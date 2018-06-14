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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Июнь
Июль
14
15
16
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18:00 Россия—С. Аравия 1:0 1 тайм
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай —:— скоро
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания —:— скоро
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания —:— скоро
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия —:— скоро
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
1:0–:––:–
0
0
0
0
0
0
2
Саудовская АравияС. Аравия
0:1
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ЕгипетЕгипет
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
УругвайУругвай
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПортугалияПортугалия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИспанияИспания
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
МароккоМарокко
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ИранИран
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
АвстралияАвстралия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ПеруПеру
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ДанияДания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
АргентинаАргентина
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ИсландияИсландия
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ХорватияХорватия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
НигерияНигерия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ШвейцарияШвейцария
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
Коста-РикаКоста-Рика
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
СербияСербия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ГерманияГермания
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
МексикаМексика
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ШвецияШвеция
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
Южная КореяЮ. Корея
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0
0
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
Россия Саудовская Аравия

Россия забила первый мяч чемпионата. LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата мира Россия — Саудовская Аравия

Сборная России по футболу играет в матче открытия чемпионата мира — 2018 с командой Саудовской Аравии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи и церемонию открытия мирового первества.
Группа A  |   14 июня 18:00   |  1 тайм
Россия
Сборная России
1:0
< Сборная Саудовской Аравии
С. Аравия
Стадион «Стадион Лужники», Москва | Главный судья: Нестор Питана (Корпус, Мисьонес, Аргентина)
Газинский 12'
Подробная статистика матча
Сборная России
Основные составы
Сборная Саудовской Аравии
1 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
3 (з)   Илья Кутепов
4 (з)   Сергей Игнашевич
18 (з)   Юрий Жирков
8 (п)   Юрий Газинский 12'
11 (п)   Роман Зобнин
17 (п)   Александр Головин
19 (п)   Александр Самедов
9 (п)   Алан Дзагоев 24'
10 (н)   Фёдор Смолов
1 (в)   Абдулла Аль-Маюф
6 (з)   Мохаммед Аль-Бурайк
13 (з)   Ясир Аль-Шахрани
3 (з)   Усама Хавсави
5 (з)   Омар Хавсави
14 (п)   Абдулла Отайф
18 (п)   Салем Аль-Доссари
17 (п)   Тайсир Аль-Джассим
8 (п)   Яхья Аль-Шехри
7 (п)   Сальман Аль-Фаридж
10 (н)   Мохаммад Аль-Сахлави
Запасной состав
12 (в)   Андрей Лунёв
20 (в)   Владимир Габулов
5 (з)   Андрей Семёнов
13 (з)   Фёдор Кудряшов
14 (з)   Владимир Гранат
6 (п)   Денис Черышев 24'
23 (п)   Игорь Смольников
7 (п)   Далер Кузяев
15 (п)   Алексей Миранчук
16 (п)   Антон Миранчук
21 (п)   Александр Ерохин
22 (н)   Артём Дзюба
21 (в)   Яссер Аль-Мосайлем
22 (в)   Мохаммед Аль-Оваис
2 (з)   Мансур Аль-Харби
4 (з)   Али Аль-Булайхи
23 (з)   Мотаз Хавсави
9 (п)   Хаттан Бахебри
11 (п)   Абдулмалек Аль-Хаибри
12 (п)   Мохаммед Кану
15 (п)   Абдулла Аль-Хайбари
16 (п)   Хуссейн Аль-Мугахви
19 (н)   Фахад Аль-Муваллад
20 (н)   Моханад Асири
Видео дня
«Березовский — это кто?»
Книга Петра Авена «Время Березовского» стала одним из самых заметных событий на... 
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'32

Марио Фернандес разбежался по правому флангу, чтобы открыться на длинную диагональную передачу, но пас получился слишком сильным, — мяч ушел за лицевую.

'31

Последовала подача в центр штрафной, и защитник Ясир Аль-Шахрани пробил головой по мячу, но, к счастью для россиян, удар не получился — снаряд пролетел выше ворот.

'30

Жирков сфолил в опасной близости от своей штрафной. Акинфеев готовится защищать ворота.

'29

Смолов, которого пока не очень хорошо видно в матче, пытался открыться на линии офсайда, но все-таки попал в положение «вне игры».

'28

Полузащитник Салем Аль-Доссари из испанского «Вильярреала» (одноклубник Черышева) решил нанести дальний удар по воротам Акинфеева — получилось очень неточно.

'27

Только что вышедший на замену Черышев отобрал мяч, электричкой сам прошел по левому флангу и попытался прострелить, но саудиты заблокировали эту передачу.

