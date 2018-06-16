В квартете С уже состоялся первый матч. Сборная Франции с огромным трудом одержала победу над Австралией — 2:1. Оба гола французы забили с помощью системы VAR. Сначала арбитр после просмотра повторов назначил пенальти в ворота «кенгуру», реализованный Антуаном Гризманном, а при счете 1:1 автоматическая фиксация гола помогла зафиксировать взятие ворот, после того как мяч отскочил от перекладины за линию после удара Поля Погба.