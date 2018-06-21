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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
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01
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12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 2 тайм
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.6 X–3.75 П2–6.3
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2.1 X–3.3 П2–4
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.2 X–6.5 П2–15.5
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена П1–2.8 X–3.15 П2–2.65
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.8 X–3.15 П2–2.85
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.3 X–5.3 П2–10.5
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5.4 X–3.75 П2–1.67
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.42 X–4.85 П2–8.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.1 П2–18.5
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.5 X–3.2 П2–2.2
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.35 П2–2.2
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.6 X–3.1 П2–2.9
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.8 X–3.6 П2–1.75
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–5.6 X–3.5 П2–1.7
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–8.4 X–4.5 П2–1.4
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена П1–4.55 X–3.55 П2–1.8
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
3:3–:–1:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИспанияИспания
3:3
1:0–:–
2
1
1
0
4-3
4
3
ИранИран
–:–0:1
1:0
2
1
0
1
1-1
3
4
МароккоМарокко
0:1–:–0:1
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
1:11:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:21:1
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
2
4
2
Денис Черышев
2
3
3
Диего Коста
2
3
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Хуан Кинтеро
1
1
8
Ирвин Лосано
1
1
9
М'Байе Ньянг
1
1
10
Дрис Мертенс
1
1
11
Юйа Осако
1
1
12
Альфред Финнбогасон
1
1
13
Александар Коларов
1
1
14
Гжегож Крыховяк
1
1
15
Серхио Агуэро
1
1
16
Стивен Цубер
1
1
17
Филиппе Коутиньо
1
1
18
Хосе Игнасио Начо
1
1
19
Юссуф Поульсен
1
1
20
Александр Головин
2
1
21
Луис Суарес
2
1
22
Хосе Мария Хименес
2
1
23
Юрий Газинский
2
1
24
Антуан Гризманн
1
1
25
Синдзи Кагава
1
1
26
Андреас Гранквист
1
1
27
Лука Модрич
1
1
28
Майл Единак
1
1
29
Мохамед Салах
1
1
30
Фержани Сасси
1
1
Дания Австралия

Видеоповтор окрыляет: Австралия пытается забить еще. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Дания — Австралия

Сборные Дании и Австралии встречаются в рамках второго тура квартета С группового этапа чемпионата мира по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Группа C  |   21 июня 15:00   |  2 тайм
Дания
Сборная Дании
1:1
< Сборная Австралии
Австралия
Стадион «Самара Арена», Самара | Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Эриксен 7'
Поульсен 37'
Единак 38' (пен)
Подробная статистика матча
Сборная Дании
Основные составы
Сборная Австралии
1 (в)   Каспер Шмейхель
14 (з)   Хенрик Далсгор
17 (з)   Йенс Ларсен
4 (з)   Симон Кьер
6 (з)   Андреас Кристенсен
8 (п)   Томас Делейни
10 (п)   Кристиан Эриксен 7'
23 (п)   Пионе Систо
19 (н)   Лассе Шоне
20 (н)   Юссуф Поульсен 59' 37'
9 (н)   Николай Йоргенсен
1 (в)   Мэтью Райан
19 (з)   Джош Рисдон
16 (з)   Азиз Бехич
20 (з)   Трент Сэйнсбари
15 (п)   Майл Единак 38'
5 (п)   Марк Миллигэн
13 (п)   Аарон Муй
23 (п)   Томас Рогич
7 (н)   Мэтью Леки
11 (н)   Эндрю Наббаут
10 (н)   Робби Круз
Запасной состав
16 (в)   Йонас Лоссль
22 (в)   Фредерик Реннов
3 (з)   Янник Вестергор
5 (з)   Йонас Кнудсен
13 (з)   Матиас Занка
2 (п)   Микаэль Крон-Дели
15 (п)   Виктор Фишер
18 (п)   Лукас Лерагер
11 (н)   Мартин Брайтвайт 59'
12 (н)   Каспер Дольберг
21 (н)   Андреас Корнелиус
12 (в)   Брэдли Джонс
18 (в)   Даниэль Вукович
2 (з)   Милош Дегенек
3 (з)   Джеймс Мередит
6 (з)   Мэттью Юрман
8 (п)   Массимо Луонго
17 (п)   Даниэль Арзани
22 (п)   Джексон Ирвайн
21 (п)   Димитри Петратос
4 (н)   Тим Кэхилл
9 (н)   Томи Юрич
14 (н)   Джейми Макларен
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'58
Брайтвайт вышел вместо Поульсена.
