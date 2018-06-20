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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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01
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12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 2 тайм
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.22 X–6 П2–15
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–16.5 X–6.5 П2–1.23
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.9 X–3.4 П2–4.3
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.6 X–4 П2–5.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.17 X–6.8 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.55 X–3.15 П2–2.9
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.28 X–5.4 П2–11.5
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6 X–3.8 П2–1.6
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.37 X–4.85 П2–8.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.1
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.4 X–3 П2–3.3
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–5.5 X–3.6 П2–1.67
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–9.5 X–5 П2–1.33
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–3:15:0
2
2
0
0
8-1
6
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
1:30:1
–:–
2
0
0
2
1-4
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:31:0
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:10:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
и
г
и
г
1
Денис Черышев
2
3
2
Криштиану Роналду
1
3
3
Диего Коста
1
2
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
2
2
7
Хуан Кинтеро
1
1
8
Ирвин Лосано
1
1
9
М'Байе Ньянг
1
1
10
Дрис Мертенс
1
1
11
Юйа Осако
1
1
12
Альфред Финнбогасон
1
1
13
Александар Коларов
1
1
14
Гжегож Крыховяк
1
1
15
Серхио Агуэро
1
1
16
Стивен Цубер
1
1
17
Филиппе Коутиньо
1
1
18
Хосе Игнасио Начо
1
1
19
Хосе Мария Хименес
1
1
20
Юссуф Поульсен
1
1
21
Александр Головин
2
1
22
Юрий Газинский
2
1
23
Антуан Гризманн
1
1
24
Синдзи Кагава
1
1
25
Андреас Гранквист
1
1
26
Лука Модрич
1
1
27
Майл Единак
1
1
28
Мохамед Салах
1
1
29
Фержани Сасси
1
1
Португалия Марокко

Кто бросит вызов России: Роналду обыгрывает Марокко. LIVE

Онлайн-трансляция матча группового этапа ЧМ-2018 Португалия — Марокко

,
Сборная Португалии по футболу встречается с национальной командой Марокко в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Матч проходит на стадионе «Лужники» в Москве. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа В  |   20 июня 15:00   |  2 тайм
Португалия
Сборная Португалии
1:0
< Сборная Марокко
Марокко
Стадион «Стадион Лужники», Москва | Главный судья: Марк Гейгер (Бичвуд, Нью-Джерси, США)
Роналду 4'
Бенатиа 40'
Подробная статистика матча
Сборная Португалии
Основные составы
Сборная Марокко
1 (в)   Руй Патрисиу
21 (з)    Седрик
5 (з)   Рафаэль Геррейро
3 (з)    Пепе
6 (з)   Жозе Фонте
14 (п)   Вилльям Карвалью
11 (п)   Бернарду Силва 59'
8 (п)   Жоау Моутинью
17 (п)   Гонсалу Гуэдеш
10 (п)   Жоау Мариу
7 (н)   Криштиану Роналду 4'
12 (в)    Мунир
2 (з)   Ашраф Хакими
5 (з)   Мехди Бенатиа 40'
4 (з)   Мануэл да
17 (п)   Набиль Дирар
14 (п)   Мбарк Буссуфа
8 (п)   Карим Эль-Ахмади
10 (п)   Юнес Беланда
7 (п)   Хаким Зиеш
16 (п)   Нордин Амрабат
13 (н)   Халид Бутаиб
Запасной состав
12 (в)   Антони Лопеш
22 (в)    Бету
2 (з)   Бруну Алвеш
13 (з)   Рубен Диаш
15 (з)    Рикарду
19 (з)   Мариу Руй
4 (п)   Мануэл Фернандеш
16 (п)   Бруну Фернандеш
23 (п)   Адриен Силва
18 (н)   Желсон Мартинш 59'
20 (н)   Рикарду Куарежма
9 (н)   Андре Силва
1 (в)   Яссин Буну
22 (в)   Ахмед Тагнаути
3 (з)   Хамза Мендиль
6 (п)   Ромен Сес
11 (п)   Файчал Файр
18 (п)   Амин Арит
21 (п)   Софьян Амрабат
23 (п)   Мехди Карсела-Гонсалес
9 (н)   Айюб Эль-Кааби
19 (н)   Юссеф Эн-Несири
20 (н)   Азиз Бухаддуз
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'68

Над перекладиной пролетает удар Хакима Зиеша.

