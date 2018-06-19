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Зобнин прорвался к штрафной площади Египта из глубины, но затем сделал что-то непонятное: мог в принципе пробить, но решил сделать заброс на Дзюбу. Артем даже не собирался открываться в той зоне.
Еще одна подача в штрафную российской сборной! Хегази выпрыгнул выше Фернандеса, но пробил мимо.
Хассан классно сыграл, отдал мяч направо. Фатхи навесил в штрафную — неточно.
Пытаются египтяне перейти среднюю линию, но все зоны перекрыты.
Эль-Шенави сделал заброс на Салаха, но опередил египтянина Игнашевич. Надежен Сергей в верховой борьбе.
Очередной навес на Дзюбу с левого фланга. Неточно!
Салах обокрал Жиркова у штрафной, но, к счастью, ничего опасного.
Салах получил мяч на правом фланге, сместился в центр. Показалось, что будет бить «фараон», но тот отпасовал на Хассана. Его удар был заблокирован.
Газинский решился на дальний удар: очень неточно.
И вновь атака флангом: последовал навес слева, но высоко даже для Дзюбы.
Пока что с точки зрения позиционной атаки сборная России выглядит очень хорошо. Часто атакуют флангами. Чуть не хватает точности в передачах.
Салах на правом фланге потерял мяч, россияне пошли в контратаку. Самедов отдал на Фернандеса, у того мяч выбили из ног в аут.
Еще один фол: Хегази нарушает правила на Черышеве.
Исполнил подачу Александр. Очень высоко, но вратарь сборной Египта выпрыгнул и забрал мяч.
Сфолили на Фернандесе на правом фланге. Самедов у мяча.
Самедов сыграл в стенку с Головиным у штрафной площади, сделал передачу на Черышева. Денис пробил по воротам с левой ноги — удар заблокировали защитники.
Дзюба вновь выиграл верховую борьбу, но на этот раз правила нарушил.
Перехватили наши мяч в центре поля, атака перешла на левый фланг. Первая подача оказалась неудачной, затем мяч оказался у Газинского, тот перевел на Фернандеса. Натурализованный бразилец отпасовал на Самедова, последовала подача в штрафную на Дзюбу. Артем пробить по воротам не сумел.
Кутепов забросил мяч на Дзюбу, но тот уступил в борьбе с Хегази. Удар от ворот будет.
Вновь разыграли стандарт, но на этот раз подавал Жирков. Очень неточно.
Штрафной заработали россияне. Самедов подал с левого фланга. Мохсен перевел мяч на угловой.
Еще один удар в сторону ворот Египта! Это Головин приложился из-за пределов штрафной. Мимо ворот.
Черышев отдал налево на Жиркова, тот навесил в штрафную. Вынес мяч египетский защитник, но на подборе оказался Зобнин, который пробил издали. Мяч ушел на угловой.
Попытались египтяне что-то придумать на правом фланге у нашей штрафной — безрезультатно.
А вот и перехват! Черышев зацепился за мяч в центре поля, продвинулся вперед и прострелил на Дзюбу. Чуть неточной оказалась передача. А могло быть опасно!
Пока что взяли под свой контроль мяч египтяне. Но ничего опасного: обычная перепасовка на своей половине поля без продвижения вперед.
Вышли команды на поле. Звучат национальные гимны Египта и России.
Практически заполнен до отказа стадион «Санкт Петербург». Подходят на трибуны последние болельщики. Скоро на поле выйдут и футболисты.
Порассуждаем немного о раскладах: в случае победы над Египтом сборная России досрочно выйдет в плей-офф. Если же россияне сыграют вничью, то все равно будут иметь высокие шансы на выход из группы благодаря разгромной победе над Саудовской Аравией. Ну, а если же дружина Черчесова сегодня проиграет, то ситуация обещает стать весьма проблематичной, ведь в третьем туре нашим предстоит сыграть с Уругваем.
Ну, а Станислав Черчесов, признаться, удивил своим решением выпустить с первых минут Артема Дзюбу вместо Федора Смолова.
Одна из самых обсуждаемых фигур — египетский нападающий Мохамед Салах. Да, он сегодня в старте.
Вашему вниманию стартовые составы сборных России и Египта.
Сама встреча начнется в 21.00 мск, а пока вы можете ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.
Добрый день уважаемые читатели! Сборные России и Египта встречаются в рамках второго чемпионата мира по футболу. «Газета.Ru» следит за важнейшим противостоянием в текстовой онлайн-трансляции.