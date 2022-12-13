Шикарная, быстрая контратака после потери Месси прошла у Хорватии. Но Крамарича сбили с нарушением правил, штрафной получают хорваты.
Энцо Фернандес вырезал отличный пас на Тальяфико, но быстро у своей штрафной справилась Хорватия. Следом был нанесен дальний удар в створ ворот, но Ливакович справился.
Аргентина перешла на чужую половину поля, но цепляться за мяч все еще проблематично. Хорватия отбивается весьма уверенно.
Удивительно, но пока что Аргентине трудновато бороться за мяч. Месси на поле пока отличился только падением да парой разговоров с Орсато.
В центре поля пока у Аргентины не получается что-то завязывать. А Ромеро как раз поборолся рядом с центральным кругом, нарушив правила.
Соса выполнил совсем уж неаккуратный пас, отправив мяч на трибуны. А Ромеро, возможно, чувствует себя не очень хорошо — посидел на корточках, держась за виски. Но пока замену не просит.
Не особо приятное столкновение в штрафной Аргентины: Ромеро столкнулся головой с партнером, но оба поднялись, помощь медиков не потребовалась.
Первый угловой в матче заработала Хорватия. Юранович простреливал в штрафную, но мяч ушел. Модрич подал, но не особо опасно все это.
Разыграли хорваты мяч у чужой штрафной, весьма неплохо сейчас команда Златко Далича контролирует ход игры.
Ух! Месси сшибли на краю штрафной, но Орсато тут же пресек все возмущения аргентинцев — никакого нарушения правил не было.
Хорваты в последние минуты мяч контролируют, комбинируя на чужой половине поля. Однако аргентинцы в одном из эпизодов мяч перехватили, Модрич с нарушением правил остановит Мак Аллистера в центре поля.
Перешич ввел мяч из-за боковой, хорваты за мяч зацепились, однако развить атаку не вышло, пришлось отходить назад, чтобы вновь попытаться начать атаку.
В целом, много борьбы в центре поля на первых минутах, пока без особо опасных моментов, да и проходов к воротам в целом практически нет.
Гвардиол смело пошел в борьбу за мяч, но не поняли друг друга два хорвата, и чуть было к потере это ни привело.
Сразу два столкновения произошло, но Орсато свистнул только во второй раз, когда Пашалич сшиб Тальяфико, запаздывая в борьбу.
Неплохо комбинировали хорваты на чужой половине поля, прошла в итоге передача в штрафную, но совершенно спокойно вступил в игру Мартинес и мяч забрал.
Тальяфико не стал игнорировать передачу де Пауля и рванул в чужую штрафную, но там Ливакович оказался первым на мяче.
Мяч Аргентина себе потихоньку забрала. Хорваты практически полным составом оказались на своей половине поля.
Сразу в атаку никто не рвется, но первый полумомент создала Аргентина: Молина рванул п флангу, прострелил вдоль ворот, но никого из партнеров там не было.
Поехали, стартовал первый полуфинал чемпионата мира — 2022! Его рассудит итальянец Даниэле Орсато со своими помощниками.
Стартовые составы на матч выглядят следующим образом:
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Паредес, Энцо Фернандес, Де Пауль, Мак Аллистер, Месси, Альварес.
Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса. Модрич, Брозович, Ковачич, Пашалич, Крамарич, Перишич.