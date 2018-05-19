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Трансляция
С конца
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'10
Коваленко нарвался на отбор перед штрафной «Динамо».
'8
Гармаш жёстко сыграл в верховой борьбе, получив устное предупреждение.
'6
Гармаш взял подбор перед штрафной «Шахтёра» и полез на соперников, выпустив мяч за лицевую.
'5
Вербич сделал рывок по краю чужой штрафной к лицевой линии, заработав угловой.
'4
У Марлоса не получился удар с ходу после хорошего прострела Дентиньо.
'3
Исмаили подключился к атаке слева, подбежал к штрафной киевлян и резко пробил, но Бойко справился.
'1
Бойко спас «Динамо» после опасного удара Марлоса с линии штрафной!
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура раунда плей-офф УПЛ: «Динамо» (Киев) — «Шахтёр». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.