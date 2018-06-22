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ПЕНАЛЬТИ В ПОЛЬЗУ ИСЛАНДИИ!
Будет просмотр! Было падение в нигерийской штрафной. Это чистый пенальти, который арбитр не увидел. VAR сейчас поможет!
Продолжают давить нигерийцы. Очередной угловой. Пусть и вынесли исландцы, они выглядят выдохшимися.
Слишком многое позволяют исландцы соперникам сейчас. Еще один удар — мимо.
Еще один удар нигерийцев из-за штрафной в контратаке. На этот раз Этебо предпочел не видеть партнеров — заблокировали.
Раскрывается Исландия, оставляя нигерийцам свободные зоны. Мозес в очередном быстром прорыве смешается к центру и бьет с левой — заблокировали.
Заработала Исландия штрафной в 30-ти с небольшим метрах от ворот. Перспективно. Гилфи Сигурдссон подал — очень легко забрал в руки Узоху.
Нигерийцы забрали на пару минут мяч. Для них сейчас важно не прижиматься к своим воротам.
Исландия мощно давит под заряды трибун. Угловой ни к чему не привел, но продолжаются позиционные атаки.
Исландцы бросились в атаку и показывают, что нигериец сыграл рукой в штрафной. Непохоже на правду.
Замотали Сигурдссону голову, он готов продолжать бой в брутальном розовом бинте.
Исландия бросала аут, но это кончилось плохо именно для нее. Муса выиграл борьбу в центре поля, скинул Ихеаначо, который развернулся и заправил по правому флангу электричку-Мозеса. Тот пролетел с мячом по краю и подал в штрафную. Там Муса в прыжке обработал первым касанием ногой, а вторым всадил с лета под перекладину!
Ого! У номинальных хозяев даже случился удар в створ (хоть и безынтересный) — впрочем, уже хоть что-то!
У Нигерии в перерыве произошла замена — Идову сменил Тайронн Эбюэхи.
Очень закрытый матч. Нигерия в основном контролировала мяч, но не смогла вообще ни разу ударить в сторону чужих ворот. Исландия была нацеленнее, но у нее были отрезки в начале и конце тайма, примерно по пять минут. Все остальное время европейцы оборонялись. Отдыхаем в надежде, что вторая половина будет веселее.
Гилфи Сигурдссон подал, последовала скидка обратно к ближней штанге от дальней. Но никто мяча не коснулся.
В конце первого тайма исландцы, добавившие в скорости, явно лучше. Угловой заработали.
Фол в атаке на голкипере Мусе свистит судья. Подтолкнул Ахмед Халдорссона в спринте за мячом у лицевой линии на углу штрафной.
Снимает защитник навес, но выбивает мяч в аут. Уже не в первый раз в матче бросать прибегает Муса. Борьбу его пертнеры проиграли, но мяч отскочил обратно к Мусе, который подал в штрафную — за лицевую линию.
А вот и штрафной для Нигерии. Будущий новичок ЦСКА Магнуссон толкнул на правом фланге африканской атаки в спину Мозеса. 12 метров до лицевой линии — прекрасная точка для подачи.
Атака исландской сборной правым флангом. Подача в штрафную, куда набегали сразу два человека, но ни один из них не достал мяч на дальней штанге — снял кто-то из защитников. Угловой ни к чему не привел.
Муса упал в борьбе почти на линии исландской штрафной, но брутальный арбитр из Новой Зеландии такие сегодня не свистит.
Падение в штрафной сборной Нигерии, но фола не было. Атака продолжилась, и Бьярнасон пробил с разворота после подачи с фланга — выше ворот.
Вся игра проходит в центре поля, если это можно назвать игрой. Пока самый нулевой матч.
Нигерийцы заработали штрафной в глубине поля на чужой половине поля. Оби Микел сделал подачу в штрафную, но до мяча никто так и не добрался — от ворот.
Опять контроль перешел к Нигерии, а вся сборная Исландии дружно и слаженно перешла на свою половину поля.
Сейчас абсолютно равный футбол мы видим. Исландцы часто гостят на чужой половине поля. Но моментов нет. Да и темп невысок.
Муса зацепился за мяч на чужой половине поля на левом фланге, сыграл назад, что позволило партнерам сделать два навеса в штрафную подряд. К удару не привел ни один из них.
