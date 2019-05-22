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Шахтёр Д Динамо К

Украинская жара: «Шахтер» против «Динамо» из Киева. LIVE

Онлайн-трансляция матча Украинской премьер-лиги «Шахтер» — «Динамо»

Донецкий «Шахтер» в Харькове принимает киевское «Динамо» в матче 8-го тура плей-офф чемпионата Украины. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Плей-офф чемпионов. 8-й тур  |   22 мая 19:30   |  1 тайм
Шахтёр Д
0:0
Динамо К
Стадион «Металлист», Харьков | Главный судья: Ярослав Козык (Мукачево, Украина)
Хочолава 20'
Цыганков 22'
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Андрей Пятов
2 (з)   Богдан Бутко
4 (з)   Сергей Кривцов
5 (з)   Давид Хочолава 20'
22 (з)   Николай Матвиенко
21 (п)   Алан Патрик
88 (п)   Marcos Antonio
19 (п)   Манор Соломон
14 (п)   Mateus Cardoso
99 (н)    Фернандо
8 (н)   Оларенваджу Кайоде
71 (в)   Денис Бойко
17 (з)    Сидклей
26 (з)   Никита Бурда
30 (з)   Артём Шабанов
94 (з)   Томаш Кендзёра
5 (п)   Сергей Сидорчук
8 (п)   Владимир Шепелев
14 (п)   Карлос Де
15 (п)   Виктор Цыганков 22'
18 (п)   Александр Андриевский
41 (н)   Артём Беседин
Запасной состав
1 (в)   Алексей Шевченко
18 (з)   Иван Ордец
7 (п)    Тайсон
9 (п)    Дентиньо
50 (п)   Сергей Болбат
74 (п)   Виктор Коваленко
23 (н)   Веллингтон Нем
1 (в)   Георгий Бущан
46 (з)   Ахмед Алибеков
10 (п)   Николай Шапаренко
19 (п)   Денис Гармаш
21 (п)   Никита Кравченко
45 (п)   Евгений Смирный
99 (п)   Миккель Дуэлунн
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Владение мячом
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Самоечитаемое
Трансляция
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'26
Поочередно атакуют обе команды в эти минуты матча. Но пока без видимого успеха.
'24
Бутко попытался пройти вперед по правому флангу атаки своей команды, но надежно в подкате сыграл против него Де Пена.
'22
Цыганков получил желтую карточку за фол против Фернандо на левом фланге атаки «Шахтера».
'20
Хочолава получил желтую карточку за фол против Беседина на правом фланге атаки «Динамо».
'19
Цыганков получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и низом опасно пробил, но вышло прямо в руки голкиперу.
'18
Сидклей подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил подачу в чужую штрафную, где первым на мяче был один из соперников.
'16
Активный Фернандо убежал в прорыв по левому флангу атаки и попытался прострелить в центр, но отправил мяч в ближайшего соперника.
'14
Фернандо упал на газон в чужой штрафной в борьбе с защитником, но фола арбитр в этом моменте не зафиксировал.
'12
Цыганков получил пас на правом фланге атаки и исполнил подачу-удар, но мяч пролетел над перекладиной ворот Пятова.
'11
После розыгрыша углового попытался пробить из-за пределов штрафной Сидорчук, но Маркос Антонио принял этот выстрел на себя.
'10
Длинная передача была исполнена Шабановым к чужой штрафной, а там Кривцов в борьбе с Де Пеной был вынужден вынести мяч на угловой.
'8
Тете навесил с углового с левого фланга, а Хочолава в падении пробил головой, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'7
Фернандо передал мяч Матвиенко на левом фланге атаки, а тот при попытке прострелить в центр угодил в Кендзеру. Мяч ушел на угловой.
'5
Бутко подключился к атаке своей команды по правому флангу и навесил во вратарскую, где Бойко сумел опередить Кайоде.
'3
Пока спокойное начало у нашего матча. Обе команды особо не торопятся обострять игру.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура раунда плей-офф УПЛ: «Шахтёр» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.