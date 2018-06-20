Португалия

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Над перекладиной пролетает удар Хакима Зиеша.
Опасный штрафной заработала национальная команда Марокко.
Рафаэль Геррейро грубо сфолил в центре поля. Желтую надо было давать. Пожалел игрока арбитр.
Тяжело португальцам. Давят на них «атласские львы».
Отдали инициативу португальцы. Больше мячом владеет североафриканская сборная.
Ох, как опасно. Кружевную комбинацию закрутили португальцы, которая завершилась ударом Роналду. Сильно выше ворот ударил нападающий.
Спокойно играют футболисты во втором тайме. Равная игра.
Геррейро после розыгрыша стандарта подал в штрафну — Жозе Фонте нарушил правила во время верховой борьбы.
Гуэдеш пробросил себе мяч на ход в штрафную, но в последний момент успел его вынести на угловой Эль-Ахмади.
Едва не нарвались на контраатаку португальцы. Перевели они мяч с правого фланга ближе к середине поля, в итоге Карвалью оказался под прессингом четырех игроков Марокко. Но заработал фол.
Буссуфа долго возился с мячом в центре поля, в итоге отпасовал назад на защитника. Плотно играет команда Фернанду Сантуша.
Нарушил правила Эль-Ахмади в центре поля.
Постарались марокканцы пройти по правому флангу, но там оказался Седрик, который умудрился таким образом выбить мяч в аут, что вбрасывать из-за боковой будет именно португалец.
Получил по ногам Рафаэль Геррейро. Очень неприятный стык... С трудом поднялся на ноги португалец.
Эль-Ахмади приложился издали. Но мяч пролетел сильно выше ворот.
Бил, конечно же, Роналду. Долго готовился к этому удару португалец, но угодил в стенку.
А вот теперь фолят на самом Мариу. Очень опасная точка: рядом со штрафной площадь, немного левее центра.
Жоау Мариу сфолил в центре поля.
Российский арбитр Сергей Карасев подсказал главному судье матча, что тренер Марокко Эрве Ренар уж слишком эмоционально себя ведет в технической зоне. Побеседовал американец Марк Гейгер с наставником марокканцев и предупредил — в следующий раз он может удалить его с поля.
Бенатиа грубо сыграл против Роналду, ударив португальцы по ноге. Штрафной удар, но без желтой карточки.
Зиеш пробил из-за штрафной площади. Низом, слабо и по центру ворот. Патрисиу легко зафиксировал мяч.
Приходится Роналду опускаться в глубь поля, чтобы помочь своим партнерам по команде. Сильно прессингуют своего соперника марокканцы, не давая организовать атаку.
Буссуфа нашел Зиеша, то прошел мимо двух игроков, прострелил. Мяч переведен на угловой.
Как-то неуверенно играют португальцы в защите. Слишком уж легко футболисты сборной Марокко разыгрывают комбинации в штрафной.
Амрабат играл в специальной каске, но, видимо, сильно она ему мешала. Выбросил ее марокканский полузащитник.
А вот португальцы чаще действуют через центр. На высоких скоростях проходит матч.
Активно играют номинальные гости флангами. Зиеш выполнил очередной навес в штрафную. Попадает в защитника, от которого мяч уходит на угловой. Ничем опасным стандарт не завершился.
Низкорослый Буссуфа выиграл верховую борьбу, пробил головой — неточно.
Отвечают марокканцы: Бутаиб вошел в штрафную, пытался прострелить во вратарскую, но грамотно сыграли португальские защитники.
Это четвертый гол Роналду на чемпионате мира в России. Обошел он российского полузащитника Дениса Черышева в гонке бомбардиров.
Бернарду Силва зацепился за мяч на правом фланге атаки, развернулся несколько раз и все же подал в штрафную площадь в сторону Роналду. Вынесли защитники мяч на угловой.
Еще одна атака сборной Марокко! Последовал навес уже с левого фланга, Бутаиб выиграл верховую борьбу, но пробил мимо ворот.
Первую атаку организуют марокканцы. Амрабат получил мяч на правом фланге, прошел вперед и навесил. Не оказалось там адресата.
Звучат национальные гимны Португалии и Марокко.
Выходят команды на поле.
Десять минут остается до начала встречи.
В первом туре группового этапа сборная Португалии сыграла вничью с командой Испании. Марокканцы же потерпели обидное поражение от Ирана.
И стартовая заявка команды Марокко на сегодняшнюю игру:
Вратарь: Мунир; Ашраф Хакими, Мехди Бенатиа, Мануэл да Кошта, Набиль Дирар, Мбарк Буссуфа, Карим Эль-Ахмади, Юнес Беланда, Хаким Зиеш, Нордин Амрабат, Халид Бутаиб.
Стартовый состав сборной Португалии:
Вратарь: Руй Патрисиу; Седрик, Рафаэль Геррейро, Пепе, Жозе Фонте, Вилльям Карвалью, Бернарду Силва, Жоау Моутинью, Гонсалу Гуэдеш, Жоау Мариу, Криштиану Роналду.
Начало матча в 15.00 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Португалия — Марокко, которые встречаются в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018.