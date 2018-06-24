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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
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10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 1:2 2 тайм
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.5 X–3.35 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.65 X–3.1 П2–3.05
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.65 П2–1.67
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–3.4 П2–2.45
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.9 X–4.5 П2–1.52
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12.5 X–7 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.1 X–4.25 П2–1.48
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.8 X–3.2 П2–5.5
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–3.8 X–3.4 П2–2
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.75 X–3.35 П2–2.05
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.75 X–3.2 П2–2.65
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4.3 X–3.35 П2–1.9
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–5:23:0
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
2:16:1
2
2
0
0
8-2
6
3
ТунисТунис
2:51:2
–:–
2
0
0
2
3-7
0
4
ПанамаПанама
0:31:6–:–
2
0
0
2
1-9
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
2:12:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
1:2
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
2
4
4
Денис Черышев
2
3
5
Диего Коста
2
3
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Джон Стоунс
2
2
9
Филиппе Коутиньо
2
2
10
Эден Азар
2
2
11
Лука Модрич
2
2
12
Майл Единак
2
2
13
Фелипе Балой
1
1
14
Миши Батшуайи
1
1
15
Хуан Кинтеро
1
1
16
М'Байе Ньянг
1
1
17
Юйа Осако
1
1
18
Гжегож Крыховяк
1
1
19
Хосе Игнасио Начо
1
1
20
Дилан Бронн
2
1
21
Марко Ройс
2
1
22
Анте Ребич
2
1
23
Ирвин Лосано
2
1
24
Серхио Агуэро
2
1
25
Юссуф Поульсен
2
1
26
Джесси Лингард
2
1
27
Ола Тойвонен
2
1
28
Килиан Мбаппе
2
1
29
Дрис Мертенс
2
1
30
Вахби Хазри
2
1
31
Альфред Финнбогасон
2
1
32
Неймар
2
1
33
Александар Коларов
2
1
34
Александр Головин
2
1
35
Александр Митрович
2
1
36
Гранит Джака
2
1
37
Иван Ракитич
2
1
38
Кристиан Эриксен
2
1
39
Луис Суарес
2
1
40
Сон Хын Мин
2
1
41
Стивен Цубер
2
1
42
Тони Кроос
2
1
43
Хавьер Эрнандес
2
1
44
Хосе Мария Хименес
2
1
45
Шердан Шакири
2
1
46
Юрий Газинский
2
1
47
Синдзи Кагава
1
1
48
Мохамед Салах
1
1
49
Карлос Вела
2
1
50
Фержани Сасси
2
1
51
Антуан Гризманн
2
1
52
Андреас Гранквист
2
1
Япония Сенегал

ЧМ-2018. Япония сражается с Сенегалом на глазах принцессы. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Япония — Сенегал

Сборные Японии и Сенегала встречаются в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России — 2018. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Группа H  |   24 июня 18:00   |  2 тайм
Япония
Сборная Японии
1:2
< Сборная Сенегала
Сенегал
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Джанлука Рокки (Флоренция, Италия)
Инуи 34'
Инуи 68'
Мане 11'
Ньянг 59'
Ваг 71'
Подробная статистика матча
Сборная Японии
Основные составы
Сборная Сенегала
1 (в)   Эйдзи Кавасима
19 (з)   Хироки Сакаи
5 (з)   Юто Нагатомо
22 (з)   Майя Йосида
3 (з)   Гэн Сёдзи
17 (п)   Макото Хасебе
7 (п)   Гаку Сибасаки
10 (п)   Синдзи Кагава 72'
14 (п)   Такаси Инуи 34' 68'
8 (н)   Генки Харагуси
15 (н)   Юйа Осако
16 (в)   Хадим Н'Диайе
12 (з)   Юссуф Сабали
22 (з)   Мусса Ваг 71'
6 (з)   Салиф Сане
3 (з)   Калиду Кулибали
5 (п)   Идрисса Гейе
13 (п)   Альфред Н'Диайе 65'
17 (п)   Баду Н'Диайе
18 (н)   Исмаила Сарр
19 (н)   М'Байе Ньянг 59'
10 (н)   Садио Мане 11'
Запасной состав
12 (в)   Масааки Хигасигути
23 (в)   Косукэ Накамура
2 (з)   Наомити Уэда
6 (з)   Ватару Эндо
20 (з)   Томоаки Макино
21 (з)   Готоку Сакаи
16 (п)   Хотару Ямагути
18 (п)   Рёта Осима
4 (н)   Кейсуке Хонда 72'
11 (н)   Такаси Усами
9 (н)   Синдзи Окадзаки
13 (н)   Йосинори Муто
1 (в)   Абдулайе Диалло
23 (в)   Альфред Гомис
2 (з)   Адама Мбенге
21 (з)   Ламин Гассама
8 (п)   Шейку Куйяте 65'
4 (п)   Кара Мбоджи
11 (п)   Шейк Ндойе
7 (н)   Мусса Соу
9 (н)   Маме Бирам
14 (н)   Мусса Конате
15 (н)   Диафра Сахо
20 (н)   Бальде Кейта
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Трансляция
С начала С конца
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'76
Окадзаки вышел.
'76
Харагуси заменили.
