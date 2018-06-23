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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 0:2 2 тайм
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.52 X–4.5 П2–6.8
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.1 П2–18.5
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.3 X–3.2 П2–2.3
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.7 X–3.1 П2–2.95
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.65 П2–1.67
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–3.4 П2–2.45
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.3 X–4.4 П2–1.5
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.05 X–3.35 П2–2.35
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–6.75 X–4.2 П2–1.5
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.65 X–3.6 П2–5.9
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–3.8 X–3.4 П2–2
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.75 X–3.35 П2–2.05
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.2 X–3.25 П2–2.3
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:02:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
0:20:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–3:05:2
2
2
0
0
8-2
6
2
АнглияАнглия
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПанамаПанама
0:3–:–
–:–
1
0
0
1
0-3
0
4
ТунисТунис
2:51:2–:–
2
0
0
2
3-7
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
и
г
и
г
1
Ромелу Лукаку
2
4
2
Криштиану Роналду
2
4
3
Денис Черышев
2
3
4
Диего Коста
2
3
5
Гарри Кейн
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Эден Азар
2
2
10
Лука Модрич
2
2
11
Майл Единак
2
2
12
Миши Батшуайи
1
1
13
Хуан Кинтеро
1
1
14
Ирвин Лосано
1
1
15
М'Байе Ньянг
1
1
16
Юйа Осако
1
1
17
Гжегож Крыховяк
1
1
18
Хосе Игнасио Начо
1
1
19
Дилан Бронн
2
1
20
Анте Ребич
2
1
21
Серхио Агуэро
2
1
22
Юссуф Поульсен
2
1
23
Килиан Мбаппе
2
1
24
Дрис Мертенс
2
1
25
Вахби Хазри
2
1
26
Альфред Финнбогасон
2
1
27
Неймар
2
1
28
Александар Коларов
2
1
29
Александр Головин
2
1
30
Александр Митрович
2
1
31
Гранит Джака
2
1
32
Иван Ракитич
2
1
33
Кристиан Эриксен
2
1
34
Луис Суарес
2
1
35
Стивен Цубер
2
1
36
Хосе Мария Хименес
2
1
37
Шердан Шакири
2
1
38
Юрий Газинский
2
1
39
Синдзи Кагава
1
1
40
Андреас Гранквист
1
1
41
Мохамед Салах
1
1
42
Фержани Сасси
2
1
43
Антуан Гризманн
2
1
Южная Корея Мексика

ЧМ-2018. Обидчики Германии побеждают Корею. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Южная Корея — Мексика

Сборные Южной Кореи и Мексики встречаются в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа F  |   23 июня 18:00   |  2 тайм
Ю. Корея
Сборная Южной Кореи
0:2
< Сборная Мексики
Мексика
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Милорад Мажич (Врбас, Сербия)
Квон 58'
Ён 63'
У 72'
Вела 26' (пен)
Эрнандес 66'
Подробная статистика матча
Сборная Южной Кореи
Основные составы
Сборная Мексики
23 (в)   Чо Хён
2 (з)   Ли Ён 63'
20 (з)   Чан Хюн
19 (з)   Ким Юнь 58'
12 (п)   Ким Мин
8 (п)   Чу Се 64'
18 (п)   Мун Сон 77'
16 (п)   Ки Сун
17 (п)   Ли Чжэ
7 (н)   Сон Хын
11 (н)   Хван Хи
13 (в)   Гильермо Очоа
21 (з)   Эдсон Альварес
3 (з)   Карлос Сальседо
15 (з)   Эктор Морено
7 (з)   Мигель Лаюн
23 (п)   Хесус Гальярдо
18 (п)   Андрес Гуардадо 68'
16 (п)   Эктор Эррера
14 (н)   Хавьер Эрнандес 66'
11 (н)   Карлос Вела 77' 26'
22 (н)   Ирвин Лосано 71'
Запасной состав
1 (в)   Ким Сон
21 (в)   Ким Чжин
3 (з)   Чжун Сын
4 (з)   Бань Сук
5 (з)   Юн Юнь
14 (з)   Хон Чхоль
10 (п)   Ли Сын 64' 72'
15 (п)   Чон У 77'
13 (п)   Ку Чжа
22 (п)   Ко Йо
9 (н)   Ким Син
1 (в)   Хосе де
12 (в)   Альфредо Талавера
4 (з)   Рафаэль Маркес 68'
2 (з)   Уго Айяла
5 (п)   Эрик Гутьеррес
6 (п)   Хонатан дос
8 (п)   Марко Фабиан
20 (п)   Хавьер Акино
17 (н)   Хесус Корона 71'
10 (н)   Джовани дос 77'
9 (н)   Рауль Хименес
19 (н)   Орибе Перальта
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'76

