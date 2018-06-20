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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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30
01
02
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4
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8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 0:0 1 тайм
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–18.5 X–6.5 П2–1.22
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.95 X–3.4 П2–4.05
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.6 X–4 П2–5.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.17 X–6.8 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.55 X–3.15 П2–2.9
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.28 X–5.4 П2–11.5
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6 X–3.8 П2–1.6
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.37 X–4.85 П2–8.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.1
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.4 X–3 П2–3.3
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–5.5 X–3.6 П2–1.67
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:00:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:50:0–:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:–3:31:0
2
1
1
0
4-3
4
2
ИранИран
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ИспанияИспания
3:3–:–
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:10:1–:–
2
0
0
2
0-2
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
2
4
2
Денис Черышев
2
3
3
Диего Коста
1
2
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Хуан Кинтеро
1
1
8
Ирвин Лосано
1
1
9
М'Байе Ньянг
1
1
10
Дрис Мертенс
1
1
11
Юйа Осако
1
1
12
Альфред Финнбогасон
1
1
13
Александар Коларов
1
1
14
Гжегож Крыховяк
1
1
15
Серхио Агуэро
1
1
16
Стивен Цубер
1
1
17
Филиппе Коутиньо
1
1
18
Хосе Игнасио Начо
1
1
19
Хосе Мария Хименес
1
1
20
Юссуф Поульсен
1
1
21
Александр Головин
2
1
22
Юрий Газинский
2
1
23
Антуан Гризманн
1
1
24
Синдзи Кагава
1
1
25
Андреас Гранквист
1
1
26
Лука Модрич
1
1
27
Майл Единак
1
1
28
Мохамед Салах
1
1
29
Фержани Сасси
1
1
Уругвай Саудовская Аравия

Уругвай решает судьбу России. LIVE

Онлайн-трансляция матча группового этапа ЧМ-2018 Уругвай — Саудовская Аравия

Сборные Уругвая и Саудовской Аравии встречаются в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018. В случае ничьей или победы уругвайцев команда России официально выйдет в плей-офф турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Группа A  |   20 июня 18:00   |  1 тайм
Уругвай
Сборная Уругвая
0:0
< Сборная Саудовской Аравии
С. Аравия
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
Подробная статистика матча
Сборная Уругвая
Основные составы
Сборная Саудовской Аравии
1 (в)   Фернандо Муслера
4 (з)   Гильермо Варела
22 (з)   Мартин Касерес
2 (з)   Хосе Мария
3 (з)   Диего Годин
15 (п)   Матиас Весино
5 (п)   Карлос Санчес
6 (п)   Родриго Бентанкур
7 (п)   Кристиан Родригес
9 (н)   Луис Суарес
21 (н)   Эдинсон Кавани
22 (в)   Мохаммед Аль-Оваис
6 (з)   Мохаммед Аль-Бурайк
13 (з)   Ясир Аль-Шахрани
3 (з)   Усама Хавсави
4 (з)   Али Аль-Булайхи
14 (п)   Абдулла Отайф
18 (п)   Салем Аль-Доссари
17 (п)   Тайсир Аль-Джассим
7 (п)   Сальман Аль-Фаридж
9 (п)   Хаттан Бахебри
19 (н)   Фахад Аль-Муваллад
Запасной состав
12 (в)   Мартин Кампанья
23 (в)   Мартин Сильва
13 (з)   Гастон Сильва
16 (з)   Максимильяно Перейра
19 (з)   Себастьян Коатес
8 (п)   Наитан Нандес
10 (п)   Хиорхьян де
14 (п)   Лукас Торрейра
17 (п)   Диего Лашальт
20 (п)    Уррета
11 (н)   Кристиан 
18 (н)   Максимилиано Гомес
1 (в)   Абдулла Аль-Маюф
21 (в)   Яссер Аль-Мосайлем
2 (з)   Мансур Аль-Харби
5 (з)   Омар Хавсави
23 (з)   Мотаз Хавсави
8 (п)   Яхья Аль-Шехри
11 (п)   Абдулмалек Аль-Хаибри
12 (п)   Мохаммед Кану
15 (п)   Абдулла Аль-Хайбари
16 (п)   Хуссейн Аль-Мугахви
10 (н)   Мохаммад Аль-Сахлави
20 (н)   Моханад Асири
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'8

Бил все-таки Аль-Бурайк. Удар вышел неплохим, но выпрыгнувший в стенке Кристиан Родригес спиной отправил снаряд на угловой.

