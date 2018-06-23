На данный момент сборная Германии с «баранкой» в графе «набранные очки» занимает третье место в группе, отставая от шведов на три пункта, а от Мексики — на все шесть (та, правда, уже дважды сыграла на этом ЧМ). Замыкает квартет Южная Корея — ноль баллов после двух встреч.