'67

Опасный штрафной заработала национальная команда Марокко.

'65

Рафаэль Геррейро грубо сфолил в центре поля. Желтую надо было давать. Пожалел игрока арбитр.

'63

Тяжело португальцам. Давят на них «атласские львы».

'61

Снова опасно у сборной Марокко. Хаким Зиеш бил из убойной позиции. Сильно выше ворот.

'59

Первая замена в нашем матче. Бернарду Силва ушел с поля, вместо с него вышел Желсон Мартинш.

'57

ВОТ ЭТО ДА! ПАТРИСИУ! Спасает Португалию голкипер. Юнес Беланда идеально бил головой после подачи со штрафного. Сложно голкипер и вытащил мяч из нижнего угла.

'55

Опасный момент у Марокко! Хаким Зиеш бьет по воротам соперника. Руй Патрисиу взял мяч в руки.

'53

Отдали инициативу португальцы. Больше мячом владеет североафриканская сборная.

'51

Ох, как опасно. Кружевную комбинацию закрутили португальцы, которая завершилась ударом Роналду. Сильно выше ворот ударил нападающий.

'49

Спокойно играют футболисты во втором тайме. Равная игра.

'47

Геррейро после розыгрыша стандарта подал в штрафну — Жозе Фонте нарушил правила во время верховой борьбы.

'47

Гуэдеш пробросил себе мяч на ход в штрафную, но в последний момент успел его вынести на угловой Эль-Ахмади.

'46

Роналду оказался в офсайде.

'46

Начался второй тайм!

'45+3

И все. На этом первый тайм завершен. Забили быстрый мяч португальцы и в целом контролировали ход игры. Футболисты Марокко сумели создать несколько опасных моментов у ворот Патрисиу, но Руй особо в игру не вступал. 1:0 — перерыв!

'45+1

Опасно! Заработали мароккацны штрафной на правом фланге. Исполнил подачу Зиеш, вновь выиграл верховую борьбу Бенатиа и пробил марокканский защитник в дальний угол. Мимо ворот пролетел мяч.

'45

Три минуты к первому тайму добавил арбитр.

'44

Едва не нарвались на контраатаку португальцы. Перевели они мяч с правого фланга ближе к середине поля, в итоге Карвалью оказался под прессингом четырех игроков Марокко. Но заработал фол.

'42

Буссуфа долго возился с мячом в центре поля, в итоге отпасовал назад на защитника. Плотно играет команда Фернанду Сантуша.

'40

Бенатиа доигрался до желтой карточки.

'39

ОПАСНЫЙ МОМЕНТ У ВОРОТ МАРОККО! Роналду сделал передачу в штрафную на Гуэдеша, тот пробил с мыска, но вовремя выставил руку Мунир!

'38

Нарушил правила Эль-Ахмади в центре поля.

'37

Постарались марокканцы пройти по правому флангу, но там оказался Седрик, который умудрился таким образом выбить мяч в аут, что вбрасывать из-за боковой будет именно португалец.

'35

Получил по ногам Рафаэль Геррейро. Очень неприятный стык... С трудом поднялся на ноги португалец.

'34

Эль-Ахмади приложился издали. Но мяч пролетел сильно выше ворот.

'32

Бил, конечно же, Роналду. Долго готовился к этому удару португалец, но угодил в стенку.

'30

А вот теперь фолят на самом Мариу. Очень опасная точка: рядом со штрафной площадь, немного левее центра.

'29

Жоау Мариу сфолил в центре поля.