'58
Замена у Дании.
'56
Датчане справились с очередным прострелом Круза. Не хватает последнего паса австралийцам.
'54
Бехич с фланга навесил во вратарскую! Ларсен на мгновение опередил Леки, помешав австралийцу внести мяч в пустые ворота.
'52
Австралийцы забрали мяч — команда Берта ван Марвейка продолжает играть первым номером.
'50
Поульсен разогнал атаку датчан. Йоргенсен получил мяч и сделал скидку дальше на Систо, который с линии штрафной не попал в дальний угол!
'48
Австралийцы организовали атаку по центру, Кьер помешал Леки выбраться на свободное пространство.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Красивый поступок сделали игроки сборной Дании — они оплатили самолёт для Йонаса Кнудсена, чтобы он увидел новорожденную дочь.
'45+2
«Аргентина разочаровала. Надежда только на Месси». Прогнозы дня на матчи ЧМ-2018.
'45+2
Перерыв! Ничья 1:1 после первого тайма. Датчане вышли вперёд на седьмой минуте после гола Эриксена. Но постепенно австралийцы перехватили инициативу и играли с преимуществом, а ближе к перерыву отличился Единак, реализовав пенальти.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Круз на фланге ушёл от соперника и прострелил на ближнюю штангу — Кьер перехватил мяч.
'42
Эриксен выполнил подачу со штрафного, мяч после рикошета полетел в угол, но Райан переместился и выручил свою команду!
'40
Рогич с правого края прострелил во вратарскую! Круз не сумел подстроиться под мяч.
'38
ГОЛ! Единак подошёл к «точке» и развёл мяч и Шмейхеля по разным углам!
'37
Пенальти в ворота Дании! Арбитр посмотрел повтор и увидел игру рукой Поульсена — всё справедливо.
'36
Ого! Последовала подача в штрафную датчан, Леки пробил головой и попал в руку сопернику! Арбитр пошёл смотреть повтор.
'34
Рогич набрал скорость, ворвался в штрафную и воткнулся в Кьера. Арбитр показывает, что была игра в мяч.
'32
Рогич получил болезненный удар по ноге. Немного прихрамывает австралиец.
'30
Момент! Леки на фланге качнул защитника и прострелил в центр штрафной, Круз подработал мяч и пробил в защитника! Повезло датчанам.
'28
Датчане отдали инициативу сопернику и перешли на игру вторым номером. Но у австралийцев пока ничего не получается в атаке.
'26
Леки промчался по флангу и навесил на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
'24
Момент у Дании! Далсгор с фланга вырезал подачу на голову Йоргенсену — датчанин из вратарской не попал в створ!
'23
Рогич подобрал отскок на чужой половине поля, выбрался на свободное пространство и пробил низом — мяч прошёл в нескольких метрах от ворот!
'21
Систо! Сместился к центру и мощно пробил с 27 метров — Райан уверенно забрал мяч в руки.
'19
Австралийцы провели атаку левым флангом. Далсгор в подкате выбил мяч из-под ног у Круза.
'17
Круз на рывке ушёл от соперника и сделал передачу к штрафной, но Кьер помешал Наббауту добраться до мяча.
'15
Австралийцы стараются действовать за счёт длинных забросов, но пока датчане уверенно справляются с атаками соперника.
'13
Муй жёстко встретил Систо, не позволив разбежаться датчанину. Многовато фолят австралийцы.
'11
Леки вновь выиграл борьбу после навеса с углового, но мяч прошёл чуть выше перекладины.
'9
Австралийцы забрали мяч и стараются навязать сопернику свою игру. Конечно, второе подряд поражение не устроит команду Берта ван Марвейка.
'7
ГОЛ! Датчане накрыли соперника прессингом у чужой штрафной. Йоргенсен сделал скидку на Эриксена, который в касание вогнал мяч в верхний угол! Красиво сыграно!
'6
Леки! Откликнулся на подачу с углового и пробил головой с центра штрафной — промах!
'4
Контратакой ответили австралийцы. Леки сделал длинный перевод вперёд, Наббаут поборолся у штрафной и пробил низом — мяч после рикошета улетел на угловой.
'2
Эриксен со штрафного вырезал подачу во вратарскую! Кьер тянулся, но немного не успел к мячу.
'1
Матч начался! Датчане разыграли мяч с центра поля.
'0
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'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Чемпионата мира в группе C: Дания – Австралия. Начало встречи запланировано на 21 июня в 15:00 по московскому времени.