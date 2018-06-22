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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
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06
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10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 2 тайм
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.75 X–3.1 П2–2.95
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5.2 П2–9.8
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5.4 X–3.75 П2–1.67
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.48 X–4.6 П2–7.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.1 П2–18.5
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.4 X–3.2 П2–2.25
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.45 X–3.45 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.7 X–3.1 П2–2.8
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.5 П2–1.7
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.7 X–3.35 П2–2.6
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.8 X–4.55 П2–1.45
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.5 X–2.9 П2–2.35
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.4 X–4.4 П2–1.45
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.62 X–3.7 П2–6
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–3.8 X–3.4 П2–2
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.75 X–3.35 П2–2.05
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4 X–3.25 П2–2
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:–3:02:0
2
2
0
0
5-0
6
2
ИсландияИсландия
–:–
1:10:2
1
0
1
0
1-1
1
3
АргентинаАргентина
0:31:1
–:–
2
0
1
1
1-4
1
4
НигерияНигерия
0:22:0–:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:–1:12:0
2
1
1
0
3-1
4
2
СербияСербия
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ШвейцарияШвейцария
1:1–:–
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:20:1–:–
2
0
0
2
0-3
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
2
4
2
Денис Черышев
2
3
3
Диего Коста
2
3
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Филиппе Коутиньо
2
2
8
Лука Модрич
2
2
9
Майл Единак
2
2
10
Хуан Кинтеро
1
1
11
Ирвин Лосано
1
1
12
М'Байе Ньянг
1
1
13
Дрис Мертенс
1
1
14
Юйа Осако
1
1
15
Альфред Финнбогасон
1
1
16
Александар Коларов
1
1
17
Гжегож Крыховяк
1
1
18
Стивен Цубер
1
1
19
Хосе Игнасио Начо
1
1
20
Анте Ребич
2
1
21
Серхио Агуэро
2
1
22
Юссуф Поульсен
2
1
23
Килиан Мбаппе
2
1
24
Неймар
2
1
25
Александр Головин
2
1
26
Иван Ракитич
2
1
27
Кристиан Эриксен
2
1
28
Луис Суарес
2
1
29
Хосе Мария Хименес
2
1
30
Юрий Газинский
2
1
31
Синдзи Кагава
1
1
32
Андреас Гранквист
1
1
33
Мохамед Салах
1
1
34
Фержани Сасси
1
1
35
Антуан Гризманн
2
1
Нигерия Исландия

ЧМ-2018. Муса сохраняет Месси надежду. LIVE

Онлайн-трансляция матча второго тура ЧМ-2018 Нигерия — Исландия

В матче второго тура чемпионата мира по футболу встречаются сборные Нигерии и Исландии. Во многом от этой встречи зависит судьба аргентинской команды, пока неудачно выступающей на мировом первенстве. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
Группа D  |   22 июня 18:00   |  2 тайм
Нигерия
Сборная Нигерии
2:0
< Сборная Исландии
Исландия
Стадион «Волгоград Арена», Волгоград | Главный судья: Мэтт Конгер (Палмерстон-Норт, Новая Зеландия)
Идову 44'
Муса 49'
Муса 75'
Подробная статистика матча
Сборная Нигерии
Основные составы
Сборная Исландии
23 (в)   Фрэнсис Узохо
2 (з)   Брайн Идову 46' 44'
22 (з)   Кеннет 
5 (з)   Виллиам Трост-Эконг
6 (з)   Леон Балогун
11 (п)   Виктор Мозес
4 (п)   Онинье Ндиди
8 (п)   Одженекаро Этебо
10 (п)   Джон Оби
14 (н)   Келечи Ихеаначо
7 (н)   Ахмед Муса 49' 75'
1 (в)   Ханнес Халлдорссон
2 (з)   Биркир Мар
18 (з)   Хордур Магнуссон
6 (з)   Рагнар Сигурдссон 65'
14 (з)   Кари Арнасон
10 (п)   Гилфи Тор
17 (п)   Арон Гуннарссон
8 (п)   Биркир Бьярнасон
19 (п)   Рюрик Гисласон
22 (н)   Йон Дади 71'
11 (н)   Альфред Финнбогасон
Запасной состав
1 (в)   Эзенва Икечукву
16 (в)   Дэниэл Акпейи
21 (з)   Тайронн Эбюэхи 46'
3 (з)   Ува 
12 (з)   Абдуллаи Шеку
20 (з)   Чидозье Авазьем
15 (п)   Джоэл Оби
17 (п)   Оджени 
18 (п)   Алекс Айуоби
19 (п)   Джон Огу
9 (н)   Одион Игало
13 (н)   Симеон Нванкво
12 (в)   Фредерик Шрам
13 (в)   Рунар Рунарссон
5 (з)   Сверрир Ингасон 65'
15 (з)   Холмар Эрн
23 (з)   Ари Фрейр
3 (п)   Самуэль Фридйонссон
7 (п)   Йоханн Гудмундссон
16 (п)   Олафур Инги
20 (п)   Эмил Холлфредссон
21 (п)   Арнор Ингви
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон 71'
4 (н)   Альберт Гудмундссон
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'82

