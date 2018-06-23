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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 0:0 1 тайм
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.1 П2–18.5
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.3 X–3.2 П2–2.3
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.7 X–3.1 П2–2.95
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.65 П2–1.67
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–3.4 П2–2.45
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.3 X–4.4 П2–1.5
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.05 X–3.35 П2–2.35
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.55 X–3.15 П2–2.9
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–6.75 X–4.2 П2–1.5
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.65 X–3.6 П2–5.9
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–3.8 X–3.4 П2–2
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.75 X–3.35 П2–2.05
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.2 X–3.25 П2–2.3
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:02:1
2
2
0
0
3-1
6
2
ШвецияШвеция
–:–
0:01:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:10:0
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
1:20:1–:–
2
0
0
2
1-3
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–3:05:2
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПанамаПанама
0:3–:–
–:–
1
0
0
1
0-3
0
4
ТунисТунис
2:51:2–:–
2
0
0
2
3-7
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
и
г
и
г
1
Ромелу Лукаку
2
4
2
Криштиану Роналду
2
4
3
Денис Черышев
2
3
4
Диего Коста
2
3
5
Гарри Кейн
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Эден Азар
2
2
10
Лука Модрич
2
2
11
Майл Единак
2
2
12
Миши Батшуайи
1
1
13
Хуан Кинтеро
1
1
14
М'Байе Ньянг
1
1
15
Юйа Осако
1
1
16
Гжегож Крыховяк
1
1
17
Хосе Игнасио Начо
1
1
18
Дилан Бронн
2
1
19
Анте Ребич
2
1
20
Ирвин Лосано
2
1
21
Серхио Агуэро
2
1
22
Юссуф Поульсен
2
1
23
Килиан Мбаппе
2
1
24
Дрис Мертенс
2
1
25
Вахби Хазри
2
1
26
Альфред Финнбогасон
2
1
27
Неймар
2
1
28
Александар Коларов
2
1
29
Александр Головин
2
1
30
Александр Митрович
2
1
31
Гранит Джака
2
1
32
Иван Ракитич
2
1
33
Кристиан Эриксен
2
1
34
Луис Суарес
2
1
35
Сон Хын Мин
2
1
36
Стивен Цубер
2
1
37
Хавьер Эрнандес
2
1
38
Хосе Мария Хименес
2
1
39
Шердан Шакири
2
1
40
Юрий Газинский
2
1
41
Синдзи Кагава
1
1
42
Андреас Гранквист
1
1
43
Мохамед Салах
1
1
44
Карлос Вела
2
1
45
Фержани Сасси
2
1
46
Антуан Гризманн
2
1
Германия Швеция

ЧМ-2018. Чемпионы сражаются за плей-офф со Швецией. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Германия — Швеция

Сборные Германии и Швеции встречаются в матче второго тура группового раунда ЧМ-2018. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа F  |   23 июня 21:00   |  1 тайм
Германия
Сборная Германии
0:0
< Сборная Швеции
Швеция
Стадион «Стадион Фишт», Сочи | Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
Подробная статистика матча
Сборная Германии
Основные составы
Сборная Швеции
1 (в)   Мануэль Нойер
18 (з)   Йозуа Киммих
16 (з)   Антонио Рюдигер
17 (з)   Жером Боатенг
3 (з)   Йонас Хектор
19 (з)   Себастьян Руди
8 (п)   Тони Кроос
7 (п)   Юлиан Дракслер
11 (п)   Марко Ройс
9 (н)   Тимо Вернер
13 (н)   Томас Мюллер
1 (в)   Робин Ольсен
2 (з)   Микаэль Лустиг
6 (з)   Людвиг Аугустинсон
3 (з)   Виктор Линделёф
4 (з)   Андреас Гранквист
7 (п)   Себастьян Ларссон
17 (п)   Виктор Классон
8 (п)   Олбин Экдаль
10 (п)   Эмиль Форсберг
9 (н)   Маркус Берг
20 (н)   Ола Тойвонен
Запасной состав
12 (в)   Кевин Трапп
22 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Марвин Платтенхардт
4 (з)   Маттиас Гинтер
5 (з)   Матс Хуммельс
15 (з)   Никлас Зюле
6 (п)   Сами Хедира
10 (п)   Месут Озил
14 (п)   Леон Горецка
21 (п)   Илкай Гюндоган
20 (п)   Юлиан Брандт
23 (н)   Марио Гомес
12 (в)   Карл-Юхан Юнссон
23 (в)   Кристоффер Нордфельдт
5 (з)   Мартин Ольссон
14 (з)   Филип Хеландер
16 (з)   Эмиль Крафт
18 (з)   Понтус Янссон
13 (п)   Густав Свенссон
15 (п)   Оскар Хильемарк
19 (п)   Маркус Рохден
21 (п)   Джимми Дурмаз
11 (н)   Йон Гвидетти
22 (н)   Исаак Телин
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'19

Дальний удар Хектора не достиг цели — да и по силе попытка была далеко не самой лучшей.

'17

Ошибается Вернер много сегодня, да и в целом сложно понять, зачем его Лев поставил в основу, учитывая, что тот же Гомес, кажется, лучше бы был при таком шведском «автобусе».

'15

Поверили в себя шведы после супермомента Берга, однако без ошибок немцев они выглядят беспомощно в плане созидания, надо признать.

'13

Ой, Германия... Сколько же привозов у чемпионов... Рюдигер почти все сделал для гола Берга — в результате жуткой ошибки защитника Маркус вырывался на рандеву с Нойером, но голкипер потащил!!! Уже после просил нападающий пенальти — однако судья не стал указывать на «точку»!

'11

Грубо сыграли шведы против Хектора на фланге, однако карточку судья пожалел.

'9

И вновь опасно — и вновь Ройс все делает!!! На этот раз Марко выдал пас под гол на Вернера, но в последний момент Тимо «обокрали»!

'8

Еще один момент у бундестим! Ройс классно отдал на Дракслера, и тот из сложной ситуации переправил снаряд в дальний! Сантиметров не хватило!

'7

Попытались шведы убежать в контрвыпад, было опасно, однако не хватило скорости нападающему номинальных гостей.

'5

Вообще нет мяча у шведов, но им так нормально — примерно в том же стиле они прошли Италию и обыграли Корею несколько дней назад.

'3

Супермомент у Германии!!! Вернер дважды кряду очень опасно простреливал: первый пас прервал защитник, второй — дошел до адресата, но удар метров с пяти был заблокирован!

'2

И сразу же приходится констатировать: у ворот сборной Швеции сегодня стоит «автобус».

'1

Стартовал матч!!!

20:55

Естественно, при таких раскладах немцы просто обязаны сегодня побеждать — даже ничья для них будет сродни катастрофе.

20:50

На данный момент сборная Германии с «баранкой» в графе «набранные очки» занимает третье место в группе, отставая от шведов на три пункта, а от Мексики — на все шесть (та, правда, уже дважды сыграла на этом ЧМ). Замыкает квартет Южная Корея — ноль баллов после двух встреч.

20:45

Сборная Швеции. Стартовый состав: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль, Классон, Форсберг, Тойвонен, Берг.

20:42

Сборная Германии. Стартовый состав: Нойер, Киммих, Боатенг, Рюдигер, Хектор, Руди, Кроос, Дракслер, Мюллер, Ройс, Вернер.

20:40

Уже известны стартовые составы команд на предстоящий поединок. Начнем, пожалуй, с действующих чемпионов мира.

20:35

Отметим, что сам матч начнется в 21:00 по московскому времени.

20:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча второго тура чемпионата мира по футболу, в котором встречаются Германия и Швеция.