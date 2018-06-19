Конечно, поражение Колумбии от Японии смешивает карты в этой группе, но, возможно, оно даже на руку сегодняшним соперникам — колумбийцы считались фаворитами группы, а теперь все может пойти как угодно. Принято считать, что в этой паре больше шансов у поляков, на острие атаки которых Роберт Левандовски из «Баварии», а в воротах Войцех Щенсны из «Ювентуса». Да и остальные игроки — очень сильные футболисты из крепких клубов. Но дело в том, что у Сенегала сейчас, пожалуй, лучший состав в истории этой сборной, а ведь сборная этой страны уже выходила в плей-офф на ЧМ-2002. Лучше всего об этой сборной говорит тот факт, что в запасе остались Шейку Куяте из английского «Вест Хэма», держащий там центр поля, и реактивный вингер «Монако» Бальде Диао Кейта!