'17

ГООООООООООООООООООООЛ! Быструю атаку разыграли французы, Мбаппе при помоги партнера выскочил в район левого полуфланга, однако не стал бить, а решил выкатить мяч на свободного Гризамнна, который отдал дальше на Тчуамени — тот пальнул в одно касание под штангу и попал! Не успел Джуд Беллингем к удару, 1:0!