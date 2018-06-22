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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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30
01
02
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8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 0:0 2 тайм
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.75 X–3.1 П2–2.95
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5.2 П2–9.8
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5.4 X–3.75 П2–1.67
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.48 X–4.6 П2–7.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.1 П2–18.5
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.4 X–3.2 П2–2.25
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.45 X–3.45 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.7 X–3.1 П2–2.8
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.5 П2–1.7
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.4 X–2.55 П2–2.3
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.7 X–3.35 П2–2.6
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–6.8 X–4.55 П2–1.45
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–3.5 X–2.9 П2–2.35
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–7.4 X–4.4 П2–1.45
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–3.8 X–3.4 П2–2
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–4 X–3.25 П2–2
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:–3:02:0
2
2
0
0
5-0
6
2
ИсландияИсландия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
АргентинаАргентина
0:31:1
–:–
2
0
1
1
1-4
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:10:0
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:10:0–:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
2
4
2
Денис Черышев
2
3
3
Диего Коста
2
3
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Лука Модрич
2
2
8
Майл Единак
2
2
9
Хуан Кинтеро
1
1
10
Ирвин Лосано
1
1
11
М'Байе Ньянг
1
1
12
Дрис Мертенс
1
1
13
Юйа Осако
1
1
14
Альфред Финнбогасон
1
1
15
Александар Коларов
1
1
16
Гжегож Крыховяк
1
1
17
Стивен Цубер
1
1
18
Филиппе Коутиньо
1
1
19
Хосе Игнасио Начо
1
1
20
Анте Ребич
2
1
21
Серхио Агуэро
2
1
22
Юссуф Поульсен
2
1
23
Килиан Мбаппе
2
1
24
Александр Головин
2
1
25
Иван Ракитич
2
1
26
Кристиан Эриксен
2
1
27
Луис Суарес
2
1
28
Хосе Мария Хименес
2
1
29
Юрий Газинский
2
1
30
Синдзи Кагава
1
1
31
Андреас Гранквист
1
1
32
Мохамед Салах
1
1
33
Фержани Сасси
1
1
34
Антуан Гризманн
2
1
Бразилия Коста-Рика

Исправить ошибки: Неймар бьется у ворот Коста-Рики. LIVE

Онлайн-трансляция матча второго тура ЧМ-2018 Бразилия — Коста-Рика

,
В матче второго тура чемпионата мира по футболу встречаются сборные Бразилии и Коста-Рики. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа E  |   22 июня 15:00   |  2 тайм
Бразилия
Сборная Бразилии
0:0
< Сборная Коста-Рики
Коста-Рика
Стадион «Санкт-Петербург Арена», Санкт-Петербург | Главный судья: Бьорн Куйперс (Олдензал, Нидерланды)
Подробная статистика матча
Сборная Бразилии
Основные составы
Сборная Коста-Рики
1 (в)   Алисон Бекер
22 (з)   Лемос Консерва
12 (з)    Марсело
2 (з)   Тьяго Силва
3 (з)   Жоао Миранда
5 (п)    Каземиро
15 (п)    Паулиньо
11 (п)   Филиппе Коутиньо
19 (п)    Виллиан 46'
9 (н)   Габриэл Жезус
10 (н)    Неймар
1 (в)   Кейлор Навас
16 (з)   Кристиан Гамбоа
8 (з)   Брайан Овьедо
2 (з)   Джонни Акоста
3 (з)   Джанкарло Гонсалес
6 (з)   Оскар Дуарте
5 (п)   Сельсо Борхес
20 (п)   Давид Гусман
11 (п)   Хоан Венегас
21 (н)   Маркос Уренья 54'
10 (н)   Брайан Руис
Запасной состав
16 (в)   Рамос Кассио
23 (в)    Эдерсон
4 (з)   Педро Жеромел
6 (з)   Филипе Луис
13 (з)    Маркиньос
7 (п)   Дуглас Коста 46'
8 (п)   Ренато Аугусто
17 (п)    Фернандиньо
18 (п)    Фред
21 (н)    Тайсон
20 (н)   Роберто Фирмино
18 (в)   Патрик Пембертон
23 (в)   Леонель Морейра
4 (з)   Иан Смит
15 (з)   Франсиско Кальво
19 (з)   Кендаль Уостон
22 (з)   Кеннер Гутьеррес
7 (п)   Кристиан Боланьос 54'
13 (п)   Родни Уоллес
14 (п)   Рэндалл 
17 (п)   Ельцин Техеда
9 (н)   Даниэль Колиндрес
12 (н)   Хоэль Кэмпбелл
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'58

