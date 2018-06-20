Если саудовцы добьются хотя бы ничьей, то официально вылетит только Египет. Ну а азиаты будут болеть за нашу команду в последнем туре и надеяться свою победу над уже немотивированной сборной Мо Салаха. А вот если команда Хуана Антонио Пицци сегодня сотворит суперсенсацию и обыграет Уругвай, то в группе А перед последним туром абсолютно все команды будут сохранять шансы как выйти дальше, так и вылететь. Сразу успокоим, команде Станислава Черчесова, чтобы не попасть в 1/8 финала, нужно будет проиграть Уругваю с невероятной разницей мячей.