Перуанцы в первом туре уступили со счетом 0:1 Дании, причем при нулевом счете Кристиан Куэва не забил пенальти. Франция с огромным трудом и с помощью системы VAR переиграла Австралию — 2:1. Сейчас «трехцветные» находятся в хорошей позиции, и ничья будет для них вполне рабочим результатом. Хотя, конечно, от команды Дидье Дешама все ждут побед и качественного футбола — уж слишком мощный состав. Ну а Перу очень ярко смотрелось в первом туре, но осталось без очков. Сегодня южноамериканцы будут играть очень страстно, не сомневайтесь.