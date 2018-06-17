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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
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18
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14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:0 1 тайм
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2.1 X–3.15 П2–3.9
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–21
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–9 X–4.65 П2–1.43
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.3 X–3.1 П2–3.35
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.2 X–3.2 П2–3.9
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.55 X–3.85 П2–6.55
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.12 X–9 П2–20
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–19.5 X–7.5 П2–1.15
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.8 X–3.55 П2–4.5
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.45 X–4.4 П2–7.2
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–8.4 X–4 П2–1.45
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.35 X–4.7 П2–9.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–7.2 X–4 П2–1.5
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12 X–5.5 П2–1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:0–:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ШвейцарияШвейцария
–:–0:1
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
Южная КореяЮ. Корея
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ГерманияГермания
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Артём Дзюба
1
1
5
Ирвин Лосано
1
1
6
Альфред Финнбогасон
1
1
7
Александар Коларов
1
1
8
Александр Головин
1
1
9
Серхио Агуэро
1
1
10
Хосе Игнасио Начо
1
1
11
Хосе Мария Хименес
1
1
12
Юрий Газинский
1
1
13
Юссуф Поульсен
1
1
14
Антуан Гризманн
1
1
15
Лука Модрич
1
1
16
Майл Единак
1
1
Бразилия Швейцария

ЧМ-2018. Бразилия забила Швейцарии. LIVE

Онлайн-трансляция матча первого тура ЧМ-2018 Бразилия — Швейцария

В матче первого тура группы Е на чемпионате мира по футболу встречаются сборные Бразилии и Швейцарии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа E  |   17 июня 21:00   |  1 тайм
Бразилия
Сборная Бразилии
1:0
< Сборная Швейцарии
Швейцария
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Сесар Рамос Паласуэлос (Мексика)
Коутиньо 20'
Лихтштайнер 31'
Подробная статистика матча
Сборная Бразилии
Основные составы
Сборная Швейцарии
1 (в)   Алисон Бекер
14 (з)    Данило
12 (з)    Марсело
2 (з)   Тьяго Силва
3 (з)   Жоао Миранда
5 (п)    Каземиро
15 (п)    Паулиньо
11 (п)   Филиппе Коутиньо 20'
19 (п)    Виллиан
9 (н)   Габриэл Жезус
10 (н)    Неймар
1 (в)   Ян Зоммер
2 (з)   Штефан Лихтштайнер 31'
13 (з)   Рикардо Родригес
22 (з)   Фабиан Шёр
5 (з)   Мануэль Аканджи
10 (п)   Гранит Джака
23 (п)   Шердан Шакири
11 (п)   Валон Бехрами
15 (п)   Блерим Джемаили
14 (п)   Стивен Цубер
9 (н)   Харис Сеферович
Запасной состав
16 (в)   Рамос Кассио
23 (в)    Эдерсон
4 (з)   Педро Жеромел
6 (з)   Филипе Луис
13 (з)    Маркиньос
22 (з)   Лемос Консерва
7 (п)   Дуглас Коста
8 (п)   Ренато Аугусто
17 (п)    Фернандиньо
21 (н)    Тайсон
20 (н)   Роберто Фирмино
12 (в)   Ивон-Ландри Мвого
21 (в)   Роман Бюрки
3 (з)   Жак Франсуа
4 (з)   Нико Эльведи
6 (з)   Михаэль Ланг
20 (з)   Йохан Джуру
8 (п)   Ремо Фройлер
16 (п)   Желсон Фернандеш
17 (п)   Денис Закария
7 (н)   Брил Эмболо
18 (н)   Марио Гавранович
19 (н)   Йосип Дрмич
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'44

Откровенно уже доигрывают команды первый тайм — одни не хотят, другие не могут (и, возможно, тоже не особо хотят).

'42

Красивая атака сборной Бразилии — в три паса все поле мгновенно преодолели они, выведя Жузеса на рандеву с Соммером и его защитником. На этом, впрочем, все и завершилось — нападающий «Манчестер Сити», несмотря на все старания, раскачать оборонца не сумел.

'40

В сильнейшем нокауте побывал Тиаго Силва — со всей силы ему прямиком в голову зарядил мячом Цубер. К счастью, в игру бывший футболист московского «Динамо» в итоге вернулся.

'38

Неплохо убежали в контрвыпад номинальные гости — было тут все отлично ровно до того момента, как мяч дошел до Сеферовича и отлетел от того на метра два в сторону.

