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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
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21
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01
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15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:0 2 тайм
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П1–4.55 X–3.25 П2–1.9
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.47 X–4.3 П2–7.3
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.85 П2–9.3
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2.05 X–3.2 П2–3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–21
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–8.7 X–4.8 П2–1.43
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.35 X–3.15 П2–3.2
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.6
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.55 X–3.85 П2–6.55
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.12 X–9 П2–20
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–22 X–7 П2–1.16
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.67 X–3.65 П2–5.55
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.43 X–4.5 П2–7.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5 X–3.45 П2–1.77
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.4 X–4.5 П2–8.3
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.3 П2–16
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–6.8 X–3.85 П2–1.55
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.35 X–4.9 П2–9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12 X–5.5 П2–1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.2 П2–2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.35 X–3.25 П2–2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
2
ПеруПеру
–:–
0:0–:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ДанияДания
–:–0:0
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АвстралияАвстралия
1:2–:––:–
1
0
0
1
1-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
1:1–:––:–
1
0
1
0
1-1
1
2
ИсландияИсландия
1:1
–:––:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Артём Дзюба
1
1
5
Альфред Финнбогасон
1
1
6
Александр Головин
1
1
7
Поль Погба
1
1
8
Серхио Агуэро
1
1
9
Хосе Игнасио Начо
1
1
10
Хосе Мария Хименес
1
1
11
Юрий Газинский
1
1
12
Антуан Гризманн
1
1
13
Майл Единак
1
1
Перу Дания

ЧМ-2018. Перу не забило пенальти Дании. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по футболу Перу — Дания

В матче первого тура ЧМ-2018 в группе С встречаются сборные Перу и Дании. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Группа C  |   16 июня 19:00   |  перерыв
Перу
Сборная Перу
0:0
< Сборная Дании
Дания
Стадион «Мордовия Арена», Саранск | Главный судья: Бакари Папа Гассама (Банжул, Гамбия)
Тапиа 38'
Куэва 45+1' (незабитый пенальти)
Подробная статистика матча
Сборная Перу
Основные составы
Сборная Дании
1 (в)   Педро Гальесе
17 (з)   Луис Адвинкула
6 (з)   Мигель Трауко
2 (з)   Альберто Родригес
15 (з)   Кристиан Рамос
19 (п)   Йошимар Йотун
13 (п)   Ренато Тапиа 38'
8 (п)   Кристиан Куэва 45'
20 (п)   Эдисон 
10 (п)   Джефферсон Фарфан
18 (н)   Андре Каррильо
1 (в)   Каспер Шмейхель
14 (з)   Хенрик Далсгор
17 (з)   Йенс Ларсен
4 (з)   Симон Кьер
6 (з)   Андреас Кристенсен
8 (п)   Томас Делейни
7 (п)   Уильям Квист 36'
10 (п)   Кристиан Эриксен
23 (п)   Пионе Систо
20 (н)   Юссуф Поульсен
9 (н)   Николай Йоргенсен
Запасной состав
12 (в)   Карлос Каседа
21 (в)   Хосе Карвальо
3 (з)   Альдо Корсо
5 (з)   Мигель Араухо
22 (з)   Нильсон Лойола
4 (п)   Андресон Сантамария
7 (п)   Паоло Уртадо
16 (п)   Вильдер Картахена
23 (п)   Педро Акино
9 (н)   Хосе Паоло
11 (н)   Рауль Руидиас
14 (н)   Энди Поло
16 (в)   Йонас Лоссль
22 (в)   Фредерик Реннов
3 (з)   Янник Вестергор
5 (з)   Йонас Кнудсен
13 (з)   Матиас Занка
2 (п)   Микаэль Крон-Дели
15 (п)   Виктор Фишер
18 (п)   Лукас Лерагер
19 (н)   Лассе Шоне 36'
11 (н)   Мартин Брайтвайт
12 (н)   Каспер Дольберг
21 (н)   Андреас Корнелиус
Удары
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По воротам:
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Владение мячом
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'46

Поехали! Второй тайм начался.

Перерыв

Очень драйвовый футбол, в котором Перу мощно начала, затем Дания выровняла игру и даже имела небольшое преимущество, но перед самым перерывом Кристиан Куэва, не без помощи VAR, заработал пенальти и сам его не забил. Ох, что нас ждет во второй половине.

'45+3

Еще минутку накинул арбитр сверху. Она истекла, и команды отправились отдыхать.

'45+2

Дания опасно атаковала. Поульсен бьет головой выше ворот после подачи.

'45+1

ВЫШЕ ВОРОТ! Куэва не справляется с нервами! С паузой разбегался, а пробил выше ворот...

'45+1

Две минуты добавлено. Готовится сам Кристиан Куэва исполнить.

'45

ПЕ-НА-ЛЬТИ!

'44

Похоже, что пенальти! Ждем решения. Но Поульсен скосил Куэву.

'43

VAR нужна! Похоже, что был фол в датской штрафной на Куэве!

'40

Перуанцы пошли в атаку, но там фолили. Фарфан перестарался в борьбе с Кристенсеном.

'39

Маэстро штрафных Кристиан Эриксен у мяча. Точка Головина практически. Вот только удар приходится в стенку. Мяч отскакивает к Шоне, который лупит с добивания. Голкипер на месте!

'38

Обрез перуанцев на своей половине поля, и в итоге Ренато Тапиа сбивает Пионе Систо прямо перед штрафной! Очень опасный штрафной и желтая карточка Тапии.

'36

Лассе Шоне действительно появился на поле, а Квиста вообще унесли на носилках.

