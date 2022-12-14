Перерыв! Классный полуфинал пока получается, марокканцы вообще ни в чем (кроме счета) не уступают своим соперникам, от чего ожидать возобновления игры еще приятнее! Не торопитесь закрывать вкладку, мы продолжим совсем скоро!
Эль-Ямик наносит удар через себя на угловом и попадает голенью в штангу! Как же умудрился сложиться центральный защитник сборной Марокко в этом эпизоде, а! С ума сойти!
Рафаэль Варан пробивает после подачи углового в исполнении Гризманна неточно, мяч колышет сетку только с внешней стороны.
Жиру зачем-то спешит и бьет из точки пенальти в одно касание по пустым воротам мимо! Сделал бы паузу игрок «Милана», легко бы увеличил преимущество своей сборной.
Фофана принимает максимально странное решение — после розыгрыша он оказался первым на подборе и отправил мяч на трибуны.
Тчуамени бьет в касание после передачи от Мбаппе и попадает в Оливье Жиру, который к тому же в офсайде находился. Лучше не придумаешь!
Буфаль выдает очень авантюрный пас в направлении пятачка перед французской штрафной. Вышло так, что вообще никто не понял его задумки, после чего мяч достался французам.
Тео Эрнандес падает в метре от линии штрафной после контакта с Софьяном Буфалем, марокканец получает предупреждение.
Очень много посторонних свистков на трибунах, футболисты иногда тормозят при передачах, оглядываясь на сторонние шумы.
Селим Амалла выходит вместо Сеса. Замена хоть и по позиции, но Амалла все же мы привыкли видеть на позиции центрального полузащитника, а не защитника.
Ох, Ромен Сес крутит пальцем около своего бедра и просит замену. Вышел с травмой марокканец на этот поединок, но не может продолжит игру он.
Буфаль классный разрезающий пас на набегавшего Зиеша отдавал, но Хаким неточно пробил в ближний угол.
Вот так, очень быстро сборная Марокко пропускает свой первый гол на этом чемпионате мира от соперника. Напомним, что единственный пропущенный африканцами мяч случился в игре с Бельгией, но то был автогол.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Тео Эрнандес открывает счет в этой игре! Шикарный прострел с правого края сделал Гризманн на Мбаппе, после чего форвард «ПСЖ» с отскока наносит удар в дальний угол — его парировал Боно, а на добивании первым оказался Тео! 1:0, французы повели!
Марокко: Боно — Хакими, Эль-Ямик, Сес, Дари, Мазрауи — Унаи, Амрабат — Зиеш, Эн-Несири, Буфаль.
Франция: Льорис — Тео Эрнандес, Конате, Варан, Кунде — Тчуамени, Фофана, Гризманн — Мбаппе, Жиру, Дембеле.