Коста-Рика

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Как не забил сейчас Александар Коларов? В пустые ворота не смог переправить мяч сербский игрок после прострела.
Милинкович-Савич лупит из-за пределов штрафной. Сильно выше ворот.
Сербы совершенно безвольно прижались к собственным воротам. Так и пропустить можно.
Брайан Руис забрался в сербскую штрафную и упал. Судья никак не отреагировал.
Отдали инициативу сопернику сербы. Не рано ли отходить к своим воротам?
Местные фанаты в экстазе от гола Коларова. Почти весь стадион за Сербию.
Бросились в атаку костариканцы. Нечего терять им, надо забивать.
Сербия заслужила этот гол. Очень много атаковали номинальные гости.
Просто идеально положил снаряд со штрафного Александр! Браво! Великолепное исполнение. 1:0!
Продолжаем радовать вас эксклюзивными фотографиями с арены. Дмитрий Окунев обнаружил болельщика в футболке «Зенита» с фамилией Аршавин!
Стандарт ничего сербам не принес.
Вот этот момент у Милинковича-Савича. Навас! Вышел из ворот Кейлор навстречу игроку и в падении прервал его удар в дальний угол, переведя мяч на угловой!
Спокойно начинается второй тайм. Команды не спешат атаковать, как в начале поединка.
Продолжаем!
Завершился первый игровой отрезок. Очень интересный и веселый футбол демонтируют команды. Счет 0:0 не отражает действительно. Стоит признать, что к голу ближе были сербы. Перерыв, отдохнем немного.
Франсиско Кальво сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной. Опасненько было. Голкипер с трудом зафиксировал мяч.
Заработали угловой футболисты сборной Коста-Рики! Но сербская защита с бесхитростной подачей справилась уверенно.
Впервые за долгое время костариканцы забрались на половину поля соперника. Ничего опасного.
Опасный штрафной заработали сербы на правом фланге атаки. Александар Коларов исполнил отличную подачу, но такие навесы вратарь «Реала» Кейлор Навас щелкает как орешки — кулаками отбил мяч голкипер.
Растворилась игра. Где тот зажигательный футбол, который демонстрировали команды в самом начале поединка?
Похоже, самарская публика определилась с предпочтениями. За себров болеют местные болельщики. Игра костариканцев от обороны стала роковой ошибкой.
«Нужен гол!» — скандируют российские болельщики на матче, передает корреспондент «Газеты.Ru». Действительно, этой встрече не хватает только забитых мячей.
Костариканцы совсем перестали атаковать. Что случилось? Неужели стартовый запал пропал?
Волна покатилась по самарскому стадиону!
Несмотря на то, что голов пока в нашем матче нет, встреча смотрится очень интересно. Официальный твиттер ФИФА предлагает поделиться мыслями насчет стартового отрезка первого поединка игрового дня.
Сербы взяли мяч под свой контроль. Костариканцы отошли к воротам и обороняются.
Еще одна причина, почему Иванович велик.
Для защитника «Зенита» это 104-й матч в составе сборной Сербии. 34-летний игрок стал рекордсменом по числу игр за национальную команду, превзойдя достижение полузащитника Деяна Станковича.
Иванович хладнокровно создает моменты. Игрок «Зенита» получил мяч на левом флаге сербской атаки, невероятно легко убрал защитника и прострелил в штрафную. Справилась костариканская оборона с этой передачей.
Сербы ответили ударом Адема Ляича. Однако после рикошета от защитника мяч прилетел в руки Кейлора Наваса.
В Самаре сегодня очень крутая атмосфера. Заполнена арена!
Успокоились команды после бурного начала. Нужно накопить силы на новый штурм.
Хоан Венегас в подкате снес Коларова в центре поля. Грубовато.
Совсем забыли футболисты про защиту в начале матча. Несколько опасных моментов создали команды в начале матча.
Матч стартовал! Поехали!
Звучат национальные гимны!
На сегодняшнем матче присутствует специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев. И он отмечает, что Самара — не тот город, где можно максимально насладиться атмосферой футбольного праздника.
Десять минут до начала поединка! Самое время оставить прогноз. Кто сегодня победит?
Сербские футболисты выйдут на поле в следующем сочетании: Стойкович, Д. Тошич, Иванович, Миленкович, Коларов, Матич, Милинкович-Савич, Миливоевич, Тадич, Ляич, Митрович.
Стартовый состав сборной Коста-Рики: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Гамбоа, Кальво, Борхес, Гусман, Руис, Венегас, Уренья.
Сама встреча начнется в 15:00 мск, а пока вы можете ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.
Добрый день, уважаемые читатели! В матче первого тура группового этапа квартета Е чемпионата мира по футболу встречаются сборные Коста-Рики и Сербии.