ГИЛФИ ТОР СИГУРДССОН БЬЕТ ВЫШЕ ВОРОТ!

'81

ПЕНАЛЬТИ В ПОЛЬЗУ ИСЛАНДИИ!

'80

Будет просмотр! Было падение в нигерийской штрафной. Это чистый пенальти, который арбитр не увидел. VAR сейчас поможет!

'78

Продолжают давить нигерийцы. Очередной угловой. Пусть и вынесли исландцы, они выглядят выдохшимися.

'76

Что творит Муса?! К нему же отскочил мяч после попадания в перекладину, и форвард ЦСКА прорвался в штрафную, оббежав защитников, обыграл вратаря и, выдержав паузу, положил мяч под перекладину мимо двух защитников, занявших линию!

'76

ГОООООООООООООООООООООЛ! Ахмед Муса — 2:0!

'75

ПЕРЕКЛАДИНА! Какая мошка ужалила сегодня Муса? Шикарный обводящий удар с 17-ти метров. Никаких шансов у Халдорссона, но верхняя планка принимает мяч на себя.

'74

Вот так вот, у Нигерии уже 8(3) по ударам, а у исландцев 7(2). То есть 8-1 по ударам во второй половине!

'72

Йона Дади Бодварссона заменил третий игрок «Ростова» — Бьорн Сигурдарсон.

'71

Слишком многое позволяют исландцы соперникам сейчас. Еще один удар — мимо.

'70

Еще один удар нигерийцев из-за штрафной в контратаке. На этот раз Этебо предпочел не видеть партнеров — заблокировали.

'69

Раскрывается Исландия, оставляя нигерийцам свободные зоны. Мозес в очередном быстром прорыве смешается к центру и бьет с левой — заблокировали.

'68

Гисласон неплохо зарядил почти от линии штрафной с левой стороны — тоже чуть выше створа!

'66

Мозес! Зарядил с правого полуфланга в позиционной атаке. Немного выше ворот.

'65

Рагнара Сигурдссона заменил Сверрир Ингасон. Вместо одного игрока «Ростова» другой.

'63

Заработала Исландия штрафной в 30-ти с небольшим метрах от ворот. Перспективно. Гилфи Сигурдссон подал — очень легко забрал в руки Узоху.

'62

Нигерийцы забрали на пару минут мяч. Для них сейчас важно не прижиматься к своим воротам.

'60

Исландия мощно давит под заряды трибун. Угловой ни к чему не привел, но продолжаются позиционные атаки.

'57

НДИДИ! Сумасшедший дальний удар с рикошетом! Халдорссон тащит из-под перекладины.

'55

Исландцы бросились в атаку и показывают, что нигериец сыграл рукой в штрафной. Непохоже на правду.

'53

Замотали Сигурдссону голову, он готов продолжать бой в брутальном розовом бинте.

'51

На газоне лежит Рагнар Сигурдссон. Рассечение у защитника «Ростова». Ему попало коленом Мусы, когда нигериец уже бежал праздновать. Издержки производства...

'49

Исландия бросала аут, но это кончилось плохо именно для нее. Муса выиграл борьбу в центре поля, скинул Ихеаначо, который развернулся и заправил по правому флангу электричку-Мозеса. Тот пролетел с мячом по краю и подал в штрафную. Там Муса в прыжке обработал первым касанием ногой, а вторым всадил с лета под перекладину!

