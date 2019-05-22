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Трансляция
С конца
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'26
Поочередно атакуют обе команды в эти минуты матча. Но пока без видимого успеха.
'24
Бутко попытался пройти вперед по правому флангу атаки своей команды, но надежно в подкате сыграл против него Де Пена.
'22
'20
'19
Цыганков получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и низом опасно пробил, но вышло прямо в руки голкиперу.
'18
Сидклей подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил подачу в чужую штрафную, где первым на мяче был один из соперников.
'16
Активный Фернандо убежал в прорыв по левому флангу атаки и попытался прострелить в центр, но отправил мяч в ближайшего соперника.
'14
Фернандо упал на газон в чужой штрафной в борьбе с защитником, но фола арбитр в этом моменте не зафиксировал.
'12
Цыганков получил пас на правом фланге атаки и исполнил подачу-удар, но мяч пролетел над перекладиной ворот Пятова.
'11
После розыгрыша углового попытался пробить из-за пределов штрафной Сидорчук, но Маркос Антонио принял этот выстрел на себя.
'10
Длинная передача была исполнена Шабановым к чужой штрафной, а там Кривцов в борьбе с Де Пеной был вынужден вынести мяч на угловой.
'8
Тете навесил с углового с левого фланга, а Хочолава в падении пробил головой, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'7
Фернандо передал мяч Матвиенко на левом фланге атаки, а тот при попытке прострелить в центр угодил в Кендзеру. Мяч ушел на угловой.
'5
Бутко подключился к атаке своей команды по правому флангу и навесил во вратарскую, где Бойко сумел опередить Кайоде.
'3
Пока спокойное начало у нашего матча. Обе команды особо не торопятся обострять игру.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура раунда плей-офф УПЛ: «Шахтёр» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.