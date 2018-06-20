Итак, после того как Португалия обыграла сегодня Марокко со счетом 1:0, Криштиану Роналду и Ко набрали четыре очка и возглавили таблицу квартета. У марроканцев ноль после двух встреч, и они уже точно не сыграют в 1/8 финала, несмотря на яркий футбол, показанный в проведенных играх. Иран имеет три балла за вырванную у африканцев победу в первом туре (1:0), у Испании одно очко за суперничью с Португалией (3:3). Если испанцы сегодня не выиграют, перед последним туром они будут на третьей строчке. Ну а гипотетическое поражение и вовсе сделает расклад для них неприятным и гарантированно выведет в плей-офф Иран! Впрочем, выиграть у Красной фурии подопечным Карлуша Кейруша будет невероятно трудно.