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Марио Фернандес разбежался по правому флангу, чтобы открыться на длинную диагональную передачу, но пас получился слишком сильным, — мяч ушел за лицевую.
Последовала подача в центр штрафной, и защитник Ясир Аль-Шахрани пробил головой по мячу, но, к счастью для россиян, удар не получился — снаряд пролетел выше ворот.
Жирков сфолил в опасной близости от своей штрафной. Акинфеев готовится защищать ворота.
Смолов, которого пока не очень хорошо видно в матче, пытался открыться на линии офсайда, но все-таки попал в положение «вне игры».
Полузащитник Салем Аль-Доссари из испанского «Вильярреала» (одноклубник Черышева) решил нанести дальний удар по воротам Акинфеева — получилось очень неточно.
Только что вышедший на замену Черышев отобрал мяч, электричкой сам прошел по левому флангу и попытался прострелить, но саудиты заблокировали эту передачу.
Темп игры несколько спал. Кажется, что футболисты решили немного отдохнуть.
Саудиты пошли вперед. Им нужно раскрываться, чтобы сравнять счет. Россия же продолжает навязывать прессинг, и это приводит к очередному подбору — на этот раз потрудился Фернандес! Мяч тут же достался Самедову, тот набрал скорость по правому флангу и отдал пас в центр, но получилось неточно. Снаряд перешел к аравийцам.
К счастью, все обошлось, и оба игрока сумели продолжить встречу.
Зобнин здорово отобрал мяч в центре поля, и сборная России пошла вперед правым флангом! Последовал пас на Дзагоева, который нанес удар, но снова блок! Будет угловой!
Жирков слишком сильно навесил на противоположный от себя фланг — мяч пролетел мимо всех игроков сборной России и достался саудитам.
Полузащитник Тайсир Аль-Джассим прорвался по правому флангу и вынудил Головина выбивать мяч у себя из-под ног в аут. Владение снарядом остается за саудитами.
Саудиты в кои-то веки завладели мячом и начали перекатывать его на чужой половине поля, но к опасному моменту это пока не приводит.
Россияне давят арабов прессингом, заставляя тех жаться к флангам и упускать мяч за боковую. Стадион ревет на каждое касание мяча. Впечатляет.
Капитан сборной Саудовской Аравии Хаусави выбил мяч из своей штрафной после навеса Жиркова!
Сборная России начинает очень активно! Александр Головин набрал скорость по левому флангу, получил мяч и пытался выполнить прострел, но защитник подставил ногу — будет угловой!
Капитан нашей команды Игорь Акинфеев обменялся стягами с представителем сборной Саудовской Аравии Усамой Хаусави.
Гимн России! Футболисты поют вместе со всем стадионом! Впечатляющий момент! Исполнение завершается аплодисментами 80-тысячных «Лужников».
Прозвучал гимн Саудовской Аравии!
Джанни Инфантино поприветствовал болельщиков чемпионата мира по-русски! А затем перешел и на арабский, чтобы пообщаться с болельщиками Саудовской Аравии! «Футбол завоюет Россию, а потом — и весь мир! Спасибо, Москва, спасибо, Россия (снова по русски)!
Президент России Владимир Путин открывает чемпионат мира своей речью:
«Приветствую всех гостей легендарного стадиона «Лужники» и всех, кто собрался в фан-зонах или смотрит нас по телеэкрану! Поздравляю вас всех с началом главного турнира планеты. Это событие впервые проходит в России. В нашей стране не просто самый массовый вид спорт — его у нас по-настоящему любят, причем с первого взгляда — с первого официального матча, который состоялся в России в 1897 году!
Мы ответственно готовились к проведению этого грандиозного мероприятия и сделали все, чтобы вы погрузились в великолепную атмосферу. Надеюсь, вы познакомитесь с открытой, радушной, гостеприимной Россией и найдете здесь новых друзей. Любовь к футболу объединяет нас в одну команду! Здесь не властны различия в языках, вере и чем-либо еще — в этом заключается сила футбола! Желаю всем командам успеха. Добро пожаловать в Россию!»
