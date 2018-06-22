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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
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8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:0 1 тайм
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5.2 П2–9.8
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5.4 X–3.75 П2–1.67
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.48 X–4.6 П2–7.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.1 П2–18.5
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.4 X–3.2 П2–2.25
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.7 X–3.1 П2–2.8
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.5 П2–1.7
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.75 X–3.4 П2–2.5
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–5.9 X–4.4 П2–1.52
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.05 X–3.3 П2–2.35
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.4 X–4.4 П2–1.45
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.62 X–3.7 П2–6
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–3.8 X–3.4 П2–2
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.75 X–3.35 П2–2.05
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4 X–3.25 П2–2
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
2:0–:–3:0
2
2
0
0
5-0
6
2
НигерияНигерия
0:2
2:0–:–
2
0
0
1
2-2
3
3
ИсландияИсландия
–:–0:2
1:1
2
0
1
1
1-3
1
4
АргентинаАргентина
0:3–:–1:1
2
0
1
1
1-4
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:–1:12:0
2
1
1
0
3-1
4
2
СербияСербия
–:–
1:01:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ШвейцарияШвейцария
1:10:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:20:1–:–
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
2
4
2
Денис Черышев
2
3
3
Диего Коста
2
3
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Ахмед Муса
2
2
8
Филиппе Коутиньо
2
2
9
Лука Модрич
2
2
10
Майл Единак
2
2
11
Хуан Кинтеро
1
1
12
Ирвин Лосано
1
1
13
М'Байе Ньянг
1
1
14
Дрис Мертенс
1
1
15
Юйа Осако
1
1
16
Александар Коларов
1
1
17
Гжегож Крыховяк
1
1
18
Стивен Цубер
1
1
19
Хосе Игнасио Начо
1
1
20
Анте Ребич
2
1
21
Серхио Агуэро
2
1
22
Юссуф Поульсен
2
1
23
Килиан Мбаппе
2
1
24
Альфред Финнбогасон
2
1
25
Неймар
2
1
26
Александр Головин
2
1
27
Иван Ракитич
2
1
28
Кристиан Эриксен
2
1
29
Луис Суарес
2
1
30
Хосе Мария Хименес
2
1
31
Юрий Газинский
2
1
32
Синдзи Кагава
1
1
33
Андреас Гранквист
1
1
34
Мохамед Салах
1
1
35
Фержани Сасси
1
1
36
Антуан Гризманн
2
1
Сербия Швейцария

ЧМ-2018. Сербия забила быстрый гол Швейцарии. LIVE

Онлайн-трансляция матча второго тура ЧМ-2018 Сербия — Швейцария

В матче второго тура чемпионата мира по футболу в группе Е встречаются сборные Сербии и Швейцарии. Особую пикантность этой игре придает тот факт, что за «крестоносцев» выступают три футболиста с косовскими корнями: Джердан Шакири, Валон Бехрами и Гранит Джака. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
Группа E  |   22 июня 21:00   |  1 тайм
Сербия
Сборная Сербии
1:0
< Сборная Швейцарии
Швейцария
Стадион «Стадион Калининград», Калининград | Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
Митрович 5'
Подробная статистика матча
Сборная Сербии
Основные составы
Сборная Швейцарии
1 (в)   Владимир Стойкович
6 (з)   Бранислав Иванович
11 (з)   Александар Коларов
15 (з)   Никола Миленкович
3 (з)   Душко Тошич
21 (п)   Неманья Матич
10 (п)   Душан Тадич
4 (п)   Лука Миливоевич
20 (п)   Сергей Милинкович-Савич
17 (п)   Филип 
9 (н)   Александр Митрович 5'
1 (в)   Ян Зоммер
2 (з)   Штефан Лихтштайнер
13 (з)   Рикардо Родригес
22 (з)   Фабиан Шёр
5 (з)   Мануэль Аканджи
10 (п)   Гранит Джака
23 (п)   Шердан Шакири
11 (п)   Валон Бехрами
15 (п)   Блерим Джемаили
14 (п)   Стивен Цубер
9 (н)   Харис Сеферович
Запасной состав
12 (в)   Предраг Райкович
23 (в)   Марко Дмитрович
2 (з)   Антонио Рукавина
5 (з)   Урош 
13 (з)   Милош Велькович
14 (з)   Милан Родич
7 (п)   Андрия Живкович
16 (п)   Марко Груич
18 (п)   Неманья Радоньич
8 (н)   Александар Прийович
19 (н)   Лука Йович
22 (н)   Адем Ляич
12 (в)   Ивон-Ландри Мвого
21 (в)   Роман Бюрки
3 (з)   Жак Франсуа
4 (з)   Нико Эльведи
6 (з)   Михаэль Ланг
20 (з)   Йохан Джуру
8 (п)   Ремо Фройлер
16 (п)   Желсон Фернандеш
17 (п)   Денис Закария
7 (н)   Брил Эмболо
18 (н)   Марио Гавранович
19 (н)   Йосип Дрмич
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'23

Прошла таранная атака швейцарцев через центр. Шакири все-таки остановили, но удар партнера состоялся, однако был заблокирован сербской обороной.

