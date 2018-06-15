Португалия

Для понимания: при Лопетеги за два года Испания одержала 14 побед и шесть раз сыграла вничью, не уступив ни разу! Недавно со счетом 6:0 были разбиты аргентинцы, пусть и без Лионеля Месси в составе. У Португалии результаты поскромнее, но она является действующим чемпионом Европы, и у нее в составе есть Криштиану Роналду. Он заявил на предматчевой пресс-конференции, что его сборная хочет выиграть у Испании. Будет очень интересная игра.