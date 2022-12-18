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Спорт

Месси в погоне за мечтой: Аргентина и Франция бьются за золото чемпионата мира. LIVE

ЧМ-2022. Финал. Аргентина — Франция. ОНЛАЙН

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Игрок сборной Аргентины Лионель Месси

Игрок сборной Аргентины Лионель Месси

Lee Smith/Reuters
Сборная Аргентины сражается с национальной командой Франции в финале чемпионата мира — 2022. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЧМ-2022 - финальный раунд. Финал
1-й тайм
18 декабря 18:00
Аргентина
0 : 0
Франция
Стадион «Лусаил Айконик», Лусаил
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'15

Анхель Ди Мария принимает передачу от Месси, находясь в офсайде.

'14

Рабьо и Мбаппе попробовали разыграть стеночку на левом краю, ответный пас на Килиана перехватил Эмилиано Мартинес.

'12

Поднимается на ноги после продолжительной паузы Льорис, игра продолжается.

'10

Оказывают помощь вратарю французской сборной в него зоне, возможно повреждение ребер у голкипера «Тоттенхэма».

'9

По ходу атаки аргентинцы нарушают правила против Уго Льориса, влетел в него плечом Ромеро.

'8

Ди Мария нашел классным пасом на линии штрафной Де Пауля, его удар принял на себя Варан — будет угловой.

'6

Очень бодро начали игру аргентинцы, но вот уже и французы подуспокоились и без суеты контролируют мяч.

'4

Юпамекано в верховой борьбе локотком бьет по голове Месси, вновь арбитр фиксирует фол.

'3

Альварес из офсайда делает попытку первого удара по воротам, однако и Льорис все контролирует, и боковой арбитр не спит и без задержки поднимает флажок вверх.

'2

Родриго де Пауль подталкивает в спину Рабьо, и Шимон Марциняк вступает в игру, давая первый свисток.

18:00

Ну что ж, пожелаем нам всем яркого финала! Поехали!

17:55

Франция выходит на последний матч мундиаля в таком составе: Льорис, Юпамекано, Варан, Т. Эрнандес, Кунде, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе.

17:50

Состав сборной Аргентины: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Ди Мария, Де Пауль, Э. Фернандес, Мак Аллистер, Месси, Альварес.

17:45

Финал чемпионата мира 2022 года — это последний матч Лионеля Месси в футболке национальной сборной Аргентины. Удастся ли уйти главному футболисту планеты сегодня с поля с кубком мира в руках или нет, решит игра.

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Лионель Месси во время матча Аргентина-Хорватия на чемпионате мира по футболу в Катаре, 13 декабря 2022 года

Carl Recine/Reuters
17:40

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча финала чемпионата мира — 2022, где за трофей борются сборные Аргентины и Франции.

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