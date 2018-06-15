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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
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18
19
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18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 2:1 перерыв
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1– X– П2–
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1–1.23 X–6.7 П2–10.5
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.1 X–3.25 П2–2.35
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П1–4.55 X–3.25 П2–1.9
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.47 X–4.3 П2–7.3
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1–1.42 X–5 П2–8.5
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2.05 X–3.2 П2–3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–21
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–8.5 X–4.4 П2–1.42
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.35 X–3.15 П2–3.2
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.2 X–3.15 П2–3.6
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.85 П2–6.35
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.13 X–9 П2–18
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–19 X–7 П2–1.17
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.67 X–3.65 П2–5.55
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.43 X–4.5 П2–7.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5 X–3.45 П2–1.77
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.4 X–4.5 П2–8.3
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.21 X–6 П2–16
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.55 X–3.25 П2–2.15
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–6.8 X–3.85 П2–1.55
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.35 X–4.9 П2–9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12 X–5.5 П2–1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.2 П2–2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.35 X–3.25 П2–2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
1
ПортугалияПортугалия
–:–
2:1–:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ИспанияИспания
–:–1:2
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
и
г
и
г
1
Денис Черышев
1
2
2
Артём Дзюба
1
1
3
Александр Головин
1
1
4
Хосе Мария Хименес
1
1
5
Юрий Газинский
1
1
Португалия Испания

ЧМ-2018. Роналду обыгрывает Испанию. LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата мира Португалия — Испания

Сборная Испании играет с командой Португалии во главе с Криштиану Роналду в своем дебютном матче на чемпионате мира — 2018. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа В  |   15 июня 21:00   |  перерыв
Португалия
Сборная Португалии
2:1
< Сборная Испании
Испания
Стадион «Стадион Фишт», Сочи | Главный судья: Джанлука Рокки (Флоренция, Италия)
Роналду 4' (пен)
Фернандеш 28'
Роналду 44'
Бускетс 17'
Коста 24'
Подробная статистика матча
Сборная Португалии
Основные составы
Сборная Испании
1 (в)   Руй Патрисиу
21 (з)    Седрик
5 (з)   Рафаэль Геррейро
3 (з)    Пепе
6 (з)   Жозе Фонте
8 (п)   Жоау Моутинью
11 (п)   Бернарду Силва
14 (п)   Вилльям Карвалью
17 (п)   Гонсалу Гуэдеш
16 (п)   Бруну Фернандеш 28'
7 (н)   Криштиану Роналду 4' 44'
1 (в)   Давид де
4 (з)   Хосе Игнасио
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
15 (з)   Серхио Рамос
8 (п)    Коке
21 (п)   Давид Сильва
5 (п)   Серхио Бускетс 17'
22 (п)    Иско
6 (п)   Андрес Иньеста
19 (н)   Диего Коста 24'
Запасной состав
12 (в)   Антони Лопеш
22 (в)    Бету
2 (з)   Бруну Алвеш
13 (з)   Рубен Диаш
15 (з)    Рикарду
19 (з)   Мариу Руй
4 (п)   Мануэл Фернандеш
10 (п)   Жоау Мариу
23 (п)   Адриен Силва
20 (н)   Рикарду Куарежма
9 (н)   Андре Силва
18 (н)   Желсон Мартинш
13 (в)   Кепа Аррисабалага
23 (в)   Пепе Рейна
2 (з)   Даниэль 
12 (з)   Альваро Одриосола
14 (з)   Сесар Аспиликуэта
16 (з)   Начо Монреаль
7 (п)    Сауль
10 (п)   Тьяго Алькантара
20 (п)   Марко Асенсио
11 (н)   Лукас Васкес
9 (н)    Родриго
17 (н)   Яго Аспас
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Перерыв

Открыл и закрыл тайм своими голами Криштиану Роналду. По-капитански, пусть второй мяч и подарил де Хеа. Между этими событиями почти все время доминировала Испания, сумевшая усилиями Диего Косты забить супергол. И не забить еще несколько супермоментов. Отдыхаем и возвращаемся после перерыва. Второй тайм обещает быть не менее жарким, классный футбол!

'45+2

Вот и все, перерыв. Португалия ведет у Испании благодаря дублю Криштиану Роналду!

'45+1

Минуту добавил Рокки к первому тайму.

'44

Что происходит? Лорис Кариус вселился в де Хеа! Роналду получил мяч от партнера прямо перед штрафной по центру и по центру же выстрелил. Мяч низом летел в руки де Хеа, который поставил их как-то мягко и совсем неудачно, переправив снаряд точно в угол своих ворот!

