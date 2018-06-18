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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
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15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 0:0 1 тайм
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–8.6 X–4.35 П2–1.47
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.7 X–3.55 П2–5.5
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.3 X–3.1 П2–3.35
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.2 X–3.2 П2–3.9
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.65 X–3.7 П2–5.8
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.14 X–8 П2–19
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–23.5 X–7.8 П2–1.17
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.8 X–3.55 П2–4.5
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.5 X–4.3 П2–6.5
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.15 X–7.4 П2–21.5
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6.5 X–4.05 П2–1.52
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.37 X–4.75 П2–8.6
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–7.2 X–4 П2–1.5
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13.5 X–6.75 П2–1.2
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:–1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
ГерманияГермания
0:1–:–
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
0:0–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
0:0
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Артём Дзюба
1
1
5
Ирвин Лосано
1
1
6
Альфред Финнбогасон
1
1
7
Александар Коларов
1
1
8
Александр Головин
1
1
9
Серхио Агуэро
1
1
10
Стивен Цубер
1
1
11
Филиппе Коутиньо
1
1
12
Хосе Игнасио Начо
1
1
13
Хосе Мария Хименес
1
1
14
Юрий Газинский
1
1
15
Юссуф Поульсен
1
1
16
Антуан Гризманн
1
1
17
Андреас Гранквист
1
1
18
Лука Модрич
1
1
19
Майл Единак
1
1
Бельгия Панама

ЧМ-2018. Бельгия — Панама. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Бельгия — Панама

Сборные Бельгии и Панамы в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу встречаются в Сочи. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Группа G  |   18 июня 18:00   |  1 тайм
Бельгия
Сборная Бельгии
0:0
< Сборная Панамы
Панама
Стадион «Стадион Фишт», Сочи | Главный судья: Жанни Сиказве (Замбия)
Менье 14'
Подробная статистика матча
Сборная Бельгии
Основные составы
Сборная Панамы
1 (в)   Тибо Куртуа
15 (з)   Томас Менье 14'
5 (з)   Ян Вертонген
20 (з)   Анга Дедрик
2 (з)   Тоби Алдервейрелд
11 (п)   Янник Карраско
7 (п)   Кевин Де
6 (п)   Аксель Витсель
10 (п)   Эден Азар
9 (н)   Ромелу Лукаку
14 (н)   Дрис Мертенс
1 (в)   Хайме Пенедо
2 (з)   Мичаэль Мурильо
15 (з)   Эрик Дэвис
5 (з)   Роман Торрес
4 (з)   Фидель Эскобар
6 (п)   Габриэль Гомес
8 (п)   Эдгар Барсенас
20 (п)   Анибал Годой
11 (п)   Армандо Купер
21 (п)   Хосе Родригес
7 (н)   Блас Перес
Запасной состав
12 (в)   Симон Миньоле
13 (в)   Коэн Кастельс
4 (з)   Венсан Компани
8 (п)   Маруан Феллайни
16 (п)   Торган Азар
17 (п)   Юри Тилеманс
18 (п)   Аднан Янузай
19 (п)   Мусса Дембеле
22 (п)   Насер Шадли
23 (п)   Леандер Дендонкер
21 (н)   Миши Батшуайи
12 (в)   Жозе де
22 (в)   Алекс Родригес
3 (з)   Харольд Каммингс
13 (з)   Адольфо Мачадо
17 (з)   Луис Овалье
23 (з)   Фелипе Балой
19 (п)   Рикадо Авила
14 (п)   Валентин Пиментель
9 (н)   Габриэль Торрес
10 (н)   Исмаэль Диас
16 (н)   Абдьель Арройо
18 (н)   Луис Техада
Видео дня
«Березовский — это кто?»
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'14

Томас Менье получил желтую карточку за то, что ударил соперника в солнечное сплетение. Заслуженное наказание за грубость.

'12

Вот это обрез! Роман Торрес отдал очень слабый пас вратарю и перехвативший мяч Эден Азар чудом не забил с острого угла.

'10

Эден Азар сделал неточную скидку на Ромелу Лукаку. А атака была перспективной.

'8

Много атакует сборная Бельгии. Панама прижалась к своим воротам. Главное для номинальных гостей — переживать стартовый натиск соперника. Но сделать это будет непросто.

'6

Опасно! Пошла передача в штрафную с правого фланга, Азар технично мяч пропустил, там оказался Караско, который пробил низом по центру ворот. Спас Пенедо свою команду.

'5

Менье, чтобы не допустить еще одной контратаки, сфолил на чужой половине поля на Родригесе.

'3

Организовали панамские игроки контратаку через правый фланг. Барсенас заставил бельгийского защитника сфолить на себе. Подачу выполнил Эрик Дэвис, но бельгийцы выиграли верховую борьбу и вынесли мяч со своей половины поля.

Болельщик сборной Бельгии

'2

Сразу же опасную атаку организовывает сборная Бельгии! Лукаку получил мяч в штрафной, однако нанести акцентированный удар ему помешал защитник.

'1

Отыграли национальные гимны, прозвучал стартовый свисток! Начинаем встречу!

17:55

Встреча пройдет на сочинском стадионе «Фишт». Ранее здесь состоялся триллер, в главных ролях которого были Испания и Португалия. Встреча завершилась со счетом 3:3. Ждем продолжения банкета!

Поехали ⚽️

Публикация от Наталья (@shkarbanenkon)

17:50

Десять минут до начала поединка. Время оставить прогноз. Кто сегодня победит?

17:45

Стартовые составы сборной Панамы: Хайме Пенедо, Мичаэль Мурильо, Эрик Дэвис, Роман Торрес, Фидель Эскобар, Габриэль Гомес, Эдгар Барсенас, Анибал Годой, Армандо Купер, Хосе Родригес, Блас Перес.

17:40

Стартовый состав сборной Бельгии: Тибо Куртуа, Томас Менье, Ян Вертонген, Анга Дедрик Боята, Тоби Алдервейрелд, Янник Карраско, Кевин Де Брейне, Аксель Витсель, Эден Азар, Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс.

17:30

Добрый день, уважаемые читатели! Приветствуем вас на матче чемпионата мира по футболу Бельгия — Панама.

17:35

Сама встреча начнется в 18:00 мск, а пока вы можете ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.