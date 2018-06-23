Абсолютный цирк на поле — сначала Мексиканцы зачем-то дико идиотской перепасовкой дарят корейцам выход один на один, затем Сон играет пяткой (его команда ведь уже вышла в плей-офф, да?), уничтожая шансы на гол, а затем в Очоа еще и с двух ног в корпус влетает один из корейских богатырей. Торжество футбола во всей красе.