'7

Саудовская Аравия зарабатывает достаточно перспективный штрафной. Отсюда можно и ударить, и подать. Аль-Фаридж у мяча.

'5

Саудовцы не отсиживаются в обороне. Две подряд атаки. Муслера останавливает вторую, вылавливая в руки не самый сложный навес.

'4

Это сотый матч Суареса за сборную Уругвая, кстати.

'3

А вот и заброс на Суареса, который принял мяч у штрафной, вторым касанием подработал на ход, а третьим плотно зарядил с лета. Защитник принял на себя.

'2

Уругвай ожидаемо сразу забрал себе мяч. Все ждут, как сегодня сыграет Луис Суарес. Первую встречу он провалил, загубив несколько прекрасных шансов. Да и Кавани не забивал.

'1

Поеееехали! Матч начался.

18:00

На всякий случай напомним, что в первом туре Уругвай вырвал победу у Египта со счетом 1:0 благодаря голу центрального защитника Хосе Марии Хименеса на 90-й минуте после подачи со штрафного, а Саудовская Аравия в матче открытия была бита Россией с феерическим результатом — 0:5.

17:55

Забавный факт: встречались сборные Уругвая и Саудовской Аравии в своей истории дважды, и баланс встреч в пользу азиатской команды. Она победила со счетом 3:2 в далеком 2002-м году, а в 2014-м, когда на поле были многие участники сегодняшней встречи (например, Луис Суарес), команды разошлись миром — 1:1. Естественно, оба поединка были товарищескими.

17:50

Сегодняшний матч на «Ростов Арене» обслужит бригада арбитров во главе с французом Клеманом Турпеном.

17:45

Уже известны составы команд. Давайте ознакомимся с ними.

Уругвай: Муслера — Варела, Хименес, Годин, Касерес — Санчес, Весино, Бентанкур, Родригес — Суарес, Кавани.

Саудовская Аравия: Аль-Оваис — Аль-Бурайк, Хавсави, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани — Аль-Джассим, Отайф — Аль-Доссари, Аль-Фаридж, Бахебри — Аль-Муваллад.

17:40

Если саудовцы добьются хотя бы ничьей, то официально вылетит только Египет. Ну а азиаты будут болеть за нашу команду в последнем туре и надеяться свою победу над уже немотивированной сборной Мо Салаха. А вот если команда Хуана Антонио Пицци сегодня сотворит суперсенсацию и обыграет Уругвай, то в группе А перед последним туром абсолютно все команды будут сохранять шансы как выйти дальше, так и вылететь. Сразу успокоим, команде Станислава Черчесова, чтобы не попасть в 1/8 финала, нужно будет проиграть Уругваю с невероятной разницей мячей.

17:35

Первой сборной-неудачницей мундиаля, лишившейся шансов на плей-офф уже после второго игры, стала Марокко, проигравшая сегодня Португалии (0:1). После нашего матча к ней могут присоединиться сразу две команды. Если Уругвай одержит победу, то Саудовская Аравия, а заодно и Египет утратят шансы пробиться в 1/8 финала. В этом случае южноамериканцы вместе с Россией оформят выход во вторую стадию официально и в третьем туре определят победителя квартета.

17:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча второго тура группы А на чемпионате мира по футболу, в котором встречаются Уругвай и Саудовская Аравия. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:35

Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

10:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Уругвай — Саудовская Аравия, которые встречаются в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018.