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Киевское «Динамо» встречается с донецким «Шахтером» ua-football.com
Киевское «Динамо» встречается с донецким «Шахтером»

УПЛ. «Динамо» — «Шахтер». LIVE

Онлайн-трансляция матча УПЛ «Динамо» — «Шахтер»

Киевское «Динамо» принимает донецкий «Шахтер» в заключительном матче Украинской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Плей-офф чемпионов. 10-й тур  |   19 мая 19:30   |  1 тайм
Динамо К
0:0
Шахтёр Д
0:0
Стадион «Динамо имени Валерия Лобановского», Киев | Главный судья: Виталий Романов (Днепропетровск, Украина)
Подробная статистика матча
Основные составы
71 (в)   Денис Бойко
26 (з)   Никита Бурда
42 (з)   Виталий Миколенко
44 (з)   Тамаш Кадар
94 (з)   Томаш Кендзёра
7 (п)   Беньямин Вербич
15 (п)   Виктор Цыганков
19 (п)   Денис Гармаш
29 (п)   Виталий Буяльский
40 (п)   Николай Шапаренко
41 (н)   Артём Беседин
30 (в)   Андрей Пятов
98 (з)    Додо
5 (з)   Давид Хочолава
44 (з)   Ярослав Ракицкий
31 (з)    Исмаили
6 (п)   Тарас Степаненко
21 (п)   Алан Патрик
74 (п)   Виктор Коваленко
9 (п)    Дентиньо
11 (п)    Марлос
88 (н)   Оларенваджу Кайоде
Запасной состав
72 (в)   Артур Рудько
23 (з)   Йосип Пиварич
30 (з)   Артём Шабанов
9 (п)   Николай Морозюк
16 (п)   Сергей Сидорчук
20 (п)   Олег Гусев
13 (н)   Дмитрий Хлёбас
26 (в)   Никита Шевченко
22 (з)   Николай Матвиенко
2 (з)   Богдан Бутко
17 (п)   Максим Малышев
34 (п)   Иван Петряк
12 (н)   Веллингтон Нем
19 (н)   Факундо Феррейра
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'10
Коваленко нарвался на отбор перед штрафной «Динамо».
'8
Гармаш жёстко сыграл в верховой борьбе, получив устное предупреждение.
'6
Гармаш взял подбор перед штрафной «Шахтёра» и полез на соперников, выпустив мяч за лицевую.
'5
Вербич сделал рывок по краю чужой штрафной к лицевой линии, заработав угловой.
'4
У Марлоса не получился удар с ходу после хорошего прострела Дентиньо.
'3
Исмаили подключился к атаке слева, подбежал к штрафной киевлян и резко пробил, но Бойко справился.
'1
Бойко спас «Динамо» после опасного удара Марлоса с линии штрафной!
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура раунда плей-офф УПЛ: «Динамо» (Киев) — «Шахтёр». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.