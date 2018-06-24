Курсы валют$ 62.92 (-0.128) 73.48 (-0.016)
Москва: +23°C
Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 5:0 2 тайм
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.15 X–3.15 П2–2.4
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.5 X–3.35 П2–2.15
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.65 X–3.1 П2–3.05
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.65 П2–1.67
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–3.4 П2–2.45
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–5.9 X–4.25 П2–1.6
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12.5 X–7 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.3 П2–3
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.1 X–4.25 П2–1.48
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.8 X–3.2 П2–5.5
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–3.8 X–3.4 П2–2
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.75 X–3.35 П2–2.05
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.75 X–3.2 П2–2.65
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.2 X–3.25 П2–2.3
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
7
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
ЧМ-2018. Англичане издеваются над Панамой. LIVEЧМ-2018. Англичане издеваются над Панамой. LIVE
0
0
0
0
0-0
0
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
1:0–:–2:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ГерманияГермания
0:1
2:1–:–
2
1
0
1
2-2
3
3
ШвецияШвеция
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Южная КореяЮ. Корея
1:2–:–0:1
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–3:05:2
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
5:02:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПанамаПанама
0:30:5
–:–
1
0
0
1
0-3
0
4
ТунисТунис
2:51:2–:–
2
0
0
2
3-7
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
и
г
и
г
1
Ромелу Лукаку
2
4
2
Криштиану Роналду
2
4
3
Денис Черышев
2
3
4
Диего Коста
2
3
5
Гарри Кейн
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Эден Азар
2
2
10
Лука Модрич
2
2
11
Майл Единак
2
2
12
Миши Батшуайи
1
1
13
Хуан Кинтеро
1
1
14
М'Байе Ньянг
1
1
15
Юйа Осако
1
1
16
Гжегож Крыховяк
1
1
17
Хосе Игнасио Начо
1
1
18
Дилан Бронн
2
1
19
Марко Ройс
2
1
20
Анте Ребич
2
1
21
Ирвин Лосано
2
1
22
Серхио Агуэро
2
1
23
Юссуф Поульсен
2
1
24
Ола Тойвонен
2
1
25
Килиан Мбаппе
2
1
26
Дрис Мертенс
2
1
27
Вахби Хазри
2
1
28
Альфред Финнбогасон
2
1
29
Неймар
2
1
30
Александар Коларов
2
1
31
Александр Головин
2
1
32
Александр Митрович
2
1
33
Гранит Джака
2
1
34
Иван Ракитич
2
1
35
Кристиан Эриксен
2
1
36
Луис Суарес
2
1
37
Сон Хын Мин
2
1
38
Стивен Цубер
2
1
39
Тони Кроос
2
1
40
Хавьер Эрнандес
2
1
41
Хосе Мария Хименес
2
1
42
Шердан Шакири
2
1
43
Юрий Газинский
2
1
44
Синдзи Кагава
1
1
45
Мохамед Салах
1
1
46
Карлос Вела
2
1
47
Фержани Сасси
2
1
48
Антуан Гризманн
2
1
49
Андреас Гранквист
2
1
Англия Панама

ЧМ-2018. Англичане издеваются над Панамой. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Англия — Панама

,
Сборная Англии встречается с командой Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России — 2018. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа G  |   24 июня 15:00   |  перерыв
Англия
Сборная Англии
5:0
< Сборная Панамы
Панама
Стадион «Стадион Нижний Новгород», Нижний Новгород | Главный судья: Геад Гриша (Египет)
Стоунс 8'
Кейн 22' (пен)
Лофтус-Чик 23'
Лингард 36'
Стоунс 40'
Кейн 45+1' (пен)
Купер 10'
Эскобар 45'
Подробная статистика матча
Сборная Англии
Основные составы
Сборная Панамы
1 (в)   Джордан Пикфорд
12 (з)   Киран Триппьер
5 (з)   Джон Стоунс 8' 40'
2 (з)   Кайл Уолкер
6 (з)   Гарри Магир
18 (п)   Эшли Янг
21 (п)   Рубен Лофтус-Чик 23'
8 (п)   Джордан Хендерсон
7 (п)   Джесси Лингард 36'
10 (п)   Рахим Стерлинг
9 (н)   Гарри Кейн 22' 45'
1 (в)   Хайме Пенедо
2 (з)   Мичаэль Мурильо
15 (з)   Эрик Дэвис
5 (з)   Роман Торрес
4 (з)   Фидель Эскобар 45'
6 (п)   Габриэль Гомес
8 (п)   Эдгар Барсенас
11 (п)   Армандо Купер 10'
20 (п)   Анибал Годой
21 (п)   Хосе Родригес
7 (н)   Блас Перес
Запасной состав
13 (в)   Джек Батлэнд
23 (в)   Ник Поуп
3 (з)   Дэнни Роуз
15 (з)   Гари Кэхилл
16 (з)   Фил Джонс
22 (з)   Трент Александер-Арнольд
4 (п)   Эрик Дайер
17 (п)   Фабиан Делф
20 (п)   Деле Алли
11 (н)   Джейми Варди
14 (н)   Дэнни Уэлбек
19 (н)   Маркус Рашфорд
12 (в)   Жозе де
22 (в)   Алекс Родригес
3 (з)   Харольд Каммингс
13 (з)   Адольфо Мачадо
17 (з)   Луис Овалье
23 (з)   Фелипе Балой
19 (п)   Рикадо Авила
14 (п)   Валентин Пиментель
9 (н)   Габриэль Торрес
10 (н)   Исмаэль Диас
16 (н)   Абдьель Арройо
18 (н)   Луис Техада
Видео дня
Как россияне празднуют победу над Египтом
Болельщики сборной России вышли на улицы Москвы праздновать победу сборной России над командой... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'46

Поеееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Все, завершен этот кошмарный для Панамы тайм. Абсолютно худший у нее сейчас результат забитых и пропущенных голов — 0:8. Впереди — еще 45 минут против англичан. Ну а пока — отдых.

