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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
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8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 0:0 1 тайм
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.65 X–3.7 П2–5.8
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.15 X–7.5 П2–19
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–22 X–7.4 П2–1.18
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.9 X–3.4 П2–4.3
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.55 X–4 П2–6.3
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.6 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.28 X–5.4 П2–11.5
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6.5 X–4.05 П2–1.52
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.35 X–4.85 П2–9
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.4 X–3.5 П2–2.1
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–7.2 X–4 П2–1.5
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–9.5 X–5 П2–1.33
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:–0:05:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
0:00:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СенегалСенегал
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ЯпонияЯпония
–:–
–:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
3
ПольшаПольша
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
КолумбияКолумбия
–:–1:2–:–
1
0
0
1
1-2
0
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
1
1
7
Хуан Кинтеро
1
1
8
Ирвин Лосано
1
1
9
М'Байе Ньянг
1
1
10
Дрис Мертенс
1
1
11
Юйа Осако
1
1
12
Альфред Финнбогасон
1
1
13
Александар Коларов
1
1
14
Александр Головин
1
1
15
Гжегож Крыховяк
1
1
16
Серхио Агуэро
1
1
17
Стивен Цубер
1
1
18
Филиппе Коутиньо
1
1
19
Хосе Игнасио Начо
1
1
20
Хосе Мария Хименес
1
1
21
Юрий Газинский
1
1
22
Юссуф Поульсен
1
1
23
Антуан Гризманн
1
1
24
Синдзи Кагава
1
1
25
Андреас Гранквист
1
1
26
Лука Модрич
1
1
27
Майл Единак
1
1
28
Фержани Сасси
1
1
Россия Египет

Битва за плей-офф: Россия против Салаха. LIVE

Онлайн-трансляция матча Россия — Египет

Сборная России по футболу принимает национальную команду Египта в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. «Газета.Ru» следит за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции.
Группа A  |   19 июня 21:00   |  1 тайм
Россия
Сборная России
0:0
< Сборная Египта
Египет
Стадион «Санкт-Петербург Арена», Санкт-Петербург | Главный судья: Энрике Касерес Вильяфанте (Парагвай)
Подробная статистика матча
Сборная России
Основные составы
Сборная Египта
1 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
3 (з)   Илья Кутепов
4 (з)   Сергей Игнашевич
18 (з)   Юрий Жирков
11 (п)   Роман Зобнин
19 (п)   Александр Самедов
8 (п)   Юрий Газинский
17 (п)   Александр Головин
6 (п)   Денис Черышев
22 (н)   Артём Дзюба
23 (в)   Мохамед Эль-Шенави
7 (з)   Ахмед Фатхи
13 (з)   Мохамед Абдуль-Шафи
2 (з)   Али Габр
6 (з)   Ахмед Хегази
8 (п)   Тарек Хамед
17 (п)   Мохамед Эль-Ненни
19 (п)   Абдалла Эль-Саид
21 (п)   Махмуд Хассан
10 (н)   Мохамед Салах
9 (н)   Марван Мохсен
Запасной состав
12 (в)   Андрей Лунёв
20 (в)   Владимир Габулов
5 (з)   Андрей Семёнов
13 (з)   Фёдор Кудряшов
14 (з)   Владимир Гранат
23 (п)   Игорь Смольников
7 (п)   Далер Кузяев
15 (п)   Алексей Миранчук
16 (п)   Антон Миранчук
21 (п)   Александр Ерохин
10 (н)   Фёдор Смолов
1 (в)   Эссам Эль-Хадари
16 (в)   Шериф Экрами
4 (з)   Омар Габер
12 (з)   Айман Ашраф
15 (з)   Махмуд Хамди
20 (з)   Саад Самир
3 (п)   Ахмед Эль-Мухамади
5 (п)   Сэми Морси
11 (п)    Кахраба
18 (п)   Махмуд Шикабала
22 (п)   Амр Варда
14 (н)   Рамадан Собхи
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'36

Зобнин прорвался к штрафной площади Египта из глубины, но затем сделал что-то непонятное: мог в принципе пробить, но решил сделать заброс на Дзюбу. Артем даже не собирался открываться в той зоне.

'34

Еще одна подача в штрафную российской сборной! Хегази выпрыгнул выше Фернандеса, но пробил мимо.

'33

Опасно! Разыграли египтяне мяч на левом фланге, Абдуль-Шафи сделал подачу внешней стороной стопы. Жирков перевел мяч на угловой, который в итоге ни к чему не привел.

'32

Хассан классно сыграл, отдал мяч направо. Фатхи навесил в штрафную — неточно.

'31

Пытаются египтяне перейти среднюю линию, но все зоны перекрыты.

'29

Эль-Шенави сделал заброс на Салаха, но опередил египтянина Игнашевич. Надежен Сергей в верховой борьбе.

'28

Очередной навес на Дзюбу с левого фланга. Неточно!

'27

Салах обокрал Жиркова у штрафной, но, к счастью, ничего опасного.

