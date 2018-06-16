Курсы валют$ 63.15 (+0.039) 73.29 (-0.009)
Москва: +23°C
Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
4
06
07
8
9
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 1 тайм
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.15 X–3.15 П2–2.4
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П1–4.55 X–3.25 П2–1.9
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.47 X–4.3 П2–7.3
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.85 П2–9.3
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2.05 X–3.2 П2–3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–21
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–8.7 X–4.8 П2–1.43
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.35 X–3.15 П2–3.2
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.2 X–3.2 П2–3.85
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.55 X–3.85 П2–6.55
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.12 X–9 П2–20
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–22 X–7 П2–1.16
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.67 X–3.65 П2–5.55
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.43 X–4.5 П2–7.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5 X–3.45 П2–1.77
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.4 X–4.5 П2–8.3
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.3 П2–16
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–6.8 X–3.85 П2–1.55
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.35 X–4.9 П2–9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12 X–5.5 П2–1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.2 П2–2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.35 X–3.25 П2–2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:–2:1
1
1
0
0
2-1
3
2
ПеруПеру
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ДанияДания
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АвстралияАвстралия
1:2–:––:–
1
0
0
1
1-2
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
1:1–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ИсландияИсландия
1:1
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Артём Дзюба
1
1
5
Александр Головин
1
1
6
Поль Погба
1
1
7
Хосе Игнасио Начо
1
1
8
Хосе Мария Хименес
1
1
9
Юрий Газинский
1
1
10
Антуан Гризманн
1
1
11
Майл Единак
1
1
Аргентина Исландия

ЧМ-2018. Аргентина и Исландия обменялись голами. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по футболу Аргентина — Исландия

В матче первого тура ЧМ-2018 в группе D встречаются сборные Аргентины и Исландии. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
Группа D  |   16 июня 16:00   |  1 тайм
Аргентина
Сборная Аргентины
1:1
< Сборная Исландии
Исландия
Стадион «Стадион Спартак», Москва | Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
Агуэро 19'
Финнбогасон 23'
Подробная статистика матча
Сборная Аргентины
Основные составы
Сборная Исландии
23 (в)   Вилли Кабальеро
3 (з)   Николас Тальяфико
17 (з)   Николас Отаменди
16 (з)   Маркос Рохо
14 (п)   Хавьер Маскерано
18 (п)   Эдуардо Сальвио
5 (п)   Лукас Билья
13 (п)   Максимильяно Меса
11 (п)   Анхель Ди
19 (н)   Серхио Агуэро 19'
10 (н)   Лионель Месси
1 (в)   Ханнес Халлдорсон
2 (з)   Биркир Мар
18 (з)   Хордур Магнуссон
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
14 (з)   Кари Арнасон
17 (п)   Арон Гуннарссон
7 (п)   Йоханн Гудмундссон
20 (п)   Эмил Холлфредссон
10 (п)   Гилфи Тор
8 (п)   Биркир Бьярнасон
11 (н)   Альфред Финнбогасон 23'
Запасной состав
1 (в)   Науэль Гусман
12 (в)   Франко Армани
2 (з)   Габриэль Меркадо
4 (з)   Кристиан Ансальди
6 (з)   Федерико Фасио
7 (п)   Эвер Банега
15 (п)   Энцо Перес
20 (п)   Джовани Ло
8 (п)   Маркос Акунья
22 (п)   Кристиан Павон
9 (н)   Гонсало Игуаин
21 (н)   Пауло Дибала
12 (в)   Фредерик Шрам
13 (в)   Рунар Рунарссон
5 (з)   Сверрир Ингасон
15 (з)   Холмар Эрн
23 (з)   Ари Фрейр
3 (п)   Самуэль Фридйонссон
16 (п)   Олафур Инги
21 (п)   Арнор Ингви
19 (п)   Рюрик Гисласон
4 (н)   Альберт Гудмундссон
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
22 (н)   Йон Дади
Видео дня
«Березовский — это кто?»
Книга Петра Авена «Время Березовского» стала одним из самых заметных событий на... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'41

Билья упал в чужой штрафной — судья пенальти ставить тут не стал, хотя при большом желании сделать это было можно.

'39

Очередной угловой у ворот Исландии — очередная «легкая прогулка» для европейцев.

'37

Минуты три уже Аргентина владеет мячом на чужой половине поля. Впрочем, пока что никакой опасности воротам Исландия тут нет.

'35

Кажется, впервые за сегодня ушли андердоги в глубокую оборону, взяв передышку после ударной 30-минутки, которая завершилась при паритете. Это и верно — пропускать «в раздевалку» им сейчас явно не стоит.

'33

Билья метров с 30 пробил — получилось максимально скучно и разочаровывающе.

