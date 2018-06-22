Последовал слишком сильный навес со штрафного — мяч аж вылетел за пределы поля с противоположной стороны. И после этого момента судья дает свисток об окончании первого тайма! Счет 0:0. Бразильцы больше владели мячом (64 на 36), чаще создавали перспективные моменты, однако в створ попали только один раз. Костариканцы тоже создали один голевой эпизод, но Борхес в том эпизоде отправил мяч рядом со штангой.

В целом аутсайдер встречи довольно дерзко огрызается на активность фаворита, время от времени выбегая в контратаки. Так что в этом матче ничего еще не решено.