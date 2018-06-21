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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
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19
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12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 0:0 1 тайм
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.6 X–3.75 П2–6.3
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2.05 X–3.35 П2–4.1
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.2 X–6.5 П2–15.5
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.8 X–3.15 П2–2.65
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.8 X–3.15 П2–2.85
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.3 X–5.3 П2–10.5
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5.4 X–3.75 П2–1.67
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.42 X–4.85 П2–8.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.1 П2–18.5
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.5 X–3.2 П2–2.2
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.35 П2–2.2
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.6 X–3.1 П2–2.9
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.4 X–3.5 П2–1.85
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.5 П2–1.7
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5 X–3.3 П2–1.8
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–8.4 X–4.5 П2–1.4
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–4.55 X–3.55 П2–1.8
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ДанияДания
–:–1:11:0
2
1
1
0
2-1
4
2
ФранцияФранция
–:–
2:10:0
1
1
0
0
2-1
3
3
АвстралияАвстралия
1:11:2
–:–
2
0
1
1
2-3
1
4
ПеруПеру
0:10:0–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
2
4
2
Денис Черышев
2
3
3
Диего Коста
2
3
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Майл Единак
2
2
8
Хуан Кинтеро
1
1
9
Ирвин Лосано
1
1
10
М'Байе Ньянг
1
1
11
Дрис Мертенс
1
1
12
Юйа Осако
1
1
13
Альфред Финнбогасон
1
1
14
Александар Коларов
1
1
15
Гжегож Крыховяк
1
1
16
Серхио Агуэро
1
1
17
Стивен Цубер
1
1
18
Филиппе Коутиньо
1
1
19
Хосе Игнасио Начо
1
1
20
Юссуф Поульсен
2
1
21
Александр Головин
2
1
22
Кристиан Эриксен
2
1
23
Луис Суарес
2
1
24
Хосе Мария Хименес
2
1
25
Юрий Газинский
2
1
26
Антуан Гризманн
1
1
27
Синдзи Кагава
1
1
28
Андреас Гранквист
1
1
29
Лука Модрич
1
1
30
Мохамед Салах
1
1
31
Фержани Сасси
1
1
Франция Перу

Франция пытается выбить Перу с ЧМ. LIVE

Онлайн-трансляция матча второго тура ЧМ-2018 Франция — Перу

В матче второго тура чемпионата мира по футболу в группе С встречаются сборные Франции и Перу. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Группа C  |   21 июня 18:00   |  1 тайм
Франция
Сборная Франции
0:0
< Сборная Перу
Перу
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Мохаммед Абдулла Хасан Мохаммед (ОАЭ)
Подробная статистика матча
Сборная Франции
Основные составы
Сборная Перу
1 (в)   Уго Льорис
2 (з)   Бенжамен Павар
21 (з)   Лукас-Франсуа Эрнандес
4 (з)   Рафаэль Варан
5 (з)   Самуэль Юмтити
13 (п)   Н'Голо Канте
6 (п)   Поль Погба
14 (п)   Блез Матюиди
10 (н)   Килиан Мбаппе
9 (н)   Оливье Жиру
7 (н)   Антуан Гризманн
1 (в)   Педро Гальесе
17 (з)   Луис Адвинкула
6 (з)   Мигель Трауко
15 (з)   Кристиан Рамос
2 (з)   Альберто Родригес
19 (п)   Йошимар Йотун
23 (п)   Педро Акино
8 (п)   Кристиан Куэва
20 (п)   Эдисон 
18 (н)   Андре Каррильо
9 (н)   Хосе Паоло
Запасной состав
16 (в)   Стив Манданда
23 (в)   Альфонс Ареола
3 (з)   Преснел Кимпембе
17 (з)   Адиль Рами
19 (з)   Джибриль Сидибе
22 (з)   Бенжамен Менди
8 (п)   Тома Лемар
12 (п)   Корентин Толиссо
15 (п)   Стивен Н'Зонзи
18 (п)   Набиль Фекир
20 (п)   Флорьян Товен
11 (н)   Усман Дембеле
12 (в)   Карлос Каседа
21 (в)   Хосе Карвальо
3 (з)   Альдо Корсо
5 (з)   Мигель Араухо
22 (з)   Нильсон Лойола
4 (п)   Андресон Сантамария
7 (п)   Паоло Уртадо
13 (п)   Ренато Тапиа
16 (п)   Вильдер Картахена
10 (п)   Джефферсон Фарфан
11 (н)   Рауль Руидиас
14 (н)   Энди Поло
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'3

Пауза в игре, потому что Андре Каррильо лежит на газоне. Вряд ли речь идет о симуляции, учитывая, что атаковали его партнеры. Но вроде бы поднялся и готов играть дальше.

'2

Ожидаемо очень активно начинает матч сборная Перу, французы вынуждены защищаться на своей половине поля.

'1

Поеееехали! Матч начался.

18:00

Встречу обслуживает арбитр из ОАЭ Мохаммед Абдулла Хассан Мохаммед. Ну а пройдет игра в самом холодном городе чемпионата мира — Екатеринбурге, где сейчас только 15 градусов тепла. Ну хотя бы дождя нет, а его обещали, чуть ли не с грозой.

17:55

У Перу сегодня в стартовом составе главная звезда страны — Паоло Герреро. Ветеран, амнистированный перед ЧМ-2018 Федеральным судом Швейцарии от дисквалификации за допинг, заменил в стартовом форварда московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана. В остальном Рикардо Гарека выставил тот же состав, что и против датчан.

17:50

Есть изменения в составах. Сегодня у французов на острие атаки Оливье Жиру из лондонского «Челси». При этом в стартовой расстановке также не игравший с первых минут против Австралии Блез Матюиди из туринского «Ювентуса» заявлен как левый вингер в расстановке 4-2-3-1, но кажется, что он будет играть в центральной зоне вместе с Погба и Канте в 4-3-3. В этом случае Гризманн пойдет налево.

17:45

Уже известны составы, давайте к ним обратимся. Франция: Льорис — Павар, Варан, Умтити, Эрнандес — Погба, Канте — Мбаппе, Гризманн, Матюиди — Жиру.

Перу: Галлесе — Адвинкула, Рамос, Родригез, Трауко — Акино, Йотун — Каррильо, Куэва, Флорес — Герреро.

17:40

Перуанцы в первом туре уступили со счетом 0:1 Дании, причем при нулевом счете Кристиан Куэва не забил пенальти. Франция с огромным трудом и с помощью системы VAR переиграла Австралию — 2:1. Сейчас «трехцветные» находятся в хорошей позиции, и ничья будет для них вполне рабочим результатом. Хотя, конечно, от команды Дидье Дешама все ждут побед и качественного футбола — уж слишком мощный состав. Ну а Перу очень ярко смотрелось в первом туре, но осталось без очков. Сегодня южноамериканцы будут играть очень страстно, не сомневайтесь.

17:35

Сегодня в этом квартете уже состоялась встреча Дания — Австралия. Ничья 1:1 поставила для перуанцев вопрос ребром: если они проигрывают Франции, они станут уже четвертой командой, которая после двух туров потеряет шансы на выход в плей-офф. Ранее это случилось с Саудовской Аравией, Египтом и Марокко. Но при этом ничья датчан с австралийцами — неплохой вариант для южноамериканцев, если им сегодня удастся разжиться очками в игре с французами. Хотя бы одним.

17:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча второго тура чемпионата мира по футболу в группе С, в котором встречаются сборные Франции и Перу. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:10

Начало матча в 18.00 мск.

10:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча второго тура чемпионата мира по футболу, в котором встречаются Франция и Перу.