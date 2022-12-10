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Спорт

Роналду наготове в аэропорт: Португалия уступает Марокко в битве за полуфинал ЧМ. LIVE

ЧМ-2022. Четвертьфинал. Марокко — Португалия. ОНЛАЙН

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Carl Recine/Reuters
В третьем четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу — 2022 встречаются сборные Марокко и Португалии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2022 - финальный раунд. 1/4 финала
2-й тайм
10 декабря 18:00
Марокко
42' Эн-Несири
1 : 0
Португалия
Стадион «Эль-Тумама», Доха
Главный судья: Факундо Тельо (Баия-Бланка, Аргентина)
1-й тайм

42' Эн-Несири

2-й тайм

70' Дари

87' Витинья

Трансляция
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'90+1

Роналду в одно касание бьет после паса из глубины в ближний угол, Боно стоит надежно.

'90

К основному времени второго тайма добавлено восемь минут.

'89

Выдавили марокканцы португальцев на свою половину поля, даже без финального навала, кажется, пройдет эта игра.

'87

Витинья сбивает с ног Унаи и получает заслуженное предупреждение.

'85

Держит Португалия мяч, но все без толку. Только навесы и могут придумать атакующие футболисты европейской сборной.

'83

Какой удар Феликса! Роналду ассистировал на более молодого партнера, который с линии штрафной закручивал мяч в дальний угол — Боно потащил!

'82

Двойная замена у сборной Марокко: Зиеш и Буфал уходят, Джабране и Абухляль выходят.

'79

Замену производит Фернанду Сантуш: вместо Далота на поле выходит Орта.

'76

Чеддира подыгрывает себе рукой, вынуждая арбитра дать свисток.

'74

На сей раз подача Фернандеша на Роналду не прошла с углового, Криш вообще никак не доставал этот мяч.

'71

Дари получает первое предупреждение в этой игре, фоля на Леау.

'70

Двойная замена у сборной Португалии: Витинья вышел вместо Отавио, а Леау заменяет Рамуша.

'69

Заброс Бруну на Криштиану прошел, но на выходе классно сыграл Боно.

'66

Двойная замена у Марокко: Эн-Несири и Хамдалла уступили место Бенуну и Чеддире.

'64

А вот сейчас классно вышел на ударную позицию Бруну Фернандеш, но его плассирующий удар под перекладину прошелся чуть выше ворот!

'62

Пас Фернандеша с левого края оказывается неудачным, владение переходит к марокканцам.

'59

Криштиану Роналду принимает мяч на углу штрафной и пытается при помощи финта ворваться в нее, но не вышло. Уж очень долго он закладывал корпус, защитник все прочитал.

'58

Валид Реграгуи выходит на поле вместо Сеса.

'57

Не может продолжить игру Сес, на носилках он покидает поле.

'56

Ромен Сес оказывается на газоне после борьбы в районе центрального круга, на поле появляется бригада врачей.

'55

Дало в касание с паса Феликса пробил в ближний угол, на месте Боно.

'53

И первым игровым действием для пятикратного обладателя «Золотого мяча» становится подача в направлении Рамуша. Вышло чересчур сильно.

'51

Дамы и господа, на поле появляется Криштиану Роналду! Вместе с ним выходит Жоау Канселу, а на скамейку отправляются Рубен Невеш и Рафаэль Геррейру.

'49

Стартовые минуты второй половины игры остаются за африканской сборной.

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Molly Darlington/Reuters
'46

Второй тайм начался! Поехали!

'45+2

Перерыв! Блистательно провела сборная Марокко первый тайм, выдержала стартовые минуты активности от своего соперника, и воспользовалась шансом! Второй тайм нас ждет просто потрясающий, в этом не приходится сомневаться! Вернемся через 15 минут!

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Suhaib Salem/Reuters
'45

К основному времени первого тайма добавлено две минуты.

'44

Захватил рукой Диаш Эн-Несири, как будто пытаясь отомстить за эпизод с пропущенным голом!

'42

ГООООООООООООООООООЛ! Эн-Несири открывает счет в этом матче! Какой потрясающий пас на гол отдал Аттийят-аллах с левого фланга! Налетел он на Рубена Диаша и головой воткнул мяч, не успел на выход Диогу Кошта! 1:0!

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Paul Childs/Reuters
'40

Теперь Рамуш получает сзади по ногам, начали психовать их соперники.

'39

Буфал на скорости пробегал центр поля, но пробил рукой наотмашь в шею Отавио. Было несильно, поэтому без желтой обошлось. Хотя при большом желании показать ее судья вполне мог бы.

'36

А теперь и Буфал с неплохого шага наносит удар в створ ворот, Диогу Кошта отражает!

'35

А вот и марокканские атаки пошли! Хамдалла метров с 15-ти пробивает выше, классный пас из глубины на него прошел!

'33

Гонсалу Рамуш забрался в офсайд.

'31

А вот сейчас Жоау Феликс должен был забивать! Одного его оставили марокканцы и позволили пробить — попытка звездного вингера «Атлетико» открыть счет в матче успехом не увенчалась.

'29

Геррейру продолжает искать партнеров своими радиоуправляемыми передачами, но пока получается так себе. Только что до мяча не добежал Бруно Фернандеш.

'26

Эн-Несири выпрыгивает выше всех после фланговой подачи и бьет головой, но не точно.

'24

Бруну Фернандеш воткнулся головой в Боно и стал клянчить у судьи пенальти. Факундо Тельо не стал подыгрывать португальцам, зафиксировав фол в атаке.

'22

Хаким Зиеш довольно прозаично исполняет угловой удар, Диаш без проблем выносит мяч в сторону.

'19

Невеш прижал к боковой линии Буфаля и с фолом отобрал мяч.

'16

Геррейру выскочил на фланг и исполнил навес, никто из его партнеров на эту передачу не откликнулся.

'14

Геррейру оказался первым на подборе в чужой штрафной и с ходу пробил, но попал в Сеса.

'11

Левым флангом атаковала сейчас марокканская сборная, Кошта вовремя выскочил из ворот и забрал мяч в руки.

'8

Жоау Феликс авантюрную передачу в центр штрафной выполнял, не прошла она.

'6

Аттийят-аллах прорвался по левому краю и выполнил удар в ближний угол, португальский защитник оказался первым на мяче и эту атаку остановил.

'4

Cтартовые минуты игры остаются за португальцами.

'2

Вот такая невысокая посещаемость, как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий, сегодня на игре. Неужели все нейтральные зрители решили выбрать матч Англии и Франции?

18:00

Игра началась! Поехали!

17:55

Португальская основа выглядит так: Кошта, Дало, Пепе, Диаш, Геррейру, Невеш, Отавио, Б. Силва, Фернандеш, Феликс, Рамуш.

17:50

Сборная Марокко выйдет на игру в таком составе: Боно, Хакими, Эль-Ямик, Сес, Аттийят-аллах, Амрабат, Унаи, Хамдалла, Зиеш, Эн-Несири, Буфаль.

17:45

Здравстрвуйте, уважаемые болельщики! В третьем четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу встречаются сборные Марокко и Португалии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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