Курсы валют$ 63.90 (+0.566) 73.79 (+0.221)
Москва: +27°C
Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:1 2 тайм
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.3 X–3.1 П2–3.4
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.05 X–3.35 П2–4.15
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.65 X–3.7 П2–5.8
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.14 X–8 П2–19
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–22 X–7.9 П2–1.17
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.9 X–3.4 П2–4.3
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.53 X–4.1 П2–6.3
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.15 X–7.4 П2–21.5
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.28 X–5.4 П2–11.5
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6.5 X–4.05 П2–1.52
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.35 X–4.85 П2–9
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–7.2 X–4 П2–1.5
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–9.5 X–5 П2–1.33
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
АнглияАнглия
–:–
2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
3
ТунисТунис
–:–1:2
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
1:1
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:–1:1
0
0
0
0
0-0
0
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Гарри Кейн
1
2
5
Ромелу Лукаку
1
2
6
Артём Дзюба
1
1
7
Ирвин Лосано
1
1
8
Дрис Мертенс
1
1
9
Альфред Финнбогасон
1
1
10
Александар Коларов
1
1
11
Александр Головин
1
1
12
Серхио Агуэро
1
1
13
Стивен Цубер
1
1
14
Филиппе Коутиньо
1
1
15
Хосе Игнасио Начо
1
1
16
Хосе Мария Хименес
1
1
17
Юрий Газинский
1
1
18
Юссуф Поульсен
1
1
19
Антуан Гризманн
1
1
20
Андреас Гранквист
1
1
21
Лука Модрич
1
1
22
Майл Единак
1
1
23
Фержани Сасси
1
1
Колумбия Япония

ЧМ-2018. Невероятное развитие матча Колумбия — Япония. LIVE

Онлайн трансляция матча группового этапа ЧМ-2018 Колумбия — Япония

,
Сборные Колумбии и Японии встречаются в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Матч проходит на стадионе «Мордовия Арена». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа H  |   19 июня 15:00   |  2 тайм
Колумбия
Сборная Колумбии
1:1
< Сборная Японии
Япония
Стадион «Мордовия Арена», Саранск | Главный судья: Дамир Скомина (Копер, Словения)
Санчес 3'
Кинтеро 39'
Барриос 64'
Кагава 6' (пен)
Подробная статистика матча
Сборная Колумбии
Основные составы
Сборная Японии
1 (в)   Давид Оспина
4 (з)   Сантьяго Арьяс
17 (з)   Хоан Мохика
3 (з)   Оскар Мурильо
23 (з)   Давинсон Санчес
6 (п)   Карлос Санчес 3'
11 (п)   Хуан  31'
16 (п)   Хефферсон Лерма
20 (п)   Хуан Кинтеро 59' 39'
21 (п)   Хосе Искьердо 70'
9 (н)   Радамель Фалькао
1 (в)   Эйдзи Кавасима
19 (з)   Хироки Сакаи
5 (з)   Юто Нагатомо
22 (з)   Майя Йосида
3 (з)   Гэн Сёдзи
7 (п)   Гаку Сибасаки
17 (п)   Макото Хасебе
10 (п)   Синдзи Кагава 70' 6'
14 (п)   Такаси Инуи
8 (н)   Генки Харагуси
15 (н)   Юйа Осако
Запасной состав
12 (в)   Камило 
22 (в)   Хосе Куадрадо
2 (з)   Кристиан Сапата
13 (з)   Йерри Мина
18 (з)   Фарид Диас
5 (п)   Вилмар Барриос 31' 64'
10 (п)   Хамес Родригес 59'
8 (п)   Абель Агилар
15 (п)   Андрес Урибе
7 (н)   Карлос Бакка 70'
14 (н)   Луис Мурьель
19 (н)   Мигель Борха
12 (в)   Масааки Хигасигути
23 (в)   Косукэ Накамура
2 (з)   Наомити Уэда
6 (з)   Ватару Эндо
20 (з)   Томоаки Макино
21 (з)   Готоку Сакаи
16 (п)   Хотару Ямагути
18 (п)   Рёта Осима
4 (н)   Кейсуке Хонда 70'
11 (н)   Такаси Усами
9 (н)   Синдзи Окадзаки
13 (н)   Йосинори Муто
Видео дня
«Березовский — это кто?»
Книга Петра Авена «Время Березовского» стала одним из самых заметных событий на... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'71

Хонда пробил из-за пределов штрафной. Несильно, низом, да и мяч шел мимо ворот. Оспина на всякий случай, размявшись, за этим мячом прыгнул и поймал его.

