Было это так: экс-футболист московского «Спартака» Рохо очень слабо пробил по воротам из-за пределов штрафной — так слабо, что это получился пас на Агуэро. А дальше все было делом техники — отличный разворот, блестящий удар, без шансов для голкипера! 1:0!