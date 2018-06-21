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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
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12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:0 1 тайм
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.2 X–6.5 П2–15.5
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.8 X–3.15 П2–2.65
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.8 X–3.15 П2–2.85
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.3 X–5.3 П2–10.5
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5.4 X–3.75 П2–1.67
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.42 X–4.85 П2–8.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.1 П2–18.5
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.5 X–3.2 П2–2.2
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.35 П2–2.2
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.6 X–3.1 П2–2.9
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.5 П2–1.7
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–4.3 X–2.65 П2–2.25
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–2.55 X–3.4 П2–2.7
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–8.4 X–4.5 П2–1.4
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–4.55 X–3.55 П2–1.8
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:11:0
2
2
0
0
3-1
6
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
0:0–:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
0:0
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
2
4
2
Денис Черышев
2
3
3
Диего Коста
2
3
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Майл Единак
2
2
8
Хуан Кинтеро
1
1
9
Ирвин Лосано
1
1
10
М'Байе Ньянг
1
1
11
Дрис Мертенс
1
1
12
Юйа Осако
1
1
13
Альфред Финнбогасон
1
1
14
Александар Коларов
1
1
15
Гжегож Крыховяк
1
1
16
Серхио Агуэро
1
1
17
Стивен Цубер
1
1
18
Филиппе Коутиньо
1
1
19
Хосе Игнасио Начо
1
1
20
Юссуф Поульсен
2
1
21
Килиан Мбаппе
2
1
22
Александр Головин
2
1
23
Кристиан Эриксен
2
1
24
Луис Суарес
2
1
25
Хосе Мария Хименес
2
1
26
Юрий Газинский
2
1
27
Синдзи Кагава
1
1
28
Андреас Гранквист
1
1
29
Лука Модрич
1
1
30
Мохамед Салах
1
1
31
Фержани Сасси
1
1
32
Антуан Гризманн
2
1
Аргентина Хорватия

Битва титанов: Хорватия бросает вызов Месси. LIVE

Онлайн-трансляция матча второго тура ЧМ-2018 Аргентина — Хорватия

В матче второго тура чемпионата мира по футболу в группе D встречаются сборные Аргентины и Хорватии. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Группа D  |   21 июня 21:00   |  1 тайм
Аргентина
Сборная Аргентины
0:0
< Сборная Хорватии
Хорватия
Стадион «Стадион Нижний Новгород», Нижний Новгород | Главный судья: Равшан Ирматов (Ташкент, Узбекистан)
Подробная статистика матча
Сборная Аргентины
Основные составы
Сборная Хорватии
23 (в)   Вилли Кабальеро
3 (з)   Николас Тальяфико
2 (з)   Габриэль Меркадо
17 (з)   Николас Отаменди
14 (п)   Хавьер Маскерано
18 (п)   Эдуардо Сальвио
15 (п)   Энцо Перес
13 (п)   Максимильяно Меса
8 (п)   Маркос Акунья
19 (н)   Серхио Агуэро
10 (н)   Лионель Месси
23 (в)   Даниэль Субашич
2 (з)   Шиме Врсалько
3 (з)   Иван Стринич
6 (з)   Деян Ловрен
21 (з)   Домагой Вида
11 (п)   Марсело Брозович
7 (п)   Иван Ракитич
10 (п)   Лука Модрич
4 (п)   Иван Перишич
18 (н)   Анте Ребич
17 (н)   Марио Манджукич
Запасной состав
1 (в)   Науэль Гусман
12 (в)   Франко Армани
4 (з)   Кристиан Ансальди
6 (з)   Федерико Фасио
16 (з)   Маркос Рохо
5 (п)   Лукас Билья
7 (п)   Эвер Банега
11 (п)   Анхель Ди
20 (п)   Джовани Ло
22 (п)   Кристиан Павон
9 (н)   Гонсало Игуаин
21 (н)   Пауло Дибала
1 (в)   Доминик Ливакович
12 (в)   Ловре Калинич
5 (з)   Ведран Чорлука
13 (з)   Тин Едвай
15 (з)   Дуйе Чалета-Цар
22 (з)   Йосип Пиварич
8 (п)   Матео Ковачич
14 (п)   Филип Брадарич
19 (п)   Милан Бадель
9 (н)   Андрей Крамарич
20 (н)   Марко Пьяца
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'27

Провалился правый фланг хорватской обороны. По нему пришла опаснейшая атака, но Агуэро совсем малость затянул с передачей и в итоге заработал только угловой.

'25

Долго-долго хорваты владеют мячом на чужой половине поля, переводят с фланга на фланг, но так ничего толкового и не придумывают.

