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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
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18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:0 1 тайм
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1– X– П2–
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–4.25 X–3.3 П2–2.05
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1–1.23 X–6.7 П2–10.5
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.1 X–3.25 П2–2.35
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П1–4.55 X–3.25 П2–1.9
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.47 X–4.3 П2–7.3
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1–1.42 X–5 П2–8.5
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2.05 X–3.2 П2–3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–21
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–8.5 X–4.4 П2–1.42
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.35 X–3.15 П2–3.2
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1– X– П2–
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.85 П2–6.35
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.13 X–9 П2–18
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–17 X–6.3 П2–1.2
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.67 X–3.65 П2–5.55
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.43 X–4.5 П2–7.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5 X–3.45 П2–1.77
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.4 X–4.5 П2–8.3
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.21 X–6 П2–16
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.55 X–3.25 П2–2.15
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–6.8 X–3.85 П2–1.55
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.35 X–4.9 П2–9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12 X–5.5 П2–1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.2 П2–2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.35 X–3.25 П2–2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
0:0
0
0
0
0
0-0
0
4
ИранИран
–:––:–0:0
0
0
0
0
0-0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
и
г
и
г
1
Денис Черышев
1
2
2
Артём Дзюба
1
1
3
Александр Головин
1
1
4
Хосе Мария Хименес
1
1
5
Юрий Газинский
1
1
Марокко Иран

Чемпионат мира. Марокко давит на оборону Ирана. LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата мира Марокко — Иран

Сборная Ирана во главе с нападающим казанского «Рубина» Сердаром Азмуном играет с командой Марокко на групповом этапе чемпионата мира — 2018. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа В  |   15 июня 18:00   |  1 тайм
Марокко
Сборная Марокко
0:0
< Сборная Ирана
Иран
Стадион «Санкт-Петербург Арена», Санкт-Петербург | Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
Шоджаеи 10'
Подробная статистика матча
Сборная Марокко
Основные составы
Сборная Ирана
12 (в)    Мунир
2 (з)   Ашраф Хакими
5 (з)   Мехди Бенатиа
8 (п)   Карим Эль-Ахмади
6 (п)   Ромен Сес
7 (п)   Хаким Зиеш
14 (п)   Мбарк Буссуфа
10 (п)   Юнес Беланда
18 (п)   Амин Арит
16 (п)   Нордин Амрабат
9 (н)   Айюб Эль-Кааби
1 (в)   Алиреза Беиранванд
23 (з)   Рамин Резаян
4 (з)   Роузбеш Чешми
8 (з)   Мортеза Пуралиганджи
3 (п)   Эхсан Хаджсафи
9 (п)   Омид Эбраими
7 (п)   Масуд Шоджаеи 10'
11 (п)   Вахид Амири
18 (н)   Алиреза Джаханбакш
10 (н)   Карим Ансарифард
20 (н)   Сердар Азмун
Запасной состав
1 (в)   Яссин Буну
22 (в)   Ахмед Тагнаути
3 (з)   Хамза Мендиль
4 (з)   Мануэл да
11 (п)   Файчал Файр
15 (п)   Юсеф Аит
17 (п)   Набиль Дирар
23 (п)   Мехди Карсела-Гонсалес
21 (п)   Софьян Амрабат
13 (н)   Халид Бутаиб
19 (н)   Юссеф Эн-Несири
20 (н)   Азиз Бухаддуз
12 (в)   Мохаммад Мазахери
22 (в)   Амир Абедзаде
13 (з)   Реза Ханзадех
15 (з)   Пехман Монтазери
19 (з)   Маджид Хоссеини
5 (п)   Милад Мохаммади
2 (п)   Мехди Тораби
21 (п)   Ашкан Дежага
14 (п)   Саман Годдос
16 (н)   Реза Гооханнеяд
17 (н)   Мехди Тареми
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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'27

Несмотря на быстроту своих действий Марокко владеет мячом в два раза больше соперника. Это официально. 67 процентов против 33-х.

'25

Еще одна хорошая атака от Ирана. Азмун принял мяч спиной после вброса аута чуть ли не во вратарской соперника. Игрок «Рубина» начал разворачиваться, но защитник сделать ему этого не дал.

'23

Поражает то, насколько быстро Марокко начинает свои атаки. Пару передач — и мяч уже у штрафной соперника. Кроме того, африканская команда блестяще играет в прессинге.

'21

Иран активизировался в последние минуты и провел несколько очень хороших атак. Самый сильный отрезок от номинальных гостей в матче.

'19

Как сейчас отбился Иран!? Мяч десять секунд летал по штрафной азиатов и чудом не попал в ворота.

'10

Первую желтую в матче заработал иранец Масуд Шоджаеи за грубый фол.

'17

Заметно, как изменила свою тактику национальная команда Ирана. Сначала азиатская команда неслась вперед, теперь играет вторым номером и отсиживается в обороне.

'15

Много фолят команды, немного упал стартовый темп игры. Поздравим Иран, ему удалось отбиться.

'13

Немного сбавили темп марокканцы и Иран смог провести неплохую атаку. Мяч после подачи с правого фланга оказался в руках у голкипера.

'11

В социальных сетях появляются первые карточки со стадиона. Арена переполнена. По-другому на чемпионате мира и быть не может!

'9

Снова опасно! Эль-Кааби получил мяч в центре штрафной и ударил с носка. Опять рядом со штангой. Почему Иран до сих пор не пропустил? Странно.

'7

Встреча проходит в Санкт-Петербурге. Это первая игра, которую принимает Северная столица.

'5

Что творит сборная Марокко?! Очень мощно начали чемпионы Африки. Юнес Беланда бил головой с острого угла после подачи с левого фланга. Рядом со штангой. Ух!

'4

Опасно! Айюб Эль-Кааби получил идеальную передачу и должен был забивать, но просто не попал по мячу.

'3

Иран отвечает остро. Однако выход голкипера Мунира спас африканскую сборную.

'2

Без раскачки начали команды. Несколько длиннющих передач в штрафную соперника завершились ударом Амина Арита.

'1

Прозвучали государственные гимны и свисток судьи. Матч начался! Поехали!

17:55

Пять минут до начала поединка. Самое время оставить прогноз на третий матч чемпионата мира. Кто сегодня победит?

17:50

Также в группе В выступают Испания и Португалия, которые являются явными фаворитами квартета. Исходя из этого, в сегодняшнем матче соперникам непременно нужна победа для того, чтобы претендовать на выход в плей-офф.

17:45

У Ирана с первых минут игру начнут Алиреза Беиранванд, Рамин Резаян, Роузбеш Чешми, Мортеза Пуралиганджи, Эхсан Хаджсафи, Омид Эбраими, Масуд Шоджаеи, Вахид Амири, Алиреза Джаханбакш Карим Ансарифард, а также Сердар Азмун, который благодаря успешному выступлению за российской «Ростов» получил прозвище «иранский Месси». Сейчас Азмун выступал за казанский «Рубин».

17:40

Марокко выйдет на игру в следующем составе: Мунир, Ашраф Хакими, Мехди Бенатиа, Карим Эль-Ахмади, Ромен Сес, Хаким Зиеш, Мбарк Буссуфа, Юнес Беланда, Амин Арит, Нордин Амрабат, Айюб Эль-Кааби.

17:35

Сама встреча начнется в 18:00 мск, а пока вы можете ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.

17:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча между сборной Марокко и командой Ирана во главе с Сердаром Азмуном на групповом этапе чемпионата мира — 2018.