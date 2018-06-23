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Очоа легко прерывает бесхитростную подачу с фланга — тотальная грусть в игре Кореи.
Очередной провал корейцев, отличная передача Лосано, финт и удар Чичарито — легко и просто отправляют мексиканцы своих визави домой!
Вынужденно раскрылись корейцы, но пока что это делает им только хуже — постоянные контратаки на ворота Чо Хен У, мягко говоря, не приближают встречу к ничьей.
Вдавили мексиканцы своих визави в их штрафную — и лишь великолепная игра вратаря и небольшой романтизм самих подопечных Хуана Карлоса Осорио позволяет счету оставаться неизменным.
Долго готовился к стандарту капитан Мексики, однако по итогам исполнил его очень плохо — легко навесную передачу прервал голкипер Южной Кореи.
Шанс для Мексики — заработали номинальные гости очень опасный штрафной, и теперь Гуардадо будет придумывать, как эту возможность превратить в гол!
Теперь уже корейцы просят пенальти у арбитра за игру рукой в штрафной — рука здесь и правда была, однако это точно не 11-метровый. Прижата была к корпусу конечность.
Лосано пробил из-за пределов штрафной — очень мимо.
В скудном стиле стартовал второй тайм — много борьбы после перерыва показывают команды, однако до ворот и не думают доходить.
Статистика первого тайма.
Сон в очередной раз в центре внимания — продолжает создавать сумбур лидер корейцев у чужих ворот, но особой опасности из всего этого не рождается. На сей раз удар нападающего из-за пределов штрафной очень легко заблокировал защитник Мексики.
Ужасно играет Южная Корея — очень много ошибок позволяют себе азиаты, при этом в атаке у них все максимально скудно.
Сон на огромной скорости ворвался в чужую штрафную — Очоа грамотно сыграл на выходе, не позволив через себя протолкнуть мяч.
Забросы, забросы, забросы — именно по такой хитрой тактике сейчас действует Южная Корея. Мексика с этим очень легко справляется.
Пауза в матче возникла из-за повреждения одного из корейцев — самое время попить водички и перевести дух.
Сон очень мощно пробил издали — все было классно тут, но только не в плане точности.
Корея пошла в атаку, но все это выглядит очень грустно — самое время поностальгировать по временам Хиддинка, ЧМ-2002 и невероятно лояльных арбитров.
Пенальти в ворота Кореи! Ух, пошла игра — сразу три любопытных эпизода случились за последние две минуты: после обмена опаснейшими моментами с соперником ( и там, и там было близко к голу) корейцы позволили себе игру рукой в собственной штрафной, и теперь Вела будет исполнять с «точки»!!!
Грубый фол Ки Сун Юна в центре поля вполне себе тянул на «горчичник», однако рефери решил пожалеть нарушителя.
Чичарито очень пытался успеть за мячом после выноса своего партнера из штрафной — догони он его, и случился бы выход один на один. Не удалось.
Корейцы очень опасны в контратаках. Очень интересный матч ждем нас сегодня.
Мексиканцы завладели преимуществом. Первым номером играет латиноамериканская команда.
Переполох случился в штрафной мексиканцев. Лосано самоотвержено бросился под мяч и спас свою команду.
Не принес успеха стандарт. Выше ворот последовал удар Эрнандеса.
На Гуардадо сфолили недалеко от штрафной. Будет очень опасный стандарт.
Первый в матче угловой заработала сборная Мексики. Корейская защита легко справилась с подачей в свою штрафную.
Грубо играют корейцы в единоборствах. Лосано получил на флаге.
Пока сложно понять, кто из команд владеет инициативой. Мексиканцев сегодня устроит и ничья.
Пять минут до начала поединка. Время оставить прогноз. Кто сегодня победит?
Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена». Вот так выглядит спортивное сооружение за 15 минут до матча.
Стартовый состав сборной Мексики: Очоа, Альварес, Сальседо, Морено, Гальярдо, Лаюн, Эррера, Гуардадо, Вела, Х. Эрнандес, Лосано.
Стартовый состав Южной Кореи: Чо Хён У, Ли Ён, Чан Хюн Су, Ким Юнь Квон, Ким Мин У, Мун Сон Мин, Чу Се Чон, Ки Сун Юн, Хван Хи Чан, Сон Хын Мин, Ли Чжэ Сон.
Мексика сенсационно обыграла действующих чемпионов мира из Германии в первом туре — 1:0. Южная Корея с этим же счетом уступила Швеции.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча второго тура чемпионата мира по футболу, в котором встречаются Южная Корея и Мексика.