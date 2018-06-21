Хорватия победой обеспечит себе место в плей-офф, и наверняка «шашечные» будут делать все, чтобы разобраться с решением задачи досрочно. Правда, думается, ничья Луку Модрича и Ко в целом тоже устроит. Аргентинцам нужна только победа, хотя шансы на плей-офф у них останутся при любом исходе.