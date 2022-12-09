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Спорт

Месси отдал гениальный пас и забил с пенальти, Нидерланды отыграли один мяч. LIVE

ЧМ-2022. Четвертьфинал. Нидерланды — Аргентина. ОНЛАЙН

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Kai Pfaffenbach/Reuters
Во втором четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Аргентины с мечтающим о Кубке мира Лионелем Месси играет с национальной командой Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2022 - финальный раунд. 1/4 финала
2-й тайм
09 декабря 22:00
Нидерланды
83' Вегорст
1 : 2
Аргентина
35' Молина
73' Месси
Стадион «Лусаил Айконик», Лусаил
Главный судья: Антонио Лаос (Валенсия, Испания)
1-й тайм

43' Тимбер

35' Молина

43' Акунья 45' Ромеро

45' Вегорст

2-й тайм

76' Депай

83' Вегорст 88' Бергёйс

89' ван Дейк

73' Месси 76' Мартинес

89' Паредес

Трансляция
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'90+9

Последний шанс для Нидерландов: Паредес толкнул Вегорста перед своей штрафной. Будет очень опасный «стандарт».

'90+7

Де Йонг сделал скидку в штрафную Аргентины, но крайне неудачно — мяч просто прилетел в руки Мартинесу.

'90+5

Нидерланды постоянно контролируют мяч на чужой половине поля, пока аргентинцы всей командой обороняют счет.

'90+3

Нидерланды заработали «стандарт» возле самой штрафной Аргентины. Бергейс нанес прямой удар со «стандарта», но попал в стенку.

'90+1

Арбитр компенсировал целых десять минут ко второму тайму.

'90

Паредес получил желтую карточку за жесткий подкат в ноги Аке. Именно этот фол вызвал жесткую реакцию со стороны запасных сборной Нидерландов, что привело к массовым разборкам. К счастью, футболисты уже успокоились. Игра продолжается.

'89

О-о-ох... соперники разбираются команда на команду, выбежали даже запасные. Градус напряжения невероятный.

'88

Де Йонг грубо ошибся в передаче, подарив мяч Лаутаро. Аргентинцы побежали в контратаку, но Бергейс сбил с ног Месси, за что получил желтую карточку.

'87

Аргентинцы легко отбились от подачи нидерландцев с углового.

'86

Опасно! Бергейс невероятно мощно пробил по воротам сборной Аргентины с правого края штрафной, и мяч рикошетом чуть не влетел в «девятку»! Но будет угловой.

'85

Месси упал после толчка соперника и какое-то время не мог подняться. Но, к счастью, серьезной травмы нет. Капитан Аргентины вернулся в игру.

'83

ГООООЛ!!! Вышедший на замену Вегорст сократил отставание Нидерландов до минимума! Нападающий открылся в центре штрафной под навес с правого фланга и аккуратным кивком переправил мяч в ворота! 2:1 — нас ждет горячая концовка!

'82

Замена в составе Аргентины: Лаутаро Мартинес вышел вместо Альвареса.

'80

Замена в составе Нидерландов: нападающий Вегорст вышел вместо Депая.

'79

Двойная замена в составе Аргентины: Ромеро и Акунья ушли, вместо них — защитники Тальяфико и Песселья.

'77

Нидерландцы организовали навес в штрафную, голкипер Мартинес поймал мяч в руки, а потом неожиданно начинаются разборки между командами. Нервы уже на пределе.

Депай и Лисандро Мартинес, как наиболее активные участники конфликта, получили желтую карточку.

'75

Болельщик выбежал на поле, и уже шесть стюардов никак не могут его поймать и остановить. Пауза в матче.

'73

ГООООЛ!!! Месси аккуратно пробил в правый угол, а вратарь остался на месте! 2:0 — Аргентина уверенно ведет в четвертьфинальном матче против Нидерландов.

'71

Пенальти в ворота Нидерландов! Акунья ворвался в штрафную с левого фланга, резко убрал мяч в сторону и получил по ноге от Думфриса, который не успел перестроиться.

'69

Месси сфолил на своей половине поля, отработав в обороне и прервав атаку Нидерландов.

'67

Замена в составе сборной Аргентины: хавбек Леандро Паредес выходит вместо Де Пауля.

'65

Замена в составе сборной Нидерландов: нападающий Люк де Йонг вышел вместо защитника Дейли Блинда.

'63

Моментище! Месси нанес прямой удар со штрафного, и мяч просвистел в миллиметрах над перекладиной!

'61

Месси пошел на двоих соперников возле чужой штрафной, и ван Дейку пришлось схватить его за руку и толкнуть на землю. Аргентина получила право на опасный «стандарт».

'59

Аргентинцы провели быструю атаку три в два, но последний пас под удар получился неточным!

'57

Нидерландцы больше владеют мячом во втором тайме и атакуют гораздо чаще, однако эффективности в завершении отчаянно не хватает.

'54

Месси высоко задрал руку и остановил мяч в центре поля, прервав зарождающуюся атаку Нидерландов. Арбитр не стал давать желтую карточку.

'51

Копмейнерс ошибся в передаче, аргентинцы перехватили мяч на чужой половине поля, и Де Пауль отдал пас в штрафную на Месси, но тот чуть-чуть не успел опередить вратаря, который накрыл мяч собой.

'49

Гакпо прорвался межу двоих аргентинцев к лицевой и навесил во вратарскую, но Мартинес в высоком прыжке забрал мяч в руки.

'47

Двойная замена в составе Нидерландов: Де Рон и Бергвейн ушли, вместо них — полузащитники Стивен Бергейс и Тен Копмейнерс.

'46

Второй тайм начался!

