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Тунис тоже смотрится неплохо. Блестяще сейчас сыграли «карфагенские орлы» в коллективном прессинге. У Черчесова научились?
Передохнувшие игроки выходят на поле. Стартовал второй тайм. Продолжаем!
У бельгийцев четыре удара в створ — четыре гола. Лукаку, кстати, сравнялся с Криштиану Роналду по количеству забитых мячей на этом чемпионате мира (по четыре) и теперь делит с португальцем первую строчку в гонке бомбардиров.
У тунисцев в этой встрече два удара в створ — один забитый мяч.
Хазри как-то неловко обошелся с мячом на правом фланге, упустив его за боковую. Тем не менее надолго снаряд у Бельгии не задерживается — фавориты спокойно стоят на своей половине поля, видимо, не желая сильно напрягаться в концовке тайма.
Тунисцы заработали угловой, и полузащитник Саиф-Эдин Хауи выполнил подачу, но мяч прилетел прямо в руки Куртуа.
Защитник Туниса Сиам Бен-Юссеф решил разбавить серию ударов в исполнении бельгийцев и красиво приложился с лета по мячу — но мимо.
Лукаку обыгрался в «стеночку» с Де Брейне, тот выполнил пас в штрафную, но нападающий не успел к мячу раньше голкипера Туниса.
Хазри временно покинул поле, но должен скоро вернуться. Игра тем временем возобновляется, и бельгийцы зарабатывают штрафной.
Да что ж такое! Теперь на газоне сидит лучший игрок Туниса прямо сейчас Хазри. Врачи экстренно перемещаются на поле.
Хазри красиво ушел от двух опекунов на правом фланге и сделал проникающую передачу в штрафную, но получилось не очень точно, да и партнер в ту зону не пошел.
Тем временем с Лукаку что-то не так: ему прикладывают лед к ноге за пределами поля. Бельгийцы вдесятером.
О-о-очень много ошибок у Туниса. После очередной потери на свой половине поля, африканцы позволили Акселю Витселю мощно пробить по воротам с линии штрафной. Мимо.
Алдервейрелд пробил в левый нижний угол после очередной потери мяча со стороны Туниса. Чуть мимо створа.
В середине поля столкнулись Азар и полузащитник африканской команды Саиф-Эдин Хауи. Оба лежат на газоне, но, к счастью, ничего серьезного с ними не произошло.
Тунис пытается ответить своей атакой. Следует навес на Бадри, но Куртуа успел выйти из ворот и забрать мяч в руки.
Арбитр воспользовался системой видеопомощи, однако все-таки решил, что 11-метровый надо поставить.
Нападающий Туниса Анис Бадри неожиданно пошел вперед, протащил мяч через половину поля, обыграв пару соперников, однако затем все же потерял снаряд. В одиночку всех бельгийцев не пройдешь.
Подача у Кевина не получилась: мяч мягко прилетел в руки вратарю. Однако начало матча очень радует своей бодростью!
Бельгийцы тут же зарабатывают штрафной! Де Брейне собрался подавать.
У Бельгии три очка (первое место в группе G), а у Туниса — ноль (третья позиция).
Стартовый состав Туниса: Бен-Мустафа, Бронн, Малул, Бен-Юссеф, Скири, Мерия, Сасси, Хауи, Хазри, Бен Юссеф, Бадри.
Стартовый состав Бельгии: Куртуа, Менье, Вертонген, Боята, Алдервейрелд, Карраско, Де Брёйне, Витсель, Азар, Лукаку, Мертенс.
Матч начнется в 15.00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча второго тура чемпионата мира по футболу, в котором встречаются Бельгия и Тунис.