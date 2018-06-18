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Оказали шведскому форварду медицинскую помощь. Продолжит он игру.
Берг в верховой борьбе столкнулся головой с Хюн Су. Лежит на газоне швед, пытается прийти в себя.
Теряют мяч корейцы у своей штрафной площади в простейшей ситуации. Тойвонен попытался пробраться к вратарской, но вовремя успевает корейский защитник вынести мяч на угловой, который в итоге ни к чему не привел.
Серия неточных передач и рикошетов, но в итоге Форсберг сумел нанести удар в сторону ворот. Защитники блокируют его.
И ПЕНАЛЬТИ НАЗНАЧАЕТ!
Очень странное решение арбитра: получилась опасная атака у шведов. Мин У срубил Классона в штрафной, но судья не свистнул фол. Пошли корейцы в контратаку, но арбитр взял и резко остановил игру, чтобы посмотреть видеоповтор.
Поживее стала игра во втором тайме. Момент за моментом.
Убегали в контратаку шведы, Ларссон получил мяч в центре поля и уже готовился сделать разрезающую передачу вперед, однако сфолили на нападающем «Краснодара». Срыв атаки, но без желтой.
Заброс на Сон Хын Мина, но грамотно сыграл Янссон на перехвате.
Ку Чжа Чол получил сзади по ногам от Ларссона. Швед еще и наступил на корейца. Фол, но без желтой карточки.
Обмениваются команды дальними передачами со своей половины поля в чужую штрафную.
Диагональ на Ли Ёна, тот получил мяч на правом фланге, прошел вперед и попытался прострелить вдоль ворот. Получилось слабо и неточно.
А вот и статистика первого тайма.
Гранквист после подачи с углового качественно сыграл на подборе, после чего пробил низом в угол — голкипер в целом легко отразил не самый сильный удар.
Сон падает в чужой штрафной, выпрашивая пенальти, но судья не ставить 11-метровый — и делает все абсолютно правильно тем самым.
Европейцы в свою очередь позволяют себе чересчур много потерь в центре поля, из-за чего у их визави частенько возникают возможности для контрвыпадов — а это не есть хорошо.
Совсем уж нервно стали действовать команды, заметно устав под конец тайма — при этом видно, что куда лучше с физикой у шведов, тогда как корейцы в тайне, кажется, уже мечтают о перерыве.
Впервые за сегодня более-менее равная игра воцарилась на поле — нет прямо сейчас явного преимущества ни у одних, ни у других.
Судейский корпус, у нас проблемы. В очередной раз на этом ЧМ рефери не показывает карточку, когда сделать был это обязан. Сложно сказать, чем здесь руководствовался судья, однако факт остается фактом — Гранквист, откровенно сорвавший контрвыпад Южной Кореи, заслуженного предупреждения избежал.
Очередной момент был у Берга — бил форвард с близкой дистанции вновь, однако и на сей раз не смог отличиться. Ныне, правда, спас уже не вратарь, а защитник, бросившийся под мяч.
Очередной «горчичник»-фантом только что случился — очень грубо сыграл кореец против визави, однако почему-то избежал предупреждения. Для этого чемпионата мира это уже тенденция, впрочем.
Настоящие качели в игре происходят — если на старте шведы были вынуждены играть на отбой, опасаясь назревавшего гола, то уже сейчас именно они вдавливают визави в их штрафную, резонно надеясь забить первыми!
Нельзя не отметить, что уже явно за шведами инициатива — достаточно быстро они собрались с силами после провального старта. Правда, опасных моментов в матче пока что катастрофически мало.
Звездный Сон Хын Мин из «Тоттенхэма» убегал в контратаку — оставалось ему обыграть последнего защитника, однако подвела корейца техника.
Что-то похожее на опасность наконец-то создали у чужих ворот шведы — до удара здесь дело, конечно, не дошло, но уже хоть что-то.
Откровенно грустно сейчас смотрится игра сборной Швеции — будто не равные по уровню команды сражаются сейчас, а явный фаворит с записным аутсайдером.
Находят европейцы пока что спасение в постоянных нарушениях — таким образом у них выходит чуть ломать ударный темп визави.
Вынуждены сейчас банально отбиваться шведы — совсем уж сильно они прижались в своим воротам почему-то.
Хван Хи Чан только что показал всему миру, что у него все отлично и с техникой, и со скоростью — достаточно опасную атаку он самостоятельно организовал, продравшись по правому флангу. Впрочем, когда на пути корейца встал опытный Гранквист, выпад номинальных гостей тут же и завершился.
Пока что не могут завладеть мячом команды, пытаясь обострить сугубо дальними передачами — словно теннисный матч в Нижнем Новгороде стартовал.
Напоследок добавим, что наш матч пройдет в Нижнем Новгороде и станет для города первой встречей ЧМ-2018 — полноценно добрался футбольный праздник и сюда наконец-то!
Накануне в рамках группы F (именно этот квартет представляют шведы и корейцы) в Москве сыграли Мексика и Германия — и завершился матч сенсационной победой «ацтеков» со счетом 1:0!
Сборная Южной Кореи. Стартовый состав: Хьюн-Ву Чо, Ли Ен, Пак Чжу Ху, Сон Хын Мин, Ким Син Вук, Хван Хи Чан, Ку Чжа Чол, Ки Сун Юн, Ли Чжэ Сон, Ким Юнь Квон, Чан Хюн Су.
Сборная Швеции. Стартовый состав: Ольсен, Янссон, Аугустинсон, Лустиг, Гранквист, Классон, Экдаль, Ларссон, Форсберг, Берг, Тойвонен.
Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на поединок.
Добрый день, уважаемые читатели! Приветствуем вас на матче чемпионата мира по футболу Швеция — Южная Корея!
Сама встреча начнется в 15:00 мск, а пока вы можете ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.