'36

В основном пытаются забросами атаковать европейцы, однако эта идея на данный момент выглядит сомнительной — Бразилия очень легко справляется с подобным.

'34

Кажется, немного стали приходить в себя швейцарцы — потихоньку начали они ходить в атаку, пусть и ничего интересного у чужих ворот пока что придумать не могут.

'32

При этом сам стандарт бразильцы использовали слабо.

'31

И в результате Неймар заработал опасный штрафной, а также желтую для Лихтштайнера.

'30

Болельщики от скуки (в матче сейчас почему-то воцарился полный штиль) завели — «Россия, Россия». И под эти возгласы Бразилия внезапно ринулась в атаку.

'28

Очень красиво сейчас Лихтштайнер обыграл соперника на подходе к штрафной Алисона и с помощью преследователя упал на газон - но судья почему-то этот момент проигнорировал.

'26

Ой. Еще и Шер очень болезненно получил по голове в верховой борьбе — к счастью, уже пришел в себя швейцарец и сейчас продолжит игру.

'24

Тем временем Неймар немного хромать начал — и это очень страшная новость для всех фанатов сборной Бразилии.

'22

Как-то даже слишком буднично встретили гол и одни, и другие — будто так и должно было быть, будто Швейцария и не думает сегодня об очках.

'20

Оставили хавбека «Барсы» в одиночестве на подходе к штрафной швейцарцы и тут же за это поплатились — такой удар в самую «девять» не взял бы ни Буффон, ни Кан, ни (и это уже не предположение) Соммер.

'20

ГООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!!! Бразилия открыла счет!!! Сумасшедший мяч забил Коутиньо!!!

'19

Впервые за последние минут десять выбрались в какое-то подобие атаки номинальные гости, но получилось очень плохо — пас Бехрами на партнера получился настолько неточным, что даже бразильцам, возможно, стало грустно.

'17

Соммер классно действует на выходе, прерывая очень опасный прострел Жезуса вдоль ворот.

'16

Неймар долго и даже отчасти пафосно готовился к исполнению штрафного удара — а в итоге все это завершилось попаданием в «стенку».

'14

Осадили бразильцы штрафную соперников — нет здесь какого-то сумасшедшего навала, куда сильнее это походит на действия питона, крайне спокойно удушающего свою жертву.

'12

Какой момент у Бразилии!!! Буквально разорвали пентакампеоны визави в их же штрафной — Неймар отлично отдал на полузащитника «Барсы», и тому оставалось лишь попасть с двух метров!!! Но каким-то чудом (чуть-чуть помог вратарь, справедливости ради) он промазал!

'10

Достаточно осторожная пока что идет игра: с одной стороны, команды более-менее активно идут в атаку, с другой — все это выглядит как-то боязливо.

'8

Теперь уже Паулиньо, ворвавшийся на скорости в штрафную, угрожал нулям на табло, однако благодаря грамотной игре защитников мяч ушел за пределы поля от самого бразильца.

'6

Ух! Виллиан красиво на фланге обыграл визави, после чего сильно прострелил вдоль ворот — ко всей радости швейцарцев никто этот пас не замкнул.

'4

Ого! Момент у Швейцарии! Шакири как-то слишком легко продрался сквозь группу защитников Бразилии и отдал на Джемаили — тот бил из очень выгодной позиции, но чуть выше ворот снаряд послал!

'2

Провели осторожную атаку швейцарцы — в целом неплохо комбинировали на левом фланге европейцы, однако в итоге все-таки упустили мяч за боковую. Причем бразильцы особо им не мешали.

'1

Стартовал матч!

20:55

Напоследок отметим, что в последний раз сегодняшние соперники встречались между собой еще пять лет назад — и тогда минимально победили швейцарцы.

20:50

В группе E также выступают национальные команды Сербии и Коста-Рики — эти коллективы ранее сегодня уже провели очный матч, и завершился он минимальной победой европейцев.

20:45

Сборная Швейцарии. Стартовый состав: Соммер, Родригес, Аканджи, Шер, Лихтштайнер, Джака, Бехрами, Джемаили, Цубер, Шакири, Сеферович.

20:42

Сборная Бразилии. Стартовый состав: Алисон, Данило, Т. Силва, Миранда, Марсело, Паулиньо, Каземиро, Коутиньо, Виллиан, Г. Жезус, Неймар.

20:40

Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на матч.

20:35

Сама встреча начнется в 21:00 мск, а пока вы можете ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.

20:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018 в России между сборными Бразилии и Швейцарии.