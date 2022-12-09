Нидерланды

'77

Нидерландцы организовали навес в штрафную, голкипер Мартинес поймал мяч в руки, а потом неожиданно начинаются разборки между командами. Нервы уже на пределе.

Депай и Лисандро Мартинес, как наиболее активные участники конфликта, получили желтую карточку.