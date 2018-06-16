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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
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14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 1:0 2 тайм
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П1–4.8 X–3.3 П2–1.85
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.47 X–4.3 П2–7.3
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.85 П2–9.3
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2.05 X–3.2 П2–3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–21
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–8.7 X–4.8 П2–1.43
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.35 X–3.15 П2–3.2
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.6
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.55 X–3.85 П2–6.55
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.12 X–9 П2–20
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–22 X–7 П2–1.16
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.67 X–3.65 П2–5.55
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.43 X–4.5 П2–7.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5 X–3.45 П2–1.77
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.4 X–4.5 П2–8.3
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.3 П2–16
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–6.8 X–3.85 П2–1.55
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.35 X–4.9 П2–9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12 X–5.5 П2–1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.2 П2–2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.35 X–3.25 П2–2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
1:1–:––:–
1
0
1
0
1-1
1
2
ИсландияИсландия
1:1
–:––:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ХорватияХорватия
–:––:–
1:0
0
0
0
0
0-0
0
4
НигерияНигерия
–:––:–0:1
0
0
0
0
0-0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Артём Дзюба
1
1
5
Альфред Финнбогасон
1
1
6
Александр Головин
1
1
7
Поль Погба
1
1
8
Серхио Агуэро
1
1
9
Хосе Игнасио Начо
1
1
10
Хосе Мария Хименес
1
1
11
Юрий Газинский
1
1
12
Юссуф Поульсен
1
1
13
Антуан Гризманн
1
1
14
Майл Единак
1
1
Хорватия Нигерия

ЧМ-2018. Хорватия побеждает Нигерию. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по футболу Хорватия — Нигерия

В матче первого тура ЧМ-2018 в группе D встречаются сборные Хорватии и Нигерии. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Группа D  |   16 июня 22:00   |  2 тайм
Хорватия
Сборная Хорватии
1:0
< Сборная Нигерии
Нигерия
Стадион «Стадион Калининград», Калининград | Главный судья: Сандро Рикки (Посус-ди-Калдас, Бразилия)
Ракитич 30'
Этебо 32' (авт)
Модрич 71' (пен)
Трост-Эконг 70'
Подробная статистика матча
Сборная Хорватии
Основные составы
Сборная Нигерии
23 (в)   Даниэль Субашич
2 (з)   Шиме Врсалько
3 (з)   Иван Стринич
6 (з)   Деян Ловрен
21 (з)   Домагой Вида
10 (п)   Лука Модрич 71'
7 (п)   Иван Ракитич 30'
4 (п)   Иван Перишич
18 (н)   Анте Ребич
17 (н)   Марио Манджукич
9 (н)   Андрей Крамарич 60'
23 (в)   Фрэнсис Узохо
2 (з)   Брайн Идову
12 (з)   Абдуллаи Шеку
5 (з)   Виллиам Трост-Эконг 70'
6 (з)   Леон Балогун
8 (п)   Одженекаро Этебо 32'
11 (п)   Виктор Мозес
4 (п)   Онинье Ндиди
10 (п)   Джон Оби
18 (п)   Алекс Айуоби 62'
9 (н)   Одион Игало
Запасной состав
1 (в)   Доминик Ливакович
12 (в)   Ловре Калинич
5 (з)   Ведран Чорлука
13 (з)   Тин Едвай
15 (з)   Дуйе Чалета-Цар
22 (з)   Йосип Пиварич
11 (п)   Марсело Брозович 60'
8 (п)   Матео Ковачич 32'
14 (п)   Филип Брадарич
19 (п)   Милан Бадель
16 (н)   Никола Калинич
20 (н)   Марко Пьяца
1 (в)   Эзенва Икечукву
16 (в)   Дэниэл Акпейи
3 (з)   Ува 
20 (з)   Чидозье Авазьем
21 (з)   Тайронн Эбюэхи
22 (з)   Кеннет 
15 (п)   Джоэл Оби
17 (п)   Оджени 
19 (п)   Джон Огу
7 (н)   Ахмед Муса 62'
13 (н)   Симеон Нванкво
14 (н)   Келечи Ихеаначо
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
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Владение мячом
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'71

ГООООООООООООЛ!!! Без всяких проблем Модрич переиграл голкипера Нигерии. 2:0!