'27

Российский арбитр Сергей Карасев подсказал главному судье матча, что тренер Марокко Эрве Ренар уж слишком эмоционально себя ведет в технической зоне. Побеседовал американец Марк Гейгер с наставником марокканцев и предупредил — в следующий раз он может удалить его с поля.

'25

Бенатиа грубо сыграл против Роналду, ударив португальцы по ноге. Штрафной удар, но без желтой карточки.

'23

Зиеш пробил из-за штрафной площади. Низом, слабо и по центру ворот. Патрисиу легко зафиксировал мяч.

'21

Приходится Роналду опускаться в глубь поля, чтобы помочь своим партнерам по команде. Сильно прессингуют своего соперника марокканцы, не давая организовать атаку.

'19

Буссуфа нашел Зиеша, то прошел мимо двух игроков, прострелил. Мяч переведен на угловой.

'18

Как-то неуверенно играют португальцы в защите. Слишком уж легко футболисты сборной Марокко разыгрывают комбинации в штрафной.

'17

Амрабат играл в специальной каске, но, видимо, сильно она ему мешала. Выбросил ее марокканский полузащитник.

'15

А вот португальцы чаще действуют через центр. На высоких скоростях проходит матч.

'13

Активно играют номинальные гости флангами. Зиеш выполнил очередной навес в штрафную. Попадает в защитника, от которого мяч уходит на угловой. Ничем опасным стандарт не завершился.

'11

Опасно! Подавали угловой марокканцы, выше всех выпрыгнул Бенатиа и пробил по воротам, но надежно сыграл Патрисиу.

'10

Низкорослый Буссуфа выиграл верховую борьбу, пробил головой — неточно.

'9

Опасно! Роналду получил мяч у штрафной площади, сместился вперед и пробил с левой ноги. Мимо ворот.

'8

Отвечают марокканцы: Бутаиб вошел в штрафную, пытался прострелить во вратарскую, но грамотно сыграли португальские защитники.

'5

Это четвертый гол Роналду на чемпионате мира в России. Обошел он российского полузащитника Дениса Черышева в гонке бомбардиров.

'4

ГООООООООООООООООООООООЛ! Роналду! Первый угловой ни к чему не привел, но тут же последовал второй стандарт. Разыграли португальцы мяч, Моутинью выполнил подачу, которую легко замкнул Криштиану. 1:0!

'3

Бернарду Силва зацепился за мяч на правом фланге атаки, развернулся несколько раз и все же подал в штрафную площадь в сторону Роналду. Вынесли защитники мяч на угловой.

'2

Еще одна атака сборной Марокко! Последовал навес уже с левого фланга, Бутаиб выиграл верховую борьбу, но пробил мимо ворот.

'1

Первую атаку организуют марокканцы. Амрабат получил мяч на правом фланге, прошел вперед и навесил. Не оказалось там адресата.

'1

Звучит стартовый свисток! Матч начался!

14:55

Звучат национальные гимны Португалии и Марокко.

14:53

Выходят команды на поле.

14:50

Десять минут остается до начала встречи.

14:45

В первом туре группового этапа сборная Португалии сыграла вничью с командой Испании. Марокканцы же потерпели обидное поражение от Ирана.

14:41

И стартовая заявка команды Марокко на сегодняшнюю игру:

Вратарь: Мунир; Ашраф Хакими, Мехди Бенатиа, Мануэл да Кошта, Набиль Дирар, Мбарк Буссуфа, Карим Эль-Ахмади, Юнес Беланда, Хаким Зиеш, Нордин Амрабат, Халид Бутаиб.

14:40

Стартовый состав сборной Португалии:

Вратарь: Руй Патрисиу; Седрик, Рафаэль Геррейро, Пепе, Жозе Фонте, Вилльям Карвалью, Бернарду Силва, Жоау Моутинью, Гонсалу Гуэдеш, Жоау Мариу, Криштиану Роналду.

14:35

Начало матча в 15.00 по московскому времени.

14:30

Приветствуем всех любителей футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Португалия — Марокко, которые встречаются в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018.