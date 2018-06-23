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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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30
01
02
03
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8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 3:1 2 тайм
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5.4 X–3.55 П2–1.7
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.52 X–4.45 П2–6.9
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.1 П2–18.5
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.3 X–3.15 П2–2.3
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.7 X–3.1 П2–2.95
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.65 П2–1.67
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.85 X–3.4 П2–2.45
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.3 X–4.4 П2–1.5
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.05 X–3.35 П2–2.35
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–6.75 X–4.2 П2–1.5
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.65 X–3.6 П2–5.9
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–3.8 X–3.4 П2–2
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.75 X–3.35 П2–2.05
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.4 X–3.25 П2–2.2
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:1–:–2:0
2
1
1
0
3-1
4
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:1–:–
2
1
1
0
3-2
4
3
СербияСербия
–:–1:2
1:0
2
1
0
1
2-2
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:2–:–0:1
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:–3:13:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
1:31:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
2
4
2
Денис Черышев
2
3
3
Диего Коста
2
3
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Лука Модрич
2
2
10
Майл Единак
2
2
11
Хуан Кинтеро
1
1
12
Ирвин Лосано
1
1
13
М'Байе Ньянг
1
1
14
Дрис Мертенс
1
1
15
Юйа Осако
1
1
16
Гжегож Крыховяк
1
1
17
Хосе Игнасио Начо
1
1
18
Анте Ребич
2
1
19
Серхио Агуэро
2
1
20
Юссуф Поульсен
2
1
21
Килиан Мбаппе
2
1
22
Альфред Финнбогасон
2
1
23
Неймар
2
1
24
Александар Коларов
2
1
25
Александр Головин
2
1
26
Александр Митрович
2
1
27
Гранит Джака
2
1
28
Иван Ракитич
2
1
29
Кристиан Эриксен
2
1
30
Луис Суарес
2
1
31
Стивен Цубер
2
1
32
Хосе Мария Хименес
2
1
33
Шердан Шакири
2
1
34
Юрий Газинский
2
1
35
Синдзи Кагава
1
1
36
Андреас Гранквист
1
1
37
Мохамед Салах
1
1
38
Фержани Сасси
1
1
39
Антуан Гризманн
2
1
Бельгия Тунис

Звезды осаждают Карфаген: Тунис сопротивляется Бельгии. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Бельгия — Тунис

,
Сборные Бельгии и Туниса встречаются в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа G  |   23 июня 15:00   |  2 тайм
Бельгия
Сборная Бельгии
3:1
< Сборная Туниса
Тунис
Стадион «Стадион Спартак», Москва | Главный судья: Джейр Марруфо (Эль-Пасо, США)
Азар 6' (пен)
Лукаку 16'
Лукаку 45+3'
Сасси 14'
Бронн 18'
Подробная статистика матча
Сборная Бельгии
Основные составы
Сборная Туниса
1 (в)   Тибо Куртуа
15 (з)   Томас Менье
5 (з)   Ян Вертонген
20 (з)   Анга Дедрик
2 (з)   Тоби Алдервейрелд
11 (п)   Янник Карраско
7 (п)   Кевин Де
6 (п)   Аксель Витсель
10 (п)   Эден Азар 6'
9 (н)   Ромелу Лукаку 16' 45'
14 (н)   Дрис Мертенс
1 (в)   Фарук Бен-Мустафа
11 (з)   Дилан Бронн 24' 18'
12 (з)   Али Малул
2 (з)   Сиам Бен-Юссеф 41'
17 (п)   Эйе Скири
4 (п)   Яссин Мерия
13 (п)   Фержани Сасси 14'
7 (п)   Саиф-Эдин Хауи
10 (н)   Вахби Хазри
8 (н)   Фахреддин Бен
9 (н)   Анис Бадри
Запасной состав
12 (в)   Симон Миньоле
13 (в)   Коэн Кастельс
3 (з)   Томас Вермален
4 (з)   Венсан Компани
8 (п)   Маруан Феллайни
16 (п)   Торган Азар
17 (п)   Юри Тилеманс
18 (п)   Аднан Янузай
19 (п)   Мусса Дембеле
22 (п)   Насер Шадли
23 (п)   Леандер Дендонкер
21 (н)   Миши Батшуайи
16 (в)   Аймен Маслуси
21 (з)   Хамди Наггез 24'
3 (з)   Йоан Беналуань 41'
5 (з)   Уссама Хаддади
6 (з)   Рами Бедуи
14 (п)   Мохамед Бен
15 (п)   Ахмед Халил
18 (п)   Бассем Срарфи
20 (п)   Гилане Шалали
23 (п)   Наим Слити
19 (н)   Сабер Хелифа
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'50

Тунис тоже смотрится неплохо. Блестяще сейчас сыграли «карфагенские орлы» в коллективном прессинге. У Черчесова научились?

