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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
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15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:0 2 тайм
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена П1– X– П2–
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.25 X–2.95 П2–3.7
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–4.25 X–3.3 П2–2.05
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена П1–1.23 X–6.7 П2–10.5
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.1 X–3.25 П2–2.35
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена П1–4.55 X–3.25 П2–1.9
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.47 X–4.3 П2–7.3
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена П1–1.42 X–5 П2–8.5
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2.05 X–3.2 П2–3.95
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–21
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–8.5 X–4.4 П2–1.42
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.35 X–3.15 П2–3.2
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.05 X–3.3 П2–3.8
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.57 X–3.85 П2–6.35
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.13 X–9 П2–18
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–17 X–6.3 П2–1.2
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.67 X–3.65 П2–5.55
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.43 X–4.5 П2–7.7
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.18 X–6.5 П2–18
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–5 X–3.45 П2–1.77
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.4 X–4.5 П2–8.3
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.21 X–6 П2–16
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.55 X–3.25 П2–2.15
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–6.8 X–3.85 П2–1.55
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.35 X–4.9 П2–9.2
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.4 X–3.4 П2–2.15
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–12 X–5.5 П2–1.27
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.2 П2–2.5
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.35 X–3.25 П2–2.25
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
ЕгипетЕгипет
–:–
0:0–:–
0
0
0
0
0-0
0
3
УругвайУругвай
–:–0:0
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ИранИран
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
и
г
и
г
1
Денис Черышев
1
2
2
Артём Дзюба
1
1
3
Александр Головин
1
1
4
Юрий Газинский
1
1
Египет Уругвай

Чемпионат мира. Соперники России сражаются за очки. LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата мира Египет — Уругвай

,
Соперники сборной России по групповому этапу чемпионата мира — 2018 Египет и Уругвай играют друг против друга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа A  |   15 июня 15:00   |  2 тайм
Египет
Сборная Египта
0:0
< Сборная Уругвая
Уругвай
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Бьорн Куйперс (Олдензал, Нидерланды)
Подробная статистика матча
Сборная Египта
Основные составы
Сборная Уругвая
23 (в)   Мохамед Эль-Шенави
7 (з)   Ахмед Фатхи
13 (з)   Мохамед Абдуль-Шафи
2 (з)   Али Габр
6 (з)   Ахмед Хегази
8 (п)   Тарек Хамед 50'
22 (п)   Амр Варда 82'
17 (п)   Мохамед Эль-Ненни
19 (п)   Абдалла Эль-Саид
21 (п)   Махмуд Хассан
9 (н)   Марван Мохсен 63'
1 (в)   Фернандо Муслера
4 (з)   Гильермо Варела
22 (з)   Мартин Касерес
2 (з)   Хосе Мария
3 (з)   Диего Годин
6 (п)   Родриго Бентанкур
8 (п)   Наитан Нандес 58'
15 (п)   Матиас Весино
10 (п)   Хиорхьян де 59'
21 (н)   Эдинсон Кавани
9 (н)   Луис Суарес
Запасной состав
1 (в)   Эссам Эль-Хадари
16 (в)   Шериф Экрами
4 (з)   Омар Габер
12 (з)   Айман Ашраф
15 (з)   Махмуд Хамди
20 (з)   Саад Самир
5 (п)   Сэми Морси 50'
11 (п)    Кахраба 63'
3 (п)   Ахмед Эль-Мухамади
18 (п)   Махмуд Шикабала
14 (н)   Рамадан Собхи 82'
10 (н)   Мохамед Салах
12 (в)   Мартин Кампанья
23 (в)   Мартин Сильва
13 (з)   Гастон Сильва
16 (з)   Максимильяно Перейра
19 (з)   Себастьян Коатес
5 (п)   Карлос Санчес 58'
7 (п)   Кристиан Родригес 59'
14 (п)   Лукас Торрейра
17 (п)   Диего Лашальт
20 (п)    Уррета
11 (н)   Кристиан 
18 (н)   Максимилиано Гомес
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«Березовский — это кто?»
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'88

Последняя замена в матче. Матиаса Весино заменил Лукас Торрейра у Уругвая.

'87

СУПЕРШАНС! Кавани зарабатывает штрафной слева в трех метрах от штрафной! И сам хватает мяч. Неймара нет, чтобы отобрать, а Суарес не лезет.

'86

Египет в квадрат играет на половине поля Уругвая! И «белые» долго не могут отобрать мяч! Правда, ни к чему интересному все это не приводит. Как говорят профессионалы: «стерильное владение мячом».

'84

Кристиан Родригес пытался пенальти заработать, но заработал только угловой.

'83

КАВАНИ! Суарес головой скинул на линию штрафной Кавани, который классно поймал мяч на рабочую правую ногу и зарядил с лета — Эль-Шенави по-настоящему спас Египет.