'45+5

Первый тайм завершился! Аргентина обыгрывает Нидерланды (1:0) благодаря голу Молины, который вышел один на один с вратарем благодаря гениальному пасу Месси.

В целом «альбиселесте» выглядят увереннее, больше владеют мячом и создают более опасные атаки. Но и «оранжевые» тоже не выглядят мальчиками для битья.

С нетерпением ждем второго тайма и еще забитых мячей!

'45+4

Нападающий Нидерландов Ваут Вегорст, который сидит на скамейке запасных, получил желтую карточку за какое-то нарушение, не попавшее на камеру.

'45+2

Арбитр компенсировал пять минут.

'45+1

Гакпо навесил со «стандарта» во вратарскую Аргентины, но мяч прилетел прямо в руки голкиперу.

'45

Ромеро получил желтую карточку за явную игру рукой.

'45

Гакпо подал на дальнюю штангу в сторону ван Дейка, но аргентинцы отбились и вынесли мяч.

'44

Акунья получает желтую карточку за то, что он наступил на голеностоп Думфрису. Если Аргентина пройдет в полуфинал, то Акунья пропустит этот матч.

'42

«Оранжевые» заработали «стандарт» возле самой штрафной Аргентины. Гакпо подал в центр штрафной, но Отаменди выиграл воздух и выбил мяч головой.

'40

Месси принял мяч возле линии штрафной, несколькими движениями обхитрил Аке и пробил с правой ноги, но голкипер спас Нидерланды от второго пропущенного мяча!

'38

Акунья принял мяч на правом фланге и помчался к штрафной Нидерландов, но оказался окружен тремя соперниками и потерял снаряд.

'35

ГООООЛ!!! Месси одним пасом вскрыл всю оборону Нидерландов — так изумительно отдал мяч Молине, что тот вышел один на один с голкипером и расстрелял ворота! Это первый гол защитника за сборную Аргентины! 1:0 — «альбиселесте» вышли вперед!

'34

Де Пауль пробил из-за пределов штрафной, но не очень сильно и прямо по центру — голкипер Нидерландов справился.

'33

Гакпо перехватил мяч на своей половине поля, протащил его метров на десять и отдал пас на ход Думфрису, но получилось слишком сильно — партнер не догнал мяч.

'31

Один из ассистентов главного тренера сборной Аргентины Скалони — Вальтер Самуэль — получил желтую карточку. Вроде бы он выбросил на поле второй мяч, задержав игру.

'30

Аргентинцы уверенно владеют мячом на чужой половине поля. Нидерландцы выжидающе сидят в обороне.

'27

Тимбер высоко поднял ногу, чтобы побороться за мяч, и попал в Мак Аллистера. Арбитр назначил штрафной на половине поля Нидерландов. Аргентинцы не стали навешивать со «стандарта», а просто разыграли мяч и отошли на свою половину поля.

'25

Бергвейн обыгрался в стенку с Депаем, вошел в штрафную и пробил в дальний угол, но промахнулся.

'23

Месси получил мяч перед штрафной и тут же пробил с левой ноги, но явно выше ворот!

'22

Гакпо подал на ближнюю штангу, но там оказались только аргентинцы, которые выбили мяч в поле.

'20

Аке забросил мяч в штрафную на Депая, тот принял снаряд и заработал угловой!

'18

Бергвейн ворвался в штрафную Аргентины и едва не догнал мяч, но вратарь Мартинес вовремя вышел из ворот и успел накрыть снаряд собой!

'16

Нидерландцы организовали навес с левого фланга во вратарскую Аргентины, и после скидки Бергвейн попытался пробить головой, но немного не достал мяч.

'15

Ромеро отдал проникающий пас в штрафную Нидерландов на Альвареса, но слишком сильно. Нападающий не смог догнать мяч, и его забрал вратарь Нопперт.

'13

Гакпо показал отличные финты! Обыграл двоих аргентинцев, ушел от третьего, а вот пас вперед на партнера не удался — немного неточно. Аргентинцы перехватили мяч.

'11

Месси получил мяч в центре штрафной, но перед ним выстроился такой частокол из защитников, что он решил не бить сам, а отдать налево на Акунью. Тот прострелил вдоль штрафной, но сделал это так сильно, что мяч пулей вылетел на фланг, и опасный момент был упущен.

'9

Ох, Альварес чуть не перехватил мяч, когда вратарь Нидерландов Нопперт замешкался и едва успел отдать пас своему защитнику! Стадион испуганно вскричал.

'7

Нидерландцы впервые серьезно ошиблись — потеряли мяч на своей половине поля! Месси тут же подхватил снаряд, вошел в штрафную, но не стал бить — отдал на партнера. Тот неудачно прострелил — нидерландцы смогли выбить мяч. На подборе оказался Де Пауль, который нанес удар, но попал в соперника.

'5

Гакпо и Молина неприятно столкнулись в центре поля. К счастью, никто не получил травму, и оба соперника продолжат игру.

'3

Мак Аллистер протащил мяч почти до самой штрафной Нидерландов и отпасовал на левый фланг, откуда Акунья попытался прострелить во вратарскую, но защитник «оранжевых» перехватил мяч.

'1

Матч начался!

21:50

Стартовые составы:

Нидерланды: Нопперт, Блинд, Аке, ван Дейк, Тимбер, Думфрис, де Йонг, де Рон, Бергвейн, Депай, Гакпо.

Аргентина: Э. Мартинес, Акунья, Л. Мартинес, Отаменди, Ромеро, Молина, Мак Аллистер, Фернандес, Де Пауль, Альварес, Месси.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре встречаются сборные Нидерландов и Аргентины. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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