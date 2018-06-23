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Дальний удар Хектора не достиг цели — да и по силе попытка была далеко не самой лучшей.
Ошибается Вернер много сегодня, да и в целом сложно понять, зачем его Лев поставил в основу, учитывая, что тот же Гомес, кажется, лучше бы был при таком шведском «автобусе».
Поверили в себя шведы после супермомента Берга, однако без ошибок немцев они выглядят беспомощно в плане созидания, надо признать.
Грубо сыграли шведы против Хектора на фланге, однако карточку судья пожалел.
Попытались шведы убежать в контрвыпад, было опасно, однако не хватило скорости нападающему номинальных гостей.
Вообще нет мяча у шведов, но им так нормально — примерно в том же стиле они прошли Италию и обыграли Корею несколько дней назад.
И сразу же приходится констатировать: у ворот сборной Швеции сегодня стоит «автобус».
Естественно, при таких раскладах немцы просто обязаны сегодня побеждать — даже ничья для них будет сродни катастрофе.
На данный момент сборная Германии с «баранкой» в графе «набранные очки» занимает третье место в группе, отставая от шведов на три пункта, а от Мексики — на все шесть (та, правда, уже дважды сыграла на этом ЧМ). Замыкает квартет Южная Корея — ноль баллов после двух встреч.
Сборная Швеции. Стартовый состав: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль, Классон, Форсберг, Тойвонен, Берг.
Сборная Германии. Стартовый состав: Нойер, Киммих, Боатенг, Рюдигер, Хектор, Руди, Кроос, Дракслер, Мюллер, Ройс, Вернер.
Уже известны стартовые составы команд на предстоящий поединок. Начнем, пожалуй, с действующих чемпионов мира.
Отметим, что сам матч начнется в 21:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча второго тура чемпионата мира по футболу, в котором встречаются Германия и Швеция.