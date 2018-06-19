Порассуждаем немного о раскладах: в случае победы над Египтом сборная России досрочно выйдет в плей-офф. Если же россияне сыграют вничью, то все равно будут иметь высокие шансы на выход из группы благодаря разгромной победе над Саудовской Аравией. Ну, а если же дружина Черчесова сегодня проиграет, то ситуация обещает стать весьма проблематичной, ведь в третьем туре нашим предстоит сыграть с Уругваем.