По всему этот матч — битва не на жизнь, а на смерть. И дело не в том, что в составе сборной Швейцарии сразу несколько выходцев из Косово, хотя и это добавляет принципиальности противостоянию. В группе, где играет Бразилия, сербы и швейцарцы рубятся между собой за выход в плей-офф. Сербия уже обыграла Коста-Рику (1:0), Швейцария сыграла с бразильцами вничью (1:1). Сами южноамериканцы сегодня дожали Коста-Рику — 2:0.