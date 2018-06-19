- 377922 просмотра Сбивший пешеходов в центре Москвы водитель не спал 20 часов
- 199495 просмотров Сборная Швеции обыграла команду Южной Кореи в матче ЧМ-2018
- 177971 просмотр Германия сенсационно проиграла Мексике на ЧМ-2018
- 144887 просмотров Почему британцы не верят, что принц Чарльз — настоящий отец принца Гарри
- 143948 просмотров Бразилия не смогла обыграть Швейцарию на ЧМ-2018
- 136447 просмотров Онлайн-трансляция пятого игрового дня чемпионата мира — 2018
- 123041 просмотр Онлайн-трансляция четвертого игрового дня чемпионата мира — 2018
Хонда пробил из-за пределов штрафной. Несильно, низом, да и мяч шел мимо ворот. Оспина на всякий случай, размявшись, за этим мячом прыгнул и поймал его.
Инуи сделал пас на Кагаву, тот хотел сыграть в стенку, но передача пяткой оказалась неточной.
Инуи классно обыграл колумбийского защитника, вошел в штрафную площадь и пробил, но на пути мяча встал Санчес.
Харагуси сделал заброс в штрафную площадь, но мяч попал в руки Оспине.
Стоило появиться на поле Хамесу, как начали колумбийцы активно атаковать.
Штрафной заработали японцы. Сибасаки исполнил подачу на дальнюю штангу, Йосида выиграл верховую борьбу, но пробил очень неточно.
Инуи получил мяч на левом фланге у штрафной площади Колумбии. В борьбе с Арьясом упал японец, но все чисто — грамотно сыграл колумбийский защитник.
Предпочитают играть японцы через фланги. Это оправдано, ведь центр поля в данные минуты весьма насыщен.
Сильно досталось Инуи от Лермы. Штрафной в середине поля.
В первые пять минут второго тайма преимущество полностью за японцами. Это понятно — они в большинстве.
Опасно могло быть! Йосида сумел обработать мяч после подачи с угла поля, но был он спиной к воротам, замешкался и пробить не сумел.
Классная атака удалась сборной Японии сейчас: Инуи и Нагатомо на левом фланге обменялись передачами, затем японский защитник навесил в штрафную, но верховую борьбу выиграли колумбийцы.
Японцы начали затяжную позиционную атаку на чужой половине поля, Йосида решил сделать разрезающую передачу, но она оказалась неточной.
К слову, красная карточка Санчеса (никто о ней не забыл еще?) стала первой на этом ЧМ — в предыдущих 14 матчах удалений не было.
Заметно нервничать стали японцы — пошли у них после гола Кинтеро частые ошибки, будто бы мяч со штрафного оказался для них нокаутирующим.
Сравняв счет, колумбийцы чуть отошли в оборону — и теперь действуют на контратаках. Скорее всего, это правильная тактика.
Чудесный мяч забил хавбек сборной Колумбии — перехитрил он вообще всех японцев, мягко ударив со штрафного низом. И, справедливости ради, чуть слабо здесь сыграл голкипер — мог он отбить при желании все-таки, наверное.
Фалькао дважды за секунд десять упал у ворот японцев — пенальти не поставил рефери, а вот опасный штрафной решился дать.
Фалькао продолжает пытаться превращать плохие забросы своих партнеров в хоть какие-то удары. И в целом получается это у форварда, правда, удары эти именно «хоть какие-то».
А вот кто пока что идеален, так это Кагава — кажется, что ни одной потери сегодня у хавбека дортмундской «Боруссии», да еще и единственный гол на его счету.
Куадрадо продолжает проваливать матч — теперь вингер слишком затянул с ударом из-за пределов штрафной, угодив в итоге в защитника, подоспевшего к моменту.
Фалькао в очередной раз продемонстрировал акробатический этюд, ухитрившись пробить в непригодной для этого ситуации — но в створ он не попал при этом.
Интересно, что в матче сегодняшних соперников четырехгодичной давности счет был тоже открыт с пенальти — начало разгрому с «точки» положил уже упомянутый Куадрадо. Вполне возможно, что и в этой встрече все завершится на 4:1 — но только уже в другую сторону, учитывая происходящее на поле.
Удивительно, но ведут игру сейчас именно японцы — словно доказывают они, что гол с пенальти был не просто случайностью, а вполне себе закономерностью.
И вновь плох Куадрадо — и вновь японцы легко справляются с его финтами, тогда как про пас колумбиец, кажется, и не слышал никогда.
Куадрадо запорол перспективную атаку своей команды, ударившись в длительный дриблинг — его выдавили из штрафной, после чего еще и мяч отобрали.
Еще один стандарт у Колумбии, но на сей раз даже до удара дело не дошло.
Фалькао! В свойственном себе стиле форвард в тяжелейшей ситуации после заброса со стандарта сумел пробить в падении — на месте был голкипер сборной Японии, не ставший прыгать раньше времени.
Любопытно, что красная карточка Санчеса стала второй по быстроте в истории чемпионатов мира — творится великое в Мордовии!
Крайне нервный футбол сейчас происходит в Саранске — это и понятно, учитывая стартовые события, перевернувшие все с ног на голову.
Пенальти в ворота Колумбии! Вот это да! Убежали в голевую контратаку японцы — первый удар в упор потащил Оспина, затем последовало добивание, и Санчес, спасая свои ворота, сыграл рукой!!!
Оспина впервые за сегодня вступает в игру, прерывая безадресную передачу в исполнении японцев с правого фланга.
Напоследок добавим, что в последнем очном матче Колумбии и Японии, который состоялся в рамках группового раунда чемпионата мира — 2014, разгромную победу со счетом 4:1 одержали представители Южной Америки.
Отметим, что соперниками Колумбии и Японии по группе H являются сборные Польши и Сенегала — их очный матч состоится сегодня в Москве и начнется в 18.00 мск.
Сборная Японии. Стартовый состав: Кавасима, Седзи, Йосида, Сакаи, Нагатомо, Сибасаки, Харагуси, Хасебе, Кагава, Инуи, Осако.
Сборная Колумбии. Стартовый состав: Оспина, Давинсон Санчес, Мурильо, Арьяс, Мохика, Лерма, Карлос Санчес, Искьердо, Кинтеро, Куадрадо, Фалькао.
Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на предстоящий поединок.
Отметим, что сам матч начнется в 15:00 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового этапа чемпионата мира — 2018, в котором встретятся сборные Колумбии и Японии.