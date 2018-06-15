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СУПЕРШАНС! Кавани зарабатывает штрафной слева в трех метрах от штрафной! И сам хватает мяч. Неймара нет, чтобы отобрать, а Суарес не лезет.
Египет в квадрат играет на половине поля Уругвая! И «белые» долго не могут отобрать мяч! Правда, ни к чему интересному все это не приводит. Как говорят профессионалы: «стерильное владение мячом».
Кристиан Родригес пытался пенальти заработать, но заработал только угловой.
Очередной обрез уругвайцев. Эль-Саид тащил мяч вперед, но не смог придумать хорошего решения. Впрочем, атака продолжилась второй волной, и в итоге Эль-Ненни пробил с 15-ти метров — Годин в подкате пытался заблокировать, но мяч и сам полетел выше.
У Египта сейчас будет последняя замена, и... Салах не появится на поле. Рамадан Собхи выйдет.
Египет большими силами пошел вперед — пятеро участвовали в атаке, вот только уругвайцы вынесли мяч.
Годин подключился по правому полуфлангу. Последовал пас на него к лицевой линии, но настолько неудачный, что догнал защитник «Атлетико» мяч уже за полем и только в подкате.
И опять затишье. Египет с мячом затягивает игру. Все правильно.
Ох! Плотно из-за штрафной зарядил в створ Ахмед Фатхи! Правда, получилось по центру, и Муслера довольно уверенно поймал мяч намертво, хоть и в падении.
По ударам в этой встрече лидирует Кавани — четыре попытки. По два раза атаковали Суарес и Трезеге.
Продолжается тяни-толкай в центре поля... Египет отодвинул игру от своих ворот в последние минуты.
Угловой заработал Уругвай. Это шанс. Конечно, пошли в штрафную Годин с Хименесом. Но последовала не подача, а прострел на уровне колена Кавани. Эдинсон сумел обработать мяч, развернулся и пробил с левой ноги. Как-то суетливо и неточно, а к тому же зарядил еще и в руку Касересу. Получился фол в атаке вообще.
Диего Годин фолит на бровке на чужой половине поля, хотя не согласен с этим решением арбитра.
Но и сами уругвайцы пока не способны держать такой темп непрерывно. Берут подопечные Оскара Табареса паузы, и это позволяет египтянам снова почувствовать себя достаточно комфортно.
Прибавил, прибавил Уругвай. Вот на этих скоростях защитника египтян справляются уже с трудом и только в последний момент, либо на подступах, либо внутри своей штрафной. А играть еще много времени.
Активизировались футболисты Уругвая. Чуть добавили в скорости и сразу лучше стали проходить центр поля. Вот только у штрафной Египта у них все равно ничего не получается.
Очень мало моментов в этой игре. Даже атак настоящих немного. Видимо, очень давит на соперников необходимость добиться результата. И кажется, что для обоих ничья выглядит не самым худшим вариантом.
Всего семь фолов зафиксировано в матче на данный момент! Трижды фолили южноамериканцы, четыре нарушения правил совершили африканцы.
По-прежнему матч по большей части проходит в центре поля, но в последние минуты Египет владеет мячом больше и хотя бы подходы имеет.
Перспективная атака была у египтян, однако последний пас не прошел. Дело закончилось угловым, с которого создать у «фараонов» ничего не вышло.
Салах пока по-прежнему наблюдает за игрой со скамейки запасных. При этом именинник в весьма позитивном настроении. Все время улыбается.
Варела, выходя на отличную для навеса позицию на фланге, исполняет просто ужаснейший по своей точности кросс.
Под конец тайма достаточно громко стали свистеть недовольные таким скучным футболом болельщики — и в данном случае понять их можно.
Годин классно пошел в атаку, заставил оборонцев соперников сместиться, отдал в штрафную на Нандеса, однако Наитан ужасно обработал мяч, отпустив его за пределы поля.
