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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 0:0 1 тайм
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.05 X–3.35 П2–4.15
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.65 X–3.7 П2–5.8
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.14 X–8 П2–19
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–22 X–7.4 П2–1.18
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.9 X–3.4 П2–4.3
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.53 X–4.1 П2–6.3
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.28 X–5.4 П2–11.5
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6.5 X–4.05 П2–1.52
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.35 X–4.85 П2–9
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–7.2 X–4 П2–1.5
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–9.5 X–5 П2–1.33
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ЯпонияЯпония
–:––:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
2
ПольшаПольша
–:–
0:0–:–
0
0
0
0
0-0
0
3
СенегалСенегал
–:–0:0
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
КолумбияКолумбия
1:2–:––:–
1
0
0
1
1-2
0
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
1
1
7
Хуан Кинтеро
1
1
8
Ирвин Лосано
1
1
9
Дрис Мертенс
1
1
10
Юйа Осако
1
1
11
Альфред Финнбогасон
1
1
12
Александар Коларов
1
1
13
Александр Головин
1
1
14
Серхио Агуэро
1
1
15
Стивен Цубер
1
1
16
Филиппе Коутиньо
1
1
17
Хосе Игнасио Начо
1
1
18
Хосе Мария Хименес
1
1
19
Юрий Газинский
1
1
20
Юссуф Поульсен
1
1
21
Антуан Гризманн
1
1
22
Синдзи Кагава
1
1
23
Андреас Гранквист
1
1
24
Лука Модрич
1
1
25
Майл Единак
1
1
26
Фержани Сасси
1
1
Польша Сенегал
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски Reuters
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски

ЧМ-2018. Польша — Сенегал. LIVE

Онлайн-трансляция матча Польша — Сенегал

Сборные Польши и Сенегала встречаются в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. «Газета.Ru» следить за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции.
Группа H  |   19 июня 18:00   |  1 тайм
Польша
Сборная Польши
0:0
< Сборная Сенегала
Сенегал
Стадион «Стадион Спартак», Москва | Главный судья: Талеб Аль-Марри (Катар)
Подробная статистика матча
Сборная Польши
Основные составы
Сборная Сенегала
1 (в)   Войцех Щенсны
20 (з)   Лукаш Пищек
2 (з)   Михал Паздан
4 (з)   Тьяго Сионек
13 (п)   Мацей Рыбусь
19 (п)   Пётр Зелиньски
16 (п)   Якуб Блащиковски
10 (п)   Гжегож Крыховяк
9 (н)   Роберт Левандовски
7 (н)   Аркадиуш Милик
11 (н)   Камил Гросицки
16 (в)   Хадим Н'Диайе
22 (з)   Мусса Ваг
12 (з)   Юссуф Сабали
6 (з)   Салиф Сане
3 (з)   Калиду Кулибали
13 (п)   Альфред Н'Диайе
5 (п)   Идрисса Гейе
18 (н)   Исмаила Сарр
9 (н)   Маме Бирам
10 (н)   Садио Мане
19 (н)   М'Байе Ньянг
Запасной состав
12 (в)   Бартош Бьялковски
22 (в)   Лукаш Фабиански
3 (з)   Артур Енджейчик
5 (з)   Ян Беднарек
15 (з)   Камил Глик
18 (з)   Бартош Берешиньски
6 (п)   Яцек Горальски
8 (п)   Кароль Линетти
17 (п)   Славомир Пешко
21 (п)   Рафал Кужава
14 (н)   Лукаш Теодорчик
23 (н)   Давид Ковнацки
1 (в)   Абдулайе Диалло
23 (в)   Альфред Гомис
2 (з)   Адама Мбенге
21 (з)   Ламин Гассама
4 (п)   Кара Мбоджи
8 (п)   Шейку Куйяте
11 (п)   Шейк Ндойе
17 (п)   Баду Н'Диайе
7 (н)   Мусса Соу
14 (н)   Мусса Конате
15 (н)   Диафра Сахо
20 (н)   Бальде Кейта
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'11

Щенсны забирает мяч, который закидывали на Мане. Слишком высоко для форварда «Ливерпуля».