Долгим было исландское наступление, но в итоге закончилось ничем. Попытались прессинговать нигерийцев, когда те выходили из обороны, но придержавший мяч у боковой линии в центре поля Муса заработал фол для своей сборной.
С Мозесом все в порядке, исландцы подали угловой, который снял Узоху. Правда, попал в голову Мозесу, и еще один угловой для исландцев.
Для Нигерии сегодняшний матч очень важное значение имеет — поражение оставит команду без математических шансов на выход в плей-офф. При ничьей они все же будут.
Идову забрасывал с левого фланга в штрафную на Мусу, который смог ногой зацепить мяч, но в итоге проиграл борьбу защитнику. Вины форварда нет. Очень сложный пас был.
Контроль, как сейчас модно говорить, у нигерийцев достаточно стерильный. Исландцы перекрывают все зоны. Европейцы не будут раскрываться, а африканцы не спешат форсировать события.
После бодрого начала исландцев Нигерия очень основательно забрала территорию и контроль над мячом. А исландские болельщики заряжают фирменное «Ху».
Забрали мяч нигерийцы и уверенно сейчас его контролируют на чужой половине поля. Расшатывают оборону. Но исландцев не так-то просто заставить сломать строй.
Ихеаначо пробросил мяч между двумя соперниками и упал. Хотел штрафной, но арбитр был иного мнения об эпизоде.
Первый угловой сборной Нигерии. Подача в штрафную, но северяне снимают воздух.
Сборная Исландии первые минуты проводит в атаке. Нигерийцам тяжело.
А теперь Идову сфолил на своей половине поля недалеко от штрафной. Исландцы готовят подачу.
Первый исландский аут-заброс в штрафную. Нигерийская сборная внимательна в верховой борьбе.
Матч проходит в городе-герое Волгограде. Сегодня игра здесь еще днем, жарит солнце и пока что вроде бы не так много мошки, которая так мешала англичнам и туниссцам.
Обслуживает встречу сегодня бригада арбитров во главе с новозеландцем Мэттом Конгером.
Ну что ж, сегодня четыре из шести возможных легионеров команд из чемпионата России в старте. У Нигерии на поле и Брайан Идову, много лет игравший за развалившийся только после сезона пермский «Амкар», и проведший последние полгода в аренде в ЦСКА Ахмед Муса. Что касается Исландии, то в старте защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон и переходящий в ЦСКА Хердюр Магнуссон, о трансфере которого уже было объявлено. А вот еще два ростовчанина — защитник Сверрир Ингасон и форвард Бьорн Сигурдарсон — остались в запасе.
Уже известны составы команд, давайте посмотрим на них. Нигерия: Узохо — Балогун, Трост-Эконг, Омеруо — Мозес, Ндиди, Микел, Этебо, Идову — Муса, Ихеаначо.
Исландия: Халлдорссон — Севарссон, Арнасон, Р.Сигурдссон, Магнуссон — Гисласон, Г.Сигурдссон, Гунарссон, Бьярнасон — Финнбогасон, Бодварссон.
Впрочем, не стоит раньше времени хоронить Нигерию. Это очень крепкая сборная с сильными игроками. Ничья сегодня сохранит ей шансы на плей-офф, а победа выведет на второе место перед решающим туром. И тогда против Аргентины Суперорлов может устроить и ничья.
Вчерашний разгром Аргентины Хорватией заметно запутал ситуацию в квартете. Хорваты уже квалифицировались в плей-офф, набрав шесть очков. У Аргентины всего один балл после двух туров и к тому же ужасная разница мячей: 1-4. Одно очко после ничьей в первом туре с аргентинцами (1:1) есть у Исландии, а Нигерия уступила Хорватии (0:2) и пока без очков. Судьба Месси и Ко не в руках южноамериканцев. Если, допустим, сегодня побеждает Исландия, то североевропейцев в последнем туре устроит ничья с немотивированными и обещающими сыграть полувторым составом хорватами, чтобы отправить Аргентину домой!
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча второго тура чемпионата мира по футболу в группе D, в котором встречаются сборные Нигерии и Исландии. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Начало матча в 18.00 мск.
Текстовая трансляция матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу Нигерия — Исландия.