'35

Абсолютно равный матч, максимальное напряжение. Очень интересная борьба, хоть моментов и немного.

'34

Увели врачи Квиста с поля, пока вдесятером датчане. И Лассе Шоне действительно готовится вступить в игру.

'33

Квисту досталось, пришлось врачам выходить на поле. Долго в себя приходил полузащитник «Аякса», даже Шоне начал разминаться.

'31

В последние минуты многовато ошибок в передачах в центре поля, что приводит к потенциально опасным прорывам. Правда, довести их до ума ни у одних, ни у других не получается.

'29

Момент! Быстрая атака Перу. Выиграли борьбу в центре поля, Фарфан тут же рванул в штрафную, последовала проникающая передача. Джефферсон бил в касание в дальний угол, но Симон Кьер в подкате заблокировал. Угловой.

'27

Теперь Фарфан в воздухе нарушил правила, локтем зарядив в верховой борьбе Квисту. Неумышленно, но тем не менее.

'25

Два подряд угловых для сборной Дании, но не к чему не привели они. Однако в целом сейчас преимущество у европейцев уже.

'23

Отодвинули от своих ворот датчане игру, сбив стартовый натиск сборной Перу. Он был достаточно серьезным и долгим, но к успеху не привел.

'21

А теперь Кристенсен фолит уже недалеко от своих ворот. Заблокировал рывок Фарфана. Точка для подачи.

'19

Вот Дания получила шанс подать угловой, но Кристенсен сфолил на перуанском голкипере.

'17

Йотун сделал хорошую передачу на Куэву на ход на правый фланг, а вот тот отдал в штрафную неудачно — перехват.

'15

Родригес бьет головой после подачи углового. Мяч летит слабо и даже не долетает до линии, но пока «викинги» выглядят задавленными.

'14

Еще одна быстрая атака перуанцев завершается ударом по датским воротам, на этот раз заблокированным.

'13

Момент! Каррильо смещается с правого фланга к центру на входе в штрафную и бьет в дальний угол низом — Шмейхель тащит в прыжке!

'12

Плотный дальний выстрел Флореса — выше ворот Шмейхеля проводят мяч. Перуанцы вообще всегда много бьют издалека. Могут и попасть!

'11

Датчане сыграли через заброс на правую сторону штрафной на Юссуфа Поульсена, который подтолкнул защитника — фол.

'9

Еще одна подача в датскую штрафную — Каспер Шмейхель уверенно играет на выходе.

'8

Еще один дальний удар от Перу. На этот раз в створ ворот Шмейхеля, но точно ему в руки.

'7

Очень высок темп на первых минутах, который задают крайне активные перуанцы.

'5

Первый удар по воротам наносят перуанцы — подключившийся справа Адвинкула зарядил издали — очень неточно.

'4

Безостановочный гул на стадионе. Очень активны перуанские болельщики. Как только Дания перехватила мяч и провела первую атаку. гул стих. Отобрали южноамериканцы мяч — все вернулось.

'3

Сборная Перу пошла вперед, выполнила подачу в штрафную, где мяч достали у лицевой линии. В центре штрафной пошла борьба и показалось, что Флореса сбили. Арбитр не отреагировал.

'2

36 лет не участвовли перуанцы в финальных стадиях чемпионатов мира. Битва сегодня будет знатная. А у Эриксена, кстати, 12 голов в последних 13-ти матчах за сборную. Неплохо для полузащитника, правда?

'1

Поееееехали! Матч начался.

19:00

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Бакари Папа Гассама из Гамбии.

18:55

Перу и Дания никогда не встречались в своей истории, это будет их первое противостояние. Весь Саранск наводнен болельщиками сборной Перу, которых вообще в Россию на чемпионат мира прилетело очень много!

18:50

Лучший форвард и капитан сборной Перу Пабло Герреро, амнистированный от дисквалификации за допинг Федеральным судом Швейцарии, все же не попал в стартовый состав, а потому на острие сегодня у перуанцев играет Джефферсон Фарфан, ставший чемпионом России в составе «Локомотива». Главной звездой сборной Дании, конечно, является Кристиан Эриксен их «Тоттенхэма».

18:45

Уже известны составы команд. Давайте на них посмотрим.

Перу: Гальесе — Адвинкула, Рамос, Родригес, Траука — Тапия, Йотун — Каррильо, Флорес, Куэва — Фарфан.

Дания: Шмейхель — Дальсгор, Кьер, Кристенсен, Ларсен — Квист, Дилэйни — Поульсен, Эриксен, Систо — Йоргенсен.

18:40

К чему этот пространный рассказ о другом матче? Франция и без того была фаворитом группы, и теперь у нее уже есть три очка. Это значит, что очное сражение приобретает для Перу и Дании значение ключевого. Победитель сделает очень серьезную заявку на место в 1/8 финала.

18:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча первого тура группы С чемпионата мира по футболу, в котором в Саранске встречаются сборные Перу и Дании. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

18:35

В квартете С уже состоялся первый матч. Сборная Франции с огромным трудом одержала победу над Австралией — 2:1. Оба гола французы забили с помощью системы VAR. Сначала арбитр после просмотра повторов назначил пенальти в ворота «кенгуру», реализованный Антуаном Гризманном, а при счете 1:1 автоматическая фиксация гола помогла зафиксировать взятие ворот, после того как мяч отскочил от перекладины за линию после удара Поля Погба.

10:10

Начало матча в 19.00 мск.

10:00

Текстовая трансляция матча первого тура чемпионата мира по футболу в группе С Перу — Дания.