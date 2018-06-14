Президент России Владимир Путин открывает чемпионат мира своей речью:

«Приветствую всех гостей легендарного стадиона «Лужники» и всех, кто собрался в фан-зонах или смотрит нас по телеэкрану! Поздравляю вас всех с началом главного турнира планеты. Это событие впервые проходит в России. В нашей стране не просто самый массовый вид спорт — его у нас по-настоящему любят, причем с первого взгляда — с первого официального матча, который состоялся в России в 1897 году!

Мы ответственно готовились к проведению этого грандиозного мероприятия и сделали все, чтобы вы погрузились в великолепную атмосферу. Надеюсь, вы познакомитесь с открытой, радушной, гостеприимной Россией и найдете здесь новых друзей. Любовь к футболу объединяет нас в одну команду! Здесь не властны различия в языках, вере и чем-либо еще — в этом заключается сила футбола! Желаю всем командам успеха. Добро пожаловать в Россию!»