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Коутиньо хлестко пробил низом из-за пределов штрафной — мог бы здесь случиться гол, не полети мяч по самому центру ворот.
Внезапно убежали номинальные гости в контратаку — было перспективно, однако не позволил произойти опасности Коутиньо.
Бразильцы пытаются взвинтить скорости уже на первых минутах, однако соперник вступает в прессинг уже в центре поля и активно мешает развивать атаки.
Статистика первого тайма
Уренья зацепился за мяч высоко по правому флангу и умело подставился под фол Жоау Миранды. Будет штрафной!
Паулиньо неожиданно подключился к атаке по правому флангу и прострелил в штрафную костариканцев, но крайне неудачно — мяч пролетел мимо всех партнеров.
Виллиан попытался прострелить в штрафную с правого фланга, но угодил в защитника, и мяч ушел за лицевую. Будет угловой.
Полузащитник Коста-Рики Хоан Венегас разогнался по правому флангу, но передача от партнера получилась неточной — мяч ушел за боковую.
Долго контроль Коста-Рики над мячом не продержался — Марсело отобрал снаряд, и Бразилия снова перекатывает снаряд на чужой половине поля. Впрочем, приблизиться к воротам пока не получается.
Коста-Рика решила немного отодвинуть игру от своих ворот и около минуты контролировала мяч. Это уже можно считать достижением, учитывая, как пентакампеоны прижали своего соперника в последнее время.
Бразильцы резко взвинтили скорости и начали создавать момент за моментом.
А вот теперь и Коутиньо приложился издали — во второй раз за мяч. Метил в правую «девятку», но снова получилось немного выше.
Навес со штрафного уже традиционно исполнил Неймар. Тьяго Силва выиграл борьбу в воздухе и нанес удар головой, но получилось слабо и мимо створа.
Фолы, фолы, фолы в центре поля — так выглядит игра Коста-Рики в обороне. На этот раз пострадал Жезус — будет очередной «стандарт».
Коста-Рика вновь удивила бразильцев быстрой вылазкой в атаку, однако до удара дело так и не дошло: мяч полетал над штрафной и был выбит.
Нападающий «ПСЖ» выполнил очень высокую подачу — Навас вовремя вышел из ворот и уверенно забрал мяч в руки.
Неймар снова заработал на себе штрафной — буквально с той же точки, что и предыдущий.
Очередной штрафной в исполнении сборной Бразилии ни к чему не привел: Неймар навесил, защитники выбили.
Аутсайдер встречи провел несколько очень активных минут, пока опорный полузащитник Бразилии Каземиро находился за пределами поля — медики приводили его в порядок после того, как мяч попал игроку в нос. Теперь опорник на месте, и пентакампеоны снова безраздельно владеют мячом.
Неймар нарушил правила в центре поля — костариканцы внезапно активизировались и попытались пройти к чужой штрафной.
Неймар навесил в штрафную со «стандарта», но защитники выиграли воздух и далеко вынесли мяч. Нападающий Уренья даже чуть не зацепился на него, чтобы убежать в контратаку, но тут уже слаженно сыграла оборона бразильцев.
Бразильцы заработали опасный штрафной. Неймар у мяча.
А вот теперь костариканцы в кои-то веки ответили своей атакой: Руис навесил в штрафную, но Фагнер заблокировал эту передачу.
Пенткампеоны продолжают заваливать штрафную костариканцев навесами и прострелами. Фагнер отправил мяч в чужую штрафную — Жезус немного не достал до снаряда.
На данный момент Бразилия с одним очком занимает второе место после Сербии (3) в группе Е. На третьем — Швейцария (1), а на последнем — Коста-Рика (0). Сейчас у пентакампеонов могло бы быть три очка, если бы они не расслабились и не упустили победу над швейцарцами в первом туре (1:1). Так что теперь Неймару и Ко предстоит исправить ошибки предыдущей встречи.
Стартовый состав Коста-Рики: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Овьедо, Гамбоа, Борхес, Брайан, Гусман, Венегас, Уренья.
Стартовый состав Бразилии: Алисон, Тьяго Силва, Миранда, Марсело, Фагнер, Каземиро, Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Жезус, Неймар.
Начало встречи в 15.00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газеты.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу Бразилия — Коста-Рика.