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Билья упал в чужой штрафной — судья пенальти ставить тут не стал, хотя при большом желании сделать это было можно.
Минуты три уже Аргентина владеет мячом на чужой половине поля. Впрочем, пока что никакой опасности воротам Исландия тут нет.
Кажется, впервые за сегодня ушли андердоги в глубокую оборону, взяв передышку после ударной 30-минутки, которая завершилась при паритете. Это и верно — пропускать «в раздевалку» им сейчас явно не стоит.
Билья метров с 30 пробил — получилось максимально скучно и разочаровывающе.
Ди Мария повздорил с кем-то из визави, и едва на поле драка не началась — к счастью, рефери вовремя успел к эпизоду.
Только что Арон Гуннарссон выиграл чемпионат мира по дальности вбрасывания мяча из аута, швырнув снаряд метров на 40 — ко всей радости аргентинцев в гол это все не трансформировалось.
Вообще без центра продолжают играть соперники — кто бы мог подумать, что все так произойдет в матче не самых забивных команд.
Затолкали все-таки ответный мяч андердоги!!! Возникла суматоха в штрафной вице-чемпионов, и лучше всего в оной разобрался Альфред Финнбогасон, затолкавший мяч в ворота!!!
Месси в очередной раз угрожал воротам визави только что — был опасный удар, однако вратарь вновь не дал Лео открыть счет собственным голам на ЧМ-2018.
Было это так: экс-футболист московского «Спартака» Рохо очень слабо пробил по воротам из-за пределов штрафной — так слабо, что это получился пас на Агуэро. А дальше все было делом техники — отличный разворот, блестящий удар, без шансов для голкипера! 1:0!
Месси блестяще сыграл в отборе на своей половине поля, протащил мяч метров десять и отдал на ход партнеру — те, впрочем, тут же все запороли.
Кажется, чуть успокоилась игра после «взрывной» пятиминутки — и теперь мячом спокойно в центре поля владеют аргентинцы.
А вот ответ от сборной Исландии! Финнбогасон из глубины вбежал в штрафную и нанес удар в ближний угол. Чуть выше!
Полностью взяли мяч под свой контроль футболисты сборной Аргентины. Пока вся игра идет через Месси, но без продвижения к штрафной площади. Очень мощно обороняются исландцы.
Штрафной выполняют аргентинцы. Месси навесил в штрафную площадь, Отаменди выиграл верховую борьбу, но пробил неточно и несильно.
Катают мяч аргентинцы. Заброс на Ди Марию, попытался он обыграться с Агуэро — потеря.
Нанесли исландцы сразу же первый удар. Неточно.
Прозвучали национальные гимны Аргентины и Исландии.
Выходят команды на поле!
До сегодняшнего дня сборные Аргентины и Исландии ни разу не встречались друг с другом. Да и в принципе для исландцев участие в финальном раунде чемпионата мира является дебютным.
И стартовый состав Исландии: Вратарь: Ханнес Халлдорсон Биркир Мар Севарссон, Хордур Магнуссон, Рагнар Сигурдссон, Кари Арнасон, Арон Гуннарссон, Йоханн Гудмундссон, Эмил Холлфредссон, Гилфи Тор Сигурдссон, Биркир Бьярнасон, Альфред Финнбогасон
Вашему вниманию стартовый состав Аргентины:
Вратарь: Вилли Кабальеро Николас Тальяфико, Николас Отаменди, Маркос Рохо, Хавьер Маскерано, Эдуардо Сальвио, Лукас Билья, Максимильяно Меса, Анхель Ди Мария, Серхио Агуэро, Лионель Месси
Приветствуем всех любителей футбола на очередной матче группового этапа чемпионата мира — 2018! Буквально через 25 минут на поле стадиона «Спартак» выйдут сборные Аргентины и Исландии!
Матч начнется в 16.00 мск.
Текстовая трансляция матча первого тура чемпионата мира по футболу в группе D Аргентина — Исландия.