'9

Пока поинтереснее сборная Сенегала выглядит, больше атакует. Большинство прострелов и подач идут с левого фланга. Сейчас поляки с трудом справились, не позволив нанести удар и сердца штрафной влет.

'7

А вот из углового ничего выжать не удалось. Подача Ньянга не перелетела и ближайшего защитника сборной Польши.

'6

Заброс в штрафную на Диуфа от Сане. Форвард оторвался от защитников, подбросил сложный мяч головой вверх, и защитник Польши тут же вынес на угловой. Максимум выжал сенегальский форвард из ситуации.

'5

Первая опасная в потенциале атака сборной Польши могла привести к удару Гросицки, но сенегальцы заблокировали. А пас отдавал чемпион России этого сезона в составе московского «Локомотива» Мацей Рыбусь.

'4

Достаточно осторожное начало матча. Команды по очереди прощупывают подбрюшье друг друга, но брешей в панцире пока не находят.

'2

Важно отметить, что сегодня сотый матч за сборную Польши проводит великолепный Якуб Блащиковски, ныне играющий за «Вольфсбург», а прославившийся за годы выступления в футболке дортмундской «Боруссии».

'1

Разыграв мяч с центра поля, Сенегал сразу же закинул его к штрафной Польши, но там Диуф немного перестарался в борьбе в воздухе, сфолив.

'1

Поеееееехали! Матч начался!

18:00

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Навафом Абдуллой Шукралла из Бахрейна. 41-летний рефери уже работал четыре года назад на бразильском мундиале.

17:55

Интересно, что у этих команд свои тренеры. Польшу тренирует поляк Адам Навалка, с Сенегалом работает местный специалист Алиу Сиссе, что вообще редкость для африканских сборных. И, кстати, Сенегал не потерпел ни одного поражения в отборочном цикле к мундиалю!

17:50

Конечно, поражение Колумбии от Японии смешивает карты в этой группе, но, возможно, оно даже на руку сегодняшним соперникам — колумбийцы считались фаворитами группы, а теперь все может пойти как угодно. Принято считать, что в этой паре больше шансов у поляков, на острие атаки которых Роберт Левандовски из «Баварии», а в воротах Войцех Щенсны из «Ювентуса». Да и остальные игроки — очень сильные футболисты из крепких клубов. Но дело в том, что у Сенегала сейчас, пожалуй, лучший состав в истории этой сборной, а ведь сборная этой страны уже выходила в плей-офф на ЧМ-2002. Лучше всего об этой сборной говорит тот факт, что в запасе остались Шейку Куяте из английского «Вест Хэма», держащий там центр поля, и реактивный вингер «Монако» Бальде Диао Кейта!

17:45

Польша и Сенегал еще никогда не встречались друг с другом в истории. И вот, первое свидание состоится на московской «Открытие Арене».

17:40

Уже известны составы команд, давайте ознакомимся с ними. Польша: Щенсны — Пищек, Паздан, Сионек, Рыбусь — Кыховяк, Зелиньски — Блащиковски, Милик, Гросицки — Левандовски.

Сенегал: Х.Н'Диайе — Ваг, Сане, Кулибали, Сабали — Сарр, А.Н'Диайе, Гейе, Ньянг — Мане — Диуф.

17:35

Польша и Сенегал — последние команды, которые еще не начали свой турнирный путь на чемпионате мира по футболу в России. А чуть больше получаса назад свою игру первого тура завершили их соперники по группе. Колумбия была явным фаворитом в противостоянии с Японией, но южноамериканцам спутало все карты удаление Карлоса Санчеса, отбившего рукой летевший в ворота мяч в собственной штрафной. Гол с пенальти колумбийцы отыграли даже в меньшинстве в конце первого тайма ударом со штрафного, но во второй половине пропустили еще один удар азиатской команды, ставший решающим. Вот такое вот начало в этом непростом квартете!

17:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча первого тура чемпионата мира по футболу — 2018 в группе Н, в котором встречаются сборные Польши и Сенегала. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:05

Сама встреча начнется в 18.00 мск, а пока вы можете ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.

10:00

Добрый день уважаемые читатели! Сборные Польши и Сенегала встречаются в рамках первого чемпионата мира по футболу. «Газета.Ru» следит за противостоянием в текстовой онлайн-трансляции.