'31

Все тот же Гуннарссон получил болезненный удар по ноге в стыке, после чего стал заметно хромать и упал на газон. Но уже в игре боевитый хавбек исландцев!

'29

Ди Мария повздорил с кем-то из визави, и едва на поле драка не началась — к счастью, рефери вовремя успел к эпизоду.

'27

Только что Арон Гуннарссон выиграл чемпионат мира по дальности вбрасывания мяча из аута, швырнув снаряд метров на 40 — ко всей радости аргентинцев в гол это все не трансформировалось.

'25

Вообще без центра продолжают играть соперники — кто бы мог подумать, что все так произойдет в матче не самых забивных команд.

'23

Затолкали все-таки ответный мяч андердоги!!! Возникла суматоха в штрафной вице-чемпионов, и лучше всего в оной разобрался Альфред Финнбогасон, затолкавший мяч в ворота!!!

'23

ГООООООООООООООООЛ!!!!! Равный счет вновь!!! Исландия в игре!!!!

'21

Месси в очередной раз угрожал воротам визави только что — был опасный удар, однако вратарь вновь не дал Лео открыть счет собственным голам на ЧМ-2018.

'19

Было это так: экс-футболист московского «Спартака» Рохо очень слабо пробил по воротам из-за пределов штрафной — так слабо, что это получился пас на Агуэро. А дальше все было делом техники — отличный разворот, блестящий удар, без шансов для голкипера! 1:0!

'19

ГОООООООООООООООООЛ!!! Аргентина забила!!! Агуэро открыл счет!!!

'18

Ух! Месси выбрался на оперативный простор и тут же исполнил свой фирменный удар левой! Голкипер исландцев потащил!

'16

Месси блестяще сыграл в отборе на своей половине поля, протащил мяч метров десять и отдал на ход партнеру — те, впрочем, тут же все запороли.

'14

Кажется, чуть успокоилась игра после «взрывной» пятиминутки — и теперь мячом спокойно в центре поля владеют аргентинцы.

'12

Ди Мария заработал угловой и сам же пошел его исполнять — как оказалось, была это опрометчивая идея.

'10

И ЕЩЕ ОПАСНЫЙ МОМЕНТ! Едва не привез гол в свои ворота Кабальеро. Попался он под прессинг исландцев, потерял мяча. Но не попал по воротам Бьярнасон.

'9

А вот ответ от сборной Исландии! Финнбогасон из глубины вбежал в штрафную и нанес удар в ближний угол. Чуть выше!

'8

ОПАСНО! Месси сделал подачу в сторону ворот, Тальяфико пытался мяч подправить, но чуть-чуть не попал по воротам!

'6

Полностью взяли мяч под свой контроль футболисты сборной Аргентины. Пока вся игра идет через Месси, но без продвижения к штрафной площади. Очень мощно обороняются исландцы.

'4

Штрафной выполняют аргентинцы. Месси навесил в штрафную площадь, Отаменди выиграл верховую борьбу, но пробил неточно и несильно.

'3

Катают мяч аргентинцы. Заброс на Ди Марию, попытался он обыграться с Агуэро — потеря.

'2

Нанесли исландцы сразу же первый удар. Неточно.

'1

А также стартовый свисток! Поехали!

15:58

Прозвучали национальные гимны Аргентины и Исландии.

15:53

Выходят команды на поле!

15:47

До сегодняшнего дня сборные Аргентины и Исландии ни разу не встречались друг с другом. Да и в принципе для исландцев участие в финальном раунде чемпионата мира является дебютным.

Болельщики перед началом матча Аргентина-Исландия на стадионе Спартак в Москве, 16 июня 2018 года

15:40

И стартовый состав Исландии: Вратарь: Ханнес Халлдорсон Биркир Мар Севарссон, Хордур Магнуссон, Рагнар Сигурдссон, Кари Арнасон, Арон Гуннарссон, Йоханн Гудмундссон, Эмил Холлфредссон, Гилфи Тор Сигурдссон, Биркир Бьярнасон, Альфред Финнбогасон

15:39

Вашему вниманию стартовый состав Аргентины:

Вратарь: Вилли Кабальеро Николас Тальяфико, Николас Отаменди, Маркос Рохо, Хавьер Маскерано, Эдуардо Сальвио, Лукас Билья, Максимильяно Меса, Анхель Ди Мария, Серхио Агуэро, Лионель Месси

15:35

Приветствуем всех любителей футбола на очередной матче группового этапа чемпионата мира — 2018! Буквально через 25 минут на поле стадиона «Спартак» выйдут сборные Аргентины и Исландии!

10:10

Матч начнется в 16.00 мск.

Стадион Спартак перед началом матча Аргентина-Исландия в Москве, 16 июня 2018 года

10:00

Текстовая трансляция матча первого тура чемпионата мира по футболу в группе D Аргентина — Исландия.