Абсолютный цирк на поле — сначала Мексиканцы зачем-то дико идиотской перепасовкой дарят корейцам выход один на один, затем Сон играет пяткой (его команда ведь уже вышла в плей-офф, да?), уничтожая шансы на гол, а затем в Очоа еще и с двух ног в корпус влетает один из корейских богатырей. Торжество футбола во всей красе.

'74

Очоа легко прерывает бесхитростную подачу с фланга — тотальная грусть в игре Кореи.

'72

Продолжают грубить корейцы — теперь желтую карточку получает Ли Сын У. Не собирается прощать такое серб Милорад Мажич, главный арбитр встречи.

'70

Еще одна замена у Мексики: Лосано поменял Хесус Корона.

'68

Тем временем на поле выходит легендарный Рафа Маркес — сменил он Гуардадо.

'66

Очередной провал корейцев, отличная передача Лосано, финт и удар Чичарито — легко и просто отправляют мексиканцы своих визави домой!

'66

ГОООООООООООООООООООООООООООООЛ!!! 2:0!!! Все-таки реализовали одну из своих опаснейших контрвыпадов мексиканцы — Чичарито забил!!!

'64

И тут же первая замена: у Южной Кореи Чу Се Чон уступил место на поле Ли Сын У.

'63

Еще одна желтая — и снова за грубость. Получил карточку на сей раз Ли Ен.

'62

Вынужденно раскрылись корейцы, но пока что это делает им только хуже — постоянные контратаки на ворота Чо Хен У, мягко говоря, не приближают встречу к ничьей.

'60

Вдавили мексиканцы своих визави в их штрафную — и лишь великолепная игра вратаря и небольшой романтизм самих подопечных Хуана Карлоса Осорио позволяет счету оставаться неизменным.

'58

Первая желтая карточка в матче — за грубый фол в центре поля получил «горчичник» Ким Юнь Квон.

'56

Долго готовился к стандарту капитан Мексики, однако по итогам исполнил его очень плохо — легко навесную передачу прервал голкипер Южной Кореи.

'54

Шанс для Мексики — заработали номинальные гости очень опасный штрафной, и теперь Гуардадо будет придумывать, как эту возможность превратить в гол!

'52

Теперь уже корейцы просят пенальти у арбитра за игру рукой в штрафной — рука здесь и правда была, однако это точно не 11-метровый. Прижата была к корпусу конечность.

'50

Лосано пробил из-за пределов штрафной — очень мимо.

'48

В скудном стиле стартовал второй тайм — много борьбы после перерыва показывают команды, однако до ворот и не думают доходить.

'46

Возобновилась игра!

'45+2

Статистика первого тайма.

'45+2

Все, перерыв! По итогам стартовых 45 минут Мексика хоть и минимально, но с огромным запасом побеждает безыдейных корейцев. Посмотрим, что будет после паузы.

'45+1

Минута добавлена к первому тайму.

'44

Сон в очередной раз в центре внимания — продолжает создавать сумбур лидер корейцев у чужих ворот, но особой опасности из всего этого не рождается. На сей раз удар нападающего из-за пределов штрафной очень легко заблокировал защитник Мексики.

'42

Лосано! Очень красиво мексиканец разобрался сразу с тремя соперниками на фланге, ворвался в штрафную и мощно пробил! Впрочем, в створ он совсем чуть-чуть, но не попал все же!