'82

Амра Варду меняет Рамадан Собхи. Больше нет замен у Купера. Табарес одну еще имеет в загашнике.

'81

Очередной обрез уругвайцев. Эль-Саид тащил мяч вперед, но не смог придумать хорошего решения. Впрочем, атака продолжилась второй волной, и в итоге Эль-Ненни пробил с 15-ти метров — Годин в подкате пытался заблокировать, но мяч и сам полетел выше.

'80

У Египта сейчас будет последняя замена, и... Салах не появится на поле. Рамадан Собхи выйдет.

'79

Египет большими силами пошел вперед — пятеро участвовали в атаке, вот только уругвайцы вынесли мяч.

'77

Годин подключился по правому полуфлангу. Последовал пас на него к лицевой линии, но настолько неудачный, что догнал защитник «Атлетико» мяч уже за полем и только в подкате.

'76

И опять затишье. Египет с мячом затягивает игру. Все правильно.

'74

МОМЕНТИЩЕ! Что же делает Суарес сегодня?! Губит очередной шанс! Кавани шикарным пасом вывел Луиса один на один в штрафной. Было пространство, чтобы пробить, но форвард «Барселоны» упустил время, решив обыгрывать вратаря и не обыграл!

'73

Ох! Плотно из-за штрафной зарядил в створ Ахмед Фатхи! Правда, получилось по центру, и Муслера довольно уверенно поймал мяч намертво, хоть и в падении.

'73

По ударам в этой встрече лидирует Кавани — четыре попытки. По два раза атаковали Суарес и Трезеге.

'72

Продолжается тяни-толкай в центре поля... Египет отодвинул игру от своих ворот в последние минуты.

'70

Угловой заработал Уругвай. Это шанс. Конечно, пошли в штрафную Годин с Хименесом. Но последовала не подача, а прострел на уровне колена Кавани. Эдинсон сумел обработать мяч, развернулся и пробил с левой ноги. Как-то суетливо и неточно, а к тому же зарядил еще и в руку Касересу. Получился фол в атаке вообще.

'68

Диего Годин фолит на бровке на чужой половине поля, хотя не согласен с этим решением арбитра.

'67

Но и сами уругвайцы пока не способны держать такой темп непрерывно. Берут подопечные Оскара Табареса паузы, и это позволяет египтянам снова почувствовать себя достаточно комфортно.

'65

Прибавил, прибавил Уругвай. Вот на этих скоростях защитника египтян справляются уже с трудом и только в последний момент, либо на подступах, либо внутри своей штрафной. А играть еще много времени.

'63

У Египта вторая замена: Кахраба вышел на поле вместо Маруана Махсена.

'61

Активизировались футболисты Уругвая. Чуть добавили в скорости и сразу лучше стали проходить центр поля. Вот только у штрафной Египта у них все равно ничего не получается.

'59

По сути, двойная замена. Еще до возобновления игры Джорджиана де Арраскаэту заменил опытнейший Кристиан Родригес.

'58

Первая замена у уругвайцев. Наитана Нандеса заменил Карлос Санчес Акоста.

'56

Очень мало моментов в этой игре. Даже атак настоящих немного. Видимо, очень давит на соперников необходимость добиться результата. И кажется, что для обоих ничья выглядит не самым худшим вариантом.

'55

Всего семь фолов зафиксировано в матче на данный момент! Трижды фолили южноамериканцы, четыре нарушения правил совершили африканцы.

'54

По-прежнему матч по большей части проходит в центре поля, но в последние минуты Египет владеет мячом больше и хотя бы подходы имеет.

'52

Перспективная атака была у египтян, однако последний пас не прошел. Дело закончилось угловым, с которого создать у «фараонов» ничего не вышло.

'51

Да, действительно замена. По позиции. Вместо Тарика Хамеда в опорную зону вышел Сэм Морси из английского «Уигана».

'49

В верховом единоборстве с уругвайцем Тарек Хамед получил травму — коленом в поясницу прилетел ему соперник. И, похоже, понадобится замена!

'48

Салах пока по-прежнему наблюдает за игрой со скамейки запасных. При этом именинник в весьма позитивном настроении. Все время улыбается.

'46

МОМЕНТ! Быстрая атака уругвайцев вскрыла египетскую оборону. Отличный пас на ход Суаресу в штрафную дал Кавани. Форвард «Барселоны» бил уже в упор, но выскочивший навстречу голкипер бедром отразил мяч!

'46

Поееееехали! Второй тайм стартовал.

'45+2

Все, окончена стартовая половина нашей — к сожалению, пока что скучной — встречи. По ее итогам команды уходят в раздевалку под полный штиль на табло. Пауза!

'45+1

Минуту добавляет судья к первому тайму.

