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Открыл и закрыл тайм своими голами Криштиану Роналду. По-капитански, пусть второй мяч и подарил де Хеа. Между этими событиями почти все время доминировала Испания, сумевшая усилиями Диего Косты забить супергол. И не забить еще несколько супермоментов. Отдыхаем и возвращаемся после перерыва. Второй тайм обещает быть не менее жарким, классный футбол!
Что происходит? Лорис Кариус вселился в де Хеа! Роналду получил мяч от партнера прямо перед штрафной по центру и по центру же выстрелил. Мяч низом летел в руки де Хеа, который поставил их как-то мягко и совсем неудачно, переправив снаряд точно в угол своих ворот!
Иско ушел из-под защитника и ударил — Патрисиу легко поймал руками.
Ничего у португальцев не выходит на чужой половине поля. Однако игру от своих ворот они все же смогли отодвинуть. Испания немного снизила темп своих атак.
Давление Испании привело к угловому у португальских ворот, а в чужую штрафную привело Пике и Рамоса. Сильва выполнил кросс, до мяча дотянулся Бускетс, но акцентированного удара не вышло.
Попытка позиционной атаки от Португалии. Геррейру решается на подачу из глубины в поисках головы Роналду в штрафной. Таким навесом можно было только дрон сбить, если бы тот пролетал над стадионом.
Кстати, до Роналду на четырех чемпионатах мира забивали только бразилец Пеле да немцы Уве Зеелер и Мирослав Клозе!
Пепе технично срывает разгонявшуюся в центре поля испанскую атаку, срубая Бускетса.
Испания полностью контролирует сейчас игру. Под тотальным давлением и абсолютно без мяча португальская сборная.
Вот Португалия впервые за последние минут десять немного повладела мячом на чужой половине. Небольшая передышка на оказавшихся под мощнейшим давлением Роналду и Ко.
Коке и Сильва были у мяча — под правую и левую ноги. Пробил левша Сильва, но попал в выпрыгнувшую стенку.
Кстати, впервые на этом чемпионате мира смогли забить обе команды.
Видеоарбитр смотрел, не было ли со стороны Косты фола на Пепе. Вообще, показалось, что можно зафиксировать нарушение, но рефери все же трактовали спорный эпизод в пользу атаки. Гол засчитан.
Пошла игра, конечно! Получил Коста мяч после заброса из глубины, выиграл борьбу в воздухе у Пепе, подошел к штрафной, на замахах накрутил троих защитников и воткнул низом точно в угол!
Накрыл Диего Коста Вильяма Карвалью перед чужой штрафной, но тут же отскочили португальцы назад, заполнили все зоны, отжали соперников во фланг, и Иско заработал только аут.
Все-таки обескураженной пока выглядит сборная Испании. Явно не ожидали бывшие подопечные Лопетеги, а теперь игроки Йерро такого начала.
Действительно бьет Роналду. Попадает в лицо находившемуся в стенке Бускетсу. А Рокки фиксирует фол Гедеша на игроках стенки.
Все ближе и ближе Испания к чужим воротам, но при этом теряет мяч, что организовывает контрвыпад, в котором Гонсалу Гедеш тащил мяч, а слева набирал скорость Роналду. Гедеш решил сыграть за счет партнера, ушел вправо, закопался и в итоге ударил уже без особых перспектив и попал в защитника.
Это уже четвертый подряд чемпионат мира, на котором забивал голы Криштиану Роналду!
Очень глубоко играет Роналду, опускаясь в центр поля за мячами. Партнеры с удовольствием кормят передачами капитана, а тот управляет ритмом.
Контроль над мячом вроде бы испанцы наконец установили, но Португалия очень быстро и агрессивно сразу же вступает в отбор при потерях, что очень затрудняет сопернику продвижение вперед.
Альба хотел штрафной удар на чужой половине поля, но Джанлука Рокки уверенно показал, что ничего не было.
Фернандо Йерро стоит на границе технической зоны и активно подсказывает своим подопечным. Президент федерации Луис Рубиалес невозмутимо сидит на трибуне.
Испания пытается прийти в себе. Делают это футболисты «Красной фурии» в своей манере — забирают мяч под контроль. Правда, пока барахлят у команды передачи вперед.
Если в своей штрафной Роналду сбил одноклубник Начо Фернандес, то сейчас капитану португальцев в центре поля досталось от Серджи Бускетса из «Барселоны».
Да, заработал пенальти сам Криштиану. А Испания пока ничего не может сделать.
Роналду долго готовился и очень уверенно развел голкипера и мяч по разным углам, пробив вправо от себя. Это его первый гол в ворота сборной Испании. Играет против нее он в пятый раз в карьере.
Обслуживать матч будет бригада во главе с итальянцем Джанлукой Рокки.
Для понимания: при Лопетеги за два года Испания одержала 14 побед и шесть раз сыграла вничью, не уступив ни разу! Недавно со счетом 6:0 были разбиты аргентинцы, пусть и без Лионеля Месси в составе. У Португалии результаты поскромнее, но она является действующим чемпионом Европы, и у нее в составе есть Криштиану Роналду. Он заявил на предматчевой пресс-конференции, что его сборная хочет выиграть у Испании. Будет очень интересная игра.
Главной новостью из этих команд, да и в преддверии всего мундиаля, конечно, громыхнула Испания. После того как президент мадридского «Реала» Флорентино Перес объявил о назначении в «королевский клуб» после чемпионата мира тренера «Красной фурии» Хулена Лопетеги, взбесилось недавно избранное руководство Федерации футбола Испании. Президент ФФИ Луис Рубиалес прибыл в расположение национальной команды и после полуторачасовых дебатов с протестовавшими футболистами все равно объявил на специальной пресс-конференции об отставке главного тренера! За два дня до старта команды в России! Теперь руководить сборной будет Фернандо Йерро, летевший на мировой форум в качестве спортивного директора сборной.
Уже известны составы команд. Давайте ознакомимся с ними. Португалия: Руй Патрисиу — Седрик, Пепе, Жозе Фонте, Рафаэл Геррейру — Бруну Фернандеш, Вильям Карвалью, Жоау Моутинью — Бернарду Силва, Роналду, Гонсалу Гедеш.
Испания: Давид де Хеа — Начо, Жерар Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба — Серджи Бускетс, Андрес Иньеста, Иско — Коке, Диего Коста, Давид Сильва.
Сегодня нас ждет очень интересный матч. Два безоговорочных фаворита группы. При этом многие ждали от Марокко хотя бы борьбы. Возможно, североафриканцы ее еще навяжут, но сегодня они не смогли забить Ирану. Более того, на последних минутах добавленного времени в Санкт-Петербурге марроканцы поразили собственные ворота после подачи штрафного.Так что победитель нашего матча, который пройдет в Сочи, не станет единоличным лидером подгруппы В. А если будет ничья, то лидером останется Иран! Для вас трансляцию проведет Александр Седов.
Сама встреча начнется в 21:00 мск, а пока вы можете ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча Испании и Португалии на групповом этапе чемпионата мира — 2018.