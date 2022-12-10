Выдавили марокканцы португальцев на свою половину поля, даже без финального навала, кажется, пройдет эта игра.
Держит Португалия мяч, но все без толку. Только навесы и могут придумать атакующие футболисты европейской сборной.
Какой удар Феликса! Роналду ассистировал на более молодого партнера, который с линии штрафной закручивал мяч в дальний угол — Боно потащил!
На сей раз подача Фернандеша на Роналду не прошла с углового, Криш вообще никак не доставал этот мяч.
А вот сейчас классно вышел на ударную позицию Бруну Фернандеш, но его плассирующий удар под перекладину прошелся чуть выше ворот!
Криштиану Роналду принимает мяч на углу штрафной и пытается при помощи финта ворваться в нее, но не вышло. Уж очень долго он закладывал корпус, защитник все прочитал.
Ромен Сес оказывается на газоне после борьбы в районе центрального круга, на поле появляется бригада врачей.
И первым игровым действием для пятикратного обладателя «Золотого мяча» становится подача в направлении Рамуша. Вышло чересчур сильно.
Дамы и господа, на поле появляется Криштиану Роналду! Вместе с ним выходит Жоау Канселу, а на скамейку отправляются Рубен Невеш и Рафаэль Геррейру.
Стартовые минуты второй половины игры остаются за африканской сборной.
Перерыв! Блистательно провела сборная Марокко первый тайм, выдержала стартовые минуты активности от своего соперника, и воспользовалась шансом! Второй тайм нас ждет просто потрясающий, в этом не приходится сомневаться! Вернемся через 15 минут!
ГООООООООООООООООООЛ! Эн-Несири открывает счет в этом матче! Какой потрясающий пас на гол отдал Аттийят-аллах с левого фланга! Налетел он на Рубена Диаша и головой воткнул мяч, не успел на выход Диогу Кошта! 1:0!
Буфал на скорости пробегал центр поля, но пробил рукой наотмашь в шею Отавио. Было несильно, поэтому без желтой обошлось. Хотя при большом желании показать ее судья вполне мог бы.
А вот и марокканские атаки пошли! Хамдалла метров с 15-ти пробивает выше, классный пас из глубины на него прошел!
А вот сейчас Жоау Феликс должен был забивать! Одного его оставили марокканцы и позволили пробить — попытка звездного вингера «Атлетико» открыть счет в матче успехом не увенчалась.
Геррейру продолжает искать партнеров своими радиоуправляемыми передачами, но пока получается так себе. Только что до мяча не добежал Бруно Фернандеш.
Бруну Фернандеш воткнулся головой в Боно и стал клянчить у судьи пенальти. Факундо Тельо не стал подыгрывать португальцам, зафиксировав фол в атаке.
Геррейру выскочил на фланг и исполнил навес, никто из его партнеров на эту передачу не откликнулся.
Левым флангом атаковала сейчас марокканская сборная, Кошта вовремя выскочил из ворот и забрал мяч в руки.
Аттийят-аллах прорвался по левому краю и выполнил удар в ближний угол, португальский защитник оказался первым на мяче и эту атаку остановил.
Вот такая невысокая посещаемость, как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий, сегодня на игре. Неужели все нейтральные зрители решили выбрать матч Англии и Франции?
Португальская основа выглядит так: Кошта, Дало, Пепе, Диаш, Геррейру, Невеш, Отавио, Б. Силва, Фернандеш, Феликс, Рамуш.
Сборная Марокко выйдет на игру в таком составе: Боно, Хакими, Эль-Ямик, Сес, Аттийят-аллах, Амрабат, Унаи, Хамдалла, Зиеш, Эн-Несири, Буфаль.