'25

Темп игры несколько спал. Кажется, что футболисты решили немного отдохнуть.

'23

Вынужденная замена в составе сборной России: вместо Дзагоева выходит Денис Черышев.

'22

Федор Смолов и Дзагоев выбежали в быстрый контрвыпад, но Алан внезапно остановился и захромал... Кажется, дернул мышцу бедра. Обидно. Будет вынужденная замена.

'21

Опасно! Игрок Аравии спокойно набрал скорость по правому флангу и выполнил подачу в штрафную, а там Мохаммад Аль-Сахлави без сопротивления пробил головой (Илья Кутепов в самый неподходящий момент подскользнулся). Мяч пролетел близко от правой штанги!

'19

Саудиты пошли вперед. Им нужно раскрываться, чтобы сравнять счет. Россия же продолжает навязывать прессинг, и это приводит к очередному подбору — на этот раз потрудился Фернандес! Мяч тут же достался Самедову, тот набрал скорость по правому флангу и отдал пас в центр, но получилось неточно. Снаряд перешел к аравийцам.

'17

К счастью, все обошлось, и оба игрока сумели продолжить встречу.

'15

Опасно! Чуть второй сразу не забивают россияне! Снова атака правым флангом, Фернандес получил мяч и отпасовал в центр на Дзагоева, тот пробил, но в створ не попал. Тем временем Дзагоев столкнулся с соперником и лежит на газоне...

'13

ГОООООЛ!!! Юрий Газинский забивает головой после навеса Головина! Мяч полетел в противоход вратарю! 1:0!

'12

Зобнин здорово отобрал мяч в центре поля, и сборная России пошла вперед правым флангом! Последовал пас на Дзагоева, который нанес удар, но снова блок! Будет угловой!

'10

Жирков слишком сильно навесил на противоположный от себя фланг — мяч пролетел мимо всех игроков сборной России и достался саудитам.

'9

Головин! Что творит этот парень! 22-летний полузащитник ворвался в штрафную и отдал пас, но очередной удар заблокирован многочисленными защитниками Саудовской Аравии. Но заработан угловой!

'8

Россиянам удалось перехватить мяч! Это сделал Головин! В итоге пошла атака правым флангом, Марио Фернандес здорово разогнался и отдал пас в штрафную соперника, однако удар был заблокирован!

'7

Полузащитник Тайсир Аль-Джассим прорвался по правому флангу и вынудил Головина выбивать мяч у себя из-под ног в аут. Владение снарядом остается за саудитами.

'6

Саудиты в кои-то веки завладели мячом и начали перекатывать его на чужой половине поля, но к опасному моменту это пока не приводит.

'5

Россияне давят арабов прессингом, заставляя тех жаться к флангам и упускать мяч за боковую. Стадион ревет на каждое касание мяча. Впечатляет.

'3

Капитан сборной Саудовской Аравии Хаусави выбил мяч из своей штрафной после навеса Жиркова!

'3

Сборная России начинает очень активно! Александр Головин набрал скорость по левому флангу, получил мяч и пытался выполнить прострел, но защитник подставил ногу — будет угловой!

'1

Матч начался!

17:59

Капитан нашей команды Игорь Акинфеев обменялся стягами с представителем сборной Саудовской Аравии Усамой Хаусави.

17:58

Гимн России! Футболисты поют вместе со всем стадионом! Впечатляющий момент! Исполнение завершается аплодисментами 80-тысячных «Лужников».

17:57

Прозвучал гимн Саудовской Аравии!

17:55

Джанни Инфантино поприветствовал болельщиков чемпионата мира по-русски! А затем перешел и на арабский, чтобы пообщаться с болельщиками Саудовской Аравии! «Футбол завоюет Россию, а потом — и весь мир! Спасибо, Москва, спасибо, Россия (снова по русски)!

17:52

Президент России Владимир Путин открывает чемпионат мира своей речью:

«Приветствую всех гостей легендарного стадиона «Лужники» и всех, кто собрался в фан-зонах или смотрит нас по телеэкрану! Поздравляю вас всех с началом главного турнира планеты. Это событие впервые проходит в России. В нашей стране не просто самый массовый вид спорт — его у нас по-настоящему любят, причем с первого взгляда — с первого официального матча, который состоялся в России в 1897 году!

Мы ответственно готовились к проведению этого грандиозного мероприятия и сделали все, чтобы вы погрузились в великолепную атмосферу. Надеюсь, вы познакомитесь с открытой, радушной, гостеприимной Россией и найдете здесь новых друзей. Любовь к футболу объединяет нас в одну команду! Здесь не властны различия в языках, вере и чем-либо еще — в этом заключается сила футбола! Желаю всем командам успеха. Добро пожаловать в Россию!»