'22

Немного захлебнулись команды после столь мощного начала. Небольшое затишье.

'19

Митрович обрабатывает мяч спиной к воротам грудью и бьет через себя с 12 метров — неточно.

'18

Швейцария пытается организовать контригру, но у нее ничего не выходит. Сербы заряжены на результат, предельно мотивированы и не проигрывают борьбу. От слова «совсем».

'16

Милинкович-Савич бьет почти от линии штрафной. Пытается направить мяч дальний угол. Никто не мешал! Не попал.

'15

Немножко мудрят сербы в атаке. Был шанс довести дело до удара после прорыва левым флангом, но Коларов слишком сложно хотел сыграть.

'14

Третий удар Митровича головой в матче! На этот раз почти с линии штрафной после подачи Ивановича. Снова перепрыгнул Шера. Правда, мяч пролетел выше перекладины.

'13

Стойкович играет на выходе, забирая мяч и опережая Джемаили после очень непростой подачи Шера.

'12

В очень высоком темпе идет игра. Задали его сербы, но их соперник, пропустив быстрый гол, поддержал скорости.

'11

Момент! Пришли в себя швейцарцы. Теперь их атака левым флангом. Иванович поставил корпус, провожая мяч, но сам же и упал, а Рикардо Родригес догнал снаряд и прострелил на Джемаили, который пробил чуть неточно.

'9

Угловой Швейцарии. Хорошая подача Шакири, но мяч выносят. Шакири сам его подбирает и лупит с угла штрафной — в своего же.

'8

Трибуны тоже активно поддерживают сербов, что не удивительно. Швейцария пока чувствует себя не в своей тарелке.

'6

Сербы смяли на старте матча соперников! Очередная подача с левого фланга, Митрович снова перепрыгивает соперников на границе вратарской и на этот раз отправляет мяч головой под перекладиной. Шансов у Зоммера не было.

'6

ГООООООООООООООООООООООЛ! Александар Митрович — 1:0!

'5

Момент! Зоммер тащит из угла удар Митровича головой после подачи с фланга. Мяч снова загрузили в штрафную с левого фланга, уже прострелом, но Милинкович-Савич не попал по мячу как следует.

'4

Гранит Джака лупит издали — немного неточно.

'3

Коларов заработал штрафной вдали от ворот и сам сделал подачу в штрафную. Там Митрович упал в борьбе с Шером, но если там кто и фолил, то нападающий Сербии. Пенальти нет.

'2

Сербия пошла вперед с первых минут. Это неудивительно: несмотря на победу в первом туре против ничьей швейцарцев, именно Сербии виктория сегодня нужнее.

'1

Поееехали! Матч начался.

20:55

Матч пройдет на стадионе в Калининграде, а обслужит его бригада арбитров во главе с немцем Феликсом Брихом.

20:50

Это первая встреча в истории Сербии и Швейцарии. Сборные Югославии и Швейцарии встречались 12 раз. Пять раз успех праздновали балканцы, пять игр завершились вничью, и лишь дважды сильнее была Швейцария. В том числе играли команды в матче группового этапа финальной стадии ЧМ-1950. Югославия выиграла крупно — 3:0!

20:45

Уже известны составы команд, давайте обратимся к ним.

Сербия: Стойкович — Иванович, Миленкович, Тошич, Коларов — Миливоевич, Матич — Тадич, Милинкович-Савич, Костич — Митрович.

Швейцария: Зоммер — Лихтштайнер, Шёр, Аканджи, Родригес — Бехрами, Джака — Шакири, Джемаили, Цубер — Сеферович.

20:40

Если Сербия сегодня выиграет — она обеспечит себе место в плей-офф. Если выиграет Швейцария, то сербам придется побеждать бразильцев, а швейцарцам будет достаточно ничьей с Коста-Рикой, чтобы попасть в 1/8 финала. Ничья оставит Сербию на второй строчке, но сделает ее положение шатким перед последним туром и с большой долей вероятности заставит играть против Бразилии на победу. Так что сегодня игра будет бескомпромиссной.

20:35

По всему этот матч — битва не на жизнь, а на смерть. И дело не в том, что в составе сборной Швейцарии сразу несколько выходцев из Косово, хотя и это добавляет принципиальности противостоянию. В группе, где играет Бразилия, сербы и швейцарцы рубятся между собой за выход в плей-офф. Сербия уже обыграла Коста-Рику (1:0), Швейцария сыграла с бразильцами вничью (1:1). Сами южноамериканцы сегодня дожали Коста-Рику — 2:0.

20:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча второго тура чемпионата мира в группе Е. Сербия играет с Швейцарией. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:10

Начало онлайна в 22.00 мск.

10:00

Текстовая трансляция матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу Сербия — Швейцария.