У бельгийцев четыре удара в створ — четыре гола. Лукаку, кстати, сравнялся с Криштиану Роналду по количеству забитых мячей на этом чемпионате мира (по четыре) и теперь делит с португальцем первую строчку в гонке бомбардиров.

У тунисцев в этой встрече два удара в створ — один забитый мяч.