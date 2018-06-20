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Классная стеночка от Иньесты с Костой, но в последний момент прочитали иранцы.
В основном через центр идут атаки испанцев. Там все наполнено иранцами, но и на фланги они европейцев не пускают.
Продолжаются атаки Испании, которые волнами накатывают одна за другой. Но Иран, пусть и с трудом, держится.
Удар Сильвы со штрафного, опять рикошет, который перенаправил мяч из угла в центр ворот. Бейранванд успел перестроиться в движении и поймал намертво.
Очередной фол Азмуна на Бускетсе. Карточки пока избегает Сердар. Метров 26 до ворот. Отличная точка для удара.
Мощный удар Рамоса со штрафного с 30-ти метров. Мяч задела стенка, и снаряд рикошетом от нее прилетел в руки Бейранванду.
Сильва бил с левой ноги — не попал.
Диего Коста пока отрезан от своей команды — очень плотно его опекают иранцы.
Тареми избежал офсайда, и сам, похоже, не ожидал. В итоге сделал подачу в штрафную, где никого не было.
Иран старается не оставлять соперникам свободных зон, но испанцев попробуй останови. Очень хорошо комбинируют подопечные Йерро. Испания не проигрывает уже 20 матчей кряду, кстати.
Тареми приложился из-за штрафной по воротам де Хеа. Дорогу осилит идущий.
Подача в штрафную. Рамос скидывает в центр вратарской на Пике, но иранцы выносят. Второй темп испанской атаки тоже был страстным, но азиаты отбились и тут.
Еще один штрафной в пользу Испании. Очередной иранский фол на своей половине поля, на этот раз Бускетсу, уже отдавшему пас, наступили на ногу. Азмун, кстати.
Иско заработал перспективный штрафной. Сильва с левого фланга подал в штрафную, где пытались добраться до мяча Диего Коста и Серхио Рамос. Дотянулся форвард, но пробить как следует не смог.
Жерар Пике проводит сегодня сотый матч за сборную Испании.
Подача в штрафную площадь, но воздух снимает Пике. Хаджсафи бьет на подборе, чтобы не обрезать своих — выше.
Иран провел очень неплохую контратаку, в которой упустил возможность для удара, но все равно довел дело до фола испанцев. У левом фланге иранской атаки у лицевой линии Карвахаль нарушил правила.
Тотальный контроль мяча сборной Испании, весь Иран на половине своей половины поля. Подача Альбы с левого фланга, Бейранванд не вышел из ворот, мяч долетел до Карвахаля, который первым в этом матче приложился в сторону ворот. Неточно.
Рамосу досталось в верховой борьбе с Тареми. Подопечные Кейруша сразу демонстрируют, что готовы сыграть жестко.
Испания сразу ожидаемо бросается в атаку, а иранцы выстраивают эшелонированную оборону на своей половине поля. Они и с Марокко так играли. И победили.
Обслуживает встречу уругвайский арбитр Андрес Кунья.
Матч пройдет на «Казань-Арене», где Сердар Азмун никак не мог забить в этом сезоне за «Рубин», но отличился за национальную команду в контрольной игре против России (1:1).
Итак, важные моменты по составу. У Ирана в старте не только Сердар Азмун из «Рубина», но и Саид Эзатоллахи, игравший в прошлом сезоне в «Амкаре» на правах аренды. Он вернулся в заявку после недомогания во время первого тура. Фернандо Йерро включил в стартовый состав своей команды Лукаса Васкеса вместо Коке, а на правый фланг обороны вернулся выздоровевший после травмы в финале Лиги чемпионов Даниэль Карвахаль. Его одноклубника по «Реалу» Начо Фернандеса не спас даже забитый в португальские ворота в первом туре гол-красавец.
Составы команд уже известны, давайте посмотрим на них.
Иран: Бейранванд — Резаян, Хоссеини, Пуралиганджи, Хаджсафи — Эбраими, Эзатоллахи — Тареми, Амири, Ансарифард — Азмун.
Испания: Де Хеа — Карвахаль, Пике, Рамос, Альба — Бускетс, Иньеста — Сильва, Иско, Лукас Васкес — Диего Коста.
Для нас все это очень важно в свете досрочного выхода сборной России в плей-офф. Именно с командами группы В две лучшие сборные квартета А сыграют в 1/8 финала. Первое место нашей группы со вторым группы В и наоборот.
Итак, после того как Португалия обыграла сегодня Марокко со счетом 1:0, Криштиану Роналду и Ко набрали четыре очка и возглавили таблицу квартета. У марроканцев ноль после двух встреч, и они уже точно не сыграют в 1/8 финала, несмотря на яркий футбол, показанный в проведенных играх. Иран имеет три балла за вырванную у африканцев победу в первом туре (1:0), у Испании одно очко за суперничью с Португалией (3:3). Если испанцы сегодня не выиграют, перед последним туром они будут на третьей строчке. Ну а гипотетическое поражение и вовсе сделает расклад для них неприятным и гарантированно выведет в плей-офф Иран! Впрочем, выиграть у Красной фурии подопечным Карлуша Кейруша будет невероятно трудно.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча второго тура группы В, в котором встретятся Иран и Испания. Это очень важная встреча в борьбе за распределение мест в этом квартете. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Сам матч начнется в 21.00 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018, в котором сборная Ирана встречается с командой Испании.