Голкипер Египта легко справляется с набросом в штрафную от Уругвая.
Тем временем Салах неспешно достает щитки из закромов — гений выйдет во втором тайме?
По окончании получаса игра нельзя не отметить — Египет (что важно — без Салаха) выглядит ничуть не хуже Уругвая.
Суарес попадает в «стенку», исполняя штрафной.
Очень много ошибок в центре поля у южноамериканцев — причем даже когда их не прессингуют.
Мохсен неинтересным ударом из-за пределов штрафной размял Муслеру в очередной раз.
Кавани! Очень красиво форвард «ПСЖ» обыграл визави на подходе к штрафной и хлестко пробил! Повезло африканцам, что в последний момент заблокировал кто-то из египтян «выстрел»!
Хименес очень красиво через все поле выдал пас на ход на Весино — совсем чуть-чуть не догнал снаряд Матиас.
Идеальны номинальные хозяева в разрушении на старте — кажется, что ни разу такого не ожидали квалифаи из Южной Америки.
Почти тут же последовал ответ от африканцев — заработали они опасный стандарт, неплохо подали в штрафную, однако защитники Уругвая не дали делу дойти до удара.
Момент у номинальных гостей! Очень легко уругвайцы разорвали египтян на фланге, последовал отличный пас на Суареса под гол, однако один из лидеров «Барсы» сплоховал в завершении!
Трезеге проверил бдительность Муслеры максимально «травоядным» ударом — вратарь без проблем справился.
Видно, что переигрывает Египет своего оппонента в центре поля, где у него среди прочих действует Эль-Ненни из лондонского «Арсенала» — классно он пока что ведет игру, при этом не забывая и об обороне.
Кавани выбрался на ударную позицию и пробил низом из-за пределов штрафной — в целом легко справился с этой попыткой голкипер.
Нельзя не отметить, что на данный момент достаточно много свободных мест на «Екатеринбург-Арене». Мягко говоря, неожиданно.
Кажется, наконец-то освоился Египет — отобрали африканцы преимущество у Луиса Суареса и компании и теперь им много владеют. Правда, особого продвижения пока что нет у обеих сборных.
Очень уверенно начали уругвайцы — забрали они мяч себе с самого старта и теперь осаждают штрафную египтян. Те, справедливости ради, пока не дрожат.
Что касается дня сегодняшнего, то 15 июня состоятся три встречи: после битвы в Екатеринбурге пройдут поединки Марокко — Иран (18.00 мск), а также Португалия — Испания (21.00 мск).
Напомним, что накануне в рамках группы A состоялся первый матч квартета (и всего чемпионата мира) между сборными России и Саудовской Аравии, в котором хозяева мундиаля разгромили соперников со счетом 5:0.
Уругвай. Стартовый состав: Фернандо Муслера, Гильермо Варела, Диего Годин, Хосе Хименес, Мартин Касерес, Наитан Нандес, Родриго Бентанкур, Матиас Весино, Джорджиан де Арраскаэта, Луис Суарес, Эдинсон Кавани.
Египет. Стартовый состав: Мохамед Эль-Шенави, Ахмед Фатхи, Омар Габер, Ахмед Хегази, Мохамед Абдуль-Шафи, Мохамед Эль-Ненни, Тарек Хамед, Амр Варда, Абдалла Эль-Саид, Махмуд Трезеге, Марван Мохсен.
Перейдем к стартовым составам команд, которым через 20 минут предстоит начать встречу в Екатеринбурге. Скажем сразу — гениального Мо Салаха в старте Египта нет.
Сама встреча начнется в 15:00 мск, а пока вы можете ознакомиться с календарем матчей ЧМ-2018 и узнать все актуальные новости о любой команде на странице специального проекта «Газеты.Ru», целиком посвященного мундиалю.
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча между соперниками сборной России по группе на чемпионате мира — 2018 — Египтом и Уругваем.