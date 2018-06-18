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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
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14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 2 тайм
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.2 X–6.2 П2–16.5
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–9.3 X–4.35 П2–1.45
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.7 X–3.55 П2–5.5
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.3 X–3.1 П2–3.35
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.2 X–3.2 П2–3.9
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.65 X–3.7 П2–5.8
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.14 X–8 П2–19
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–23.5 X–7.8 П2–1.17
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.8 X–3.55 П2–4.5
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.5 X–4.3 П2–6.5
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.15 X–7.4 П2–21.5
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6.5 X–4.05 П2–1.52
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.37 X–4.75 П2–8.6
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–7.2 X–4 П2–1.5
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13 X–6.15 П2–1.22
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.5
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.75 X–3.4 П2–5.3
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
1:0–:–
0
0
0
0
0-0
0
3
Южная КореяЮ. Корея
–:–0:1
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ГерманияГермания
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Артём Дзюба
1
1
5
Ирвин Лосано
1
1
6
Альфред Финнбогасон
1
1
7
Александар Коларов
1
1
8
Александр Головин
1
1
9
Серхио Агуэро
1
1
10
Стивен Цубер
1
1
11
Филиппе Коутиньо
1
1
12
Хосе Игнасио Начо
1
1
13
Хосе Мария Хименес
1
1
14
Юрий Газинский
1
1
15
Юссуф Поульсен
1
1
16
Антуан Гризманн
1
1
17
Лука Модрич
1
1
18
Майл Единак
1
1
Швеция Южная Корея

ЧМ-2018. Гранквист вывел Швецию вперед в матче с Кореей. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Швеция — Южная Корея

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Сборные Швеции и Южной Кореи встречаются в Нижнем Новгороде в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Группа F  |   18 июня 15:00   |  2 тайм
Швеция
Сборная Швеции
1:0
< Сборная Южной Кореи
Ю. Корея
Стадион «Стадион Нижний Новгород», Нижний Новгород | Главный судья: Хоэль Агилар Чикас (Сан-Сальвадор, Сальвадор)
Классон 61'
Гранквист 65' (пен)
Вук 12'
Чан 55'
Подробная статистика матча
Сборная Швеции
Основные составы
Сборная Южной Кореи
1 (в)   Робин Ольсен
2 (з)   Микаэль Лустиг
6 (з)   Людвиг Аугустинсон
18 (з)   Понтус Янссон
4 (з)   Андреас Гранквист 65'
8 (п)   Олбин Экдаль 71'
17 (п)   Виктор Классон 61'
7 (п)   Себастьян Ларссон
10 (п)   Эмиль Форсберг
20 (н)   Ола Тойвонен
9 (н)   Маркус Берг
23 (в)   Хьюн-Ву Чо
2 (з)   Ли Ён
6 (з)   Пак Чжу 28'
19 (з)   Ким Юнь
20 (з)   Чан Хюн
13 (п)   Ку Чжа 72'
16 (п)   Ки Сун
17 (п)   Ли Чжэ
9 (н)   Ким Син 66' 12'
7 (н)   Сон Хын
11 (н)   Хван Хи 55'
Запасной состав
12 (в)   Карл-Юхан Юнссон
23 (в)   Кристоффер Нордфельдт
5 (з)   Мартин Ольссон
14 (з)   Филип Хеландер
16 (з)   Эмиль Крафт
15 (п)   Оскар Хильемарк 71'
13 (п)   Густав Свенссон
19 (п)   Маркус Рохден
21 (п)   Джимми Дурмаз
11 (н)   Йон Гвидетти
22 (н)   Исаак Телин
1 (в)   Ким Сон
21 (в)   Ким Чжин
3 (з)   Чжун Сын
4 (з)   Бань Сук
5 (з)   Юн Юнь
14 (з)   Хон Чхоль
12 (п)   Ким Мин 28'
15 (п)   Чон У 66'
10 (п)   Ли Сын 72'
8 (п)   Чу Се
18 (п)   Сун-Мин Мун
22 (п)   Ко Йо
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'74

Оказали шведскому форварду медицинскую помощь. Продолжит он игру.

'73

Берг в верховой борьбе столкнулся головой с Хюн Су. Лежит на газоне швед, пытается прийти в себя.

'72

Третья замена у Южной Кореи. Ку Чжа Чоля меняет Ли Сын Ву.

'71

Замена. Вместо Экдаля на поле появился Хильемарк.

'70

Теряют мяч корейцы у своей штрафной площади в простейшей ситуации. Тойвонен попытался пробраться к вратарской, но вовремя успевает корейский защитник вынести мяч на угловой, который в итоге ни к чему не привел.