Коутиньо хлестко пробил низом из-за пределов штрафной — мог бы здесь случиться гол, не полети мяч по самому центру ворот.

'56

Неймар... Все сделали партнеры только что для 222-миллионного гения, но он не сумел переиграть голкипера с пяти метров... Очередной супермомент губят бразильцы.

'54

Замена у Коста-Рики — Уренью сменил Кристиан Боланьос.

'52

Внезапно убежали номинальные гости в контратаку — было перспективно, однако не позволил произойти опасности Коутиньо.

'50

МОМЕНТИЩЕ!!! После удара головой в исполнении Жезуса мяч сотряс перекладину, а после отскока Коутиньо должен был расстреливать ворота, но каким-то невероятным образом не попал. Бразилия могла забивать уже дважды!

'48

Опасно! Пентакампеоны нанесли два опасных удара подряд: после первого Навас отбил мяч ногой, а после второго чудом выловил мяч руками — причем бил Неймар!

'47

Бразильцы пытаются взвинтить скорости уже на первых минутах, однако соперник вступает в прессинг уже в центре поля и активно мешает развивать атаки.

'46

Второй тайм начался! Ждем голов!

'46

Второй тайм вот-вот начнется, и у нас первая замена: в составе сборной Бразилии вместо Виллиана вышел Дуглас Коста.

'45+1

Статистика первого тайма

'45+1

Последовал слишком сильный навес со штрафного — мяч аж вылетел за пределы поля с противоположной стороны. И после этого момента судья дает свисток об окончании первого тайма! Счет 0:0. Бразильцы больше владели мячом (64 на 36), чаще создавали перспективные моменты, однако в створ попали только один раз. Костариканцы тоже создали один голевой эпизод, но Борхес в том эпизоде отправил мяч рядом со штангой.

В целом аутсайдер встречи довольно дерзко огрызается на активность фаворита, время от времени выбегая в контратаки. Так что в этом матче ничего еще не решено.

'45

Уренья зацепился за мяч высоко по правому флангу и умело подставился под фол Жоау Миранды. Будет штрафной!

'43

Паулиньо неожиданно подключился к атаке по правому флангу и прострелил в штрафную костариканцев, но крайне неудачно — мяч пролетел мимо всех партнеров.

'42

Марсело! Крайний защитник пентакампеонов очень мощно пробил точно в левый нижний угол, но Навас вовремя припал к земле и накрепко зафиксировал мяч.

'40

Виллиан выполнил подачу с углового, и мяч перелетел всех в штрафной, однако в процессе его полета произошел неоднозначный эпизод: Паулиньо завалился на газон после контакта с защитником. Однако арбитр показал — пенальти не было, как ни возмущались бразильцы.

'39

Виллиан попытался прострелить в штрафную с правого фланга, но угодил в защитника, и мяч ушел за лицевую. Будет угловой.

'38

Полузащитник Коста-Рики Хоан Венегас разогнался по правому флангу, но передача от партнера получилась неточной — мяч ушел за боковую.

'36

Долго контроль Коста-Рики над мячом не продержался — Марсело отобрал снаряд, и Бразилия снова перекатывает снаряд на чужой половине поля. Впрочем, приблизиться к воротам пока не получается.

'34

Коста-Рика решила немного отодвинуть игру от своих ворот и около минуты контролировала мяч. Это уже можно считать достижением, учитывая, как пентакампеоны прижали своего соперника в последнее время.

