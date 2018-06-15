Угловой заработал Уругвай. Это шанс. Конечно, пошли в штрафную Годин с Хименесом. Но последовала не подача, а прострел на уровне колена Кавани. Эдинсон сумел обработать мяч, развернулся и пробил с левой ноги. Как-то суетливо и неточно, а к тому же зарядил еще и в руку Касересу. Получился фол в атаке вообще.