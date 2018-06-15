- 582293 просмотра Сборная России стартовала с разгромной победы на ЧМ-2018
- 242174 просмотра Что Песков рассказал о впечатлениях Путина от игры сборной России
- 152707 просмотров Почему правительство предложило повысить пенсионный возраст
- 131449 просмотров В России стартует ЧМ-2018 по футболу
- 112877 просмотров На 83-м году жизни умер режиссер Станислав Говорухин
- 109472 просмотра За три года вклады иностранцев в банки Латвии упали в два раза
- 75334 просмотра Суд остановил исполнение решения по спору «Газпрома» с «Нафтогазом»
Несмотря на быстроту своих действий Марокко владеет мячом в два раза больше соперника. Это официально. 67 процентов против 33-х.
Еще одна хорошая атака от Ирана. Азмун принял мяч спиной после вброса аута чуть ли не во вратарской соперника. Игрок «Рубина» начал разворачиваться, но защитник сделать ему этого не дал.
Поражает то, насколько быстро Марокко начинает свои атаки. Пару передач — и мяч уже у штрафной соперника. Кроме того, африканская команда блестяще играет в прессинге.
Иран активизировался в последние минуты и провел несколько очень хороших атак. Самый сильный отрезок от номинальных гостей в матче.
Как сейчас отбился Иран!? Мяч десять секунд летал по штрафной азиатов и чудом не попал в ворота.
Заметно, как изменила свою тактику национальная команда Ирана. Сначала азиатская команда неслась вперед, теперь играет вторым номером и отсиживается в обороне.
Много фолят команды, немного упал стартовый темп игры. Поздравим Иран, ему удалось отбиться.
Немного сбавили темп марокканцы и Иран смог провести неплохую атаку. Мяч после подачи с правого фланга оказался в руках у голкипера.
В социальных сетях появляются первые карточки со стадиона. Арена переполнена. По-другому на чемпионате мира и быть не может!
Встреча проходит в Санкт-Петербурге. Это первая игра, которую принимает Северная столица.
Что творит сборная Марокко?! Очень мощно начали чемпионы Африки. Юнес Беланда бил головой с острого угла после подачи с левого фланга. Рядом со штангой. Ух!
Иран отвечает остро. Однако выход голкипера Мунира спас африканскую сборную.
Без раскачки начали команды. Несколько длиннющих передач в штрафную соперника завершились ударом Амина Арита.
Прозвучали государственные гимны и свисток судьи. Матч начался! Поехали!
Пять минут до начала поединка. Самое время оставить прогноз на третий матч чемпионата мира. Кто сегодня победит?
Также в группе В выступают Испания и Португалия, которые являются явными фаворитами квартета. Исходя из этого, в сегодняшнем матче соперникам непременно нужна победа для того, чтобы претендовать на выход в плей-офф.
У Ирана с первых минут игру начнут Алиреза Беиранванд, Рамин Резаян, Роузбеш Чешми, Мортеза Пуралиганджи, Эхсан Хаджсафи, Омид Эбраими, Масуд Шоджаеи, Вахид Амири, Алиреза Джаханбакш Карим Ансарифард, а также Сердар Азмун, который благодаря успешному выступлению за российской «Ростов» получил прозвище «иранский Месси». Сейчас Азмун выступал за казанский «Рубин».
Марокко выйдет на игру в следующем составе: Мунир, Ашраф Хакими, Мехди Бенатиа, Карим Эль-Ахмади, Ромен Сес, Хаким Зиеш, Мбарк Буссуфа, Юнес Беланда, Амин Арит, Нордин Амрабат, Айюб Эль-Кааби.
Сама встреча начнется в 18:00 мск, а пока вы можете ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча между сборной Марокко и командой Ирана во главе с Сердаром Азмуном на групповом этапе чемпионата мира — 2018.