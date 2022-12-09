Последний шанс для Нидерландов: Паредес толкнул Вегорста перед своей штрафной. Будет очень опасный «стандарт».
Де Йонг сделал скидку в штрафную Аргентины, но крайне неудачно — мяч просто прилетел в руки Мартинесу.
Нидерланды постоянно контролируют мяч на чужой половине поля, пока аргентинцы всей командой обороняют счет.
Нидерланды заработали «стандарт» возле самой штрафной Аргентины. Бергейс нанес прямой удар со «стандарта», но попал в стенку.
Паредес получил желтую карточку за жесткий подкат в ноги Аке. Именно этот фол вызвал жесткую реакцию со стороны запасных сборной Нидерландов, что привело к массовым разборкам. К счастью, футболисты уже успокоились. Игра продолжается.
О-о-ох... соперники разбираются команда на команду, выбежали даже запасные. Градус напряжения невероятный.
Де Йонг грубо ошибся в передаче, подарив мяч Лаутаро. Аргентинцы побежали в контратаку, но Бергейс сбил с ног Месси, за что получил желтую карточку.
Опасно! Бергейс невероятно мощно пробил по воротам сборной Аргентины с правого края штрафной, и мяч рикошетом чуть не влетел в «девятку»! Но будет угловой.
Месси упал после толчка соперника и какое-то время не мог подняться. Но, к счастью, серьезной травмы нет. Капитан Аргентины вернулся в игру.
ГООООЛ!!! Вышедший на замену Вегорст сократил отставание Нидерландов до минимума! Нападающий открылся в центре штрафной под навес с правого фланга и аккуратным кивком переправил мяч в ворота! 2:1 — нас ждет горячая концовка!
Двойная замена в составе Аргентины: Ромеро и Акунья ушли, вместо них — защитники Тальяфико и Песселья.
Нидерландцы организовали навес в штрафную, голкипер Мартинес поймал мяч в руки, а потом неожиданно начинаются разборки между командами. Нервы уже на пределе.
Депай и Лисандро Мартинес, как наиболее активные участники конфликта, получили желтую карточку.
Болельщик выбежал на поле, и уже шесть стюардов никак не могут его поймать и остановить. Пауза в матче.
ГООООЛ!!! Месси аккуратно пробил в правый угол, а вратарь остался на месте! 2:0 — Аргентина уверенно ведет в четвертьфинальном матче против Нидерландов.
Пенальти в ворота Нидерландов! Акунья ворвался в штрафную с левого фланга, резко убрал мяч в сторону и получил по ноге от Думфриса, который не успел перестроиться.
Замена в составе сборной Нидерландов: нападающий Люк де Йонг вышел вместо защитника Дейли Блинда.
Моментище! Месси нанес прямой удар со штрафного, и мяч просвистел в миллиметрах над перекладиной!
Месси пошел на двоих соперников возле чужой штрафной, и ван Дейку пришлось схватить его за руку и толкнуть на землю. Аргентина получила право на опасный «стандарт».
Нидерландцы больше владеют мячом во втором тайме и атакуют гораздо чаще, однако эффективности в завершении отчаянно не хватает.
Месси высоко задрал руку и остановил мяч в центре поля, прервав зарождающуюся атаку Нидерландов. Арбитр не стал давать желтую карточку.
Копмейнерс ошибся в передаче, аргентинцы перехватили мяч на чужой половине поля, и Де Пауль отдал пас в штрафную на Месси, но тот чуть-чуть не успел опередить вратаря, который накрыл мяч собой.
Гакпо прорвался межу двоих аргентинцев к лицевой и навесил во вратарскую, но Мартинес в высоком прыжке забрал мяч в руки.
Двойная замена в составе Нидерландов: Де Рон и Бергвейн ушли, вместо них — полузащитники Стивен Бергейс и Тен Копмейнерс.
Первый тайм завершился! Аргентина обыгрывает Нидерланды (1:0) благодаря голу Молины, который вышел один на один с вратарем благодаря гениальному пасу Месси.
В целом «альбиселесте» выглядят увереннее, больше владеют мячом и создают более опасные атаки. Но и «оранжевые» тоже не выглядят мальчиками для битья.