'44

Варела, выходя на отличную для навеса позицию на фланге, исполняет просто ужаснейший по своей точности кросс.

'42

Под конец тайма достаточно громко стали свистеть недовольные таким скучным футболом болельщики — и в данном случае понять их можно.

'40

Варда неприятно приземлился после удара через себя — явно болезненным это падение было для египтянина, но игру он продолжил.

'38

Годин классно пошел в атаку, заставил оборонцев соперников сместиться, отдал в штрафную на Нандеса, однако Наитан ужасно обработал мяч, отпустив его за пределы поля.

'36

Голкипер Египта легко справляется с набросом в штрафную от Уругвая.

'34

Тем временем Салах неспешно достает щитки из закромов — гений выйдет во втором тайме?

'32

По окончании получаса игра нельзя не отметить — Египет (что важно — без Салаха) выглядит ничуть не хуже Уругвая.

'30

Суарес попадает в «стенку», исполняя штрафной.

'28

Очень много ошибок в центре поля у южноамериканцев — причем даже когда их не прессингуют.

'26

Мохсен неинтересным ударом из-за пределов штрафной размял Муслеру в очередной раз.

'24

Суарес... А вот и первый супермомент! Повезло Луису с отскоком при подаче с углового — с пары метров без всякого сопротивления бил Суарес, но каким-то чудом не попал...

'22

Кавани! Очень красиво форвард «ПСЖ» обыграл визави на подходе к штрафной и хлестко пробил! Повезло африканцам, что в последний момент заблокировал кто-то из египтян «выстрел»!

'20

Хименес очень красиво через все поле выдал пас на ход на Весино — совсем чуть-чуть не догнал снаряд Матиас.

'18

Идеальны номинальные хозяева в разрушении на старте — кажется, что ни разу такого не ожидали квалифаи из Южной Америки.

'16

Почти тут же последовал ответ от африканцев — заработали они опасный стандарт, неплохо подали в штрафную, однако защитники Уругвая не дали делу дойти до удара.

'14

Момент у номинальных гостей! Очень легко уругвайцы разорвали египтян на фланге, последовал отличный пас на Суареса под гол, однако один из лидеров «Барсы» сплоховал в завершении!

'12

Трезеге проверил бдительность Муслеры максимально «травоядным» ударом — вратарь без проблем справился.

'11

Видно, что переигрывает Египет своего оппонента в центре поля, где у него среди прочих действует Эль-Ненни из лондонского «Арсенала» — классно он пока что ведет игру, при этом не забывая и об обороне.

'9

Кавани выбрался на ударную позицию и пробил низом из-за пределов штрафной — в целом легко справился с этой попыткой голкипер.

'8

Нельзя не отметить, что на данный момент достаточно много свободных мест на «Екатеринбург-Арене». Мягко говоря, неожиданно.

'6

Кажется, наконец-то освоился Египет — отобрали африканцы преимущество у Луиса Суареса и компании и теперь им много владеют. Правда, особого продвижения пока что нет у обеих сборных.

'4

Болезненно получил по ногам Кавани, однако после небольшого «свидания» с газоном вернулся в игру.

'3

Очень уверенно начали уругвайцы — забрали они мяч себе с самого старта и теперь осаждают штрафную египтян. Те, справедливости ради, пока не дрожат.

'1

Стартовал матч!

14:55

Что касается дня сегодняшнего, то 15 июня состоятся три встречи: после битвы в Екатеринбурге пройдут поединки Марокко — Иран (18.00 мск), а также Португалия — Испания (21.00 мск).

14:50

Напомним, что накануне в рамках группы A состоялся первый матч квартета (и всего чемпионата мира) между сборными России и Саудовской Аравии, в котором хозяева мундиаля разгромили соперников со счетом 5:0.

14:45

Уругвай. Стартовый состав: Фернандо Муслера, Гильермо Варела, Диего Годин, Хосе Хименес, Мартин Касерес, Наитан Нандес, Родриго Бентанкур, Матиас Весино, Джорджиан де Арраскаэта, Луис Суарес, Эдинсон Кавани.

14:42

Египет. Стартовый состав: Мохамед Эль-Шенави, Ахмед Фатхи, Омар Габер, Ахмед Хегази, Мохамед Абдуль-Шафи, Мохамед Эль-Ненни, Тарек Хамед, Амр Варда, Абдалла Эль-Саид, Махмуд Трезеге, Марван Мохсен.

14:40

Перейдем к стартовым составам команд, которым через 20 минут предстоит начать встречу в Екатеринбурге. Скажем сразу — гениального Мо Салаха в старте Египта нет.

14:35

Сама встреча начнется в 15:00 мск, а пока вы можете ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.

14:30

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча между соперниками сборной России по группе на чемпионате мира — 2018 — Египтом и Уругваем.