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Спорт

Быстрый гол на 5-й минуте: Франция обыгрывает Марокко на ЧМ-2022. LIVE

ЧМ-2022. Полуфинал. Франция — Марокко. ОНЛАЙН

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Килиан Мбаппе в составе сборной Франции на чемпионате мира — 2022

Килиан Мбаппе в составе сборной Франции на чемпионате мира — 2022

Reuters
Во втором полуфинальном матче чемпионата мира по футболу встречаются сборные Франции и Марокко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2022 - финальный раунд. 1/2 финала
1-й тайм
14 декабря 22:00
Франция
5' Эрнандес
1 : 0
Марокко
Стадион «Эль-Байт», Эль-Хаур
Главный судья: Сесар Артуро Рамос (Кульякан, Мексика)
1-й тайм

5' Эрнандес

27' Буфаль

2-й тайм
Трансляция
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'45+3

Перерыв! Классный полуфинал пока получается, марокканцы вообще ни в чем (кроме счета) не уступают своим соперникам, от чего ожидать возобновления игры еще приятнее! Не торопитесь закрывать вкладку, мы продолжим совсем скоро!

'45

Три минуты к основному времени первого тайма добавлено.

'44

Эль-Ямик наносит удар через себя на угловом и попадает голенью в штангу! Как же умудрился сложиться центральный защитник сборной Марокко в этом эпизоде, а! С ума сойти!

'42

Заброс Кунде на Дембеле прошел, но Усман догнать мяч не успел.

'40

Рафаэль Варан пробивает после подачи углового в исполнении Гризманна неточно, мяч колышет сетку только с внешней стороны.

'39

Перешли в позиционное владение французы, марокканцы стараются прессинговать.

'36

Жиру зачем-то спешит и бьет из точки пенальти в одно касание по пустым воротам мимо! Сделал бы паузу игрок «Милана», легко бы увеличил преимущество своей сборной.

'35

Фофана принимает максимально странное решение — после розыгрыша он оказался первым на подборе и отправил мяч на трибуны.

'33

Тчуамени бьет в касание после передачи от Мбаппе и попадает в Оливье Жиру, который к тому же в офсайде находился. Лучше не придумаешь!

'31

Буфаль выдает очень авантюрный пас в направлении пятачка перед французской штрафной. Вышло так, что вообще никто не понял его задумки, после чего мяч достался французам.

'29

Амалла подталкивает Оливье Жиру в спину, обошлось без желтой в этом эпизоде.

'27

Тео Эрнандес падает в метре от линии штрафной после контакта с Софьяном Буфалем, марокканец получает предупреждение.

'25

Очень много посторонних свистков на трибунах, футболисты иногда тормозят при передачах, оглядываясь на сторонние шумы.

'23

Буфаль в середине поля нарушает правила, подбивая Тчуамени.

'21

Селим Амалла выходит вместо Сеса. Замена хоть и по позиции, но Амалла все же мы привыкли видеть на позиции центрального полузащитника, а не защитника.

'20

Ох, Ромен Сес крутит пальцем около своего бедра и просит замену. Вышел с травмой марокканец на этот поединок, но не может продолжит игру он.

'18

Жиру получил передачу из глубины, выиграл корпус и мощно выстрелил в штангу! Вот это момент!

'17

Буфаль классный разрезающий пас на набегавшего Зиеша отдавал, но Хаким неточно пробил в ближний угол.

'15

Юссуф Фофана совершает первый фол в игре, с фолом останавливая Буфаля.

'13

Проход Гризманна по правому краю остановлен защитником сборной Марокко.

'11

Килиан Мбаппе забирается в офсайд.

'10

Унаи здорово пробил в дальний угол с подкруткой, Льорис потащил в красивом прыжке этот удар.

'8

И тут же Хакими решил ответить своим забегом по правому краю, но встретил его плотно Конате.

'6

Вот так, очень быстро сборная Марокко пропускает свой первый гол на этом чемпионате мира от соперника. Напомним, что единственный пропущенный африканцами мяч случился в игре с Бельгией, но то был автогол.

'5

ГОООООООООООООООООООООЛ! Тео Эрнандес открывает счет в этой игре! Шикарный прострел с правого края сделал Гризманн на Мбаппе, после чего форвард «ПСЖ» с отскока наносит удар в дальний угол — его парировал Боно, а на добивании первым оказался Тео! 1:0, французы повели!

'3

Cтартовые минуты игры остаются за африканской сборной.

22:00

Игра началась! Поехали!

21:55

Марокко: Боно — Хакими, Эль-Ямик, Сес, Дари, Мазрауи — Унаи, Амрабат — Зиеш, Эн-Несири, Буфаль.

21:50

Франция: Льорис — Тео Эрнандес, Конате, Варан, Кунде — Тчуамени, Фофана, Гризманн — Мбаппе, Жиру, Дембеле.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на втором полуфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором встречаются сборные Франции и Марокко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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