'49

ГООООООООООООООООООООООООООООЛ! Ахмед Муса — 1:0!

'48

Ого! У номинальных хозяев даже случился удар в створ (хоть и безынтересный) — впрочем, уже хоть что-то!

'46

У Нигерии в перерыве произошла замена — Идову сменил Тайронн Эбюэхи.

'46

Поеееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Очень закрытый матч. Нигерия в основном контролировала мяч, но не смогла вообще ни разу ударить в сторону чужих ворот. Исландия была нацеленнее, но у нее были отрезки в начале и конце тайма, примерно по пять минут. Все остальное время европейцы оборонялись. Отдыхаем в надежде, что вторая половина будет веселее.

'45+3

Завершен первый тайм.

'45+2

Гилфи Сигурдссон подал, последовала скидка обратно к ближней штанге от дальней. Но никто мяча не коснулся.

'45+1

В конце первого тайма исландцы, добавившие в скорости, явно лучше. Угловой заработали.

'45+1

Две минуты добавлено к первому тайму.

'45

МОМЕНТ! Супермомент создала Исландия с этого штрафного. Набежали игроки на подачу вперед во вратарскую, и Финнбогасон смог подставить бедро — мяч пролетел в сантиметрах от дальней штанги!

'44

Идову умышленно влетел в уже прокинувшего мяч себе на ход Бодварссона и получил заслуженную и первую в этом матче желтую карточку.

'42

Фол в атаке на голкипере Мусе свистит судья. Подтолкнул Ахмед Халдорссона в спринте за мячом у лицевой линии на углу штрафной.

'41

Ахмед Муса попадает в первый в матче офсайд. Могла быть отличная атака из центрального круга. На повторе кажется, что вне игры не было.

'39

Снимает защитник навес, но выбивает мяч в аут. Уже не в первый раз в матче бросать прибегает Муса. Борьбу его пертнеры проиграли, но мяч отскочил обратно к Мусе, который подал в штрафную — за лицевую линию.

'38

А вот и штрафной для Нигерии. Будущий новичок ЦСКА Магнуссон толкнул на правом фланге африканской атаки в спину Мозеса. 12 метров до лицевой линии — прекрасная точка для подачи.

'37

Атака исландской сборной правым флангом. Подача в штрафную, куда набегали сразу два человека, но ни один из них не достал мяч на дальней штанге — снял кто-то из защитников. Угловой ни к чему не привел.

'36

Муса упал в борьбе почти на линии исландской штрафной, но брутальный арбитр из Новой Зеландии такие сегодня не свистит.

'34

Падение в штрафной сборной Нигерии, но фола не было. Атака продолжилась, и Бьярнасон пробил с разворота после подачи с фланга — выше ворот.

'33

Вся игра проходит в центре поля, если это можно назвать игрой. Пока самый нулевой матч.

'31

Нигерийцы заработали штрафной в глубине поля на чужой половине поля. Оби Микел сделал подачу в штрафную, но до мяча никто так и не добрался — от ворот.

'29

Опять контроль перешел к Нигерии, а вся сборная Исландии дружно и слаженно перешла на свою половину поля.

'27

Сейчас абсолютно равный футбол мы видим. Исландцы часто гостят на чужой половине поля. Но моментов нет. Да и темп невысок.

'25

Муса зацепился за мяч на чужой половине поля на левом фланге, сыграл назад, что позволило партнерам сделать два навеса в штрафную подряд. К удару не привел ни один из них.

'23

Долгим было исландское наступление, но в итоге закончилось ничем. Попытались прессинговать нигерийцев, когда те выходили из обороны, но придержавший мяч у боковой линии в центре поля Муса заработал фол для своей сборной.

'22

С Мозесом все в порядке, исландцы подали угловой, который снял Узоху. Правда, попал в голову Мозесу, и еще один угловой для исландцев.

'21

Гилфи Сигурдссон сделал красивый финт перед чужой штрафной, и в итоге исландцы заработали аут. Очередной заброс в штрафную, мяч вылетел обратно, и последовал уже навес. Там Бьярнасон почти с угла штрафной пробил. Мозес заблокировал. И теперь лежит.

'19

Для Нигерии сегодняшний матч очень важное значение имеет — поражение оставит команду без математических шансов на выход в плей-офф. При ничьей они все же будут.