'69

Серия неточных передач и рикошетов, но в итоге Форсберг сумел нанести удар в сторону ворот. Защитники блокируют его.

'67

Замена у Южной Кореи. Ким Син Вук покидает поле, вместо него вышел Чон У Ён.

'65

ГОООООЛ! Подошел к мячу Гранквист и уверенно развел его и вратаря по разным углам! 1:0!

'64

И ПЕНАЛЬТИ НАЗНАЧАЕТ!

'62

Очень странное решение арбитра: получилась опасная атака у шведов. Мин У срубил Классона в штрафной, но судья не свистнул фол. Пошли корейцы в контратаку, но арбитр взял и резко остановил игру, чтобы посмотреть видеоповтор.

'60

Классон грубо сыграл на Хи Чане, чуть не вырвав корейцу ногу в подкате. Получил заслуженную желтую карточку.

'59

Поживее стала игра во втором тайме. Момент за моментом.

'58

Хи Чан обыграл Гранквиста на правом фланге, оставив шведа в дураках, прострелил во вратарскую, но вовремя выставил свою ногу Янссон и перевел мяч на угловой!

'56

Опасно! Получилась у Ларссона классная подача со штрафного, выиграл верховую борьбу Тойвонен и пробил головой в ближний угол, но Хьюн-Ву Чо сыграл надежно!

'56

А вот теперь с желтой! Хван Хи Чан сфолил на Аугустинсоне и был награжден «горчичником».

'55

Убегали в контратаку шведы, Ларссон получил мяч в центре поля и уже готовился сделать разрезающую передачу вперед, однако сфолили на нападающем «Краснодара». Срыв атаки, но без желтой.

'54

Заброс на Сон Хын Мина, но грамотно сыграл Янссон на перехвате.

'52

А вот сейчас опасно! Ку Чжа Чол покорчился от боли, встал на ноги, а затем оказался в чужой штрафной и «нашел» подачу с фланга. Никто не прикрыл корейца, тот пробил головой. Мяч попал в сетку с внешней стороны ворот.

'52

Ку Чжа Чол получил сзади по ногам от Ларссона. Швед еще и наступил на корейца. Фол, но без желтой карточки.

'51

Обмениваются команды дальними передачами со своей половины поля в чужую штрафную.

'49

Опасная контратака шведов! Классон вошел в штрафную, остановился и откатил назад на Форсберга. Тот обработал мяч и мощно пробил в дальний верхний угол. Получилось сильно выше.

Болельщики сборной Швеции

'47

Диагональ на Ли Ёна, тот получил мяч на правом фланге, прошел вперед и попытался прострелить вдоль ворот. Получилось слабо и неточно.

'46

Начался второй тайм! Сразу же мяч под свой контроль взяли шведы.

'45+4

А вот и статистика первого тайма.

'45+4

На этом все со стартовой половиной — по ее итогам счет в матче между Швецией и Южной Кореей не открыт. Перерыв!

'45+3

Момент под конец тайма у шведов! Классон после отличной подачи с фланга классно выиграл «воздух» и нацеленно пробил головой! Повезло корейцам, что чуть выше полетел мяч!

'45+1

Две минуты еще играть командам в первом тайме.

'44

Гранквист после подачи с углового качественно сыграл на подборе, после чего пробил низом в угол — голкипер в целом легко отразил не самый сильный удар.

'42

Сон падает в чужой штрафной, выпрашивая пенальти, но судья не ставить 11-метровый — и делает все абсолютно правильно тем самым.

'41

Европейцы в свою очередь позволяют себе чересчур много потерь в центре поля, из-за чего у их визави частенько возникают возможности для контрвыпадов — а это не есть хорошо.

'39

Совсем уж нервно стали действовать команды, заметно устав под конец тайма — при этом видно, что куда лучше с физикой у шведов, тогда как корейцы в тайне, кажется, уже мечтают о перерыве.

'37

И вновь опасно было у ворот Ольсена, причем опять же угрожал одному из нулей на табло Сон — на сей раз решил сам он пробить в концовке контратаки, однако попал под мощнейший блок.

'35

Шанс был у Южной Кореи!!! Сон метеором промчался по правому флангу, показав рывок, достойный даже Усэйна Болта, после чего отдал передачу под гол. Ко всей радости фанатов сборной Швеции задумка эта была легко прочитана оборонцами, и мяч был выбит куда подальше.

'33

Впервые за сегодня более-менее равная игра воцарилась на поле — нет прямо сейчас явного преимущества ни у одних, ни у других.