'26

ОПАСНО! Убежали наши в контратаку, последовал навес с левого фланга. Вратарь снял мяч с головы Дзюбы, но на подхвате был Головин. Александр сбросил мяч вновь на Дзюбу, и тут уже Эль-Шенави сыграл надежно.

'25

Салах получил мяч на правом фланге, сместился в центр. Показалось, что будет бить «фараон», но тот отпасовал на Хассана. Его удар был заблокирован.

'24

Газинский решился на дальний удар: очень неточно.

'23

И вновь атака флангом: последовал навес слева, но высоко даже для Дзюбы.

'22

Пока что с точки зрения позиционной атаки сборная России выглядит очень хорошо. Часто атакуют флангами. Чуть не хватает точности в передачах.

'21

Салах на правом фланге потерял мяч, россияне пошли в контратаку. Самедов отдал на Фернандеса, у того мяч выбили из ног в аут.

'19

На этот раз подает Жирков. Мяч отскочил к Черышеву, тот нанес удар из-за штрафной. Выше ворот.

'18

Еще один фол: Хегази нарушает правила на Черышеве.

'18

Исполнил подачу Александр. Очень высоко, но вратарь сборной Египта выпрыгнул и забрал мяч.

'17

Сфолили на Фернандесе на правом фланге. Самедов у мяча.

'16

И ВНОВЬ ОПАСНО! Зобнин не попал по мячу, когда делал передачу. Потеря у своей штрафной, Хассан мяч подхватил, продвинулся вперед и нанес обводящий удар в дальний угол. Немного неточно!

'14

А вот теперь опасно у ворот сборной России! Эль-Саид подавал угловой, выиграл борьбу египтянин, но мяч попал в защитника. Еще один угловой.

'13

Самедов сыграл в стенку с Головиным у штрафной площади, сделал передачу на Черышева. Денис пробил по воротам с левой ноги — удар заблокировали защитники.

'12

Дзюба вновь выиграл верховую борьбу, но на этот раз правила нарушил.

'10

Перехватили наши мяч в центре поля, атака перешла на левый фланг. Первая подача оказалась неудачной, затем мяч оказался у Газинского, тот перевел на Фернандеса. Натурализованный бразилец отпасовал на Самедова, последовала подача в штрафную на Дзюбу. Артем пробить по воротам не сумел.

'9

Кутепов забросил мяч на Дзюбу, но тот уступил в борьбе с Хегази. Удар от ворот будет.

'8

Вновь разыграли стандарт, но на этот раз подавал Жирков. Очень неточно.

'7

Штрафной заработали россияне. Самедов подал с левого фланга. Мохсен перевел мяч на угловой.

'6

Еще один удар в сторону ворот Египта! Это Головин приложился из-за пределов штрафной. Мимо ворот.

'6

Опасно! Разыграли угловой наши, Самедов затем подал в штрафную, где мяч нашел голову Игнашевича. Точно в руки Эль-Шенави.

'5

Черышев отдал налево на Жиркова, тот навесил в штрафную. Вынес мяч египетский защитник, но на подборе оказался Зобнин, который пробил издали. Мяч ушел на угловой.

'3

Попытались египтяне что-то придумать на правом фланге у нашей штрафной — безрезультатно.

'2

А вот и перехват! Черышев зацепился за мяч в центре поля, продвинулся вперед и прострелил на Дзюбу. Чуть неточной оказалась передача. А могло быть опасно!

'2

Пока что взяли под свой контроль мяч египтяне. Но ничего опасного: обычная перепасовка на своей половине поля без продвижения вперед.

'1

Звучит свисток арбитра! Матч начался!

20:55

Вышли команды на поле. Звучат национальные гимны Египта и России.

20:53

Практически заполнен до отказа стадион «Санкт Петербург». Подходят на трибуны последние болельщики. Скоро на поле выйдут и футболисты.

20:46

Порассуждаем немного о раскладах: в случае победы над Египтом сборная России досрочно выйдет в плей-офф. Если же россияне сыграют вничью, то все равно будут иметь высокие шансы на выход из группы благодаря разгромной победе над Саудовской Аравией. Ну, а если же дружина Черчесова сегодня проиграет, то ситуация обещает стать весьма проблематичной, ведь в третьем туре нашим предстоит сыграть с Уругваем.

20:41

Ну, а Станислав Черчесов, признаться, удивил своим решением выпустить с первых минут Артема Дзюбу вместо Федора Смолова.

20:40

Одна из самых обсуждаемых фигур — египетский нападающий Мохамед Салах. Да, он сегодня в старте.

20:38

Вашему вниманию стартовые составы сборных России и Египта.

20:35

Сама встреча начнется в 21.00 мск, а пока вы можете ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.

20:30

Добрый день уважаемые читатели! Сборные России и Египта встречаются в рамках второго чемпионата мира по футболу. «Газета.Ru» следит за важнейшим противостоянием в текстовой онлайн-трансляции.