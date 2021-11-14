16:45

Поединок проходит в Хорватии, и обычно начинают с состава хозяев, но мы сегодня начнем с состава сборной России. Тут стоит отметить, что капитанская история в команде закольцевалась — футболистов на поле выведет Георгий Джикия, который был с капитанской повязкой в первом матче с Хорватией (0:0).

Россия: Сафонов, Караваев, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Баринов, Фомин, Головин, Ионов, Смолов, Бакаев.