'45+2

Две минуты добавляет Гриша к первому тайму, и совсем скоро они истекут.

'45+1

ГОООООООООООООООООЛ! В тот же верхний угол отправляет Кейн мяч, что и в случае с первым 11-метровым! 5:0!

'44

Предупреждение Эскобара за протесты с решением!

'43

Очередной угловой у ворот Панамы. Вратарь забирает мяч, но судья назначает второй пенальти! Ух ты! Стоунза задержали руками, посчитал рефери.

'41

Близится к завершению первый тайм. Англия замахивается на рекорд результативности этого ЧМ.

'40

ГОООООООЛ! Ну что, 4:0 у нас! Стоунс делает дубль. Хитро разыграли «стандарт» англичане, и если с первым ударом с близкого расстояния Пенело справился, то против добивания защитника буквально с метра шансов не было никаких.

'39

Никак не угомонятся англичане. Заработали теперь штрафной метрах в 28 от ворот. Прямо по центру.

'36

ГООООООЛ! А вот и разгром, 3:0! Лингард начал комбинацию — и ее закончил, шикарно пробив по уходящей траектории примерно с линии штрафной. Блестяще! А Стерлинг пасом отметился результативным.

'35

Захлебнулась атака сборной Англии по левому краю.

'33

С мячом Пикфорд. На месте центрального защитника действует вратарь Англии. Вперед мяч выбивает он.

'31

Штрафной исполнили англичане, и кто-то из защитников едва не поразил цель головой.

'30

Полчаса у нас сыграно. Сложно представить, что может вдохнуть в этот матч интригу.

'28

Панамцы все-таки проникают в штрафную соперников. Но уровень мастерства упорно не дает им нанести решающий удар или сделать последнюю передачу.

'25

Итак, 2:0 у нас в середине первого тайма.

'23

Красиво в Нижнем. Хотя есть риск, что темп окончательно упадет. Фаворит очень быстро сделал свое дело. Даже попотеть не пришлось.

'22

Ха-ха-ха, повтор показал, что кто-то из англичан вбежал в штрафную до свистка. Это значит, по правилам 11-метровый нужно было перебить. Ошибся судья из Египта!

'21

ГООООООООООЛ! 14-й пенальти на ЧМ — и капитан англичан Кейн забивает в пятом матче подряд! Вратарь Пенело угадал угол, но в самую «девятку» всадил мяч Кейн — такие мячи не берутся.

'20

Лингард мстит панамцам за грубость! Врывается в штрафную и падает. Судья считает, что было нарушение и, стало быть, пенальти. Панамцы протестуют. Но что они могут доказать...

'18

Колумбийский наставник Панамы Эрнан Гомес недоволен. Активно жестикулирует он на тренерской бирже.

'17

Атакуют сейчас игроки Панамы.

'16

За 30 градусов тепла сейчас в Нижнем. Жарища!

'15

На предматчевом фотографировании панамцы жизнерадостно улыбались. Но сейчас они уже не так веселы.

'13

Кажется, англичане не стремятся играть на высоких скоростях. В неспешном темпе проходит матч. И много пауз. Главные матчи у Англии еще впереди...

'12

Кстати, панамцев на трибунах намного больше, чем англичан. Есть и россияне.

'11

Огрызаются панамцы! Создают напряжение у ворот Пикфорда, но длинная нога Янга разряжает ситуацию.

'10

А вот и первая желтая карточка. Панамец Купер ее удостаивается. Грубо сыграл в центре поля.

'8

ГОООООООООООООЛ! Ой, накаркали мы, накаркали. Открывают счет питомцы Саутгейта. Защитник Стоунс впервые забил за сборную — нашел в штрафной свободную зону и замкнул подачу с угла поля. 1:0!

'7

Что-то не похожа Англия сама на себя... Неужели грядет сенсация?

'5

Ой-ой, прощает Панама сборную Англии! Вот те раз: провалилась хваленая английская оборона, но выведенный партнерами на удар Годой растерялся — и пробил плохо.

'4

Предлагаем вам вот такой вариант составов. Удобно!

'3

Из-за случившегося — пауза у нас. Вот только сейчас матч продолжился, вратарь Пенедо выбил мяч подальше от своих ворот.

'2

Лингарду досталось в столкновении с Гомесом! Ох, лежит англичанин на газоне, не в силах встать.

'1

Итак, египетский арбитр Геад Гриша дал стартовый свисток. Поехалииииии!

14:57

Много болельщиков. Всем весело!

14:56

Посетители стадиона «Нижний Новгород» охотно делятся фотографиями с трибун.

14:55

На поле уже футболисты. Разминаются вовсю!

14:50

Напоминаем положение дел в этой группе.

14:45

А вот на ком остановил свой выбор главный тренер англичан Гарет Саутгейт.

Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Янг, Хендерсон, Лингард, Лофтус-Чик, Стерлинг, Кейн.

14:40

Уже известны стартовые составы. За Панаму сыграют следующие футболисты. Пенедо, Мурильо, Дэвис, Р. Торрес, Эскобар, Гомес, Барсенас, Годой, Х. Родригес, Купер, Перес.

14:30

Чемпионат мира продолжается матчем в Нижнем Новгороде. Это группа G, и это Англия — Панама. Лидер квартета против аутсайдера.

10:05

Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 14:30 по московскому времени.

10:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча второго тура чемпионата мира по футболу, в котором встречаются Англия и Панамы.