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Спорт

Месси против Модрича: Аргентина и Хорватия бьются в полуфинале чемпионата мира. LIVE

ЧМ-2022. Полуфинал. Аргентина — Хорватия. ОНЛАЙН

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Kai Pfaffenbach/Reuters
В первом полуфинальном матче чемпионата мира по футболу встречаются сборные Аргентины и Хорватии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2022 - финальный раунд. 1/2 финала
1-й тайм
13 декабря 22:00
Аргентина
0 : 0
Хорватия
Стадион «Лусаил Айконик», Лусаил
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'27

Шикарная, быстрая контратака после потери Месси прошла у Хорватии. Но Крамарича сбили с нарушением правил, штрафной получают хорваты.

'25

Энцо Фернандес вырезал отличный пас на Тальяфико, но быстро у своей штрафной справилась Хорватия. Следом был нанесен дальний удар в створ ворот, но Ливакович справился.

'23

Аргентина перешла на чужую половину поля, но цепляться за мяч все еще проблематично. Хорватия отбивается весьма уверенно.

'22

Ковачич рванул в контратаку, обошел нескольких соперников, но остановили его вовремя.

'21

Удивительно, но пока что Аргентине трудновато бороться за мяч. Месси на поле пока отличился только падением да парой разговоров с Орсато.

'19

В центре поля пока у Аргентины не получается что-то завязывать. А Ромеро как раз поборолся рядом с центральным кругом, нарушив правила.

'18

Соса выполнил совсем уж неаккуратный пас, отправив мяч на трибуны. А Ромеро, возможно, чувствует себя не очень хорошо — посидел на корточках, держась за виски. Но пока замену не просит.

'17

Не особо приятное столкновение в штрафной Аргентины: Ромеро столкнулся головой с партнером, но оба поднялись, помощь медиков не потребовалась.

'16

Первый угловой в матче заработала Хорватия. Юранович простреливал в штрафную, но мяч ушел. Модрич подал, но не особо опасно все это.

'15

Разыграли хорваты мяч у чужой штрафной, весьма неплохо сейчас команда Златко Далича контролирует ход игры.

'14

Ух! Месси сшибли на краю штрафной, но Орсато тут же пресек все возмущения аргентинцев — никакого нарушения правил не было.

'13

Хорваты в последние минуты мяч контролируют, комбинируя на чужой половине поля. Однако аргентинцы в одном из эпизодов мяч перехватили, Модрич с нарушением правил остановит Мак Аллистера в центре поля.

'11

Перешич ввел мяч из-за боковой, хорваты за мяч зацепились, однако развить атаку не вышло, пришлось отходить назад, чтобы вновь попытаться начать атаку.

'9

В целом, много борьбы в центре поля на первых минутах, пока без особо опасных моментов, да и проходов к воротам в целом практически нет.

'8

Гвардиол смело пошел в борьбу за мяч, но не поняли друг друга два хорвата, и чуть было к потере это ни привело.

'7

Сразу два столкновения произошло, но Орсато свистнул только во второй раз, когда Пашалич сшиб Тальяфико, запаздывая в борьбу.

'5

Неплохо комбинировали хорваты на чужой половине поля, прошла в итоге передача в штрафную, но совершенно спокойно вступил в игру Мартинес и мяч забрал.

'4

Тальяфико не стал игнорировать передачу де Пауля и рванул в чужую штрафную, но там Ливакович оказался первым на мяче.

'3

Мяч Аргентина себе потихоньку забрала. Хорваты практически полным составом оказались на своей половине поля.

'2

Сразу в атаку никто не рвется, но первый полумомент создала Аргентина: Молина рванул п флангу, прострелил вдоль ворот, но никого из партнеров там не было.

'1

Мяч хорваты тут же забрали себе после розыгрыша с центра поля.

'1

Поехали, стартовал первый полуфинал чемпионата мира — 2022! Его рассудит итальянец Даниэле Орсато со своими помощниками.

21:55

Стартовые составы на матч выглядят следующим образом:

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Паредес, Энцо Фернандес, Де Пауль, Мак Аллистер, Месси, Альварес.

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса. Модрич, Брозович, Ковачич, Пашалич, Крамарич, Перишич.

21:50

Поединок начнется в 22.00 по московскому времени.

21:45

Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствуем вас на первом полуфинальном матче чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Аргентины и Хорватии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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