ГООООООООООООЛ! Отличная подача с угла поля от Янга, выше всех выпрыгнул Стоунз, но в блестящем прыжке отразил этот удар Хассен. Однако отбил он мяч перед собой, где уже дежурил Кейн, отправивший «круглого» в пустые ворота. 1:0 в пользу Англии!