'70

Да, судья — молодец! Эконг совсем уж нагло схватил Манджукича при подаче в штрафную африканцев, и рефери не стал закрывать на это глаза. Еще и желтая нигерийцу.

'70

Ого!!! Пенальти в ворота Нигерии!!!

'68

Совсем успокоилась почему-то игра — на первый взгляд, и борьба есть, и стыки, и нарушения, но вот эмоций, кажется, уже не хватает соперникам.

'66

Мозес упал в чужой штрафной, однако рефери это все проигнорировал — и тем самым принял абсолютно верное решение.

'64

Все больше и больше нарушений в матче, что едва ли идет на пользу уступающей команде — однако фолят они, конечно, вынужденно. Хорваты вынуждают.

'62

И тут же ответ африканцев — любимец армейских болельщиков Ахмед Муса поменял Айуоби.

60

Первая замена в матче — Крамарича сменил Брозович.

'57

Кажется, что нет особых идей у Нигерии, как спасти этот поединок — вообще ничего они не поменяли в своей игре в перерыве и сейчас находятся куда ближе ко второму голу в собственные ворота, чем в чужие. А ведь очки нужны!

'55

Ребич!!! Какой момент только что не использовал хорват!!! Классную атаку провели европейцы, сильно озадачив в оной Нигерию — в концовке выпада Перишич без всякого сопротивления сделал отличный навес на Ребича, и тот бил с близкой дистанции под перекладину, но каким-то чудом не попал!!!

'53

Все тот же сверхвязкий футбол продолжается в нашем матче — по такой игре едва ли у Нигерии будет очень уж много моментов, что должно радовать поклонников Хорватии.

'51

Теперь уже Ракитич решил пробить — с куда более дальней дистанции, правда, и куда выше ворот.

'49

Мозес ворвался в штрафную хорватов через фланг, качнул опекуна и пробил низом — чуть-чуть мимо.

'48

Аж три угловых кряду только что исполняли нигерийцы — однако ни один из них счастья команде не принес.

'46

Возобновилась игра — замен в перерыве не было.

'45+3

Все, окончен первый тайм — по его итогам Хорватия благодаря автоголу минимально побеждает Нигерию. Пауза!

'45+1

Еще две минуты нужно потерпеть командам до ухода на перерыв.

'45

Момент у Нигерии!!! После розыгрыша стандарта Айуоби очень сильно бил низом из пределов штрафной — и, вероятно, случился бы здесь гол, не продемонстрируй Ловрен весь свой героизм в спасительном подкате.

'44

Мозес очень красиво сейчас раскачал опекуна на фланге, заработав опасный штрафной (странно, что бонусом здесь не пошла еще и желтая карточка). Шанс!

'42

Врсалько самоотверженно пошел к чужим воротам на фланге и в результате был награжден за смелость возможностью для удара с острого угла — как оказалось, неточного.

'40

Пауза в матче возникла в результате травмы Ребича — уже достаточно долго он лежит на газоне, но игру продолжить сможет, очевидно.

'38

Ух! Крамарич после подачи Ракитича очень опасно пробил головой над перекладиной! Впрочем, голкипер все это, кажется, контролировал.

'36

Достаточно часто Нигерия старается атаковать верхом, будто забывая, что на «втором этаже» у «шашечных» все отлично — и пока что такая тактика выглядит опрометчивой.

'34

После пропущенного мяча сразу же ринулась в атаку Нигерия, тут же создавшая напряжение у ворот Субашича. Однако опытные хорваты в целом легко охладили пыл африканцев, отведя угрозу куда подальше.

'32

Да, автогол — последовала подача с углового, после которой в штрафной Нигерии возникла суматоха. Победителем из оной вышел Манджукич, транзитом от ноги Этебо отправивший мяч в ворота! 1:0!

