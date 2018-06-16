ОПАСНО! Вот так говорили о проблемах выхода из обороны, как вдруг французы в позиционной атаке быстро дошли до чужой штрафной, Мбаппе ворвался с правого края и мощно пробил в ближний угол! Угловой заработала сборная Франция, но он ни к чему не привел.