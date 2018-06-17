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Откровенно уже доигрывают команды первый тайм — одни не хотят, другие не могут (и, возможно, тоже не особо хотят).
Красивая атака сборной Бразилии — в три паса все поле мгновенно преодолели они, выведя Жузеса на рандеву с Соммером и его защитником. На этом, впрочем, все и завершилось — нападающий «Манчестер Сити», несмотря на все старания, раскачать оборонца не сумел.
Неплохо убежали в контрвыпад номинальные гости — было тут все отлично ровно до того момента, как мяч дошел до Сеферовича и отлетел от того на метра два в сторону.
В основном пытаются забросами атаковать европейцы, однако эта идея на данный момент выглядит сомнительной — Бразилия очень легко справляется с подобным.
Кажется, немного стали приходить в себя швейцарцы — потихоньку начали они ходить в атаку, пусть и ничего интересного у чужих ворот пока что придумать не могут.
При этом сам стандарт бразильцы использовали слабо.
Болельщики от скуки (в матче сейчас почему-то воцарился полный штиль) завели — «Россия, Россия». И под эти возгласы Бразилия внезапно ринулась в атаку.
Очень красиво сейчас Лихтштайнер обыграл соперника на подходе к штрафной Алисона и с помощью преследователя упал на газон - но судья почему-то этот момент проигнорировал.
Как-то даже слишком буднично встретили гол и одни, и другие — будто так и должно было быть, будто Швейцария и не думает сегодня об очках.
Оставили хавбека «Барсы» в одиночестве на подходе к штрафной швейцарцы и тут же за это поплатились — такой удар в самую «девять» не взял бы ни Буффон, ни Кан, ни (и это уже не предположение) Соммер.
Впервые за последние минут десять выбрались в какое-то подобие атаки номинальные гости, но получилось очень плохо — пас Бехрами на партнера получился настолько неточным, что даже бразильцам, возможно, стало грустно.
Соммер классно действует на выходе, прерывая очень опасный прострел Жезуса вдоль ворот.
Неймар долго и даже отчасти пафосно готовился к исполнению штрафного удара — а в итоге все это завершилось попаданием в «стенку».
Осадили бразильцы штрафную соперников — нет здесь какого-то сумасшедшего навала, куда сильнее это походит на действия питона, крайне спокойно удушающего свою жертву.
Достаточно осторожная пока что идет игра: с одной стороны, команды более-менее активно идут в атаку, с другой — все это выглядит как-то боязливо.
Теперь уже Паулиньо, ворвавшийся на скорости в штрафную, угрожал нулям на табло, однако благодаря грамотной игре защитников мяч ушел за пределы поля от самого бразильца.
Ух! Виллиан красиво на фланге обыграл визави, после чего сильно прострелил вдоль ворот — ко всей радости швейцарцев никто этот пас не замкнул.
Провели осторожную атаку швейцарцы — в целом неплохо комбинировали на левом фланге европейцы, однако в итоге все-таки упустили мяч за боковую. Причем бразильцы особо им не мешали.
Напоследок отметим, что в последний раз сегодняшние соперники встречались между собой еще пять лет назад — и тогда минимально победили швейцарцы.
В группе E также выступают национальные команды Сербии и Коста-Рики — эти коллективы ранее сегодня уже провели очный матч, и завершился он минимальной победой европейцев.
Сборная Швейцарии. Стартовый состав: Соммер, Родригес, Аканджи, Шер, Лихтштайнер, Джака, Бехрами, Джемаили, Цубер, Шакири, Сеферович.
Сборная Бразилии. Стартовый состав: Алисон, Данило, Т. Силва, Миранда, Марсело, Паулиньо, Каземиро, Коутиньо, Виллиан, Г. Жезус, Неймар.
Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на матч.
Сама встреча начнется в 21:00 мск, а пока вы можете ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018 в России между сборными Бразилии и Швейцарии.