'48

Бельгийцы сразу же создают опасный момент. Решили «красные дьяволы» разыграть угловой. Тоби Алдервейрелд выскочил на ударную позицию и пробил. Выше ворот!

'46

Передохнувшие игроки выходят на поле. Стартовал второй тайм. Продолжаем!

'45+4

У бельгийцев четыре удара в створ — четыре гола. Лукаку, кстати, сравнялся с Криштиану Роналду по количеству забитых мячей на этом чемпионате мира (по четыре) и теперь делит с португальцем первую строчку в гонке бомбардиров.

У тунисцев в этой встрече два удара в створ — один забитый мяч.

'45+4

Звучит свисток об окончании первого тайма! Бельгия обыгрывает Тунис со счетом 3:1 — один мяч забил с пенальти Азар, и дважды отличился Лукаку. При этом «карфагенским орлам» ужасно не везет: они потеряли уже двух защитников из-за травмы, и неважно чувствует себя капитан команды Хазри. В таких условиях бельгийцы еще больше чувствуют себя хозяевами положения.

'45+4

ГООООЛ!!! А вот теперь ничто не помешало Лукаку: форвард открылся на грани офсайда на передачу Томаса Менье, вышел один на один и легким движением протолкнул мяч мимо вратаря. 3:1!

'45+3

Ух, какой неожиданный выпад в исполнении «красных дьяволов»! Азар разогнал атаку, отдал мяч Де Брейне, тот прострелил в штрафную, но Лукаку не хватило сантиметров, чтобы в касание вогнать мяч в ворота!

'45+1

Хазри как-то неловко обошелся с мячом на правом фланге, упустив его за боковую. Тем не менее надолго снаряд у Бельгии не задерживается — фавориты спокойно стоят на своей половине поля, видимо, не желая сильно напрягаться в концовке тайма.

'45

Арбитр компенсировал четыре минуты к первому тайму.

'44

Тунисцы заработали угловой, и полузащитник Саиф-Эдин Хауи выполнил подачу, но мяч прилетел прямо в руки Куртуа.

'42

Замена у сборной Туниса: защитник Йоан Беналуань заменил пострадавшего Бен-Юссефа.

'41

Какой-то злой рок преследует сборную Туниса. Только что бивший по воротам Бен-Юссеф присел на газон. Кажется, будет вторая вынужденная замена у африканцев.

'40

Защитник Туниса Сиам Бен-Юссеф решил разбавить серию ударов в исполнении бельгийцев и красиво приложился с лета по мячу — но мимо.

'39

Лукаку обыгрался в «стеночку» с Де Брейне, тот выполнил пас в штрафную, но нападающий не успел к мячу раньше голкипера Туниса.

'38

Хазри временно покинул поле, но должен скоро вернуться. Игра тем временем возобновляется, и бельгийцы зарабатывают штрафной.

'37

Да что ж такое! Теперь на газоне сидит лучший игрок Туниса прямо сейчас Хазри. Врачи экстренно перемещаются на поле.

'35

Хазри красиво ушел от двух опекунов на правом фланге и сделал проникающую передачу в штрафную, но получилось не очень точно, да и партнер в ту зону не пошел.

'33

Момент! Хазри мощно пробил в правую «девятку» — Куртуа не ожидал такой смелости и с трудом отбил мяч, только затем зафиксировав его в руках.

'32

Тем временем с Лукаку что-то не так: ему прикладывают лед к ноге за пределами поля. Бельгийцы вдесятером.

'30

Могло быть опасно! После подачи с правого флангу мяч достался Фержани Сасси, и тот пробил в левый нижний угол — снаряд пошел слабо и мимо створа.

