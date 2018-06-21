'45+2

Перерыв! Ничья 1:1 после первого тайма. Датчане вышли вперёд на седьмой минуте после гола Эриксена. Но постепенно австралийцы перехватили инициативу и играли с преимуществом, а ближе к перерыву отличился Единак, реализовав пенальти.