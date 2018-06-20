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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
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12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:0 1 тайм
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.95 X–3.4 П2–4.05
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.6 X–4 П2–5.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.17 X–6.8 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.75 X–3.15 П2–2.9
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.28 X–5.4 П2–11.5
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6 X–3.8 П2–1.6
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.37 X–4.85 П2–8.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.5 X–3.2 П2–2.2
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.1
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.4 X–3 П2–3.3
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.8 X–3.6 П2–1.75
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–9 X–4.4 П2–1.4
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:01:0
2
2
0
0
2-0
6
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:1–:–
2
0
0
2
0-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:–3:31:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИранИран
–:–
0:01:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ИспанияИспания
3:30:0
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
2
4
2
Денис Черышев
2
3
3
Диего Коста
1
2
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Хуан Кинтеро
1
1
8
Ирвин Лосано
1
1
9
М'Байе Ньянг
1
1
10
Дрис Мертенс
1
1
11
Юйа Осако
1
1
12
Альфред Финнбогасон
1
1
13
Александар Коларов
1
1
14
Гжегож Крыховяк
1
1
15
Серхио Агуэро
1
1
16
Стивен Цубер
1
1
17
Филиппе Коутиньо
1
1
18
Хосе Игнасио Начо
1
1
19
Юссуф Поульсен
1
1
20
Александр Головин
2
1
21
Луис Суарес
2
1
22
Хосе Мария Хименес
2
1
23
Юрий Газинский
2
1
24
Антуан Гризманн
1
1
25
Синдзи Кагава
1
1
26
Андреас Гранквист
1
1
27
Лука Модрич
1
1
28
Майл Единак
1
1
29
Мохамед Салах
1
1
30
Фержани Сасси
1
1
Иран Испания

Битва за Россию: Испания сражается с Ираном. LIVE

Онлайн-трансляция матча группового этапа ЧМ-2018 Иран — Испания

Сборная Ирана по футболу встречается с национальной командой Испании в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Группа В  |   20 июня 21:00   |  1 тайм
Иран
Сборная Ирана
0:0
< Сборная Испании
Испания
Стадион «Казань Арена», Казань | Главный судья: Андрес Кунья (Монтевидео, Уругвай)
Подробная статистика матча
Сборная Ирана
Основные составы
Сборная Испании
1 (в)   Алиреза Беиранванд
23 (з)   Рамин Резаян
19 (з)   Маджид Хоссеини
8 (з)   Мортеза Пуралиганджи
3 (п)   Эхсан Хаджсафи
9 (п)   Омид Эбраими
6 (п)   Саид Эззатоллахи
11 (п)   Вахид Амири
17 (н)   Мехди Тареми
20 (н)   Сердар Азмун
10 (н)   Карим Ансарифард
1 (в)   Давид де
2 (з)   Даниэль 
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
15 (з)   Серхио Рамос
6 (п)   Андрес Иньеста
5 (п)   Серхио Бускетс
22 (п)    Иско
21 (п)   Давид Сильва
11 (н)   Лукас Васкес
19 (н)   Диего Коста
Запасной состав
12 (в)   Мохаммад Мазахери
22 (в)   Амир Абедзаде
13 (з)   Реза Ханзадех
15 (з)   Пехман Монтазери
5 (п)   Милад Мохаммади
2 (п)   Мехди Тораби
7 (п)   Масуд Шоджаеи
21 (п)   Ашкан Дежага
14 (п)   Саман Годдос
16 (н)   Реза Гооханнеяд
18 (н)   Алиреза Джаханбакш
13 (в)   Кепа Аррисабалага
23 (в)   Пепе Рейна
4 (з)   Хосе Игнасио
12 (з)   Альваро Одриосола
14 (з)   Сесар Аспиликуэта
16 (з)   Начо Монреаль
7 (п)    Сауль
8 (п)    Коке
10 (п)   Тьяго Алькантара
20 (п)   Марко Асенсио
9 (н)    Родриго
17 (н)   Яго Аспас
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'31

Момент! Продолжилась атака сборной Испании, выиграли дважды борьбу в штрафной, и в итоге Сильва пробил с шести метров через себя! Чуть выше перекладины.

'30

Классная стеночка от Иньесты с Костой, но в последний момент прочитали иранцы.

'29

В основном через центр идут атаки испанцев. Там все наполнено иранцами, но и на фланги они европейцев не пускают.

'27

Продолжаются атаки Испании, которые волнами накатывают одна за другой. Но Иран, пусть и с трудом, держится.

'25

Удар Сильвы со штрафного, опять рикошет, который перенаправил мяч из угла в центр ворот. Бейранванд успел перестроиться в движении и поймал намертво.

'24

А пока на газоне Саид Эзатоллахи, который получил повреждение, пытаясь отобрать мяч у Косты.

'23

Очередной фол Азмуна на Бускетсе. Карточки пока избегает Сердар. Метров 26 до ворот. Отличная точка для удара.

