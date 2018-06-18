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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
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14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:1 1 тайм
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.7 X–3.55 П2–5.5
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.3 X–3.1 П2–3.35
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.15 X–3.2 П2–4
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.65 X–3.7 П2–5.8
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.14 X–8 П2–19
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–23.5 X–7.8 П2–1.17
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.8 X–3.55 П2–4.5
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.5 X–4.3 П2–6.5
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.15 X–7.4 П2–21.5
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6.5 X–4.05 П2–1.52
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.35 X–4.85 П2–9
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–7.2 X–4 П2–1.5
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:–3:0
1
1
0
0
3-0
3
2
ТунисТунис
–:–
1:1–:–
0
0
0
0
0-0
0
3
АнглияАнглия
–:–1:1
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ПанамаПанама
0:3–:––:–
1
0
0
1
0-3
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Ромелу Лукаку
1
2
5
Артём Дзюба
1
1
6
Ирвин Лосано
1
1
7
Дрис Мертенс
1
1
8
Альфред Финнбогасон
1
1
9
Александар Коларов
1
1
10
Александр Головин
1
1
11
Серхио Агуэро
1
1
12
Стивен Цубер
1
1
13
Филиппе Коутиньо
1
1
14
Хосе Игнасио Начо
1
1
15
Хосе Мария Хименес
1
1
16
Юрий Газинский
1
1
17
Юссуф Поульсен
1
1
18
Антуан Гризманн
1
1
19
Андреас Гранквист
1
1
20
Лука Модрич
1
1
21
Майл Единак
1
1
Тунис Англия

ЧМ-2018. Англия пропустила от Туниса. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Тунис — Англия

Сборные Туниса и Англии в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу встречаются в Волгограде. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Группа G  |   18 июня 21:00   |  1 тайм
Тунис
Сборная Туниса
0:1
< Сборная Англии
Англия
Стадион «Волгоград Арена», Волгоград | Главный судья: Вильмар Рольдан Перес (Медельин, Колумбия)
Сасси 35' (пен)
Кейн 11'
Уолкер 33'
Подробная статистика матча
Сборная Туниса
Основные составы
Сборная Англии
22 (в)   Муе Хассен 15'
11 (з)   Дилан Бронн
12 (з)   Али Малул
2 (з)   Сиам Бен-Юссеф
17 (п)   Эйе Скири
4 (п)   Яссин Мерия
13 (п)   Фержани Сасси 35'
23 (п)   Наим Слити
8 (н)   Фахреддин Бен
10 (н)   Вахби Хазри
9 (н)   Анис Бадри
1 (в)   Джордан Пикфорд
12 (з)   Киран Триппьер
5 (з)   Джон Стоунс
2 (з)   Кайл Уолкер 33'
6 (з)   Гарри Магир
18 (п)   Эшли Янг
7 (п)   Джесси Лингард
8 (п)   Джордан Хендерсон
20 (п)   Деле Алли
10 (п)   Рахим Стерлинг
9 (н)   Гарри Кейн 11'
Запасной состав
1 (в)   Фарук Бен-Мустафа 15'
16 (в)   Аймен Маслуси
3 (з)   Йоан Беналуань
5 (з)   Уссама Хаддади
6 (з)   Рами Бедуи
21 (з)   Хамди Наггез
7 (п)   Саиф-Эдин Хауи
14 (п)   Мохамед Бен
15 (п)   Ахмед Халил
18 (п)   Бассем Срарфи
20 (п)   Гилане Шалали
19 (н)   Сабер Хелифа
13 (в)   Джек Батлэнд
23 (в)   Ник Поуп
3 (з)   Дэнни Роуз
15 (з)   Гари Кэхилл
16 (з)   Фил Джонс
22 (з)   Трент Александер-Арнольд
4 (п)   Эрик Дайер
17 (п)   Фабиан Делф
21 (п)   Рубен Лофтус-Чик
11 (н)   Джейми Варди
14 (н)   Дэнни Уэлбек
19 (н)   Маркус Рашфорд
Видео дня
«Березовский — это кто?»
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'37

Убежали футболисты Туниса в контратаку. Перевод мяча на правый фланг не закончился ничем удачным — Бадри очень не вовремя подскользнулся.

'35

ГОООООООООООООЛ! Реализует пенальти Сасси! Угадал с направлением удара Пикфорд, но едва коснулся мяча пальцем! 1:1.

'33

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА СБОРНОЙ АНГЛИИ! Уолкер локтем ударил по лицу тунисскому футболисту.

'32

Сыграл в стенку Алли со Стерлингом. Игрок «Тоттенхэма» выполнил прострел вдоль ворот, но выносит мяч Мерия.

'31

Выполнил подачу Триппьер, которую замкнул Магир. Точно в руки вратарю.

