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Дракслер хлестко бьет из-за пределов штрафной — Очоа на месте.
Не очень убедительно пока что играет Германия, справедливости ради — и во многом это заслуга отличных действий сборной Мексики, блестяще (и крайне смело, что важно) стартовавшей в матче.
Нет, так дело не пойдет — ужасный удар со штрафного в исполнении Мексики заставила Нойера разве что улыбнуться.
Опасная контратака могла бы принести Мексике чуть большее, чем просто перспективный штрафной, будь Вела чуть менее жадным — впрочем, и так неплохо.
После розыгрыша углового и неудавшейся атаки через мелкий пас Хуммельс решил пробить низом из-за пределов штрафой — Очоа легко с этим справился.
Решили чуть подержать у себя мяч европейцы — пусть и без особого продвижения. Явно не понравился им сверхагрессивный старт в исполнении мексиканцев.
Напоследок добавим, что в последний раз немцы и мексиканцы встречались между собой в минувшем году — в полуфинале Кубка Конфедераций в Сочи бундестим уничтожила визави со счетом 4:1.
Участниками группы F также являются сборные Южной Кореи и Швеции — очный матч этих команд состоится завтра в Нижнем Новгороде и начнется в 15:00 по московскому времени.
Сборная Мексики. Стартовый состав: Очоа, Айяла, Сальседо, Лаюн, Морено, Гальярдо, Лосано, Гуардадо, Эррера, Х. Эрнандес, Вела.
Сборная Германии. Стартовый состав: Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт, Хедира, Кроос, Дракслер, Озил, Мюллер, Вернер.
Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на матч.
Сама встреча начнется в 18:00 мск, а пока вы можете ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча первого тура группы F чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными Германии и Мексики.