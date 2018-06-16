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Совсем успокоилась почему-то игра — на первый взгляд, и борьба есть, и стыки, и нарушения, но вот эмоций, кажется, уже не хватает соперникам.
Мозес упал в чужой штрафной, однако рефери это все проигнорировал — и тем самым принял абсолютно верное решение.
Все больше и больше нарушений в матче, что едва ли идет на пользу уступающей команде — однако фолят они, конечно, вынужденно. Хорваты вынуждают.
Кажется, что нет особых идей у Нигерии, как спасти этот поединок — вообще ничего они не поменяли в своей игре в перерыве и сейчас находятся куда ближе ко второму голу в собственные ворота, чем в чужие. А ведь очки нужны!
Все тот же сверхвязкий футбол продолжается в нашем матче — по такой игре едва ли у Нигерии будет очень уж много моментов, что должно радовать поклонников Хорватии.
Теперь уже Ракитич решил пробить — с куда более дальней дистанции, правда, и куда выше ворот.
Мозес ворвался в штрафную хорватов через фланг, качнул опекуна и пробил низом — чуть-чуть мимо.
Мозес очень красиво сейчас раскачал опекуна на фланге, заработав опасный штрафной (странно, что бонусом здесь не пошла еще и желтая карточка). Шанс!
Врсалько самоотверженно пошел к чужим воротам на фланге и в результате был награжден за смелость возможностью для удара с острого угла — как оказалось, неточного.
Достаточно часто Нигерия старается атаковать верхом, будто забывая, что на «втором этаже» у «шашечных» все отлично — и пока что такая тактика выглядит опрометчивой.
После пропущенного мяча сразу же ринулась в атаку Нигерия, тут же создавшая напряжение у ворот Субашича. Однако опытные хорваты в целом легко охладили пыл африканцев, отведя угрозу куда подальше.
Да, автогол — последовала подача с углового, после которой в штрафной Нигерии возникла суматоха. Победителем из оной вышел Манджукич, транзитом от ноги Этебо отправивший мяч в ворота! 1:0!
Интересно, что в преддверии матча соотечественников поддержал известный хорватский боец UFC Стипе Миочич. Больше, правда, это было похоже на вежливые угрозы. Ну как тут проиграть?
При этом и без того не самый высокий темп игры замедляют постоянные свистки. Любопытно, но ни одной желтой карточки еще не было показано.
Видно, что полностью приспособились африканцы к Хорватии — если на старте матча «шашечные» неприятно удивляли визави опасными забросами и пасами, то уже ныне к голу чуть ближе именно нигерийцы. Впрочем, куда ближе сейчас не сам гол в целом, а нулевое завершение встречи.
Защитник хорватов Вида достаточно опасно сыграл локтем в борьбе против Балогуна в собственной штрафной — при желании за подобное можно было и пенальти поставить, однако судья промолчал. При этом у нигерийца из носа сейчас активно хлещет кровь, а его команда вынуждена играть в меньшинстве — в общем, спорный эпизод.
Модрич со штрафного отправляет мяч прямиком в руки Узохо.
Продолжается томный вечер в Калининграде — и близко пока что тут нет той феерии, к которой нас этот ЧМ уже успел приучить.
И еще один дальний удар от хорватов! Такой же перспективный и такой же (немного) неточный.
Перишич достаточно опасно пробил из-за пределов штрафной — окажись удар чуть-чуть послабее, всерьез пришлось бы вступать в игру голкиперу команды Нигерии.
Оби Микел на пару с Идову разорвали в пас оборону визави, и уже готов был представитель РФПЛ «стрелять» под гол, но спас свою команду защитник сборной Хорватии.
Нельзя не отметить, что на старте очень низкие скорости в игре — больше тактическая борьба сейчас идет на поле.
Тотальная доминация у хорватов во владении мячом пока что — африканцы, впрочем, кажется, не особо против этого.
Активно начали хорваты, причем давление у европейцев вполне себе особенное — создают опасность у чужих ворот «шашечные» не скоростью, обводками или силой, а классными пасами, отрезающими разом сразу нескольких нигерийцев.
Впрочем, почти тут же удалось задуманное европейцам — прострел на Манджукича прошел бы и, вероятно, превратился бы в гол, не окажись в нужном месте Идову.
Такая же ситуация и с гимном африканского государства.
Прямо сейчас звучит гимн Хорватии над стадионом в Калининграде — поют все!
На данный момент в группе D следующее положение команд.
Нигерия. Стартовый состав: Узохо, Балогун, Трост-Эконг, Шеку, Идову, Ндиди, Микел, Мозес, Айуоби, Этебо, Игало. Здесь бросается в глаза попадание в старт уроженца Санкт-Петербурга Брайана Идову, игрока пермского «Амкара», который вполне мог бы выступать на этом ЧМ за сборную России.
Хорватия. Стартовый состав: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич, Ракитич, Модрич, Перишич, Ребич, Крамарич, Манджукич.
Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на предстоящий поединок.
Отметим, что сама встреча, которая пройдет в Калининграде, начнется в 22:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча ЧМ-2018 в группе D между сборными Хорватии и Нигерии!