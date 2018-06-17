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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
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18
19
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18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 2 тайм
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.45 X–4.55 П2–7.6
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1–1.43 X–4.6 П2–9.1
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2 X–3.2 П2–4.1
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–21
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–9 X–4.65 П2–1.43
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.35 X–3.15 П2–3.2
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.25 X–3.2 П2–3.7
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.55 X–3.85 П2–6.55
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.12 X–9 П2–20
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–19.5 X–7.5 П2–1.15
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.8 X–3.55 П2–4.5
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.45 X–4.4 П2–7.2
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5 X–3.45 П2–1.77
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.35 X–4.7 П2–9.5
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–7.2 X–4 П2–1.5
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12 X–5.5 П2–1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
0:1
0
0
0
0
0-0
0
4
СербияСербия
–:––:–1:0
0
0
0
0
0-0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Артём Дзюба
1
1
5
Альфред Финнбогасон
1
1
6
Александр Головин
1
1
7
Серхио Агуэро
1
1
8
Хосе Игнасио Начо
1
1
9
Хосе Мария Хименес
1
1
10
Юрий Газинский
1
1
11
Юссуф Поульсен
1
1
12
Антуан Гризманн
1
1
13
Лука Модрич
1
1
14
Майл Единак
1
1
Коста-Рика Сербия

ЧМ-2018. Сербия забила Коста-Рике. LIVE

Онлайн-трансляция матча первого тура ЧМ-2018 Коста-Рика — Сербия

В матче первого тура группы Е на чемпионате мира по футболу встречаются сборные Коста-Рики и Сербии. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Группа E  |   17 июня 15:00   |  2 тайм
Коста-Рика
Сборная Коста-Рики
0:1
< Сборная Сербии
Сербия
Стадион «Самара Арена», Самара | Главный судья: Маланг Дьедиу (Сенегал)
Кальво 22'
Гусман 56'
Коларов 56'
Иванович 59'
Подробная статистика матча
Сборная Коста-Рики
Основные составы
Сборная Сербии
1 (в)   Кейлор Навас
16 (з)   Кристиан Гамбоа
15 (з)   Франсиско Кальво 22'
6 (з)   Оскар Дуарте
3 (з)   Джанкарло Гонсалес
2 (з)   Джонни Акоста
5 (п)   Сельсо Борхес
20 (п)   Давид Гусман 73' 56'
11 (п)   Хоан Венегас 60'
21 (н)   Маркос Уренья 67'
10 (н)   Брайан Руис
1 (в)   Владимир Стойкович
6 (з)   Бранислав Иванович 59'
11 (з)   Александар Коларов 56'
15 (з)   Никола Миленкович
3 (з)   Душко Тошич
21 (п)   Неманья Матич
4 (п)   Лука Миливоевич
20 (п)   Сергей Милинкович-Савич
10 (п)   Душан Тадич
9 (н)   Александр Митрович
22 (н)   Адем Ляич 70'
Запасной состав
18 (в)   Патрик Пембертон
23 (в)   Леонель Морейра
4 (з)   Иан Смит
8 (з)   Брайан Овьедо
19 (з)   Кендаль Уостон
22 (з)   Кеннер Гутьеррес
7 (п)   Кристиан Боланьос 60'
13 (п)   Родни Уоллес
14 (п)   Рэндалл 
17 (п)   Ельцин Техеда
12 (н)   Хоэль Кэмпбелл 67'
9 (н)   Даниэль Колиндрес 73'
12 (в)   Предраг Райкович
23 (в)   Марко Дмитрович
2 (з)   Антонио Рукавина
5 (з)   Урош 
13 (з)   Милош Велькович
14 (з)   Милан Родич
17 (п)   Филип  70'
7 (п)   Андрия Живкович
16 (п)   Марко Груич
18 (п)   Неманья Радоньич
8 (н)   Александар Прийович
19 (н)   Лука Йович
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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'79

Как не забил сейчас Александар Коларов? В пустые ворота не смог переправить мяч сербский игрок после прострела.

'77

Милинкович-Савич лупит из-за пределов штрафной. Сильно выше ворот.

'76

Последняя перестановка у Коста-Рики. Даниэль Колиндрес появился вместо Давида Гусмана.

'74

Замена у сборной Сербии. Филип Костич выходит вместо Адема Ляича.

'72

Сербы совершенно безвольно прижались к собственным воротам. Так и пропустить можно.

'70

Вторая замена у сборной Коста-Рики. Маркос Уренья ушел с поля, Хоэль Кэмпбелл вышел.

'68

Брайан Руис забрался в сербскую штрафную и упал. Судья никак не отреагировал.

'66

Первую замену проводят костариканцы. Хоан Венегас покинул поле, вместо него играет Кристиан Боланьос.

'64

Отдали инициативу сопернику сербы. Не рано ли отходить к своим воротам?

'62

Местные фанаты в экстазе от гола Коларова. Почти весь стадион за Сербию.

'60

Бросились в атаку костариканцы. Нечего терять им, надо забивать.

'58

Сербия заслужила этот гол. Очень много атаковали номинальные гости.

'56

Просто идеально положил снаряд со штрафного Александр! Браво! Великолепное исполнение. 1:0!

'56

ГО-О-ОЛ! Сербия открывает счет! Коларов!

