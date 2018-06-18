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Убежали футболисты Туниса в контратаку. Перевод мяча на правый фланг не закончился ничем удачным — Бадри очень не вовремя подскользнулся.
ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА СБОРНОЙ АНГЛИИ! Уолкер локтем ударил по лицу тунисскому футболисту.
Сыграл в стенку Алли со Стерлингом. Игрок «Тоттенхэма» выполнил прострел вдоль ворот, но выносит мяч Мерия.
Выполнил подачу Триппьер, которую замкнул Магир. Точно в руки вратарю.
Бронн сыграл рукой на своей половине поля. Штрафной.
Какую классную диагональ через все поле исполнил Хендерсон! Получил на правом фланге мяч Магир, который сделал пас на ход Лингарду. Тот к мячу не успел.
Справляются с подачей англичане.
Слити решился на дальний удар. Сильно выше ворот.
Отличный прорыв по правому флангу удался Дилану Бронну. Уже вошел он в штрафную и пытался прострелить вдоль ворот. Стоунз вынес мяч на угловой, который в итоге ни к чему не привел.
Стерлинг пошел в обыгрыш, но мяч потерял.
Опасная атака удалась английской сборной! Уолкер сделал разрезающую передачу из глубины на правый фланг, откуда Триппьер прострелил в район одиннадцатиметровой отметки. Но никто не смог замкнуть передачу. Мяч попал к Хендерсону, который сходу пробил по воротам. Бен-Мустафи размялся.
Попали под прессинг английские защитники. Как-то неуклюже они пытались выйти из обороны в атаку, в результате вынос Уолкера пришелся в нападающего сборной Туниса. Мяч улетел за лицевую.
Кейн пробил из-за пределов штрафной. Мяч попал в ногу защитнику. Угловой.
Прессингуют англичане своего соперника на его половине поля, но удалось тунисцам через среднюю линию. Однако в позиционной атаке в результате неточной передачи Бадри мяч был потерян.
Еще один футболист сборной Туниса получил повреждение. Это Бен Юссеф пострадал после удара локтем по лицу от Эшли Янга.
И на всякий случай пошел разминаться Фарук Бен-Мустафа.
Держится за плечо вратарь Туниса. Получил он Хассен повреждение в игровом моменте.
Хассен в простейшей ситуации ошибся, сделав неточную передачу в сторону своего защитника. Мяч ушел в аут. Сборная Англии в атаке.
Звучат национальные гимны Туниса и Англии.
Выходят команды на поле!
Стоит отметить, что в заявку сборной Англии на сегодняшний матч попал форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, который перед началом турнира получил травму и достаточно продолжительный период тренировался по индивидуальной программе.
Главный арбитр встречи — колумбиец Вильмар Рольдан Перес.
И заявка англичан на сегодняшний матч:
Вратарь: Джордан Пикфорд Киран Триппьер, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Гарри Магир, Эшли Янг, Джесси Лингард, Джордан Хендерсон, Деле Алли, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн
Вашему вниманию стартовый состав Туниса:
Вратарь: Муе Хассен Дилан Бронн, Али Малул, Сиам Бен-Юссеф, Эйе Скири, Яссин Мерия, Фержани Сасси, Наим Слити, Фахреддин Бен Юссеф, Вахби Хазри, Анис Бадри
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодняшний игровой день мы завершаем матчем Тунис — Англия.
Добрый день, уважаемые читатели! Приветствуем вас на матче чемпионата мира по футболу Тунис — Англия.
Сама встреча начнется в 21:00 мск, а пока вы можете ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.