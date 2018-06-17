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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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26
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30
01
02
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11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:0 1 тайм
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.75 П2–9.9
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2 X–3.2 П2–4.1
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–21
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–9 X–4.65 П2–1.43
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.35 X–3.15 П2–3.2
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.25 X–3.2 П2–3.7
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.55 X–3.85 П2–6.55
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.12 X–9 П2–20
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–19.5 X–7.5 П2–1.15
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.8 X–3.55 П2–4.5
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.45 X–4.4 П2–7.2
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5 X–3.45 П2–1.77
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.35 X–4.7 П2–9.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–7.2 X–4 П2–1.5
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12 X–5.5 П2–1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ШвейцарияШвейцария
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
0:0–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
МексикаМексика
0:0
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Артём Дзюба
1
1
5
Альфред Финнбогасон
1
1
6
Александар Коларов
1
1
7
Александр Головин
1
1
8
Серхио Агуэро
1
1
9
Хосе Игнасио Начо
1
1
10
Хосе Мария Хименес
1
1
11
Юрий Газинский
1
1
12
Юссуф Поульсен
1
1
13
Антуан Гризманн
1
1
14
Лука Модрич
1
1
15
Майл Единак
1
1
Германия Мексика

ЧМ-2018. Германия — Мексика. LIVE

Онлайн-трансляция матча первого тура ЧМ-2018 Германия — Мексика

В матче первого тура группы F на чемпионате мира по футболу встречаются сборные Германии и Мексики. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа F  |   17 июня 18:00   |  1 тайм
Германия
Сборная Германии
0:0
< Сборная Мексики
Мексика
Стадион «Стадион Лужники», Москва | Главный судья: Алиреза Фагани (Кашмар, Иран)
Подробная статистика матча
Сборная Германии
Основные составы
Сборная Мексики
1 (в)   Мануэль Нойер
18 (з)   Йозуа Киммих
2 (з)   Марвин Платтенхардт
17 (з)   Жером Боатенг
5 (з)   Матс Хуммельс
8 (п)   Тони Кроос
6 (п)   Сами Хедира
10 (п)   Месут Озил
7 (п)   Юлиан Дракслер
13 (н)   Томас Мюллер
9 (н)   Тимо Вернер
13 (в)   Гильермо Очоа
3 (з)   Карлос Сальседо
2 (з)   Уго Айяла
15 (з)   Эктор Морено
7 (з)   Мигель Лаюн
23 (п)   Хесус Гальярдо
18 (п)   Андрес Гуардадо
16 (п)   Эктор Эррера
14 (н)   Хавьер Эрнандес
11 (н)   Карлос Вела
22 (н)   Ирвин Лосано
Запасной состав
12 (в)   Кевин Трапп
22 (в)   Марк-Андре тер
4 (з)   Маттиас Гинтер
15 (з)   Никлас Зюле
16 (з)   Антонио Рюдигер
19 (з)   Себастьян Руди
14 (п)   Леон Горецка
21 (п)   Илкай Гюндоган
11 (п)   Марко Ройс
20 (п)   Юлиан Брандт
23 (н)   Марио Гомес
1 (в)   Хосе де
12 (в)   Альфредо Талавера
4 (з)   Рафаэль Маркес
21 (з)   Эдсон Альварес
5 (п)   Эрик Гутьеррес
6 (п)   Хонатан дос
8 (п)   Марко Фабиан
20 (п)   Хавьер Акино
9 (н)   Рауль Хименес
10 (н)   Джовани дос
17 (н)   Хесус Корона
19 (н)   Орибе Перальта
Видео дня
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'18

Эрнандес... Очередной момент запарывает Мексика. На этот раз шанс забить был у Чичарито — все тут сложилось здорово, классная контратака, классный пас на ход от партнера, классная обработка самого форварда... Вот только бить почему-то он не стал, решив удариться в финты. Зачем?

'17

Дракслер хлестко бьет из-за пределов штрафной — Очоа на месте.

'16

Теперь момент у Германии! Хедира обязан был забивать с пары метров, замыкая передачу с фланга, однако не поверил, что мяч до него дойдет — а тот ведь дошел в итоге!

'15

Вновь Нойеру пришлось вступать в игру — на сей раз пробили мексиканцы в угол его ворот после подачи со стандарта. Это тоже было вполне себе опасно.

'13

Не очень убедительно пока что играет Германия, справедливости ради — и во многом это заслуга отличных действий сборной Мексики, блестяще (и крайне смело, что важно) стартовавшей в матче.

'11

А вот это уже было опасно!!! Эррера классно «пальнул» из-за пределов штрафной — однако Нойер был надежен.

'10

Нет, так дело не пойдет — ужасный удар со штрафного в исполнении Мексики заставила Нойера разве что улыбнуться.

'9

Опасная контратака могла бы принести Мексике чуть большее, чем просто перспективный штрафной, будь Вела чуть менее жадным — впрочем, и так неплохо.

'7

После розыгрыша углового и неудавшейся атаки через мелкий пас Хуммельс решил пробить низом из-за пределов штрафой — Очоа легко с этим справился.

'5

Решили чуть подержать у себя мяч европейцы — пусть и без особого продвижения. Явно не понравился им сверхагрессивный старт в исполнении мексиканцев.

'3

Тут же ответ Германии! Ворвался в чужую штрафную Вернер в завершении классно комбинационной атаки своей команды и пробил низом — мяч в метре от штанги пролетел!

'2

И вновь напряженно у ворот Нойера — после подачи с углового возникла в штрафной немцев суматоха, победителем из которой в итоге вышел сам вратарь, пусть и нервно, но все же забравший мяч себе.

'1

Супермомент у Мексики на самом старте! Разорвали они визави на левом фланге, благодаря чему Лосано бил на поражение метров с десяти — был бы здесь гол, вероятно, не спаси свою команду в подкате чудесный Боатенг!

'1

Стартовал матч! С центра поля мяч разыграли мексиканцы!

17:55

Напоследок добавим, что в последний раз немцы и мексиканцы встречались между собой в минувшем году — в полуфинале Кубка Конфедераций в Сочи бундестим уничтожила визави со счетом 4:1.

17:50

Участниками группы F также являются сборные Южной Кореи и Швеции — очный матч этих команд состоится завтра в Нижнем Новгороде и начнется в 15:00 по московскому времени.

17:45

Сборная Мексики. Стартовый состав: Очоа, Айяла, Сальседо, Лаюн, Морено, Гальярдо, Лосано, Гуардадо, Эррера, Х. Эрнандес, Вела.

17:42

Сборная Германии. Стартовый состав: Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт, Хедира, Кроос, Дракслер, Озил, Мюллер, Вернер.

17:40

Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на матч.

17:35

Сама встреча начнется в 18:00 мск, а пока вы можете ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.

17:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча первого тура группы F чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными Германии и Мексики.