Первый удар в створ ворот наносит сборная Хорватии, но Матвей Сафонов легко закрывает ближний угол и ловит мяч.
Погодные условия в Сплите сегодня максимально суровые — дождь буквально столбом льется на поле, дальние удары при такой ситуации могут стать невероятно серьезным орудием в руках (ногах) футболистов.
Невероятным свистом хорватские фанаты встречают любое касание мяча игроками российскими игроками! Атмосфера действительно невероятная сегодня!
Несмотря на битком забитый хорватами стадион, в Сплите российская команда не останется без поддержки!
Наша поддержка в Сплите— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2021
Спасибо @aeroflot и @megafonru pic.twitter.com/hsjx8EiHsW
Златко Далич также определился со своими футболистами. Тут отдельно стоит выделить защитника Деяна Ловрена, который играет в петербургском «Зените», и бывшего игрока московского ЦСКА Николу Влашича.
Хорватия: Грбич, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Пашалич, Влашич, Перишич, Крамарич.
Поединок проходит в Хорватии, и обычно начинают с состава хозяев, но мы сегодня начнем с состава сборной России. Тут стоит отметить, что капитанская история в команде закольцевалась — футболистов на поле выведет Георгий Джикия, который был с капитанской повязкой в первом матче с Хорватией (0:0).
Россия: Сафонов, Караваев, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Баринов, Фомин, Головин, Ионов, Смолов, Бакаев.
Подопечные Валерия Карпина занимают первое место в группе и имеют на два очка больше, чем идущая второй Хорватия. Для того, чтобы попасть на мундиаль в Катар напрямую, России необходимо не проиграть эту встречу.