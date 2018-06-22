- 349797 просмотров Португалия обыграла Марокко на чемпионате мира по футболу
- 314685 просмотров Появилось видео с места ДТП на Кутузовском проспекте
- 266090 просмотров Сборная России обеспечила себе участие в 1/8 финала домашнего ЧМ-2018
- 259972 просмотра Россия и Уругвай вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу
- 204926 просмотров Австралия добыла ничью с Данией на ЧМ-2018 благодаря видеопросмотру
- 194709 просмотров В МВД рассказали о скандальном посту ДПС в районе Кущевки
- 167977 просмотров Сборная Франции обыграла Перу и вышла в плей-офф ЧМ-2018
Прошла таранная атака швейцарцев через центр. Шакири все-таки остановили, но удар партнера состоялся, однако был заблокирован сербской обороной.
Немного захлебнулись команды после столь мощного начала. Небольшое затишье.
Митрович обрабатывает мяч спиной к воротам грудью и бьет через себя с 12 метров — неточно.
Швейцария пытается организовать контригру, но у нее ничего не выходит. Сербы заряжены на результат, предельно мотивированы и не проигрывают борьбу. От слова «совсем».
Немножко мудрят сербы в атаке. Был шанс довести дело до удара после прорыва левым флангом, но Коларов слишком сложно хотел сыграть.
Третий удар Митровича головой в матче! На этот раз почти с линии штрафной после подачи Ивановича. Снова перепрыгнул Шера. Правда, мяч пролетел выше перекладины.
Стойкович играет на выходе, забирая мяч и опережая Джемаили после очень непростой подачи Шера.
В очень высоком темпе идет игра. Задали его сербы, но их соперник, пропустив быстрый гол, поддержал скорости.
Угловой Швейцарии. Хорошая подача Шакири, но мяч выносят. Шакири сам его подбирает и лупит с угла штрафной — в своего же.
Трибуны тоже активно поддерживают сербов, что не удивительно. Швейцария пока чувствует себя не в своей тарелке.
Сербы смяли на старте матча соперников! Очередная подача с левого фланга, Митрович снова перепрыгивает соперников на границе вратарской и на этот раз отправляет мяч головой под перекладиной. Шансов у Зоммера не было.
Гранит Джака лупит издали — немного неточно.
Коларов заработал штрафной вдали от ворот и сам сделал подачу в штрафную. Там Митрович упал в борьбе с Шером, но если там кто и фолил, то нападающий Сербии. Пенальти нет.
Сербия пошла вперед с первых минут. Это неудивительно: несмотря на победу в первом туре против ничьей швейцарцев, именно Сербии виктория сегодня нужнее.
Матч пройдет на стадионе в Калининграде, а обслужит его бригада арбитров во главе с немцем Феликсом Брихом.
Это первая встреча в истории Сербии и Швейцарии. Сборные Югославии и Швейцарии встречались 12 раз. Пять раз успех праздновали балканцы, пять игр завершились вничью, и лишь дважды сильнее была Швейцария. В том числе играли команды в матче группового этапа финальной стадии ЧМ-1950. Югославия выиграла крупно — 3:0!
Уже известны составы команд, давайте обратимся к ним.
Сербия: Стойкович — Иванович, Миленкович, Тошич, Коларов — Миливоевич, Матич — Тадич, Милинкович-Савич, Костич — Митрович.
Швейцария: Зоммер — Лихтштайнер, Шёр, Аканджи, Родригес — Бехрами, Джака — Шакири, Джемаили, Цубер — Сеферович.
Если Сербия сегодня выиграет — она обеспечит себе место в плей-офф. Если выиграет Швейцария, то сербам придется побеждать бразильцев, а швейцарцам будет достаточно ничьей с Коста-Рикой, чтобы попасть в 1/8 финала. Ничья оставит Сербию на второй строчке, но сделает ее положение шатким перед последним туром и с большой долей вероятности заставит играть против Бразилии на победу. Так что сегодня игра будет бескомпромиссной.
По всему этот матч — битва не на жизнь, а на смерть. И дело не в том, что в составе сборной Швейцарии сразу несколько выходцев из Косово, хотя и это добавляет принципиальности противостоянию. В группе, где играет Бразилия, сербы и швейцарцы рубятся между собой за выход в плей-офф. Сербия уже обыграла Коста-Рику (1:0), Швейцария сыграла с бразильцами вничью (1:1). Сами южноамериканцы сегодня дожали Коста-Рику — 2:0.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча второго тура чемпионата мира в группе Е. Сербия играет с Швейцарией. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Начало онлайна в 22.00 мск.
Текстовая трансляция матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу Сербия — Швейцария.