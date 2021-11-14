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Финальный бой: Россия и Хорватия бьются за путевку на ЧМ-2022. LIVE

Чемпионат мира — 2022. Отборочный этап. Хорватия — Россия. ОНЛАЙН

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Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года

Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года

Anton Vaganov/Reuters
В заключительном туре отборочного этапа чемпионата мира — 2022 встречаются сборные России и Хорватии. Для того, чтобы попасть в Катар напрямую, подопечным Валерия Карпина достаточно не проиграть этот поединок. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 10-й тур
1-й тайм
14 ноября 17:00
Хорватия
0 : 0
Россия
Стадион «Полюд», Сплит
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'6

Первый удар в створ ворот наносит сборная Хорватии, но Матвей Сафонов легко закрывает ближний угол и ловит мяч.

'5

Погодные условия в Сплите сегодня максимально суровые — дождь буквально столбом льется на поле, дальние удары при такой ситуации могут стать невероятно серьезным орудием в руках (ногах) футболистов.

'3

Невероятным свистом хорватские фанаты встречают любое касание мяча игроками российскими игроками! Атмосфера действительно невероятная сегодня!

'1

Игра началась! Поехали!

17:00

Георгий Джикия и Лука Модрич обмениваются рукопожатиями и вымпелами, скоро начнем!

16:57

На стадионе звучат государственные гимны России и Хорватии!

16:55

Несмотря на битком забитый хорватами стадион, в Сплите российская команда не останется без поддержки!

16:50

Златко Далич также определился со своими футболистами. Тут отдельно стоит выделить защитника Деяна Ловрена, который играет в петербургском «Зените», и бывшего игрока московского ЦСКА Николу Влашича.

Хорватия: Грбич, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Пашалич, Влашич, Перишич, Крамарич.

16:45

Поединок проходит в Хорватии, и обычно начинают с состава хозяев, но мы сегодня начнем с состава сборной России. Тут стоит отметить, что капитанская история в команде закольцевалась — футболистов на поле выведет Георгий Джикия, который был с капитанской повязкой в первом матче с Хорватией (0:0).

Россия: Сафонов, Караваев, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Баринов, Фомин, Головин, Ионов, Смолов, Бакаев.

16:40

Подопечные Валерия Карпина занимают первое место в группе и имеют на два очка больше, чем идущая второй Хорватия. Для того, чтобы попасть на мундиаль в Катар напрямую, России необходимо не проиграть эту встречу.

16:35

Матч начнется в 17.00 по московскому времени.

16:30

Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Хорватии и России.

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