'75
Повезло сенегальцам! После розыгрыша углового мяч заметался у вратарской Сенегала, попав к Осако, который сразу же пробил в колено Сане!
'72
Хонда вызван спасать Японию.
'72
Кагава покинул поле.
'71
ГОЛ! Снова сенегальцы вышли вперёд! Сабали накрутил соперника в штрафной и опасно прострелил на дальнюю штангу, где японцы потеряли Вага, который расстрелял ворота ударом под перекладину!
'70
Сарр подключил к атаке Сенегала Вага, у которого не получился навес.
'68
Инуи сорвал опасную атаку Сенегала, получив «горчичник».
'66
Мане сбил Кагаву, пытаясь вернуть мяч своей сборной.
'65
Куйяте вышел усилить опорную зону.
'65
Альфред Н'Диайе заменён.
'65
Осако пяткой сыграл на Инуи, который с края штрафной закрутил мяч в перекладину!
'64
Осако получил мяч на краю штрафной и задумал навес, который получился слишком высоким.
'62
Сарр оказался на газоне в штрафной японцев после стыка с защитником, но арбитр проигнорировал этот момент.
'60
Осако выскочил на отличный прострел Харагуси и умудрился не попасть ногой по мячу!
'59
Ньянг локтем попал в лицо сопернику и получил жёлтую карточку.
'57
Хасебе вернулся в игру с активным кровотечением из носа. Пока арбитр этого не заметил.
'56
Пауза в игре из-за повреждения Хасебе.
'55
Ньянг неплохо приложился из-за пределов штрафной, но мяч полетел прямо в Кавасиму.
'54
Мане нарвался на фол, разгоняя атаку Сенегала.
'51
Мане откинул мяч в сторону на Альфреда Н'Диайе, у которого не вышел удар с линии штрафной.
'50
У Ньянга не получился удар с лёта, очень высоко полетел мяч.
'50
Осако отметился неплохим ударом головой, но Хадим Н'Диайе всё контролировал.
'47
Йосида отразил прострел Сарра на угловой.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
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'45+1
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'45+1
Закончился первый тайм. Сборные Сенегала и Японии обменялись забитыми голами. Сенегальцы сыграли хорошо в начале, а японцы сумели сравнять счёт ближе к концу тайма. Ждём вторую половину этой увлекательной встречи.
'44
Сане открылся на ближней штанге на прострел с углового и пяткой подправил мяч дальше, но получилось на защитника.
'43
Сабали поддержал атаку, заработав угловой.
'42
По-прежнему тактика японцев с длинными диагоналями не всегда работает.
'39
Ньянг не смог реализовать выход на свидание с Кавасимой, выстрелив прямо в голкипера!
'38
Сарр подбежал к штрафной Японии и сделал подачу, которая к Мане не дошла.
'37
Японцы перехватили инициативу, заставив сборную Сенегала большими силами отойди назад.
'34
ГОЛ! Японцы сравняли счёт! Нагатомо классно сыграл на краю чужой штрафной, уйдя от двух соперников, затем последовал пас на Инуи, который нанёс отличный обводящий удар в дальний угол!
'32
Мане завалили у штрафной Японии, но арбитр промолчал.
'31
Ваг выдал небрежный пас по флангу. Участились ошибки и у сенегальцев.
'29
Странная японская тактика — играть длинными передачами. Сенегальцы легко пользуются своим преимуществом в физике.
'26
Мане в борьбе с двумя оппонентами заработал угловой.
'25
Нагатомо забежал по левому флангу и сделал банальный прострел, с которым защита Сенегала справился.
'24
Снова инициатива перешла к сенегальцам. Японцы даже контратаками не могут отвечать.
'21
Сарр пробил с лёта из пределов штрафной после навеса Вага, но Кавасима справился!
'20
Инуи ускорился по флангу, заставив Сарра нарушить правила.
'19
Мане забрался в положение вне игры после длинной передачи Хадима Н'Диайе.
'18
Осако не смог зацепиться за заброс партнёра.
'16
Кагава откинул мяч на Хасебе, мощный и опасный удар которого угодил в ногу Сане!
'14
Кавасима справился с ударом Ньянга! Сенегал доминирует на поле.
'11
ГОЛ! Первый гол Мане на ЧМ! Сабали взял подбор на краю штрафной и нанёс удар прямо в Кавасиму, который отбил мяч в колено Мане, а после рикошета мяч отлетел в ворота!
'11
Японцы допустили ошибку с простым переводом мяча налево.
'8
Кавасима забрал подачу Сабали. Порой очень хорошо атакуют сенегальцы.
'7
Кагава накрутил соперника на фланге, но вот дальнейший навес у Синдзи не получился.
'6
Сабали взял подбор перед штрафной японцев и на силу пробил намного выше цели.
'4
Инуи зацепился за мяч и подставился под фол.
'3
Сарр прорвался справа и прострелом заработал угловой!
'2
Мане помешали обработать прострел Вага в штрафной Японии.
'1
Игра началась!
'0
Календарь и турнирная таблица ЧМ-2018 по футболу.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Чемпионата мира в группе H: Япония – Сенегал. Начало встречи запланировано на 24 июня в 18:00 по московскому времени.