'32

ГООООООООООООООООООООООООООООЛ!!!!! Открыли счет хорваты!!! Вероятно, автогол тут будет засчитан!

'30

Первая желтая карточка в матче — Ракитич получил «горчичник» за жесткий фол на Мозесе.

'28

Интересно, что в преддверии матча соотечественников поддержал известный хорватский боец UFC Стипе Миочич. Больше, правда, это было похоже на вежливые угрозы. Ну как тут проиграть?

'26

При этом и без того не самый высокий темп игры замедляют постоянные свистки. Любопытно, но ни одной желтой карточки еще не было показано.

'24

Видно, что полностью приспособились африканцы к Хорватии — если на старте матча «шашечные» неприятно удивляли визави опасными забросами и пасами, то уже ныне к голу чуть ближе именно нигерийцы. Впрочем, куда ближе сейчас не сам гол в целом, а нулевое завершение встречи.

'22

Защитник хорватов Вида достаточно опасно сыграл локтем в борьбе против Балогуна в собственной штрафной — при желании за подобное можно было и пенальти поставить, однако судья промолчал. При этом у нигерийца из носа сейчас активно хлещет кровь, а его команда вынуждена играть в меньшинстве — в общем, спорный эпизод.

'20

Модрич со штрафного отправляет мяч прямиком в руки Узохо.

'18

Продолжается томный вечер в Калининграде — и близко пока что тут нет той феерии, к которой нас этот ЧМ уже успел приучить.

'16

И еще один дальний удар от хорватов! Такой же перспективный и такой же (немного) неточный.

'15

Перишич достаточно опасно пробил из-за пределов штрафной — окажись удар чуть-чуть послабее, всерьез пришлось бы вступать в игру голкиперу команды Нигерии.

'13

Оби Микел на пару с Идову разорвали в пас оборону визави, и уже готов был представитель РФПЛ «стрелять» под гол, но спас свою команду защитник сборной Хорватии.

'11

Нельзя не отметить, что на старте очень низкие скорости в игре — больше тактическая борьба сейчас идет на поле.

'9

Долго готовилась сборная Хорватии к розыгрышу углового, однако в результате ничего интересного тут не произошло — нигерийцы легко справились с навесом в собственную штрафную.

'7

Тотальная доминация у хорватов во владении мячом пока что — африканцы, впрочем, кажется, не особо против этого.

'5

Активно начали хорваты, причем давление у европейцев вполне себе особенное — создают опасность у чужих ворот «шашечные» не скоростью, обводками или силой, а классными пасами, отрезающими разом сразу нескольких нигерийцев.

'3

Впрочем, почти тут же удалось задуманное европейцам — прострел на Манджукича прошел бы и, вероятно, превратился бы в гол, не окажись в нужном месте Идову.

'2

Классно в пас выбрались в перспективную атаку хорваты — уже готовился одним из «шашечных» прострел вдоль ворот, однако остановил выпад свиток судьи об офсайде.

'1

Стартовал матч!

21:57

Такая же ситуация и с гимном африканского государства.

21:55

Прямо сейчас звучит гимн Хорватии над стадионом в Калининграде — поют все!

21:50

На данный момент в группе D следующее положение команд.

21:45

Нигерия. Стартовый состав: Узохо, Балогун, Трост-Эконг, Шеку, Идову, Ндиди, Микел, Мозес, Айуоби, Этебо, Игало. Здесь бросается в глаза попадание в старт уроженца Санкт-Петербурга Брайана Идову, игрока пермского «Амкара», который вполне мог бы выступать на этом ЧМ за сборную России.

21:42

Хорватия. Стартовый состав: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич, Ракитич, Модрич, Перишич, Ребич, Крамарич, Манджукич.

21:40

Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на предстоящий поединок.

21:35

Отметим, что сама встреча, которая пройдет в Калининграде, начнется в 22:00 по московскому времени.

21:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча ЧМ-2018 в группе D между сборными Хорватии и Нигерии!