Ну что ж, сегодня четыре из шести возможных легионеров команд из чемпионата России в старте. У Нигерии на поле и Брайан Идову, много лет игравший за развалившийся только после сезона пермский «Амкар», и проведший последние полгода в аренде в ЦСКА Ахмед Муса. Что касается Исландии, то в старте защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон и переходящий в ЦСКА Хердюр Магнуссон, о трансфере которого уже было объявлено. А вот еще два ростовчанина — защитник Сверрир Ингасон и форвард Бьорн Сигурдарсон — остались в запасе.