- 332008 просмотров Сбивший пешеходов в центре Москвы водитель не спал 20 часов
- 211799 просмотров Хет-трик Роналду спас Португалию от поражения в матче с Испанией
- 165807 просмотров Германия сенсационно проиграла Мексике на ЧМ-2018
- 157617 просмотров Сборная Франции обыграла команду Австралии в матче ЧМ-2018
- 154419 просмотров Аргентина не смогла обыграть Исландию на ЧМ-2018
- 141625 просмотров Почему британцы не верят, что принц Чарльз — настоящий отец принца Гарри
- 131358 просмотров Бразилия не смогла обыграть Швейцарию на ЧМ-2018
Эден Азар сделал неточную скидку на Ромелу Лукаку. А атака была перспективной.
Много атакует сборная Бельгии. Панама прижалась к своим воротам. Главное для номинальных гостей — переживать стартовый натиск соперника. Но сделать это будет непросто.
Менье, чтобы не допустить еще одной контратаки, сфолил на чужой половине поля на Родригесе.
Организовали панамские игроки контратаку через правый фланг. Барсенас заставил бельгийского защитника сфолить на себе. Подачу выполнил Эрик Дэвис, но бельгийцы выиграли верховую борьбу и вынесли мяч со своей половины поля.
Отыграли национальные гимны, прозвучал стартовый свисток! Начинаем встречу!
Встреча пройдет на сочинском стадионе «Фишт». Ранее здесь состоялся триллер, в главных ролях которого были Испания и Португалия. Встреча завершилась со счетом 3:3. Ждем продолжения банкета!
Десять минут до начала поединка. Время оставить прогноз. Кто сегодня победит?
Стартовые составы сборной Панамы: Хайме Пенедо, Мичаэль Мурильо, Эрик Дэвис, Роман Торрес, Фидель Эскобар, Габриэль Гомес, Эдгар Барсенас, Анибал Годой, Армандо Купер, Хосе Родригес, Блас Перес.
Стартовый состав сборной Бельгии: Тибо Куртуа, Томас Менье, Ян Вертонген, Анга Дедрик Боята, Тоби Алдервейрелд, Янник Карраско, Кевин Де Брейне, Аксель Витсель, Эден Азар, Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс.
Добрый день, уважаемые читатели! Приветствуем вас на матче чемпионата мира по футболу Бельгия — Панама.
Сама встреча начнется в 18:00 мск, а пока вы можете ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.