'31

Судейский корпус, у нас проблемы. В очередной раз на этом ЧМ рефери не показывает карточку, когда сделать был это обязан. Сложно сказать, чем здесь руководствовался судья, однако факт остается фактом — Гранквист, откровенно сорвавший контрвыпад Южной Кореи, заслуженного предупреждения избежал.

'29

Очередной момент был у Берга — бил форвард с близкой дистанции вновь, однако и на сей раз не смог отличиться. Ныне, правда, спас уже не вратарь, а защитник, бросившийся под мяч.

'28

Сменил партнера Ким Мин У.

'27

Ой. Защитник Пак Чжу Ху травмировал себе заднюю поверхность бедра — и не может продолжить матч... Замена ему нужна...

'25

Очередной «горчичник»-фантом только что случился — очень грубо сыграл кореец против визави, однако почему-то избежал предупреждения. Для этого чемпионата мира это уже тенденция, впрочем.

'23

Настоящие качели в игре происходят — если на старте шведы были вынуждены играть на отбой, опасаясь назревавшего гола, то уже сейчас именно они вдавливают визави в их штрафную, резонно надеясь забить первыми!

'21

А вот и момент!!! Что сейчас сделал голкипер сборной Южной Кореи Хьюн-Ву Чо!!! После классной комбинации (и при плохой оборонительной игре номинальных гостей, справедливости ради) Берг бил в упор с метров трех, но вратарь на реакции каким-то чудом потащил!!! Браво!!!

'20

Нельзя не отметить, что уже явно за шведами инициатива — достаточно быстро они собрались с силами после провального старта. Правда, опасных моментов в матче пока что катастрофически мало.

'18

Ого! Гранквист! Пошел бывший лидер «Краснодара» в слаломный проход, разбавленный классной передачей пяткой от партнера — и едва не вышел на рандеву с голкипером Южной Кореи! Повезло азиатам, что последний защитник спас в подкате!

'16

Звездный Сон Хын Мин из «Тоттенхэма» убегал в контратаку — оставалось ему обыграть последнего защитника, однако подвела корейца техника.

'14

Что-то похожее на опасность наконец-то создали у чужих ворот шведы — до удара здесь дело, конечно, не дошло, но уже хоть что-то.

Болельщики сборной Швеции

'12

Тем временем первая желтая карточка в матче — Ким Син Вук за грубую игру «горчичник» получил.

'12

Откровенно грустно сейчас смотрится игра сборной Швеции — будто не равные по уровню команды сражаются сейчас, а явный фаворит с записным аутсайдером.

'10

Находят европейцы пока что спасение в постоянных нарушениях — таким образом у них выходит чуть ломать ударный темп визави.

'8

Вынуждены сейчас банально отбиваться шведы — совсем уж сильно они прижались в своим воротам почему-то.

Болельщик сборной Республики Корея

'7

Напряженно было сейчас в штрафной шведов после подачи с углового — мяч едва не попал в самый угол ворот Ольсена!

'5

Хван Хи Чан только что показал всему миру, что у него все отлично и с техникой, и со скоростью — достаточно опасную атаку он самостоятельно организовал, продравшись по правому флангу. Впрочем, когда на пути корейца встал опытный Гранквист, выпад номинальных гостей тут же и завершился.

'3

Пока что не могут завладеть мячом команды, пытаясь обострить сугубо дальними передачами — словно теннисный матч в Нижнем Новгороде стартовал.

'1

Стартовал матч!!!

14:55

Напоследок добавим, что наш матч пройдет в Нижнем Новгороде и станет для города первой встречей ЧМ-2018 — полноценно добрался футбольный праздник и сюда наконец-то!

14:50

Накануне в рамках группы F (именно этот квартет представляют шведы и корейцы) в Москве сыграли Мексика и Германия — и завершился матч сенсационной победой «ацтеков» со счетом 1:0!

14:45

Сборная Южной Кореи. Стартовый состав: Хьюн-Ву Чо, Ли Ен, Пак Чжу Ху, Сон Хын Мин, Ким Син Вук, Хван Хи Чан, Ку Чжа Чол, Ки Сун Юн, Ли Чжэ Сон, Ким Юнь Квон, Чан Хюн Су.

14:42

Сборная Швеции. Стартовый состав: Ольсен, Янссон, Аугустинсон, Лустиг, Гранквист, Классон, Экдаль, Ларссон, Форсберг, Берг, Тойвонен.

14:40

Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на поединок.

14:30

Добрый день, уважаемые читатели! Приветствуем вас на матче чемпионата мира по футболу Швеция — Южная Корея!

14:35

Сама встреча начнется в 15:00 мск, а пока вы можете ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.