'24

Теперь хорваты в атаке. Позиционной и неспешной. Максимально и те, и другие в обороне затрудняют друг другу жизнь, разбивая игру на паузы.

'22

Меса выполняет подачу в штрафную с левого фланга — мяч даже «облизнул» сверху перекладину, но все же это было не слишком опасно.

'21

Тальяфико пошел в обводку в собственной штрафной! На счастье защитника арбитр зафиксировал фол, потому что мяч-то у новичка амстердамского «Аякса» отобрали!!!

'20

Маскерано умышленно валит Модрича, выбегавшего с мячом в контратаку, но аргентинцы возмущены тем, что секундами ранее не был зафиксирован казавшийся им очевидным фол на Месе прямо перед штрафным.

'18

Чуть сбили темп все эти нарушения. Но Аргентина продолжает играть с перевесом.

'16

Стыки в центре поля жесткие в каждом эпизоде. Сейчас Ракитич на газоне.

'14

Аргентина перехватила инициативу после невнятного начала и сейчас мощно давит на хорватскую оборону.

'13

Еще момент Аргентины! Месси вложил в быстрой атаке мяч в ногу Сальвио, тот сделал прострельный пас в центр штрафной на набегавшего Месу, чей хлесткий удар заблокировали защитники!

'12

Месси! Сантиметры не дотягивается до мяча после заброса из глубины в хорватскую вратарскую.

'11

По главным звездам команд сегодня вопросов нет. Обратите внимание, как мало Месси пробежал в первом матче. Сегодня он уже работает иначе — на рывках.

'10

Шикарная атака сборной Хорватии, которую эффектным приемом начал Модрич. В несколько передач, меняя фланги, хорваты вскрыли аргентинскую защиту, но последний пас Врсалько с лета в касание под удар Ребичу оказался немного неудачным, и аргентинцы отбились.

'9

А теперь на газоне уже сам Манджукич. Причем ему тоже наступили на ногу — Тальяфико обработал хорвата во время приема тем мяча в центральном круге.

'7

Марио Манджукич наступил на ногу бежавшему с мячом на своей половине поля Николасу Отаменди. Больно защитнику «Ман Сити». Равшан Ирматов подбежал успокоить чуть было не накалившиеся страсти.

'5

С легким налетом паники сборная Аргентины отбилась при подаче углового.

'4

Момент! Перишич прорвался по левому полуфлангу в штрафную, раскачал защитника и пробил низом в дальний угол — Кабальеро потащил на угловой!

'2

Осторожное начало матча. Сборная Аргентины старается играть первым номером и начинает прессинг, когда хорваты доставляют мяч в зону левого защитника.

21:00

Криштиану Роналду забил уже четыре мяча, на счету Дениса Черышева и Диего Косты по три гола. Партнер Месси по «Барселоне» Луис Суарес после провального первого тура отличился во втором. Чем ответит всем им Лионель сегодня?

'1

Поееееехали! Матч начался.

20:55

Главным арбитром встречи назначен арбитр из Узбекистана Равшан Ирматов.

20:52

Наш корреспондент передает с места событий, что хорватский болельщик ставит на победу его сборной со счетом 2:0.

20:50

Матч пройдет на стадионе в Нижнем Новгороде.

20:45

Уже известны составы команд, давайте посмотрим на них.

Аргентина: Кабальеро — Меркадо, Отмаенди, Тальяфико — Сальвио, Маскерано, Перес, Акунья — Месси, Агуэро, Меса.

Хорватия: Субашич — Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич — Ракитич, Брозович — Ребич, Модрич, Перишич — Манджукич.

20:40

Хорватия победой обеспечит себе место в плей-офф, и наверняка «шашечные» будут делать все, чтобы разобраться с решением задачи досрочно. Правда, думается, ничья Луку Модрича и Ко в целом тоже устроит. Аргентинцам нужна только победа, хотя шансы на плей-офф у них останутся при любом исходе.

20:35

Аргентина и Хорватия — фавориты квартета, но группа очень сложная. Хорватия обыграла в первом туре Нигерию (2:0), а Аргентина не смогла одолеть Исландию (1:1), причем Лионель Месси уже при итоговом счете, но еще в первом тайме не реализовал пенальти! Если сегодня Аргентина не выиграет или же вообще проиграет, подопечные Хорхе Сампаоли окажутся на грани вылета.

20:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции второго тура матча группы В, в котором встречаются команды Аргентины и Хорватии. Будет жарко, а вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:20

Матч начнется в 22.00 мск.

10:10

Текстовая трансляция матча второго тура чемпионата мира по футболу, в котором встречаются сборные Аргентины и Хорватии.