'40

Ужасно играет Южная Корея — очень много ошибок позволяют себе азиаты, при этом в атаке у них все максимально скудно.

'38

Сон на огромной скорости ворвался в чужую штрафную — Очоа грамотно сыграл на выходе, не позволив через себя протолкнуть мяч.

'36

Забросы, забросы, забросы — именно по такой хитрой тактике сейчас действует Южная Корея. Мексика с этим очень легко справляется.

'34

Пауза в матче возникла из-за повреждения одного из корейцев — самое время попить водички и перевести дух.

'32

Сон очень мощно пробил издали — все было классно тут, но только не в плане точности.

'30

Корея пошла в атаку, но все это выглядит очень грустно — самое время поностальгировать по временам Хиддинка, ЧМ-2002 и невероятно лояльных арбитров.

'28

Воу! Вела явно решил посягнуть на достижение Роналду — сразу же мог он дубль оформлять! Благодаря очередной ошибке корейцев бил Карлос уже из пределов штрафной — и лишь чудо-голкипер вытащил из-под перекладины!!!

'26

ГОЛАСО!!!!! 1:0!!! Вела открывает счет в матче, отправляя мяч в один угол, а вратаря — в другой!!!

'24

Пенальти в ворота Кореи! Ух, пошла игра — сразу три любопытных эпизода случились за последние две минуты: после обмена опаснейшими моментами с соперником ( и там, и там было близко к голу) корейцы позволили себе игру рукой в собственной штрафной, и теперь Вела будет исполнять с «точки»!!!

'22

Сон! А он точно в «Тоттенхэме» играет? Главная звезда Южной Кореи сейчас обязан был открывать счет — в результате жуткого провала обороны Мексики он выбрался на рандеву с голкипером соперников (причем обработал мяч рукой), однако все его три удара цели не достигли! И такое бывает!

'20

Грубый фол Ки Сун Юна в центре поля вполне себе тянул на «горчичник», однако рефери решил пожалеть нарушителя.

'18

Чичарито очень пытался успеть за мячом после выноса своего партнера из штрафной — догони он его, и случился бы выход один на один. Не удалось.

'16

Корейцы очень опасны в контратаках. Очень интересный матч ждем нас сегодня.

'14

Мексиканцы завладели преимуществом. Первым номером играет латиноамериканская команда.

'12

Переполох случился в штрафной мексиканцев. Лосано самоотвержено бросился под мяч и спас свою команду.

'10

Не принес успеха стандарт. Выше ворот последовал удар Эрнандеса.

'9

На Гуардадо сфолили недалеко от штрафной. Будет очень опасный стандарт.

'7

Первый в матче угловой заработала сборная Мексики. Корейская защита легко справилась с подачей в свою штрафную.

'5

Грубо играют корейцы в единоборствах. Лосано получил на флаге.

'3

Пока сложно понять, кто из команд владеет инициативой. Мексиканцев сегодня устроит и ничья.

'1

Игра началась! Поехали!

17:55

Пять минут до начала поединка. Время оставить прогноз. Кто сегодня победит?

17:50

Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена». Вот так выглядит спортивное сооружение за 15 минут до матча.

ЧМ 2018 #футбол #fifa2018

Публикация от Светлана Радукан (Руденко) (@raducansv)

17:45

Стартовый состав сборной Мексики: Очоа, Альварес, Сальседо, Морено, Гальярдо, Лаюн, Эррера, Гуардадо, Вела, Х. Эрнандес, Лосано.

17:40

Стартовый состав Южной Кореи: Чо Хён У, Ли Ён, Чан Хюн Су, Ким Юнь Квон, Ким Мин У, Мун Сон Мин, Чу Се Чон, Ки Сун Юн, Хван Хи Чан, Сон Хын Мин, Ли Чжэ Сон.

17:35

Мексика сенсационно обыграла действующих чемпионов мира из Германии в первом туре — 1:0. Южная Корея с этим же счетом уступила Швеции.

17:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча второго тура чемпионата мира по футболу, в котором встречаются Южная Корея и Мексика.