Команды России и Саудовской Аравии появляются на поле!
Правда, во время выступления Робби Уильямс зачем-то показал неприличный жест, но в суете церемонии никто из присутствовавших на стадионе зрителей, скорее всего, не заметил этого.
Выступление Робби Уильямса подошло к концу! Получился очень зажигательный номер с танцами в алых костюмах — причем с изображением футбольных мячей на спинах! Такого наряда у подтанцовки Уильямса не было никогда.
На сцене появился легенда футбола Роналдо за руку с мальчиком — будущее футбола. Бразилец предоставил юному дарованию возможность ударить по мячу, а затем удар нанес и символ чемпионата мира волк Забивака!
Уильямс и Гарифуллина находятся в центре потрясающих декораций, символизирующих все многообразие разных стран, откуда приехали гости на чемпионат мира.
А вот теперь один из своих зажигательных хитов исполняет британский певец Робби Уильямс!
Стартовала церемония открытия! На яркой колеснице, напоминающей Жар-птицу, выступает российская певица Аида Гарифуллина!
Комментаторы «Матч ТВ» Нобель Арустамян и Дмитрий Шнякин, которые будут работать на матче Россия — Саудовская Аравия, накануне встречи посетили редакцию «Газеты.Ru» и в зажигательном интервью рассказали все, что думают о национальной сборной и ее перспективах, а также приоткрыли некоторые детали своей комментаторской работы.
Игроки сборной России завершили разминку! Совсем скоро стартует церемония открытия. А наши игроки тем временем будут переодеваться и настраиваться на свой, возможно, самый важный матч в жизни.
Что касается игры сборной России, то, к сожалению, в товарищеских матчах накануне чемпионата мира отечественная команда не порадовала, уступив Австрии (0:1) и сыграв вничью с Турцией (1:1). Это опустило нашу сборную на 70-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Тем не менее мы ждем от команды только победы сегодня — именно это позволит нам изрядно увеличить шансы на выход из группы. Дальше будет сложнее — Россия встречается во втором матче с Египтом, а в последнем — с Уругваем. Подробнее об игре подопечных Станислава Черчесова можно прочитать в нашем подробном превью к матчу открытия.
Напомним, стартующий мундиаль будет 21-м в истории и первым, который пройдет в нашей стране. 11 городов и 12 стадионов (в Москве матчи примут «Лужники» и «Открытие Арена») — от Калининграда до Екатеринбурга с запада на восток и от Санкт-Петербурга до Сочи с севера на юг. Турнир примут, например, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Казань, Саранск и Ростов-на-Дону.
А вот так выглядят фанаты сборной России, которые уже попали на трибуну.
В центре Москвы тоже продолжаются гуляния — причем не только среди болельщиков играющих сегодня команд, но и вообще всех любителей футбола из разных стран. Особенно горячо отжигают латиноамериканцы. О том, какие песни и пляски устраивают иностранцы на улицах нашей страницы вы можете прочитать в специальном материале от корреспондента «Газеты.Ru» Константина Лесика.
Народ продолжает активно заходить на стадион «Лужники», где через 25 минут стартует красочная церемония открытия, а через 45 минут — сама игра.
Наши футболисты выходят на заключительную разминку перед матчем открытия чемпионата мира! Болельщики встречают их громкими аплодисментами и приветственными криками.
Стартовый состав нашего соперника — Саудовской Аравии: вратарь — Абдулла Аль-Маюф, защитники — Мохаммед Аль-Бурайк, Усама Хавсави, Омар Хавсави, Ясир Аль-Шахрани, полузащитники — Абдулла Отайф, Салем Аль-Доссари, Сальман Аль-Фаридж, Тайсир Аль-Джассим, Яхья Аль-Шехри, Мохаммад Аль-Сахлави
Стартовый состав сборной России: вратарь — Игорь Акинфеев, защитники — Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Юрий Жирков, полузащитники — Александр Головин, Роман Зобнин, Алан Дзагоев, Юрий Газинский, Александр Самедов, нападающий — Федор Смолов.
Сама встреча начнется в 18:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча открытия чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными России и Саудовской Аравии.