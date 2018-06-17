Эрнандес... Очередной момент запарывает Мексика. На этот раз шанс забить был у Чичарито — все тут сложилось здорово, классная контратака, классный пас на ход от партнера, классная обработка самого форварда... Вот только бить почему-то он не стал, решив удариться в финты. Зачем?