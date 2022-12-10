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Спорт

Битва фаворитов в четвертьфинале: Англия против Франции. LIVE

ЧМ-2022. Четвертьфинал. Англия — Франция. ОНЛАЙН

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Килиан Мбаппе в составе сборной Франции

Килиан Мбаппе в составе сборной Франции

Global Look Press
В последнем четвертьфинале чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре встречаются сборные Англии и Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2022 - финальный раунд. 1/4 финала
Перерыв
10 декабря 22:00
Англия
0 : 1
Франция
17' Тчуамени
Стадион «Эль-Байт», Эль-Хаур
Главный судья: Вилтон Сампайо (Терезина-ди-Гояс, Бразилия)
1-й тайм

17' Тчуамени

43' Гризманн

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45+5

Перерыв! Англия — Франция — 0:1! Ждем второй половины игры, она будет огненной!

'45+2

Варан и Юпамекано играют в пас вдоль центральной линии, не претендуя на развитие позиционной атаки.

'45

К основному времени первого тайма добавлено четыре минуты.

'43

Добегался Гризманн, в очередной раз сбил он с ног Уокера и получил закономерное предупреждение.

'40

Здорово на ударной позиции оказался Мбаппе, который после непростого с точки зрения техники паса Тео Эрнандеса пробил выше перекладины.

'39

Хендерсон аккуратно попадает по ногам Мбаппе, который решил сместиться в центр, а не пройти к лицевой линии по ходу этой атаки.

'36

И еще раз Гризманн прерывает атаку оппонентов, очень надежен в подыгрыше Антуан.

'33

Гризманн совершает тактический фол, сбивая Кайла Уокера.

'32

Теперь Рабьо чуть подтолкнул в спину Кейна, стандарт исполнят островитяне.

'29

Букайо Сака отдает неосторожную передачу, и мяч у французов оказывается.

'27

Небольшая пауза возникла у нас для проверки эпизода при помощи видеоассисента, криминала никакого в этом моменте арбитр не углядел, игра продолжается.

'25

Продолжает Англия давить, падает Харри Кейн во французской штрафной площади после контакта с Юпамекано, рассчитывая на пенальти.

'22

А сейчас Харри Кейн прорвался по правому краю и добежал практически до вратарской Льориса! Сократил угол обстрела голкипер «трехцветных» и не позволил своему партнеру по клубу сравнять счет!

'21

Классно пробил Люк Шоу, но и Уго Льорис не лыком шит! Сэйв вратаря «Тоттенхэма»!

'19

Рабьо роняет на газон Букайо Саку, штрафной в пользу номинальных хозяев.

'17

ГООООООООООООООООООООЛ! Быструю атаку разыграли французы, Мбаппе при помоги партнера выскочил в район левого полуфланга, однако не стал бить, а решил выкатить мяч на свободного Гризамнна, который отдал дальше на Тчуамени — тот пальнул в одно касание под штангу и попал! Не успел Джуд Беллингем к удару, 1:0!

'14

Хорошая фланговая подача от Мбаппе снова прошла, выбил Стоунз мяч.

'11

Первый опасный момент Жиру создает своим ударом головой! Пикфорд тащит, неплохо!

'9

Теперь заброс исполняет Дембеле, но результат все тот же.

'7

Подача Мбаппе с углового в сторону кого-то рослого из его партнеров не дошла до потенциального адресата, мяч у англичан.

'4

До Фила Фодена мяч докатывается, но его удар принимает на себя защитник.

'3

Cтартовые минуты игры остаются за французами.

22:00

Игра началась! Поехали!

21:55

Франция: Льорис, Кунде, Юпамекано, Варан, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени, Гризманн, Дембеле, Жиру, Мбаппе.

21:50

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Хендерсон, Райс, Беллингем, Сака, Кейн, Фоден.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на последнем четвертьфинале чемпионата мира по футболу — 2022. Но каком! Встречаются сборные Англии и Франции! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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