'44

ГОООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Криштиану Роналду — 1:2!

'42

Иско ушел из-под защитника и ударил — Патрисиу легко поймал руками.

'41

Ничего у португальцев не выходит на чужой половине поля. Однако игру от своих ворот они все же смогли отодвинуть. Испания немного снизила темп своих атак.

'39

Давление Испании привело к угловому у португальских ворот, а в чужую штрафную привело Пике и Рамоса. Сильва выполнил кросс, до мяча дотянулся Бускетс, но акцентированного удара не вышло.

'38

Попытка позиционной атаки от Португалии. Геррейру решается на подачу из глубины в поисках головы Роналду в штрафной. Таким навесом можно было только дрон сбить, если бы тот пролетал над стадионом.

'37

Кстати, до Роналду на четырех чемпионатах мира забивали только бразилец Пеле да немцы Уве Зеелер и Мирослав Клозе!

'35

Коста — Альба — Иньеста. Какая красота! Андрес аккуратно катит мяч в дальний угол, но малость не попадает!

'33

Пепе технично срывает разгонявшуюся в центре поля испанскую атаку, срубая Бускетса.

'32

Испания полностью контролирует сейчас игру. Под тотальным давлением и абсолютно без мяча португальская сборная.

'30

Вот Португалия впервые за последние минут десять немного повладела мячом на чужой половине. Небольшая передышка на оказавшихся под мощнейшим давлением Роналду и Ко.

'29

Коке и Сильва были у мяча — под правую и левую ноги. Пробил левша Сильва, но попал в выпрыгнувшую стенку.

'28

Бруну Фернандеш далековато отпустил от себя перед штрафной мяч, на это среагировал Начо. Испанский защитник успел коснуться снаряда, а бежавший к мячу португалец снес его с ног. Желтая карточка Фернандешу и опаснейший штрафной!

'27

Кстати, впервые на этом чемпионате мира смогли забить обе команды.

'26

МОМЕНТ! Руй Патрисиу просто волшебник! Иско влет выстрелил от угла штрафной с 17-ти метров. Мяч полетел прямо в девятку, но угодил в крестовину и отскочил в линию ворот! Патрисиу успел зацепить снаряд пальцами, а потом отбил еще и добивание. Правда, оно было из офсайда.

'25

Видеоарбитр смотрел, не было ли со стороны Косты фола на Пепе. Вообще, показалось, что можно зафиксировать нарушение, но рефери все же трактовали спорный эпизод в пользу атаки. Гол засчитан.

'24

Пошла игра, конечно! Получил Коста мяч после заброса из глубины, выиграл борьбу в воздухе у Пепе, подошел к штрафной, на замахах накрутил троих защитников и воткнул низом точно в угол!

'24

ГОООООООООООООООООООООООООООООЛ! Диего Коста — 1:1!

'23

Испанцы неудачно разыграли угловой и пропустили опаснейшую контратаку три в четыре. С правого фланга Бернарду Силва сделал шикарный пас набравшему слева крейсерскую скорость Роналду, который получил мяч в штрафной, но не стал бить сам, а выкатил в центр на убой Гедешу. Ну а Гедеш неудачно принял, отпустив мяч с ноги, и запорол вернейший шанс!

'22

Момент! Впрочем, для Испании и аут на чужой половине поля может быть опасным. Иньеста ворвался по левому флангу в чужую штрафную, дошел до лицевой и выкатил Сильве под удар из убойного положения. Заблокировал защитник!

'21

Накрыл Диего Коста Вильяма Карвалью перед чужой штрафной, но тут же отскочили португальцы назад, заполнили все зоны, отжали соперников во фланг, и Иско заработал только аут.

'20

Все-таки обескураженной пока выглядит сборная Испании. Явно не ожидали бывшие подопечные Лопетеги, а теперь игроки Йерро такого начала.

'19

Действительно бьет Роналду. Попадает в лицо находившемуся в стенке Бускетсу. А Рокки фиксирует фол Гедеша на игроках стенки.

'18

Редкий номер: Бускетс потерял мяч под давлением. Тут же бросился в подкат, срубив соперника и получив закономерную желтую карточку. До ворот далековато, но Роналду, похоже, готовится пробить.

'17

Все ближе и ближе Испания к чужим воротам, но при этом теряет мяч, что организовывает контрвыпад, в котором Гонсалу Гедеш тащил мяч, а слева набирал скорость Роналду. Гедеш решил сыграть за счет партнера, ушел вправо, закопался и в итоге ударил уже без особых перспектив и попал в защитника.

