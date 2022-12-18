Рабьо и Мбаппе попробовали разыграть стеночку на левом краю, ответный пас на Килиана перехватил Эмилиано Мартинес.
Оказывают помощь вратарю французской сборной в него зоне, возможно повреждение ребер у голкипера «Тоттенхэма».
Ди Мария нашел классным пасом на линии штрафной Де Пауля, его удар принял на себя Варан — будет угловой.
Очень бодро начали игру аргентинцы, но вот уже и французы подуспокоились и без суеты контролируют мяч.
Альварес из офсайда делает попытку первого удара по воротам, однако и Льорис все контролирует, и боковой арбитр не спит и без задержки поднимает флажок вверх.
Родриго де Пауль подталкивает в спину Рабьо, и Шимон Марциняк вступает в игру, давая первый свисток.
Франция выходит на последний матч мундиаля в таком составе: Льорис, Юпамекано, Варан, Т. Эрнандес, Кунде, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе.
Состав сборной Аргентины: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Ди Мария, Де Пауль, Э. Фернандес, Мак Аллистер, Месси, Альварес.
Финал чемпионата мира 2022 года — это последний матч Лионеля Месси в футболке национальной сборной Аргентины. Удастся ли уйти главному футболисту планеты сегодня с поля с кубком мира в руках или нет, решит игра.
Лионель Месси во время матча Аргентина-Хорватия на чемпионате мира по футболу в Катаре, 13 декабря 2022 годаCarl Recine/Reuters