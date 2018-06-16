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Очень драйвовый футбол, в котором Перу мощно начала, затем Дания выровняла игру и даже имела небольшое преимущество, но перед самым перерывом Кристиан Куэва, не без помощи VAR, заработал пенальти и сам его не забил. Ох, что нас ждет во второй половине.
Дания опасно атаковала. Поульсен бьет головой выше ворот после подачи.
ПЕ-НА-ЛЬТИ!
Похоже, что пенальти! Ждем решения. Но Поульсен скосил Куэву.
VAR нужна! Похоже, что был фол в датской штрафной на Куэве!
Перуанцы пошли в атаку, но там фолили. Фарфан перестарался в борьбе с Кристенсеном.
Абсолютно равный матч, максимальное напряжение. Очень интересная борьба, хоть моментов и немного.
Увели врачи Квиста с поля, пока вдесятером датчане. И Лассе Шоне действительно готовится вступить в игру.
В последние минуты многовато ошибок в передачах в центре поля, что приводит к потенциально опасным прорывам. Правда, довести их до ума ни у одних, ни у других не получается.
Теперь Фарфан в воздухе нарушил правила, локтем зарядив в верховой борьбе Квисту. Неумышленно, но тем не менее.
Два подряд угловых для сборной Дании, но не к чему не привели они. Однако в целом сейчас преимущество у европейцев уже.
Отодвинули от своих ворот датчане игру, сбив стартовый натиск сборной Перу. Он был достаточно серьезным и долгим, но к успеху не привел.
А теперь Кристенсен фолит уже недалеко от своих ворот. Заблокировал рывок Фарфана. Точка для подачи.
Вот Дания получила шанс подать угловой, но Кристенсен сфолил на перуанском голкипере.
Йотун сделал хорошую передачу на Куэву на ход на правый фланг, а вот тот отдал в штрафную неудачно — перехват.
Родригес бьет головой после подачи углового. Мяч летит слабо и даже не долетает до линии, но пока «викинги» выглядят задавленными.
Еще одна быстрая атака перуанцев завершается ударом по датским воротам, на этот раз заблокированным.
Плотный дальний выстрел Флореса — выше ворот Шмейхеля проводят мяч. Перуанцы вообще всегда много бьют издалека. Могут и попасть!
Датчане сыграли через заброс на правую сторону штрафной на Юссуфа Поульсена, который подтолкнул защитника — фол.
Еще одна подача в датскую штрафную — Каспер Шмейхель уверенно играет на выходе.
Еще один дальний удар от Перу. На этот раз в створ ворот Шмейхеля, но точно ему в руки.
Очень высок темп на первых минутах, который задают крайне активные перуанцы.
Первый удар по воротам наносят перуанцы — подключившийся справа Адвинкула зарядил издали — очень неточно.
Безостановочный гул на стадионе. Очень активны перуанские болельщики. Как только Дания перехватила мяч и провела первую атаку. гул стих. Отобрали южноамериканцы мяч — все вернулось.
Сборная Перу пошла вперед, выполнила подачу в штрафную, где мяч достали у лицевой линии. В центре штрафной пошла борьба и показалось, что Флореса сбили. Арбитр не отреагировал.
36 лет не участвовли перуанцы в финальных стадиях чемпионатов мира. Битва сегодня будет знатная. А у Эриксена, кстати, 12 голов в последних 13-ти матчах за сборную. Неплохо для полузащитника, правда?
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Бакари Папа Гассама из Гамбии.
Перу и Дания никогда не встречались в своей истории, это будет их первое противостояние. Весь Саранск наводнен болельщиками сборной Перу, которых вообще в Россию на чемпионат мира прилетело очень много!
Лучший форвард и капитан сборной Перу Пабло Герреро, амнистированный от дисквалификации за допинг Федеральным судом Швейцарии, все же не попал в стартовый состав, а потому на острие сегодня у перуанцев играет Джефферсон Фарфан, ставший чемпионом России в составе «Локомотива». Главной звездой сборной Дании, конечно, является Кристиан Эриксен их «Тоттенхэма».
Уже известны составы команд. Давайте на них посмотрим.
Перу: Гальесе — Адвинкула, Рамос, Родригес, Траука — Тапия, Йотун — Каррильо, Флорес, Куэва — Фарфан.
Дания: Шмейхель — Дальсгор, Кьер, Кристенсен, Ларсен — Квист, Дилэйни — Поульсен, Эриксен, Систо — Йоргенсен.
К чему этот пространный рассказ о другом матче? Франция и без того была фаворитом группы, и теперь у нее уже есть три очка. Это значит, что очное сражение приобретает для Перу и Дании значение ключевого. Победитель сделает очень серьезную заявку на место в 1/8 финала.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции матча первого тура группы С чемпионата мира по футболу, в котором в Саранске встречаются сборные Перу и Дании. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
В квартете С уже состоялся первый матч. Сборная Франции с огромным трудом одержала победу над Австралией — 2:1. Оба гола французы забили с помощью системы VAR. Сначала арбитр после просмотра повторов назначил пенальти в ворота «кенгуру», реализованный Антуаном Гризманном, а при счете 1:1 автоматическая фиксация гола помогла зафиксировать взятие ворот, после того как мяч отскочил от перекладины за линию после удара Поля Погба.
Начало матча в 19.00 мск.
Текстовая трансляция матча первого тура чемпионата мира по футболу в группе С Перу — Дания.