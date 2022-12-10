Теперь Рабьо чуть подтолкнул в спину Кейна, стандарт исполнят островитяне.
'29
Букайо Сака отдает неосторожную передачу, и мяч у французов оказывается.
'27
Небольшая пауза возникла у нас для проверки эпизода при помощи видеоассисента, криминала никакого в этом моменте арбитр не углядел, игра продолжается.
'25
Продолжает Англия давить, падает Харри Кейн во французской штрафной площади после контакта с Юпамекано, рассчитывая на пенальти.
'22
А сейчас Харри Кейн прорвался по правому краю и добежал практически до вратарской Льориса! Сократил угол обстрела голкипер «трехцветных» и не позволил своему партнеру по клубу сравнять счет!
'21
Классно пробил Люк Шоу, но и Уго Льорис не лыком шит! Сэйв вратаря «Тоттенхэма»!
'19
Рабьо роняет на газон Букайо Саку, штрафной в пользу номинальных хозяев.
'17
ГООООООООООООООООООООЛ! Быструю атаку разыграли французы, Мбаппе при помоги партнера выскочил в район левого полуфланга, однако не стал бить, а решил выкатить мяч на свободного Гризамнна, который отдал дальше на Тчуамени — тот пальнул в одно касание под штангу и попал! Не успел Джуд Беллингем к удару, 1:0!
'14
Хорошая фланговая подача от Мбаппе снова прошла, выбил Стоунз мяч.
'11
Первый опасный момент Жиру создает своим ударом головой! Пикфорд тащит, неплохо!
'9
Теперь заброс исполняет Дембеле, но результат все тот же.
'7
Подача Мбаппе с углового в сторону кого-то рослого из его партнеров не дошла до потенциального адресата, мяч у англичан.
'4
До Фила Фодена мяч докатывается, но его удар принимает на себя защитник.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на последнем четвертьфинале чемпионата мира по футболу — 2022. Но каком! Встречаются сборные Англии и Франции! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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