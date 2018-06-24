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Все, завершен этот кошмарный для Панамы тайм. Абсолютно худший у нее сейчас результат забитых и пропущенных голов — 0:8. Впереди — еще 45 минут против англичан. Ну а пока — отдых.
Две минуты добавляет Гриша к первому тайму, и совсем скоро они истекут.
Близится к завершению первый тайм. Англия замахивается на рекорд результативности этого ЧМ.
Никак не угомонятся англичане. Заработали теперь штрафной метрах в 28 от ворот. Прямо по центру.
Захлебнулась атака сборной Англии по левому краю.
С мячом Пикфорд. На месте центрального защитника действует вратарь Англии. Вперед мяч выбивает он.
Полчаса у нас сыграно. Сложно представить, что может вдохнуть в этот матч интригу.
Панамцы все-таки проникают в штрафную соперников. Но уровень мастерства упорно не дает им нанести решающий удар или сделать последнюю передачу.
Итак, 2:0 у нас в середине первого тайма.
Красиво в Нижнем. Хотя есть риск, что темп окончательно упадет. Фаворит очень быстро сделал свое дело. Даже попотеть не пришлось.
Ха-ха-ха, повтор показал, что кто-то из англичан вбежал в штрафную до свистка. Это значит, по правилам 11-метровый нужно было перебить. Ошибся судья из Египта!
Колумбийский наставник Панамы Эрнан Гомес недоволен. Активно жестикулирует он на тренерской бирже.
Атакуют сейчас игроки Панамы.
За 30 градусов тепла сейчас в Нижнем. Жарища!
На предматчевом фотографировании панамцы жизнерадостно улыбались. Но сейчас они уже не так веселы.
Кажется, англичане не стремятся играть на высоких скоростях. В неспешном темпе проходит матч. И много пауз. Главные матчи у Англии еще впереди...
Кстати, панамцев на трибунах намного больше, чем англичан. Есть и россияне.
Огрызаются панамцы! Создают напряжение у ворот Пикфорда, но длинная нога Янга разряжает ситуацию.
Что-то не похожа Англия сама на себя... Неужели грядет сенсация?
Предлагаем вам вот такой вариант составов. Удобно!
Из-за случившегося — пауза у нас. Вот только сейчас матч продолжился, вратарь Пенедо выбил мяч подальше от своих ворот.
Итак, египетский арбитр Геад Гриша дал стартовый свисток. Поехалииииии!
Много болельщиков. Всем весело!
Посетители стадиона «Нижний Новгород» охотно делятся фотографиями с трибун.
На поле уже футболисты. Разминаются вовсю!
Напоминаем положение дел в этой группе.
А вот на ком остановил свой выбор главный тренер англичан Гарет Саутгейт.
Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Янг, Хендерсон, Лингард, Лофтус-Чик, Стерлинг, Кейн.
Уже известны стартовые составы. За Панаму сыграют следующие футболисты. Пенедо, Мурильо, Дэвис, Р. Торрес, Эскобар, Гомес, Барсенас, Годой, Х. Родригес, Купер, Перес.
Чемпионат мира продолжается матчем в Нижнем Новгороде. Это группа G, и это Англия — Панама. Лидер квартета против аутсайдера.
Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 14:30 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча второго тура чемпионата мира по футболу, в котором встречаются Англия и Панамы.