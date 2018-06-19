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- 138134 просмотра Онлайн-трансляция пятого игрового дня чемпионата мира — 2018
Щенсны забирает мяч, который закидывали на Мане. Слишком высоко для форварда «Ливерпуля».
Пока поинтереснее сборная Сенегала выглядит, больше атакует. Большинство прострелов и подач идут с левого фланга. Сейчас поляки с трудом справились, не позволив нанести удар и сердца штрафной влет.
А вот из углового ничего выжать не удалось. Подача Ньянга не перелетела и ближайшего защитника сборной Польши.
Заброс в штрафную на Диуфа от Сане. Форвард оторвался от защитников, подбросил сложный мяч головой вверх, и защитник Польши тут же вынес на угловой. Максимум выжал сенегальский форвард из ситуации.
Первая опасная в потенциале атака сборной Польши могла привести к удару Гросицки, но сенегальцы заблокировали. А пас отдавал чемпион России этого сезона в составе московского «Локомотива» Мацей Рыбусь.
Достаточно осторожное начало матча. Команды по очереди прощупывают подбрюшье друг друга, но брешей в панцире пока не находят.
Важно отметить, что сегодня сотый матч за сборную Польши проводит великолепный Якуб Блащиковски, ныне играющий за «Вольфсбург», а прославившийся за годы выступления в футболке дортмундской «Боруссии».
Разыграв мяч с центра поля, Сенегал сразу же закинул его к штрафной Польши, но там Диуф немного перестарался в борьбе в воздухе, сфолив.
Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Навафом Абдуллой Шукралла из Бахрейна. 41-летний рефери уже работал четыре года назад на бразильском мундиале.
Интересно, что у этих команд свои тренеры. Польшу тренирует поляк Адам Навалка, с Сенегалом работает местный специалист Алиу Сиссе, что вообще редкость для африканских сборных. И, кстати, Сенегал не потерпел ни одного поражения в отборочном цикле к мундиалю!
Конечно, поражение Колумбии от Японии смешивает карты в этой группе, но, возможно, оно даже на руку сегодняшним соперникам — колумбийцы считались фаворитами группы, а теперь все может пойти как угодно. Принято считать, что в этой паре больше шансов у поляков, на острие атаки которых Роберт Левандовски из «Баварии», а в воротах Войцех Щенсны из «Ювентуса». Да и остальные игроки — очень сильные футболисты из крепких клубов. Но дело в том, что у Сенегала сейчас, пожалуй, лучший состав в истории этой сборной, а ведь сборная этой страны уже выходила в плей-офф на ЧМ-2002. Лучше всего об этой сборной говорит тот факт, что в запасе остались Шейку Куяте из английского «Вест Хэма», держащий там центр поля, и реактивный вингер «Монако» Бальде Диао Кейта!
Польша и Сенегал еще никогда не встречались друг с другом в истории. И вот, первое свидание состоится на московской «Открытие Арене».
Уже известны составы команд, давайте ознакомимся с ними. Польша: Щенсны — Пищек, Паздан, Сионек, Рыбусь — Кыховяк, Зелиньски — Блащиковски, Милик, Гросицки — Левандовски.
Сенегал: Х.Н'Диайе — Ваг, Сане, Кулибали, Сабали — Сарр, А.Н'Диайе, Гейе, Ньянг — Мане — Диуф.
Польша и Сенегал — последние команды, которые еще не начали свой турнирный путь на чемпионате мира по футболу в России. А чуть больше получаса назад свою игру первого тура завершили их соперники по группе. Колумбия была явным фаворитом в противостоянии с Японией, но южноамериканцам спутало все карты удаление Карлоса Санчеса, отбившего рукой летевший в ворота мяч в собственной штрафной. Гол с пенальти колумбийцы отыграли даже в меньшинстве в конце первого тайма ударом со штрафного, но во второй половине пропустили еще один удар азиатской команды, ставший решающим. Вот такое вот начало в этом непростом квартете!
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча первого тура чемпионата мира по футболу — 2018 в группе Н, в котором встречаются сборные Польши и Сенегала. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Сама встреча начнется в 18.00 мск, а пока вы можете ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.
Добрый день уважаемые читатели! Сборные Польши и Сенегала встречаются в рамках первого чемпионата мира по футболу. «Газета.Ru» следит за противостоянием в текстовой онлайн-трансляции.