17:50

Команды России и Саудовской Аравии появляются на поле!

17:45

Правда, во время выступления Робби Уильямс зачем-то показал неприличный жест, но в суете церемонии никто из присутствовавших на стадионе зрителей, скорее всего, не заметил этого.

17:43

Выступление Робби Уильямса подошло к концу! Получился очень зажигательный номер с танцами в алых костюмах — причем с изображением футбольных мячей на спинах! Такого наряда у подтанцовки Уильямса не было никогда.

17:40

На сцене появился легенда футбола Роналдо за руку с мальчиком — будущее футбола. Бразилец предоставил юному дарованию возможность ударить по мячу, а затем удар нанес и символ чемпионата мира волк Забивака!

17:37

Уильямс и Гарифуллина находятся в центре потрясающих декораций, символизирующих все многообразие разных стран, откуда приехали гости на чемпионат мира.

17:35

А вот теперь один из своих зажигательных хитов исполняет британский певец Робби Уильямс!

17:32

Стартовала церемония открытия! На яркой колеснице, напоминающей Жар-птицу, выступает российская певица Аида Гарифуллина!

17:31

Комментаторы «Матч ТВ» Нобель Арустамян и Дмитрий Шнякин, которые будут работать на матче Россия — Саудовская Аравия, накануне встречи посетили редакцию «Газеты.Ru» и в зажигательном интервью рассказали все, что думают о национальной сборной и ее перспективах, а также приоткрыли некоторые детали своей комментаторской работы.

17:30

Игроки сборной России завершили разминку! Совсем скоро стартует церемония открытия. А наши игроки тем временем будут переодеваться и настраиваться на свой, возможно, самый важный матч в жизни.

17:27

Что касается игры сборной России, то, к сожалению, в товарищеских матчах накануне чемпионата мира отечественная команда не порадовала, уступив Австрии (0:1) и сыграв вничью с Турцией (1:1). Это опустило нашу сборную на 70-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Тем не менее мы ждем от команды только победы сегодня — именно это позволит нам изрядно увеличить шансы на выход из группы. Дальше будет сложнее — Россия встречается во втором матче с Египтом, а в последнем — с Уругваем. Подробнее об игре подопечных Станислава Черчесова можно прочитать в нашем подробном превью к матчу открытия.

Футболисты сборной России по футболу

17:25

Напомним, стартующий мундиаль будет 21-м в истории и первым, который пройдет в нашей стране. 11 городов и 12 стадионов (в Москве матчи примут «Лужники» и «Открытие Арена») — от Калининграда до Екатеринбурга с запада на восток и от Санкт-Петербурга до Сочи с севера на юг. Турнир примут, например, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Казань, Саранск и Ростов-на-Дону.

Отдыхающие в Парке Горького в Москве в преддверии чемпионата мира по футболу 2018

17:22

А вот так выглядят фанаты сборной России, которые уже попали на трибуну.

17:20

В центре Москвы тоже продолжаются гуляния — причем не только среди болельщиков играющих сегодня команд, но и вообще всех любителей футбола из разных стран. Особенно горячо отжигают латиноамериканцы. О том, какие песни и пляски устраивают иностранцы на улицах нашей страницы вы можете прочитать в специальном материале от корреспондента «Газеты.Ru» Константина Лесика.

17:15

Народ продолжает активно заходить на стадион «Лужники», где через 25 минут стартует красочная церемония открытия, а через 45 минут — сама игра.

17:10

Наши футболисты выходят на заключительную разминку перед матчем открытия чемпионата мира! Болельщики встречают их громкими аплодисментами и приветственными криками.

17:05

Стартовый состав нашего соперника — Саудовской Аравии: вратарь — Абдулла Аль-Маюф, защитники — Мохаммед Аль-Бурайк, Усама Хавсави, Омар Хавсави, Ясир Аль-Шахрани, полузащитники — Абдулла Отайф, Салем Аль-Доссари, Сальман Аль-Фаридж, Тайсир Аль-Джассим, Яхья Аль-Шехри, Мохаммад Аль-Сахлави

17:00

Стартовый состав сборной России: вратарь — Игорь Акинфеев, защитники — Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Юрий Жирков, полузащитники — Александр Головин, Роман Зобнин, Алан Дзагоев, Юрий Газинский, Александр Самедов, нападающий — Федор Смолов.

16:55

Сама встреча начнется в 18:00 мск.

16:50

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча открытия чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными России и Саудовской Аравии.