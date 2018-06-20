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Бил все-таки Аль-Бурайк. Удар вышел неплохим, но выпрыгнувший в стенке Кристиан Родригес спиной отправил снаряд на угловой.
Саудовская Аравия зарабатывает достаточно перспективный штрафной. Отсюда можно и ударить, и подать. Аль-Фаридж у мяча.
Саудовцы не отсиживаются в обороне. Две подряд атаки. Муслера останавливает вторую, вылавливая в руки не самый сложный навес.
Это сотый матч Суареса за сборную Уругвая, кстати.
Уругвай ожидаемо сразу забрал себе мяч. Все ждут, как сегодня сыграет Луис Суарес. Первую встречу он провалил, загубив несколько прекрасных шансов. Да и Кавани не забивал.
На всякий случай напомним, что в первом туре Уругвай вырвал победу у Египта со счетом 1:0 благодаря голу центрального защитника Хосе Марии Хименеса на 90-й минуте после подачи со штрафного, а Саудовская Аравия в матче открытия была бита Россией с феерическим результатом — 0:5.
Забавный факт: встречались сборные Уругвая и Саудовской Аравии в своей истории дважды, и баланс встреч в пользу азиатской команды. Она победила со счетом 3:2 в далеком 2002-м году, а в 2014-м, когда на поле были многие участники сегодняшней встречи (например, Луис Суарес), команды разошлись миром — 1:1. Естественно, оба поединка были товарищескими.
Сегодняшний матч на «Ростов Арене» обслужит бригада арбитров во главе с французом Клеманом Турпеном.
Уже известны составы команд. Давайте ознакомимся с ними.
Уругвай: Муслера — Варела, Хименес, Годин, Касерес — Санчес, Весино, Бентанкур, Родригес — Суарес, Кавани.
Саудовская Аравия: Аль-Оваис — Аль-Бурайк, Хавсави, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани — Аль-Джассим, Отайф — Аль-Доссари, Аль-Фаридж, Бахебри — Аль-Муваллад.
Если саудовцы добьются хотя бы ничьей, то официально вылетит только Египет. Ну а азиаты будут болеть за нашу команду в последнем туре и надеяться свою победу над уже немотивированной сборной Мо Салаха. А вот если команда Хуана Антонио Пицци сегодня сотворит суперсенсацию и обыграет Уругвай, то в группе А перед последним туром абсолютно все команды будут сохранять шансы как выйти дальше, так и вылететь. Сразу успокоим, команде Станислава Черчесова, чтобы не попасть в 1/8 финала, нужно будет проиграть Уругваю с невероятной разницей мячей.
Первой сборной-неудачницей мундиаля, лишившейся шансов на плей-офф уже после второго игры, стала Марокко, проигравшая сегодня Португалии (0:1). После нашего матча к ней могут присоединиться сразу две команды. Если Уругвай одержит победу, то Саудовская Аравия, а заодно и Египет утратят шансы пробиться в 1/8 финала. В этом случае южноамериканцы вместе с Россией оформят выход во вторую стадию официально и в третьем туре определят победителя квартета.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча второго тура группы А на чемпионате мира по футболу, в котором встречаются Уругвай и Саудовская Аравия. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Матч начнется в 18.00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Уругвай — Саудовская Аравия, которые встречаются в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018.