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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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30
01
02
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12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 0:0 1 тайм
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.15 X–3.15 П2–2.4
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П1–4.55 X–3.25 П2–1.9
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.47 X–4.3 П2–7.3
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1–1.4 X–4.75 П2–7.75
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2.05 X–3.2 П2–3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–21
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–8.7 X–4.8 П2–1.43
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.35 X–3.15 П2–3.2
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.2 X–3.2 П2–3.85
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.55 X–3.85 П2–6.55
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.12 X–9 П2–20
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–22 X–7 П2–1.16
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.67 X–3.65 П2–5.55
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.43 X–4.5 П2–7.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5 X–3.45 П2–1.77
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.4 X–4.5 П2–8.3
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.2 X–6.3 П2–16
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–6.8 X–3.85 П2–1.55
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.35 X–4.9 П2–9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12 X–5.5 П2–1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.2 П2–2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.35 X–3.25 П2–2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:0–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
АвстралияАвстралия
0:0
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Артём Дзюба
1
1
5
Александр Головин
1
1
6
Хосе Игнасио Начо
1
1
7
Хосе Мария Хименес
1
1
8
Юрий Газинский
1
1
Франция Австралия

ЧМ-2018. Франция — Австралия. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по футболу Франция — Австралия

В матче первого тура ЧМ-2018 в группе С встречаются сборные Франции и Австралии. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Группа C  |   16 июня 13:00   |  1 тайм
Франция
Сборная Франции
0:0
< Сборная Австралии
Австралия
Стадион «Казань Арена», Казань | Главный судья: Андрес Кунья (Монтевидео, Уругвай)
Леки 13'
Подробная статистика матча
Сборная Франции
Основные составы
Сборная Австралии
1 (в)   Уго Льорис
2 (з)   Бенжамен Павар
21 (з)   Лукас-Франсуа Эрнандес
4 (з)   Рафаэль Варан
5 (з)   Самуэль Юмтити
13 (п)   Н'Голо Канте
12 (п)   Корентин Толиссо
6 (п)   Поль Погба
10 (н)   Килиан Мбаппе
7 (н)   Антуан Гризманн
11 (н)   Усман Дембеле
1 (в)   Мэтью Райан
19 (з)   Джош Рисдон
16 (з)   Азиз Бехич
20 (з)   Трент Сэйнсбари
15 (п)   Майл Единак
5 (п)   Марк Миллигэн
13 (п)   Аарон Муй
23 (п)   Томас Рогич
7 (н)   Мэтью Леки 13'
11 (н)   Эндрю Наббаут
10 (н)   Робби Круз
Запасной состав
16 (в)   Стив Манданда
23 (в)   Альфонс Ареола
3 (з)   Преснел Кимпембе
17 (з)   Адиль Рами
19 (з)   Джибриль Сидибе
22 (з)   Бенжамен Менди
8 (п)   Тома Лемар
14 (п)   Блез Матюиди
15 (п)   Стивен Н'Зонзи
18 (п)   Набиль Фекир
20 (п)   Флорьян Товен
9 (н)   Оливье Жиру
12 (в)   Брэдли Джонс
18 (в)   Даниэль Вукович
2 (з)   Милош Дегенек
3 (з)   Джеймс Мередит
6 (з)   Мэттью Юрман
8 (п)   Массимо Луонго
17 (п)   Даниэль Арзани
22 (п)   Джексон Ирвайн
21 (п)   Димитри Петратос
4 (н)   Тим Кэхилл
9 (н)   Томи Юрич
14 (н)   Джейми Макларен
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
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'15

Держат мяч австралийцы. Последовала дальняя передача на Круза, но Варан вынес мяч в аут.

'14

Погба сделал отличную разрежающую передачу с левого края в центр штрафной. Чуть не дотянулся до мяча Мбаппе.

'13

Леки получил желтую карточку за грубый фол.

'12

Последовала подача в центр штрафной, игрок сборной Австралии пробил сильно мимо ворот.

'11

Фолит Павар на правом фланге. Будет опасный штрафной.

'10

Большое давление испытывают австралийцы в связи с высоким темпом игры. Но пока выдерживают.

'8

Очередной штрафной сборной Франции. Мбаппе пробил с правого фланга, мяч попал в голову Гризманну. Неопасно.

'6

Тут же контратака французов! Погба протащил мяч, затем пас получил Гризманн. Антуан обработал мяч под правую и пробил метров с 20-ти в дальний угол. Райан спас.

'6

Австралийцы прошли к штрафной по центру, но на подходе к воротам защитники сборной Франции мяч перехватили.

'4

Подошли к мячу Гризманн и Погба, пробил в итоге второй. Обвел стенку, но мяч полетел по центру ворот. Точно в руки Райану.

'3

Мбаппе получил удар по ногам рядом со штрафной площадью ворот Райана. Будет опасный штрафной.

'2

ОПАСНО! Вот так говорили о проблемах выхода из обороны, как вдруг французы в позиционной атаке быстро дошли до чужой штрафной, Мбаппе ворвался с правого края и мощно пробил в ближний угол! Угловой заработала сборная Франция, но он ни к чему не привел.

'1

Небольшая неразбериха в действиях обеих команд: французы пытаются выйти с поля, но получается это пока с трудом. Австралийцы же стараются организовать контратаку, но очень много потерь.

'1

Матч начался!

12:55

Звучат государственные гимны Франции и Австралии.

12:50

Десять минут до начала матча. Стоит отметить, что до сегодняшнего дня французы и австралийцы провели между собой всего лишь четыре матча. Дважды победителями противостояния становились футболисты из Франции, однажды выиграли игроки Австралии и еще раз стороны расходились миром.

12:43

И состав австралийцев вашему вниманию:

Вратарь: Мэтью Райан Джош Рисдон, Азиз Бехич, Трент Сэйнсбари, Майл Единак, Марк Миллигэн, Аарон Муй, Томас Рогич, Мэтью Леки, Эндрю Наббаут, Робби Круз

12:41

Стартовый состав сборной Франции! Вратарь: Уго Льорис Бенжамен Павар, Рафаэль Варан, Самуэль Юмтити, Лукас-Франсуа Эрнандес, Поль Погба, Корентин Толиссо, Н'Голо Канте, Антуан Гризманн, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе.

12:40

И снова приветствуем читателей «Газеты.Ru» на нашей текстовой онлайн-трансляции матча чемпионата мира — 2018, в котором встречаются сборные Франции и Австралии.

10:10

Матч начнется в 13.00 мск.

10:00

Текстовая трансляция матча первого тура чемпионата мира по футболу в группе С Франция — Австралия.