'70

Колумбийцы тоже производят замену. Карлос Бакка вышел на поле вместо Искьердо.

'69

Первая замена у японцев. Весьма неожиданное решение: поле покидает Кагава, тоже автор гола, между прочим. Вместо него выходит Кейсуке Хонда, хорошо знакомый российским болельщикам и фанатам московского ЦСКА в частности.

'68

Инуи сделал пас на Кагаву, тот хотел сыграть в стенку, но передача пяткой оказалась неточной.

'65

Инуи классно обыграл колумбийского защитника, вошел в штрафную площадь и пробил, но на пути мяча встал Санчес.

'64

Барриос грубо сфолил на Кагаве и получил заслуженную желтую карточку.

'62

Харагуси сделал заброс в штрафную площадь, но мяч попал в руки Оспине.

'61

Но моменты создают все равно японцы! Сакаи получил мяч на правом краю штрафной и сразу же пробил оттуда в дальний угол ворот! Чуть неточно.

'60

Стоило появиться на поле Хамесу, как начали колумбийцы активно атаковать.

'59

Штрафной заработали японцы. Сибасаки исполнил подачу на дальнюю штангу, Йосида выиграл верховую борьбу, но пробил очень неточно.

'58

Замена в составе сборной Колумбии. Покидает поле Кинтеро, автор красивейшего гола. Вместо него выходит Хамес Родригес!

'57

Опасно! Инуи пробил в дальний угол! Но в красивом прыжке Оспина этот мяч вытащил!

'56

Инуи получил мяч на левом фланге у штрафной площади Колумбии. В борьбе с Арьясом упал японец, но все чисто — грамотно сыграл колумбийский защитник.

'55

Предпочитают играть японцы через фланги. Это оправдано, ведь центр поля в данные минуты весьма насыщен.

'54

Опасно! Юйа Осако получил мяч в штрафной площади, грамотно он поставил спину защитнику, развернулся и продвинулся к вратарской и пробил с острого угла. Выручил Оспина!

'52

Сильно досталось Инуи от Лермы. Штрафной в середине поля.

'51

В первые пять минут второго тайма преимущество полностью за японцами. Это понятно — они в большинстве.

'50

Опасно могло быть! Йосида сумел обработать мяч после подачи с угла поля, но был он спиной к воротам, замешкался и пробить не сумел.

'48

Классная атака удалась сборной Японии сейчас: Инуи и Нагатомо на левом фланге обменялись передачами, затем японский защитник навесил в штрафную, но верховую борьбу выиграли колумбийцы.

'47

Японцы начали затяжную позиционную атаку на чужой половине поля, Йосида решил сделать разрезающую передачу, но она оказалась неточной.

'46

Начался второй тайм. Поехали!

'45+2

Все, завершен этот невероятно событийный первый тайм, уместивший в себя и пенальти, и два гола, и удаление. Надеемся, что и после паузы будет не менее интересно. Перерыв!

'45+1

Одну минуту еще командам нужно потерпеть до перерыва.

'45

К слову, красная карточка Санчеса (никто о ней не забыл еще?) стала первой на этом ЧМ — в предыдущих 14 матчах удалений не было.

'43

Заметно нервничать стали японцы — пошли у них после гола Кинтеро частые ошибки, будто бы мяч со штрафного оказался для них нокаутирующим.

Болельщики держат изображение колумбийского футболиста Хамеса Родригеса во время матча группового этапа между сборными Колумбии и Японии на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске, 19 июня 2018 года

'41

Сравняв счет, колумбийцы чуть отошли в оборону — и теперь действуют на контратаках. Скорее всего, это правильная тактика.

Игроки Генки Харагучи и Хоан Мохика во время матча группового этапа между сборными Колумбии и Японии на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске, 19 июня 2018 года

'39

Чудесный мяч забил хавбек сборной Колумбии — перехитрил он вообще всех японцев, мягко ударив со штрафного низом. И, справедливости ради, чуть слабо здесь сыграл голкипер — мог он отбить при желании все-таки, наверное.

'39

ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!!!!! 1:1!!! Кинтеро сравнял счет!!!!!

'37

Фалькао дважды за секунд десять упал у ворот японцев — пенальти не поставил рефери, а вот опасный штрафной решился дать.

'35

Фалькао продолжает пытаться превращать плохие забросы своих партнеров в хоть какие-то удары. И в целом получается это у форварда, правда, удары эти именно «хоть какие-то».