'30

Бронн сыграл рукой на своей половине поля. Штрафной.

'29

Какую классную диагональ через все поле исполнил Хендерсон! Получил на правом фланге мяч Магир, который сделал пас на ход Лингарду. Тот к мячу не успел.

'27

Справляются с подачей англичане.

'26

А вот и Тунис отвечает! Потерял мяч Магир в своей зоне, последовала передача в центр штрафной, где началась неразбериха. Финальную точку поставил Сасси, нанесший удар по воротам. Рикошет, угловой.

'24

Опасно! Янг выполнил подачу с угла штрафной на одинокого Лингарда. Но второй не смог подстроиться под мяч и нанес очень неточный удар.

'23

Слити решился на дальний удар. Сильно выше ворот.

'22

Отличный прорыв по правому флангу удался Дилану Бронну. Уже вошел он в штрафную и пытался прострелить вдоль ворот. Стоунз вынес мяч на угловой, который в итоге ни к чему не привел.

'21

Стерлинг пошел в обыгрыш, но мяч потерял.

'18

Опасная атака удалась английской сборной! Уолкер сделал разрезающую передачу из глубины на правый фланг, откуда Триппьер прострелил в район одиннадцатиметровой отметки. Но никто не смог замкнуть передачу. Мяч попал к Хендерсону, который сходу пробил по воротам. Бен-Мустафи размялся.

'16

Попали под прессинг английские защитники. Как-то неуклюже они пытались выйти из обороны в атаку, в результате вынос Уолкера пришелся в нападающего сборной Туниса. Мяч улетел за лицевую.

'14

Покидает капитан команды поле в слезах. Бен-Мустафа переодевается и выходит на газон.

'13

Похоже, все-таки не сможет Хассен продолжить игру. Только усугубил он свою травму плеча после прыжка в эпизоде с голом. Готовится замена.

Вратарь Муэ Хассен

'11

ГООООООООООООЛ! Отличная подача с угла поля от Янга, выше всех выпрыгнул Стоунз, но в блестящем прыжке отразил этот удар Хассен. Однако отбил он мяч перед собой, где уже дежурил Кейн, отправивший «круглого» в пустые ворота. 1:0 в пользу Англии!

'10

Кейн пробил из-за пределов штрафной. Мяч попал в ногу защитнику. Угловой.

Гарри Кейн

'9

Прессингуют англичане своего соперника на его половине поля, но удалось тунисцам через среднюю линию. Однако в позиционной атаке в результате неточной передачи Бадри мяч был потерян.

'8

Еще один футболист сборной Туниса получил повреждение. Это Бен Юссеф пострадал после удара локтем по лицу от Эшли Янга.

'7

И на всякий случай пошел разминаться Фарук Бен-Мустафа.

'6

Держится за плечо вратарь Туниса. Получил он Хассен повреждение в игровом моменте.

'4

КАК СЕЙЧАС НЕ ЗАБИЛ СТЕРЛИНГ?! Алли получил мяч в середине, пробежался с ним до штрафной Туниса, сделал идеальную скрытую передачу на Лингарда. Тот прострелил на Стерлинга, но не попал полузащитник «Манчестер Сити» уже в пустые ворота!

'3

Опасно! Алли ворвался в штрафную, прострелил на Стерлинга, но защитник сборной Туниса выбил мяч. Но недалеко: во вратарской один оказался Лингард, который, казалось бы, бил наверняка, но Хассен спас!

'2

Хассен в простейшей ситуации ошибся, сделав неточную передачу в сторону своего защитника. Мяч ушел в аут. Сборная Англии в атаке.

'1

Матч начался!

20:56

Звучат национальные гимны Туниса и Англии.

20:55

Выходят команды на поле!

20:47

Стоит отметить, что в заявку сборной Англии на сегодняшний матч попал форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, который перед началом турнира получил травму и достаточно продолжительный период тренировался по индивидуальной программе.

20:40

Главный арбитр встречи — колумбиец Вильмар Рольдан Перес.

20:35

И заявка англичан на сегодняшний матч:

Вратарь: Джордан Пикфорд Киран Триппьер, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Гарри Магир, Эшли Янг, Джесси Лингард, Джордан Хендерсон, Деле Алли, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн

20:32

Вашему вниманию стартовый состав Туниса:

Вратарь: Муе Хассен Дилан Бронн, Али Малул, Сиам Бен-Юссеф, Эйе Скири, Яссин Мерия, Фержани Сасси, Наим Слити, Фахреддин Бен Юссеф, Вахби Хазри, Анис Бадри

20:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодняшний игровой день мы завершаем матчем Тунис — Англия.

10:00

Добрый день, уважаемые читатели! Приветствуем вас на матче чемпионата мира по футболу Тунис — Англия.

10:05

Сама встреча начнется в 21:00 мск, а пока вы можете ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.