'22

Мощный удар Рамоса со штрафного с 30-ти метров. Мяч задела стенка, и снаряд рикошетом от нее прилетел в руки Бейранванду.

'20

Сильва бил с левой ноги — не попал.

'19

Диего Коста пока отрезан от своей команды — очень плотно его опекают иранцы.

'17

Тареми избежал офсайда, и сам, похоже, не ожидал. В итоге сделал подачу в штрафную, где никого не было.

'16

Иран старается не оставлять соперникам свободных зон, но испанцев попробуй останови. Очень хорошо комбинируют подопечные Йерро. Испания не проигрывает уже 20 матчей кряду, кстати.

'15

Тареми приложился из-за штрафной по воротам де Хеа. Дорогу осилит идущий.

'13

Подача в штрафную. Рамос скидывает в центр вратарской на Пике, но иранцы выносят. Второй темп испанской атаки тоже был страстным, но азиаты отбились и тут.

'12

Еще один штрафной в пользу Испании. Очередной иранский фол на своей половине поля, на этот раз Бускетсу, уже отдавшему пас, наступили на ногу. Азмун, кстати.

'10

Иско заработал перспективный штрафной. Сильва с левого фланга подал в штрафную, где пытались добраться до мяча Диего Коста и Серхио Рамос. Дотянулся форвард, но пробить как следует не смог.

'8

Жерар Пике проводит сегодня сотый матч за сборную Испании.

'7

Подача в штрафную площадь, но воздух снимает Пике. Хаджсафи бьет на подборе, чтобы не обрезать своих — выше.

'6

Иран провел очень неплохую контратаку, в которой упустил возможность для удара, но все равно довел дело до фола испанцев. У левом фланге иранской атаки у лицевой линии Карвахаль нарушил правила.

'4

Тотальный контроль мяча сборной Испании, весь Иран на половине своей половины поля. Подача Альбы с левого фланга, Бейранванд не вышел из ворот, мяч долетел до Карвахаля, который первым в этом матче приложился в сторону ворот. Неточно.

'3

Рамосу досталось в верховой борьбе с Тареми. Подопечные Кейруша сразу демонстрируют, что готовы сыграть жестко.

'2

Испания сразу ожидаемо бросается в атаку, а иранцы выстраивают эшелонированную оборону на своей половине поля. Они и с Марокко так играли. И победили.

'1

Поеееехали! Матч начался!

21:00

Обслуживает встречу уругвайский арбитр Андрес Кунья.

20:55

Матч пройдет на «Казань-Арене», где Сердар Азмун никак не мог забить в этом сезоне за «Рубин», но отличился за национальную команду в контрольной игре против России (1:1).

20:50

Итак, важные моменты по составу. У Ирана в старте не только Сердар Азмун из «Рубина», но и Саид Эзатоллахи, игравший в прошлом сезоне в «Амкаре» на правах аренды. Он вернулся в заявку после недомогания во время первого тура. Фернандо Йерро включил в стартовый состав своей команды Лукаса Васкеса вместо Коке, а на правый фланг обороны вернулся выздоровевший после травмы в финале Лиги чемпионов Даниэль Карвахаль. Его одноклубника по «Реалу» Начо Фернандеса не спас даже забитый в португальские ворота в первом туре гол-красавец.

20:45

Составы команд уже известны, давайте посмотрим на них.

Иран: Бейранванд — Резаян, Хоссеини, Пуралиганджи, Хаджсафи — Эбраими, Эзатоллахи — Тареми, Амири, Ансарифард — Азмун.

Испания: Де Хеа — Карвахаль, Пике, Рамос, Альба — Бускетс, Иньеста — Сильва, Иско, Лукас Васкес — Диего Коста.

20:40

Для нас все это очень важно в свете досрочного выхода сборной России в плей-офф. Именно с командами группы В две лучшие сборные квартета А сыграют в 1/8 финала. Первое место нашей группы со вторым группы В и наоборот.

20:35

Итак, после того как Португалия обыграла сегодня Марокко со счетом 1:0, Криштиану Роналду и Ко набрали четыре очка и возглавили таблицу квартета. У марроканцев ноль после двух встреч, и они уже точно не сыграют в 1/8 финала, несмотря на яркий футбол, показанный в проведенных играх. Иран имеет три балла за вырванную у африканцев победу в первом туре (1:0), у Испании одно очко за суперничью с Португалией (3:3). Если испанцы сегодня не выиграют, перед последним туром они будут на третьей строчке. Ну а гипотетическое поражение и вовсе сделает расклад для них неприятным и гарантированно выведет в плей-офф Иран! Впрочем, выиграть у Красной фурии подопечным Карлуша Кейруша будет невероятно трудно.

20:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча второго тура группы В, в котором встретятся Иран и Испания. Это очень важная встреча в борьбе за распределение мест в этом квартете. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:35

Сам матч начнется в 21.00 по московскому времени.

10:30

Приветствуем всех любителей футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018, в котором сборная Ирана встречается с командой Испании.