'16

Это уже четвертый подряд чемпионат мира, на котором забивал голы Криштиану Роналду!

'14

Очень глубоко играет Роналду, опускаясь в центр поля за мячами. Партнеры с удовольствием кормят передачами капитана, а тот управляет ритмом.

'13

Контроль над мячом вроде бы испанцы наконец установили, но Португалия очень быстро и агрессивно сразу же вступает в отбор при потерях, что очень затрудняет сопернику продвижение вперед.

'12

Альба хотел штрафной удар на чужой половине поля, но Джанлука Рокки уверенно показал, что ничего не было.

'10

Давид Сильва бил из штрафной после скидки Диего Косты. Это было опасно, но мяч слишком высоко подскочил, и полузащитник «Манчестер Сити» не смог уложить его под планку, пробив выше.

'8

Фернандо Йерро стоит на границе технической зоны и активно подсказывает своим подопечным. Президент федерации Луис Рубиалес невозмутимо сидит на трибуне.

'7

Испания пытается прийти в себе. Делают это футболисты «Красной фурии» в своей манере — забирают мяч под контроль. Правда, пока барахлят у команды передачи вперед.

'5

Если в своей штрафной Роналду сбил одноклубник Начо Фернандес, то сейчас капитану португальцев в центре поля досталось от Серджи Бускетса из «Барселоны».

'4

Да, заработал пенальти сам Криштиану. А Испания пока ничего не может сделать.

'3

Роналду долго готовился и очень уверенно развел голкипера и мяч по разным углам, пробив вправо от себя. Это его первый гол в ворота сборной Испании. Играет против нее он в пятый раз в карьере.

'3

ГОООООООООООООООООООООООООООЛ! Криштиану Роналду — 1:0!

'2

Пенальти! Сразу же Португалия бросилась в атаку и заработала одиннадцатиметровый! Вот так начало!

'1

Поееееехали! Матч начался!

21:00

Обслуживать матч будет бригада во главе с итальянцем Джанлукой Рокки.

20:55

Для понимания: при Лопетеги за два года Испания одержала 14 побед и шесть раз сыграла вничью, не уступив ни разу! Недавно со счетом 6:0 были разбиты аргентинцы, пусть и без Лионеля Месси в составе. У Португалии результаты поскромнее, но она является действующим чемпионом Европы, и у нее в составе есть Криштиану Роналду. Он заявил на предматчевой пресс-конференции, что его сборная хочет выиграть у Испании. Будет очень интересная игра.

20:50

Главной новостью из этих команд, да и в преддверии всего мундиаля, конечно, громыхнула Испания. После того как президент мадридского «Реала» Флорентино Перес объявил о назначении в «королевский клуб» после чемпионата мира тренера «Красной фурии» Хулена Лопетеги, взбесилось недавно избранное руководство Федерации футбола Испании. Президент ФФИ Луис Рубиалес прибыл в расположение национальной команды и после полуторачасовых дебатов с протестовавшими футболистами все равно объявил на специальной пресс-конференции об отставке главного тренера! За два дня до старта команды в России! Теперь руководить сборной будет Фернандо Йерро, летевший на мировой форум в качестве спортивного директора сборной.

20:45

Уже известны составы команд. Давайте ознакомимся с ними. Португалия: Руй Патрисиу — Седрик, Пепе, Жозе Фонте, Рафаэл Геррейру — Бруну Фернандеш, Вильям Карвалью, Жоау Моутинью — Бернарду Силва, Роналду, Гонсалу Гедеш.

Испания: Давид де Хеа — Начо, Жерар Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба — Серджи Бускетс, Андрес Иньеста, Иско — Коке, Диего Коста, Давид Сильва.

20:40

Сегодня нас ждет очень интересный матч. Два безоговорочных фаворита группы. При этом многие ждали от Марокко хотя бы борьбы. Возможно, североафриканцы ее еще навяжут, но сегодня они не смогли забить Ирану. Более того, на последних минутах добавленного времени в Санкт-Петербурге марроканцы поразили собственные ворота после подачи штрафного.Так что победитель нашего матча, который пройдет в Сочи, не станет единоличным лидером подгруппы В. А если будет ничья, то лидером останется Иран! Для вас трансляцию проведет Александр Седов.

20:35

Сама встреча начнется в 21:00 мск, а пока вы можете ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.

20:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча Испании и Португалии на групповом этапе чемпионата мира — 2018.