Колумбии встречаются в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Группа H  |   24 июня 21:00   |  2 тайм
Польша
Сборная Польши
0:3
< Сборная Колумбии
Колумбия
Стадион «Казань Арена», Казань | Главный судья: Сесар Рамос Паласуэлос (Мексика)
Беднарек 61'
Горальски 85'
Мина 40'
Фалькао 70'
Куадрадо 75'
Подробная статистика матча
Сборная Польши
Основные составы
Сборная Колумбии
1 (в)   Войцех Щенсны
18 (з)   Бартош Берешиньски 72'
2 (з)   Михал Паздан 80'
5 (з)   Ян Беднарек 61'
20 (з)   Лукаш Пищек
13 (п)   Мацей Рыбусь
10 (п)   Гжегож Крыховяк
6 (п)   Яцек Горальски 85'
19 (п)   Пётр Зелиньски
9 (н)   Роберт Левандовски
23 (н)   Давид Ковнацки 57'
1 (в)   Давид Оспина
4 (з)   Сантьяго Арьяс
17 (з)   Хоан Мохика
13 (з)   Йерри Мина 40'
23 (з)   Давинсон Санчес
5 (п)   Вилмар Барриос
11 (п)   Хуан  75'
8 (п)   Абель Агилар 32'
20 (п)   Хуан Кинтеро 73'
10 (п)   Хамес Родригес
9 (н)   Радамель Фалькао 78' 70'
Запасной состав
12 (в)   Бартош Бьялковски
22 (в)   Лукаш Фабиански
15 (з)   Камил Глик 80'
3 (з)   Артур Енджейчик
4 (з)   Тьяго Сионек
8 (п)   Кароль Линетти
16 (п)   Якуб Блащиковски
17 (п)   Славомир Пешко
21 (п)   Рафал Кужава
11 (н)   Камил Гросицки 57'
14 (н)   Лукаш Теодорчик 72'
7 (н)   Аркадиуш Милик
12 (в)   Камило 
22 (в)   Хосе Куадрадо
2 (з)   Кристиан Сапата
3 (з)   Оскар Мурильо
18 (з)   Фарид Диас
15 (п)   Андрес Урибе 32'
16 (п)   Хефферсон Лерма 73'
21 (п)   Хосе Искьердо
7 (н)   Карлос Бакка 78'
14 (н)   Луис Мурьель
19 (н)   Мигель Борха
Удары
22%
По воротам: 4
В створ: 2
Владение мячом
46%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 7
  • 1
  • 15
Удары
78%
По воротам: 12
В створ: 7
Владение мячом
54%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 1
  • 10
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Трансляция
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'90+2
Теодорчик подтолкнул Барриоса, пытаясь выиграть у колумбийца забег.
'90+1
Хамес далеко отпустил от себя мяч, находясь перед чужой штрафной.
'90+1
Пять минут добавил арбитр.
'88
Оспина потащил опаснейший удар Левандовски!
'86
Мина зацепил Левандовски, не дав Роберту развернуться.
'85
Горальски был предупреждён за грубый фол на Хамесе.
'84
Урибе чуть не забил ударом пяткой из пределов вратарской! Повезло полякам!
'84
Возобновилась игра, Оспина пока на поле.
'82
Оспина, похоже, не может продолжить встречу. Травма ноги у стража ворот Колумбии.
'81
Оспина спас! Крыховяк подхватил мяч у края вратарской и пробил прямо в Оспину!
'80
Глик вышел.
'80
Паздан ушёл.
'78
Бакка вышел.
'78
Фалькао заменили.
'77
Хамес получил по ногам. Поляки пытаются вернуть себе инициативу, но пока безуспешно.
'75
ГОЛ! Куадрадо оформляет разгром! Хамес отлично сыграл за спины защитникам на ход Куадрадо, который убежал на Щенсны и спокойно пробил в правый нижний угол!
'73
Лерма вышел укрепить опорную зону Колумбии.
'73
Кинтеро ушёл.
'72
Теодорчик вышел.
'72
Берешиньски заменили.
'70
ГОЛ! Фалькао отличился на ЧМ! Кинтеро вовремя сделал пас вразрез на Фалькао, который выскочил на свидание с Щенсны и пробил в дальний угол!
'68
Фалькао и Арьяс задавили Левандовски у своей вратарской, но в рамках правил.
'67
Барриос избежал предупреждения, срывая хорошую атаку поляков.
'66
Колумбийцы успешно обороняются после банальных навесов сборной Польши. Пока Левандовски не может выиграть борьбу.
'64
Мина придержал мяч и подставился под фол Левандовски.
'63
Зелиньски грубо сыграл против Барриоса, который чудом избежал травмы лодыжки.
'61
Беднарек получил предупреждение за явный фол против Фалькао.
'60
Поляки активизировались, начав накрывать соперников на чужой половине поля.
'58
Левандовски выскочил на заброс и пробил прямо в Оспину!
'58
Пауза в игре из-за травмы Паздана.
