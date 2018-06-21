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Провалился правый фланг хорватской обороны. По нему пришла опаснейшая атака, но Агуэро совсем малость затянул с передачей и в итоге заработал только угловой.
Долго-долго хорваты владеют мячом на чужой половине поля, переводят с фланга на фланг, но так ничего толкового и не придумывают.
Теперь хорваты в атаке. Позиционной и неспешной. Максимально и те, и другие в обороне затрудняют друг другу жизнь, разбивая игру на паузы.
Меса выполняет подачу в штрафную с левого фланга — мяч даже «облизнул» сверху перекладину, но все же это было не слишком опасно.
Маскерано умышленно валит Модрича, выбегавшего с мячом в контратаку, но аргентинцы возмущены тем, что секундами ранее не был зафиксирован казавшийся им очевидным фол на Месе прямо перед штрафным.
Чуть сбили темп все эти нарушения. Но Аргентина продолжает играть с перевесом.
Стыки в центре поля жесткие в каждом эпизоде. Сейчас Ракитич на газоне.
Аргентина перехватила инициативу после невнятного начала и сейчас мощно давит на хорватскую оборону.
По главным звездам команд сегодня вопросов нет. Обратите внимание, как мало Месси пробежал в первом матче. Сегодня он уже работает иначе — на рывках.
А теперь на газоне уже сам Манджукич. Причем ему тоже наступили на ногу — Тальяфико обработал хорвата во время приема тем мяча в центральном круге.
Марио Манджукич наступил на ногу бежавшему с мячом на своей половине поля Николасу Отаменди. Больно защитнику «Ман Сити». Равшан Ирматов подбежал успокоить чуть было не накалившиеся страсти.
С легким налетом паники сборная Аргентины отбилась при подаче углового.
Осторожное начало матча. Сборная Аргентины старается играть первым номером и начинает прессинг, когда хорваты доставляют мяч в зону левого защитника.
Криштиану Роналду забил уже четыре мяча, на счету Дениса Черышева и Диего Косты по три гола. Партнер Месси по «Барселоне» Луис Суарес после провального первого тура отличился во втором. Чем ответит всем им Лионель сегодня?
Главным арбитром встречи назначен арбитр из Узбекистана Равшан Ирматов.
Наш корреспондент передает с места событий, что хорватский болельщик ставит на победу его сборной со счетом 2:0.
Матч пройдет на стадионе в Нижнем Новгороде.
Уже известны составы команд, давайте посмотрим на них.
Аргентина: Кабальеро — Меркадо, Отмаенди, Тальяфико — Сальвио, Маскерано, Перес, Акунья — Месси, Агуэро, Меса.
Хорватия: Субашич — Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич — Ракитич, Брозович — Ребич, Модрич, Перишич — Манджукич.
Хорватия победой обеспечит себе место в плей-офф, и наверняка «шашечные» будут делать все, чтобы разобраться с решением задачи досрочно. Правда, думается, ничья Луку Модрича и Ко в целом тоже устроит. Аргентинцам нужна только победа, хотя шансы на плей-офф у них останутся при любом исходе.
Аргентина и Хорватия — фавориты квартета, но группа очень сложная. Хорватия обыграла в первом туре Нигерию (2:0), а Аргентина не смогла одолеть Исландию (1:1), причем Лионель Месси уже при итоговом счете, но еще в первом тайме не реализовал пенальти! Если сегодня Аргентина не выиграет или же вообще проиграет, подопечные Хорхе Сампаоли окажутся на грани вылета.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции второго тура матча группы В, в котором встречаются команды Аргентины и Хорватии. Будет жарко, а вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Матч начнется в 22.00 мск.
Текстовая трансляция матча второго тура чемпионата мира по футболу, в котором встречаются сборные Аргентины и Хорватии.