С нетерпением ждем второго тайма и еще забитых мячей!
Нападающий Нидерландов Ваут Вегорст, который сидит на скамейке запасных, получил желтую карточку за какое-то нарушение, не попавшее на камеру.
Акунья получает желтую карточку за то, что он наступил на голеностоп Думфрису. Если Аргентина пройдет в полуфинал, то Акунья пропустит этот матч.
«Оранжевые» заработали «стандарт» возле самой штрафной Аргентины. Гакпо подал в центр штрафной, но Отаменди выиграл воздух и выбил мяч головой.
Месси принял мяч возле линии штрафной, несколькими движениями обхитрил Аке и пробил с правой ноги, но голкипер спас Нидерланды от второго пропущенного мяча!
Акунья принял мяч на правом фланге и помчался к штрафной Нидерландов, но оказался окружен тремя соперниками и потерял снаряд.
ГООООЛ!!! Месси одним пасом вскрыл всю оборону Нидерландов — так изумительно отдал мяч Молине, что тот вышел один на один с голкипером и расстрелял ворота! Это первый гол защитника за сборную Аргентины! 1:0 — «альбиселесте» вышли вперед!
Де Пауль пробил из-за пределов штрафной, но не очень сильно и прямо по центру — голкипер Нидерландов справился.
Гакпо перехватил мяч на своей половине поля, протащил его метров на десять и отдал пас на ход Думфрису, но получилось слишком сильно — партнер не догнал мяч.
Один из ассистентов главного тренера сборной Аргентины Скалони — Вальтер Самуэль — получил желтую карточку. Вроде бы он выбросил на поле второй мяч, задержав игру.
Аргентинцы уверенно владеют мячом на чужой половине поля. Нидерландцы выжидающе сидят в обороне.
Тимбер высоко поднял ногу, чтобы побороться за мяч, и попал в Мак Аллистера. Арбитр назначил штрафной на половине поля Нидерландов. Аргентинцы не стали навешивать со «стандарта», а просто разыграли мяч и отошли на свою половину поля.
Бергвейн ворвался в штрафную Аргентины и едва не догнал мяч, но вратарь Мартинес вовремя вышел из ворот и успел накрыть снаряд собой!
Нидерландцы организовали навес с левого фланга во вратарскую Аргентины, и после скидки Бергвейн попытался пробить головой, но немного не достал мяч.
Ромеро отдал проникающий пас в штрафную Нидерландов на Альвареса, но слишком сильно. Нападающий не смог догнать мяч, и его забрал вратарь Нопперт.
Гакпо показал отличные финты! Обыграл двоих аргентинцев, ушел от третьего, а вот пас вперед на партнера не удался — немного неточно. Аргентинцы перехватили мяч.
Месси получил мяч в центре штрафной, но перед ним выстроился такой частокол из защитников, что он решил не бить сам, а отдать налево на Акунью. Тот прострелил вдоль штрафной, но сделал это так сильно, что мяч пулей вылетел на фланг, и опасный момент был упущен.
Ох, Альварес чуть не перехватил мяч, когда вратарь Нидерландов Нопперт замешкался и едва успел отдать пас своему защитнику! Стадион испуганно вскричал.
Нидерландцы впервые серьезно ошиблись — потеряли мяч на своей половине поля! Месси тут же подхватил снаряд, вошел в штрафную, но не стал бить — отдал на партнера. Тот неудачно прострелил — нидерландцы смогли выбить мяч. На подборе оказался Де Пауль, который нанес удар, но попал в соперника.
Гакпо и Молина неприятно столкнулись в центре поля. К счастью, никто не получил травму, и оба соперника продолжат игру.
Мак Аллистер протащил мяч почти до самой штрафной Нидерландов и отпасовал на левый фланг, откуда Акунья попытался прострелить во вратарскую, но защитник «оранжевых» перехватил мяч.
Стартовые составы:
Нидерланды: Нопперт, Блинд, Аке, ван Дейк, Тимбер, Думфрис, де Йонг, де Рон, Бергвейн, Депай, Гакпо.
Аргентина: Э. Мартинес, Акунья, Л. Мартинес, Отаменди, Ромеро, Молина, Мак Аллистер, Фернандес, Де Пауль, Альварес, Месси.