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Трансляция
С конца
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'76
'76
'75
Повезло сенегальцам! После розыгрыша углового мяч заметался у вратарской Сенегала, попав к Осако, который сразу же пробил в колено Сане!
'72
'72
'71
'70
Сарр подключил к атаке Сенегала Вага, у которого не получился навес.
'68
'66
Мане сбил Кагаву, пытаясь вернуть мяч своей сборной.
'65
'65
'65
Осако пяткой сыграл на Инуи, который с края штрафной закрутил мяч в перекладину!
'64
Осако получил мяч на краю штрафной и задумал навес, который получился слишком высоким.
'62
Сарр оказался на газоне в штрафной японцев после стыка с защитником, но арбитр проигнорировал этот момент.
'60
Осако выскочил на отличный прострел Харагуси и умудрился не попасть ногой по мячу!
'59
'57
Хасебе вернулся в игру с активным кровотечением из носа. Пока арбитр этого не заметил.
'56
Пауза в игре из-за повреждения Хасебе.
'55
Ньянг неплохо приложился из-за пределов штрафной, но мяч полетел прямо в Кавасиму.
'54
Мане нарвался на фол, разгоняя атаку Сенегала.
'51
Мане откинул мяч в сторону на Альфреда Н'Диайе, у которого не вышел удар с линии штрафной.
'50
У Ньянга не получился удар с лёта, очень высоко полетел мяч.
'50
Осако отметился неплохим ударом головой, но Хадим Н'Диайе всё контролировал.
'47
Йосида отразил прострел Сарра на угловой.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
«Все ждут лёгкой победы Англии». Прогнозы на матчи ЧМ-2018.
'45+1
Япония — Сенегал: прогноз Константина Генича на матч чемпионата мира.
'45+1
Закончился первый тайм. Сборные Сенегала и Японии обменялись забитыми голами. Сенегальцы сыграли хорошо в начале, а японцы сумели сравнять счёт ближе к концу тайма. Ждём вторую половину этой увлекательной встречи.
'44
Сане открылся на ближней штанге на прострел с углового и пяткой подправил мяч дальше, но получилось на защитника.
'43
Сабали поддержал атаку, заработав угловой.
'42
По-прежнему тактика японцев с длинными диагоналями не всегда работает.
'39
Ньянг не смог реализовать выход на свидание с Кавасимой, выстрелив прямо в голкипера!
'38
Сарр подбежал к штрафной Японии и сделал подачу, которая к Мане не дошла.
'37
Японцы перехватили инициативу, заставив сборную Сенегала большими силами отойди назад.
'34
'32
Мане завалили у штрафной Японии, но арбитр промолчал.
'31
Ваг выдал небрежный пас по флангу. Участились ошибки и у сенегальцев.
'29
Странная японская тактика — играть длинными передачами. Сенегальцы легко пользуются своим преимуществом в физике.
'26
Мане в борьбе с двумя оппонентами заработал угловой.
'25
Нагатомо забежал по левому флангу и сделал банальный прострел, с которым защита Сенегала справился.
'24
Снова инициатива перешла к сенегальцам. Японцы даже контратаками не могут отвечать.
'21
Сарр пробил с лёта из пределов штрафной после навеса Вага, но Кавасима справился!
'20
Инуи ускорился по флангу, заставив Сарра нарушить правила.
'19
Мане забрался в положение вне игры после длинной передачи Хадима Н'Диайе.
'18
Осако не смог зацепиться за заброс партнёра.
'16
Кагава откинул мяч на Хасебе, мощный и опасный удар которого угодил в ногу Сане!
'14
Кавасима справился с ударом Ньянга! Сенегал доминирует на поле.
'11
'11
Японцы допустили ошибку с простым переводом мяча налево.
'8
Кавасима забрал подачу Сабали. Порой очень хорошо атакуют сенегальцы.
'7
Кагава накрутил соперника на фланге, но вот дальнейший навес у Синдзи не получился.
'6
Сабали взял подбор перед штрафной японцев и на силу пробил намного выше цели.
'4
Инуи зацепился за мяч и подставился под фол.
'3
Сарр прорвался справа и прострелом заработал угловой!
'2
Мане помешали обработать прострел Вага в штрафной Японии.
'1
Игра началась!
'0
Календарь и турнирная таблица ЧМ-2018 по футболу.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Чемпионата мира в группе H: Япония – Сенегал. Начало встречи запланировано на 24 июня в 18:00 по московскому времени.