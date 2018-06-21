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- 170696 просмотров Онлайн-трансляция шестого игрового дня чемпионата мира — 2018
Трансляция
С конца
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'58
'58
'56
Датчане справились с очередным прострелом Круза. Не хватает последнего паса австралийцам.
'54
Бехич с фланга навесил во вратарскую! Ларсен на мгновение опередил Леки, помешав австралийцу внести мяч в пустые ворота.
'52
Австралийцы забрали мяч — команда Берта ван Марвейка продолжает играть первым номером.
'50
Поульсен разогнал атаку датчан. Йоргенсен получил мяч и сделал скидку дальше на Систо, который с линии штрафной не попал в дальний угол!
'48
Австралийцы организовали атаку по центру, Кьер помешал Леки выбраться на свободное пространство.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Красивый поступок сделали игроки сборной Дании — они оплатили самолёт для Йонаса Кнудсена, чтобы он увидел новорожденную дочь.
'45+2
«Аргентина разочаровала. Надежда только на Месси». Прогнозы дня на матчи ЧМ-2018.
'45+2
Перерыв! Ничья 1:1 после первого тайма. Датчане вышли вперёд на седьмой минуте после гола Эриксена. Но постепенно австралийцы перехватили инициативу и играли с преимуществом, а ближе к перерыву отличился Единак, реализовав пенальти.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Круз на фланге ушёл от соперника и прострелил на ближнюю штангу — Кьер перехватил мяч.
'42
Эриксен выполнил подачу со штрафного, мяч после рикошета полетел в угол, но Райан переместился и выручил свою команду!
'40
Рогич с правого края прострелил во вратарскую! Круз не сумел подстроиться под мяч.
'38
'37
'36
Ого! Последовала подача в штрафную датчан, Леки пробил головой и попал в руку сопернику! Арбитр пошёл смотреть повтор.
'34
Рогич набрал скорость, ворвался в штрафную и воткнулся в Кьера. Арбитр показывает, что была игра в мяч.
'32
Рогич получил болезненный удар по ноге. Немного прихрамывает австралиец.
'30
Момент! Леки на фланге качнул защитника и прострелил в центр штрафной, Круз подработал мяч и пробил в защитника! Повезло датчанам.
'28
Датчане отдали инициативу сопернику и перешли на игру вторым номером. Но у австралийцев пока ничего не получается в атаке.
'26
Леки промчался по флангу и навесил на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
'24
Момент у Дании! Далсгор с фланга вырезал подачу на голову Йоргенсену — датчанин из вратарской не попал в створ!
'23
Рогич подобрал отскок на чужой половине поля, выбрался на свободное пространство и пробил низом — мяч прошёл в нескольких метрах от ворот!
'21
Систо! Сместился к центру и мощно пробил с 27 метров — Райан уверенно забрал мяч в руки.
'19
Австралийцы провели атаку левым флангом. Далсгор в подкате выбил мяч из-под ног у Круза.
'17
Круз на рывке ушёл от соперника и сделал передачу к штрафной, но Кьер помешал Наббауту добраться до мяча.
'15
Австралийцы стараются действовать за счёт длинных забросов, но пока датчане уверенно справляются с атаками соперника.
'13
Муй жёстко встретил Систо, не позволив разбежаться датчанину. Многовато фолят австралийцы.
'11
Леки вновь выиграл борьбу после навеса с углового, но мяч прошёл чуть выше перекладины.
'9
Австралийцы забрали мяч и стараются навязать сопернику свою игру. Конечно, второе подряд поражение не устроит команду Берта ван Марвейка.
'7
'6
Леки! Откликнулся на подачу с углового и пробил головой с центра штрафной — промах!
'4
Контратакой ответили австралийцы. Леки сделал длинный перевод вперёд, Наббаут поборолся у штрафной и пробил низом — мяч после рикошета улетел на угловой.
'2
Эриксен со штрафного вырезал подачу во вратарскую! Кьер тянулся, но немного не успел к мячу.
'1
Матч начался! Датчане разыграли мяч с центра поля.
'0
Календарь и турнирная таблица ЧМ-2018 по футболу.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Чемпионата мира в группе C: Дания – Австралия. Начало встречи запланировано на 21 июня в 15:00 по московскому времени.