'17

Идову забрасывал с левого фланга в штрафную на Мусу, который смог ногой зацепить мяч, но в итоге проиграл борьбу защитнику. Вины форварда нет. Очень сложный пас был.

'15

Контроль, как сейчас модно говорить, у нигерийцев достаточно стерильный. Исландцы перекрывают все зоны. Европейцы не будут раскрываться, а африканцы не спешат форсировать события.

'13

После бодрого начала исландцев Нигерия очень основательно забрала территорию и контроль над мячом. А исландские болельщики заряжают фирменное «Ху».

'11

Забрали мяч нигерийцы и уверенно сейчас его контролируют на чужой половине поля. Расшатывают оборону. Но исландцев не так-то просто заставить сломать строй.

'9

Ихеаначо пробросил мяч между двумя соперниками и упал. Хотел штрафной, но арбитр был иного мнения об эпизоде.

'7

Первый угловой сборной Нигерии. Подача в штрафную, но северяне снимают воздух.

'6

Расступилась нигерийская оборона по центру, и Гилфи Тор Сигурдссон без помех бил почти с линии штрафной — Узоху поймал в падении пущенный не в самый угол мяч.ё

'5

Сборная Исландии первые минуты проводит в атаке. Нигерийцам тяжело.

'3

Опасно! Гилфи Тор Сигурдссон крутит мяч над стенкой в угол. Узоху достаточно спокойно переводит на корнер.

'2

А теперь Идову сфолил на своей половине поля недалеко от штрафной. Исландцы готовят подачу.

'2

Первый исландский аут-заброс в штрафную. Нигерийская сборная внимательна в верховой борьбе.

'1

Поееехали! Матч начался.

18:00

Матч проходит в городе-герое Волгограде. Сегодня игра здесь еще днем, жарит солнце и пока что вроде бы не так много мошки, которая так мешала англичнам и туниссцам.

17:55

Обслуживает встречу сегодня бригада арбитров во главе с новозеландцем Мэттом Конгером.

17:50

Ну что ж, сегодня четыре из шести возможных легионеров команд из чемпионата России в старте. У Нигерии на поле и Брайан Идову, много лет игравший за развалившийся только после сезона пермский «Амкар», и проведший последние полгода в аренде в ЦСКА Ахмед Муса. Что касается Исландии, то в старте защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон и переходящий в ЦСКА Хердюр Магнуссон, о трансфере которого уже было объявлено. А вот еще два ростовчанина — защитник Сверрир Ингасон и форвард Бьорн Сигурдарсон — остались в запасе.

17:45

Уже известны составы команд, давайте посмотрим на них. Нигерия: Узохо — Балогун, Трост-Эконг, Омеруо — Мозес, Ндиди, Микел, Этебо, Идову — Муса, Ихеаначо.

Исландия: Халлдорссон — Севарссон, Арнасон, Р.Сигурдссон, Магнуссон — Гисласон, Г.Сигурдссон, Гунарссон, Бьярнасон — Финнбогасон, Бодварссон.

Халлдорссон -- Севарссон, Арнасон, Сигурдссон, Магнуссон -- Гислассон, Си
17:40

Впрочем, не стоит раньше времени хоронить Нигерию. Это очень крепкая сборная с сильными игроками. Ничья сегодня сохранит ей шансы на плей-офф, а победа выведет на второе место перед решающим туром. И тогда против Аргентины Суперорлов может устроить и ничья.

17:35

Вчерашний разгром Аргентины Хорватией заметно запутал ситуацию в квартете. Хорваты уже квалифицировались в плей-офф, набрав шесть очков. У Аргентины всего один балл после двух туров и к тому же ужасная разница мячей: 1-4. Одно очко после ничьей в первом туре с аргентинцами (1:1) есть у Исландии, а Нигерия уступила Хорватии (0:2) и пока без очков. Судьба Месси и Ко не в руках южноамериканцев. Если, допустим, сегодня побеждает Исландия, то североевропейцев в последнем туре устроит ничья с немотивированными и обещающими сыграть полувторым составом хорватами, чтобы отправить Аргентину домой!

17:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча второго тура чемпионата мира по футболу в группе D, в котором встречаются сборные Нигерии и Исландии. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:10

Начало матча в 18.00 мск.

10:00

Текстовая трансляция матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу Нигерия — Исландия.