'57
Гросицки вышел.
'57
Ковнацки было решено заменить.
'56
Кинтеро вышел на отличную позицию, но пробил в ногу Беднарека!
'55
Оспина легко забрал подачу Пищека, которой помешал рикошет.
'54
Фалькао ушёл от двух соперников и ошибся с пасом, нарвавшись на подоспевшего Паздана.
'52
Хамес классно развернулся в чужой штрафной и пробил в защитника!
'51
Куадрадо в перспективной атаке вместо прострела на свободного Хамеса отыграл чуть назад на Фалькао, у которого не получился удар с линии штрафной.
'49
Пищек из аута бросил мяч к вратарской на Левандовски, которому помешали нормально пробить головой.
'48
Мохика не смог зацепиться за небрежную скидку Хамеса.
'47
Берешиньски отметился плохой скидкой в борьбе с Мохикой.
'46
Начался второй тайм.
'45+4
Польша — Колумбия: прогноз Егора Титова на матч ЧМ-2018.
'45+4
Колумбийцы, что вы творите? Удалённому Санчесу угрожают убийством. Как Эскобару.
'45+4
Команды ушли на перерыв! Сборная Колумбии играла лучше и справедливо вышла вперёд в концовке тайма. Складывается ощущение, что полякам не хватает ни физической подготовки, ни сыгранности. Посмотрим, что будет после перерыва, пока всё идёт к уверенной победе колумбийцев.
'45+3
Мина отлично сыграл в отборе против Левандовски, помешав Роберту начать контратаку Польши.
'45+2
Хамеса придержали в центре поля. Не успевают поляки за своими оппонентами.
'45+1
Четыре минуты добавил арбитр.
'44
Хамес выскочил на проникающий пас, изначально находясь в положении вне игры.
'43
Колумбийцы не отдают инициативу, продолжая контролировать мяч.
'42
Левандовски получил мяч перед штрафной и сделал заброс, который оказался перехвачен.
'40
ГОЛ! Мина вывел Колумбию вперёд! Кинтеро после розыгрыша углового вернул мяч на фланг пасом на Хамеса, у которого получился классный навес на границу вратарской, где Мина воспользовался ошибкой Щенсны и головой пробил по пустым воротам!
'38
Поляки перешли в нападение, где достаточно быстро потеряли мяч из-за ошибки с пасом.
'37
Куадрадо проскочил Рыбуся на краю штрафной, сместился к лицевой и прострелил, но на пути мяча встал Щенсны!
'35
Дальнему удару Куадрадо не хватило точности.
'34
Навесы Арьяса и Мохики оказались неопасными. Польская оборона не дрогнула.
'32
Урибе вышел.
'32
Агилара заменили.
'30
Агилар тоже попросил медицинскую помощь. Кажется, растяжение бедра у Абеля.
'29
Пищек пострадал в стыке с Агиларом.
'28
Фалькао помешали пробить головой после навеса Куадрадо.
'27
Поляки чуть не потеряли мяч, нарвавшись на своей половине поля на командный прессинг колумбийцев.
'25
Фалькао и Куадрадо убежали на последнего защитника, но Родамель решил сыграть пяткой, из-за чего пас получился небрежным, чем и воспользовались поляки!
'24
Фалькао помог своей сборной выбить мяч после углового поляков.
'23
Отличная комбинация на третьего прошла у колумбийцев, Арьяс получил мяч в штрафной и прострелил во вратарскую, но поляки отбились!
'21
Агилар не сумел зацепиться за резкий проникающий пас Кинтеро.
'20
Арбитр вмешался в борьбу между Берешиньски и Санчесом, посоветовав игрокам придерживаться правил.
'18
Давинсон Санчес сбил Левандовски, получив устное предупреждение.
'17
Паздан выбил мяч из своей штрафной после подачи Куадрадо.
'15
Арьяс пробил с подбора в Куадрадо, рикошетом от которого мяч улетел в аут.
'13
Арьяс подыграл себе рукой, мешая Ковнацки убежать по флангу.
'11
Хамес проиграл борьбу Крыховяку и сразу же нарушил правила.
'10
Мина заблокировал путь Левандовски к мячу, который достался вышедшему из ворот Оспине.
'9
Поляки не без проблем отразили опасный прострел Мохики. Отличные скорости на старте встречи.
'7
Левандовски затолкал Мину, а затем наступил на руку лежавшему защитнику «Барселоны».
'5
Оспина попросил медицинскую помощь из-за травмы ноги.
'5
Левандовски дотянулся к подаче Берешиньски, но нормально пробить головой не получилось.
'3
Паздан получил повреждение в жёстком стыке с Фалькао.
'1
Мина отразил опасную подачу Рыбуся на угловой!
'1
Игра началась!
'0
Календарь и турнирная таблица ЧМ-2018 по футболу.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Чемпионата мира в группе H: Польша – Колумбия. Начало встречи запланировано на 24 июня в 21:00 по московскому времени.