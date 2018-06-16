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Держат мяч австралийцы. Последовала дальняя передача на Круза, но Варан вынес мяч в аут.
Погба сделал отличную разрежающую передачу с левого края в центр штрафной. Чуть не дотянулся до мяча Мбаппе.
Последовала подача в центр штрафной, игрок сборной Австралии пробил сильно мимо ворот.
Фолит Павар на правом фланге. Будет опасный штрафной.
Большое давление испытывают австралийцы в связи с высоким темпом игры. Но пока выдерживают.
Очередной штрафной сборной Франции. Мбаппе пробил с правого фланга, мяч попал в голову Гризманну. Неопасно.
Австралийцы прошли к штрафной по центру, но на подходе к воротам защитники сборной Франции мяч перехватили.
Подошли к мячу Гризманн и Погба, пробил в итоге второй. Обвел стенку, но мяч полетел по центру ворот. Точно в руки Райану.
Мбаппе получил удар по ногам рядом со штрафной площадью ворот Райана. Будет опасный штрафной.
Небольшая неразбериха в действиях обеих команд: французы пытаются выйти с поля, но получается это пока с трудом. Австралийцы же стараются организовать контратаку, но очень много потерь.
Звучат государственные гимны Франции и Австралии.
Десять минут до начала матча. Стоит отметить, что до сегодняшнего дня французы и австралийцы провели между собой всего лишь четыре матча. Дважды победителями противостояния становились футболисты из Франции, однажды выиграли игроки Австралии и еще раз стороны расходились миром.
И состав австралийцев вашему вниманию:
Вратарь: Мэтью Райан Джош Рисдон, Азиз Бехич, Трент Сэйнсбари, Майл Единак, Марк Миллигэн, Аарон Муй, Томас Рогич, Мэтью Леки, Эндрю Наббаут, Робби Круз
Стартовый состав сборной Франции! Вратарь: Уго Льорис Бенжамен Павар, Рафаэль Варан, Самуэль Юмтити, Лукас-Франсуа Эрнандес, Поль Погба, Корентин Толиссо, Н'Голо Канте, Антуан Гризманн, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе.
И снова приветствуем читателей «Газеты.Ru» на нашей текстовой онлайн-трансляции матча чемпионата мира — 2018, в котором встречаются сборные Франции и Австралии.
Матч начнется в 13.00 мск.
Текстовая трансляция матча первого тура чемпионата мира по футболу в группе С Франция — Австралия.