'28

О-о-очень много ошибок у Туниса. После очередной потери на свой половине поля, африканцы позволили Акселю Витселю мощно пробить по воротам с линии штрафной. Мимо.

'27

МОМЕНТИЩЕ! Лукаку и Де Брейне вдвоем разогнали молниеносную контратаку, и Ромелу вышел один на один, но слишком далеко отпустил мяч от себя — вратарь сумел выбить его в сторону.

'25

Замена в составе Туниса: вместо Бронна появляется защитник Хамди Наггез.

'23

Ух, как жаль... автор гола Туниса Бронн повредил ногу на ровном месте, и его унесли на носилках. «Карфагенские орлы» будут делать вынужденную замену.

'22

Алдервейрелд пробил в левый нижний угол после очередной потери мяча со стороны Туниса. Чуть мимо створа.

'20

«Красные дьяволы» чуть не сделали счет 3:1 тут же после пропущенного мяча — ну просто огненная игра! Вратарь отразил удар в створ после быстрой атаки.

'18

ГОООООЛ!!! Что творится! Тунис отвечает очень быстро! Дилан Бронн забивает головой после навеса Хазри со штрафного! 2:1!

'17

ГОООООЛ!!! Лукаку удваивает преимущество Бельгии! Тунисцы потеряли мяч в центре поля, бельгийцы очень быстро доставили его в штрафную, и Лукаку легко пробил в правый нижний угол.

'15

Ян Вертонген случайно задел по лицу нападающего Туниса Вахби Хазри. Тот упал, но арбитр не стал давать даже штрафного. Партнер Хазри Фержани Сасси так активно спорил с судьей, что получил желтую карточку.

'14

Азар мог делать дубль! Лукаку разогнался по правому флангу, прострелил в центр штрафной, откуда Азар бил в касание, но направил мяч прямо в руки вратарю.

'13

Витцель получил мяч в штрафной Туниса и пробил с разворота! Но снаряд попал в ногу защитнику.

'11

В середине поля столкнулись Азар и полузащитник африканской команды Саиф-Эдин Хауи. Оба лежат на газоне, но, к счастью, ничего серьезного с ними не произошло.

'9

Тунис пытается ответить своей атакой. Следует навес на Бадри, но Куртуа успел выйти из ворот и забрать мяч в руки.

'7

ГООООЛ! Эден Азар пробил в левый нижний угол, вратарь даже не стал прыгать. 1:0 в пользу Бельгии!

'6

Арбитр воспользовался системой видеопомощи, однако все-таки решил, что 11-метровый надо поставить.

'5

Азар прорвался в штрафную тунисцев с левого фланга и нарвался на фол! Арбитр указывает рукой на «точку» — неужели будет пенальти? Судя по повторам, нарушение все-таки произошло до линии штрафной.

'4

После того, как Бадри потерял мяч, Ромелу Лукаку тут же унесся в контрвыпад и чуть не вышел один на один! Но вратарь Туниса все-таки успел вовремя покинуть ворота и выбить мяч в аут прямо перед носом нападающего.

'3

Нападающий Туниса Анис Бадри неожиданно пошел вперед, протащил мяч через половину поля, обыграв пару соперников, однако затем все же потерял снаряд. В одиночку всех бельгийцев не пройдешь.

'2

Подача у Кевина не получилась: мяч мягко прилетел в руки вратарю. Однако начало матча очень радует своей бодростью!

'2

Бельгийцы тут же зарабатывают штрафной! Де Брейне собрался подавать.

'1

Матч начался!

14:57

У Бельгии три очка (первое место в группе G), а у Туниса — ноль (третья позиция).

14:55

Стартовый состав Туниса: Бен-Мустафа, Бронн, Малул, Бен-Юссеф, Скири, Мерия, Сасси, Хауи, Хазри, Бен Юссеф, Бадри.

14:53

Стартовый состав Бельгии: Куртуа, Менье, Вертонген, Боята, Алдервейрелд, Карраско, Де Брёйне, Витсель, Азар, Лукаку, Мертенс.

14:50

Матч начнется в 15.00 по московскому времени.

14:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча второго тура чемпионата мира по футболу, в котором встречаются Бельгия и Тунис.