'55

Гусман получил желтую карточку. За длинную речь на КВН. Шутка. За то, что хватал соперника за майку.

'53

Продолжаем радовать вас эксклюзивными фотографиями с арены. Дмитрий Окунев обнаружил болельщика в футболке «Зенита» с фамилией Аршавин!

'51

Стандарт ничего сербам не принес.

'50

Вот этот момент у Милинковича-Савича. Навас! Вышел из ворот Кейлор навстречу игроку и в падении прервал его удар в дальний угол, переведя мяч на угловой!

'48

Спокойно начинается второй тайм. Команды не спешат атаковать, как в начале поединка.

'46

Продолжаем!

Перерыв

Завершился первый игровой отрезок. Очень интересный и веселый футбол демонтируют команды. Счет 0:0 не отражает действительно. Стоит признать, что к голу ближе были сербы. Перерыв, отдохнем немного.

'45+1

Две минуты к первом тайму добавил арбитр!

'44

Сергей Милинкович-Савич бьет через себя! Ого-го! Вот это да! С трудом отбивает голкипер мяч, однако судья зафиксировал офсайд, которого не было.

'42

Франсиско Кальво сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной. Опасненько было. Голкипер с трудом зафиксировал мяч.

'40

Заработали угловой футболисты сборной Коста-Рики! Но сербская защита с бесхитростной подачей справилась уверенно.

'38

Впервые за долгое время костариканцы забрались на половину поля соперника. Ничего опасного.

'36

Опасный штрафной заработали сербы на правом фланге атаки. Александар Коларов исполнил отличную подачу, но такие навесы вратарь «Реала» Кейлор Навас щелкает как орешки — кулаками отбил мяч голкипер.

'34

Растворилась игра. Где тот зажигательный футбол, который демонстрировали команды в самом начале поединка?

'32

Похоже, самарская публика определилась с предпочтениями. За себров болеют местные болельщики. Игра костариканцев от обороны стала роковой ошибкой.

'30

«Нужен гол!» — скандируют российские болельщики на матче, передает корреспондент «Газеты.Ru». Действительно, этой встрече не хватает только забитых мячей.

'28

Франсиско Кальво заработал первую желтую карточку в матче. Грубо заехал Тадичу он по ногам.

'26

Костариканцы совсем перестали атаковать. Что случилось? Неужели стартовый запал пропал?

'24

Волна покатилась по самарскому стадиону!

Публикация от @orlovaoa23

'22

Несмотря на то, что голов пока в нашем матче нет, встреча смотрится очень интересно. Официальный твиттер ФИФА предлагает поделиться мыслями насчет стартового отрезка первого поединка игрового дня.

'20

Сербы взяли мяч под свой контроль. Костариканцы отошли к воротам и обороняются.

'18

Еще одна причина, почему Иванович велик.

Для защитника «Зенита» это 104-й матч в составе сборной Сербии. 34-летний игрок стал рекордсменом по числу игр за национальную команду, превзойдя достижение полузащитника Деяна Станковича.

'16

Иванович хладнокровно создает моменты. Игрок «Зенита» получил мяч на левом флаге сербской атаки, невероятно легко убрал защитника и прострелил в штрафную. Справилась костариканская оборона с этой передачей.

'14

Сербы ответили ударом Адема Ляича. Однако после рикошета от защитника мяч прилетел в руки Кейлора Наваса.

'12

Стопроцентной моментище у сборной Коста-Рики! Джанкарло Гонсалес остался совершенно один во вратарской соперника, но невообразимым образом ударил выше ворот... Ух!

'10

В Самаре сегодня очень крутая атмосфера. Заполнена арена!

Погнали. #crcsrb #worldcup #fifaworldcup

Публикация от Pavel Morozov (@urug.vai)

'8

Успокоились команды после бурного начала. Нужно накопить силы на новый штурм.

'6

Хоан Венегас в подкате снес Коларова в центре поля. Грубовато.

'4

Совсем забыли футболисты про защиту в начале матча. Несколько опасных моментов создали команды в начале матча.

'2

НУ ЧТО ЗА НАЧАЛО! Сначала сербы устроили мощный навал на ворота соперника, а следом костариканский игрок выскочил один на один с голкипером, но свою команду спас Владимир Стойкович.

'1

Матч стартовал! Поехали!

14:57

Звучат национальные гимны!

14:55

На сегодняшнем матче присутствует специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев. И он отмечает, что Самара — не тот город, где можно максимально насладиться атмосферой футбольного праздника.

14:50

Десять минут до начала поединка! Самое время оставить прогноз. Кто сегодня победит?

14:45

Сербские футболисты выйдут на поле в следующем сочетании: Стойкович, Д. Тошич, Иванович, Миленкович, Коларов, Матич, Милинкович-Савич, Миливоевич, Тадич, Ляич, Митрович.

14:40

Стартовый состав сборной Коста-Рики: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Гамбоа, Кальво, Борхес, Гусман, Руис, Венегас, Уренья.

14:35

Сама встреча начнется в 15:00 мск, а пока вы можете ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.

14:30

Добрый день, уважаемые читатели! В матче первого тура группового этапа квартета Е чемпионата мира по футболу встречаются сборные Коста-Рики и Сербии.