'33

Ух! Продолжают привозить сами себе колумбийцы — на сей раз в результате жуткой ошибки номинальных хозяев в собственных владениях Осако выбрался на ударную позицию на фланге и красиво пробил с подкруткой! Чуть-чуть техники не хватило бьющему, что удвоить преимущество своей команды сейчас!

'31

Первая замена в матче: вместо Куадрадо (логичное решение) в игру вступил Вилмар Барриос.

'29

А вот кто пока что идеален, так это Кагава — кажется, что ни одной потери сегодня у хавбека дортмундской «Боруссии», да еще и единственный гол на его счету.

'27

Куадрадо продолжает проваливать матч — теперь вингер слишком затянул с ударом из-за пределов штрафной, угодив в итоге в защитника, подоспевшего к моменту.

'25

Фалькао в очередной раз продемонстрировал акробатический этюд, ухитрившись пробить в непригодной для этого ситуации — но в створ он не попал при этом.

Игроки Майя Мошида и Радамель Фалькао во время матча группового этапа между сборными Колумбии и Японии на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске, 19 июня 2018 года

'23

Интересно, что в матче сегодняшних соперников четырехгодичной давности счет был тоже открыт с пенальти — начало разгрому с «точки» положил уже упомянутый Куадрадо. Вполне возможно, что и в этой встрече все завершится на 4:1 — но только уже в другую сторону, учитывая происходящее на поле.

'21

Удивительно, но ведут игру сейчас именно японцы — словно доказывают они, что гол с пенальти был не просто случайностью, а вполне себе закономерностью.

'19

И вновь плох Куадрадо — и вновь японцы легко справляются с его финтами, тогда как про пас колумбиец, кажется, и не слышал никогда.

'17

Куадрадо запорол перспективную атаку своей команды, ударившись в длительный дриблинг — его выдавили из штрафной, после чего еще и мяч отобрали.

'15

Еще один момент у Японии!!! Кагава в лучших традициях идеального плеймейкера разорвал оборону сборной Колумбии и отдал под гол на Инуи — но тот просто ужасно пробил из голевой позиции, не попав даже в створ! А ведь обязан был делать счет 2:0!

'14

Еще один стандарт у Колумбии, но на сей раз даже до удара дело не дошло.

'12

Фалькао! В свойственном себе стиле форвард в тяжелейшей ситуации после заброса со стандарта сумел пробить в падении — на месте был голкипер сборной Японии, не ставший прыгать раньше времени.

'10

Любопытно, что красная карточка Санчеса стала второй по быстроте в истории чемпионатов мира — творится великое в Мордовии!

'8

Крайне нервный футбол сейчас происходит в Саранске — это и понятно, учитывая стартовые события, перевернувшие все с ног на голову.

Команда Японии радуется забитому голу во время матча группового этапа между сборными Колумбии и Японии на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске, 19 июня 2018 года

'6

ГООООООООООООООООООООЛ!!! Долго готовился Кагава — и не зря!!! 1:0!!! Впереди Япония!!!

'4

Еще и красная нарушителю предъявлена!

'3

Пенальти в ворота Колумбии! Вот это да! Убежали в голевую контратаку японцы — первый удар в упор потащил Оспина, затем последовало добивание, и Санчес, спасая свои ворота, сыграл рукой!!!

'2

Оспина впервые за сегодня вступает в игру, прерывая безадресную передачу в исполнении японцев с правого фланга.

'1

Стартовал матч! С центра поля мяч разыграли японцы.

14:55

Напоследок добавим, что в последнем очном матче Колумбии и Японии, который состоялся в рамках группового раунда чемпионата мира — 2014, разгромную победу со счетом 4:1 одержали представители Южной Америки.

14:50

Отметим, что соперниками Колумбии и Японии по группе H являются сборные Польши и Сенегала — их очный матч состоится сегодня в Москве и начнется в 18.00 мск.

14:45

Сборная Японии. Стартовый состав: Кавасима, Седзи, Йосида, Сакаи, Нагатомо, Сибасаки, Харагуси, Хасебе, Кагава, Инуи, Осако.

14:42

Сборная Колумбии. Стартовый состав: Оспина, Давинсон Санчес, Мурильо, Арьяс, Мохика, Лерма, Карлос Санчес, Искьердо, Кинтеро, Куадрадо, Фалькао.

14:40

Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на предстоящий поединок.

14:35

Отметим, что сам матч начнется в 15:00 по московскому времени.

14:30

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового этапа чемпионата мира — 2018, в котором встретятся сборные Колумбии и Японии.