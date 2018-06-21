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Ожидаемо очень активно начинает матч сборная Перу, французы вынуждены защищаться на своей половине поля.
Встречу обслуживает арбитр из ОАЭ Мохаммед Абдулла Хассан Мохаммед. Ну а пройдет игра в самом холодном городе чемпионата мира — Екатеринбурге, где сейчас только 15 градусов тепла. Ну хотя бы дождя нет, а его обещали, чуть ли не с грозой.
У Перу сегодня в стартовом составе главная звезда страны — Паоло Герреро. Ветеран, амнистированный перед ЧМ-2018 Федеральным судом Швейцарии от дисквалификации за допинг, заменил в стартовом форварда московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана. В остальном Рикардо Гарека выставил тот же состав, что и против датчан.
Есть изменения в составах. Сегодня у французов на острие атаки Оливье Жиру из лондонского «Челси». При этом в стартовой расстановке также не игравший с первых минут против Австралии Блез Матюиди из туринского «Ювентуса» заявлен как левый вингер в расстановке 4-2-3-1, но кажется, что он будет играть в центральной зоне вместе с Погба и Канте в 4-3-3. В этом случае Гризманн пойдет налево.
Уже известны составы, давайте к ним обратимся. Франция: Льорис — Павар, Варан, Умтити, Эрнандес — Погба, Канте — Мбаппе, Гризманн, Матюиди — Жиру.
Перу: Галлесе — Адвинкула, Рамос, Родригез, Трауко — Акино, Йотун — Каррильо, Куэва, Флорес — Герреро.
Перуанцы в первом туре уступили со счетом 0:1 Дании, причем при нулевом счете Кристиан Куэва не забил пенальти. Франция с огромным трудом и с помощью системы VAR переиграла Австралию — 2:1. Сейчас «трехцветные» находятся в хорошей позиции, и ничья будет для них вполне рабочим результатом. Хотя, конечно, от команды Дидье Дешама все ждут побед и качественного футбола — уж слишком мощный состав. Ну а Перу очень ярко смотрелось в первом туре, но осталось без очков. Сегодня южноамериканцы будут играть очень страстно, не сомневайтесь.
Сегодня в этом квартете уже состоялась встреча Дания — Австралия. Ничья 1:1 поставила для перуанцев вопрос ребром: если они проигрывают Франции, они станут уже четвертой командой, которая после двух туров потеряет шансы на выход в плей-офф. Ранее это случилось с Саудовской Аравией, Египтом и Марокко. Но при этом ничья датчан с австралийцами — неплохой вариант для южноамериканцев, если им сегодня удастся разжиться очками в игре с французами. Хотя бы одним.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча второго тура чемпионата мира по футболу в группе С, в котором встречаются сборные Франции и Перу. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Начало матча в 18.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча второго тура чемпионата мира по футболу, в котором встречаются Франция и Перу.