'32

Неймар элегантным черпачком отправил мяч на Жезуса, который караулил на правой штанге и уже выпрыгивал из гущи защитников, однако арбитр поднял флажок — офсайд.

'31

Бразильцы резко взвинтили скорости и начали создавать момент за моментом.

'29

А вот теперь и Коутиньо приложился издали — во второй раз за мяч. Метил в правую «девятку», но снова получилось немного выше.

'27

Навас! Неймар на скорости ворвался в штрафную костариканцев с левого фланга, но вратарь успел вовремя сблизиться и буквально выбить мяч из-под ног нападающего!

'26

ГООООЛ НЕ ЗАСЧИТАН! Марсело пробил издали, мяч рикошетом от защитника достался Жезусу, который с пары метров вогнал снаряд в сетку, но из офсайда!

'25

Навес со штрафного уже традиционно исполнил Неймар. Тьяго Силва выиграл борьбу в воздухе и нанес удар головой, но получилось слабо и мимо створа.

'23

Фолы, фолы, фолы в центре поля — так выглядит игра Коста-Рики в обороне. На этот раз пострадал Жезус — будет очередной «стандарт».

'22

Коста-Рика вновь удивила бразильцев быстрой вылазкой в атаку, однако до удара дело так и не дошло: мяч полетал над штрафной и был выбит.

'20

Нападающий «ПСЖ» выполнил очень высокую подачу — Навас вовремя вышел из ворот и уверенно забрал мяч в руки.

'19

Неймар снова заработал на себе штрафной — буквально с той же точки, что и предыдущий.

'17

Очередной штрафной в исполнении сборной Бразилии ни к чему не привел: Неймар навесил, защитники выбили.

'15

Аутсайдер встречи провел несколько очень активных минут, пока опорный полузащитник Бразилии Каземиро находился за пределами поля — медики приводили его в порядок после того, как мяч попал игроку в нос. Теперь опорник на месте, и пентакампеоны снова безраздельно владеют мячом.

'13

Опасно! Костариканцы совершенно неожиданно организовали быструю атаку, и Борхес без какого-либо сопротивления наносил удар из пределов штрафной. Надо было просто попасть в створ — и был бы гол, но снаряд пролетел рядом со штангой.

'12

Неймар нарушил правила в центре поля — костариканцы внезапно активизировались и попытались пройти к чужой штрафной.

'11

Неймар навесил в штрафную со «стандарта», но защитники выиграли воздух и далеко вынесли мяч. Нападающий Уренья даже чуть не зацепился на него, чтобы убежать в контратаку, но тут уже слаженно сыграла оборона бразильцев.

'9

Бразильцы заработали опасный штрафной. Неймар у мяча.

'7

А вот теперь костариканцы в кои-то веки ответили своей атакой: Руис навесил в штрафную, но Фагнер заблокировал эту передачу.

'5

Пенткампеоны продолжают заваливать штрафную костариканцев навесами и прострелами. Фагнер отправил мяч в чужую штрафную — Жезус немного не достал до снаряда.

'3

Бразилия тут же прижала соперника к воротам. Коутиньо практически сразу расчехлил свою пушку и зарядил из-за пределов штрафной — чуть выше ворот.

'1

Матч начался! Ждем красивого и страстного латиноамериканского футбола!

14:59

На данный момент Бразилия с одним очком занимает второе место после Сербии (3) в группе Е. На третьем — Швейцария (1), а на последнем — Коста-Рика (0). Сейчас у пентакампеонов могло бы быть три очка, если бы они не расслабились и не упустили победу над швейцарцами в первом туре (1:1). Так что теперь Неймару и Ко предстоит исправить ошибки предыдущей встречи.

14:58

Стартовый состав Коста-Рики: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Овьедо, Гамбоа, Борхес, Брайан, Гусман, Венегас, Уренья.

14:55

Стартовый состав Бразилии: Алисон, Тьяго Силва, Миранда, Марсело, Фагнер, Каземиро, Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Жезус, Неймар.

14:50

Начало встречи в 15.00 мск.

14:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газеты.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу Бразилия — Коста-Рика.