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Спорт

Размялись перед Хорватией: Россия разнесла дома Кипр

Россия разгромила Кипр в отборочном матче чемпионата мира — 2022

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Алексей Даничев/РИА «Новости»
В матче девятого тура европейского отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2022 в группе Н сборная России со счетом 6:0 обыграла Кипр. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 9-й тур
Окончен
11 ноября 20:00
Россия
4' Ерохин
55' Смолов
56' Мостовой
62' Сутормин
81' Заболотный
87' Ерохин
6 : 0
Кипр
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Даниэль Стефански (Польша)
1-й тайм

4' Ерохин

2-й тайм

55' Смолов 56' Мостовой

62' Сутормин

81' Заболотный

87' Ерохин

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
06:55

На этом наша онлайн-трансляция окончена! Спасибо, что были с нами!

'90+2

Финальный свисток! Бодрый второй тайм с невероятным давлением и раскованной игрой в атаке приносит подопечным Валерия Карпина крупную победу над сборной Кипра и позволяет в хорошем настроении готовиться к перелету в Сплит.

'90

К основному времени второго тайма добавлено две минуты.

'89

Еще одна роскошнейшая атака прошла у российской сборной — Ионов мощно пробил в упор.

'87

ГОООООООООООООООЛ! Ерохин исполнил что-то из области тхэквондо, пробив в с лета в прыжке в дальний угол! Видео с этим голом обязательно стоит показать Ибрагимовичу, но не сейчас — его сборная в эти минуты проигрывает Грузии в Тбилиси, 0:2.

'85

Последние пять минут основного времени стартовали, Россия все-таки решила под занавес игры проявить гостеприимство и отдала мяч кипрской сборной.

'82

ГОООООООООООООООЛ! Заболотный — умница! Давил-давил весь матч Антон, искал свой шанс, и все-таки нашел его! Продавил защитников и мощно зарядил в нижний угол! 5:0!

'80

Сутормин получил сзади по ногам от Лайфиса, будет штрафной.

'78

Заболотный катил в дальний с левой ноги, мяч по уходящей траектории прошелся мимо правой штанги.

'75

Глебов столкнулся с соперником, и, как кажется, немного повредил нос. Но все в порядке с капитаном «Ростова», игру он продолжит.

'74

Еще одна тонкая разрезающая передача прошла на Антона Заболотного из глубины, но форвард армейцев не успел поставить корпус и проиграл позиционную борьбу.

'72

Последнюю замену проводит Валерий Карпин. Андрей Мостовой покидает поле, вместо него появляется Алексей Ионов.

'70

Уже семь минут не забивала сборная России, непорядок.

'67

Очередная двойная замена. Фомин и Дивеев покинули поле в составе сборной России, Чистяков и Глебов появились.

'64

Заболотный пробил чуть выше перекладины, но из офсайда.

'63

ГОООООООООООООООООЛ! Это Алексей Сутормин! Развалился Кипр, развалился, уже как угодно веселится российская сборная на чужой половине поля! 4:0!

'61

Ерохин должен был забивать четвертый, шикарно выкатил ему мяч Роман Зобнин, но Александр пробил просто в упор. Поймала кураж российская команда.

'60

Уже совершенно спокойно можно говорить, что Россия обыгрывает Кипр и может без какого-либо лишнего напряжения готовиться к Хорватии. Главное — не хватать лишних карточек.

'58

Двойная замена в составе сборной России! Головин и Смолов ушли, вместо них на поле вышли Зобнин и Заболотный.

'56

ГОООООООООООООЛ! Ерохин скинул мяч Мостовому, Андрей продемонстрировал какой-то космический дриблинг, сам ворвался в штрафную, затем приблизился к вратарской и катнул в дальний угол! 3:0!

'55

ГОООООООООООООЛ! Отобрал Миранчук мяч и выбежал вместе со Смоловым буквально на пустые ворота. Слегка пижонским финтом Федор обманул вратаря и беспрепятственно закатил мяч в створ — 2:0!

'54

С левого фланга Папулис простреливал в нашу штрафную, благо никого из игроков в синей футболке там не оказалось.

'52

Осипенко немножко поспешил с ударом, можно было, как кажется, поискать другие варианты продолжения атаки на правом фланге.

'50

Зобнин и Заболотный отправились в разминочную зону. Тем временем Кастанос потревожил Матвея Сафонова, нанеся плотный и неприятный удар.

'48

Начинается вторая половина игры с того, что мяч контролируют игроки сборной Кипра.

21:02

Второй тайм начался!

20:47

Перерыв! Максимально унылые 40 минут после гола Ерохина показала сборная России, пока никакого интереса происходящее на поле не вызывает. Что ж, будем верить, что второй тайм пройдет повеселее.

'45

К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

'44

Мостовой обязан был делать 2:0! Вышел зенитовец один в один, под опорную попробовал пробить, но вратарь парировал.

'43

Внезапно Сафонов ошибается при вводе мяча, отдавая его оппоненту, но Смолов вовремя задавил его, вынудив ошибиться.

'40

Теперь Головин бьет издали, голкипер делает шаг из ворот и ловит мяч прямо в руки!

'38

Уже третий опасный удар наносит Ерохин, на сей раз ему не хватило размаха, чтобы прошить Деметриу.

'36

Фотис сделал классный заброс на левый край, где Дивееву пришлось стелиться в подкате, чтобы вынести мяч.

'33

Трехкратное преимущество сборной России по ударам — 6:2.

'31

Ционис попытался потревожить Сафонова, но лишь заставил болбоев немного пробежаться за мячом.

'29

Интересную атаку провели киприоты, болельщики аж засвистели в адрес российских футболистов. Неудачно играет в последние минуты наша сборная.

'27

Смолов зарядил с дальней дистанции, зрители чуть было на радостях не повскакивали со своих мест, однако мяч задел сетку лишь с внешней стороны.

'25

Нарушает правила в центре поля Александр Ерохин, арбитр не осмелился наказывать российского голеадора.

'23

Половина первого тайма уже позади — мы уверенно ведем игру, лидируем в счете и по-хозяйски стараемся искать счастье у чужих ворот.

'20

Всего на трибунах стадиона на Крестовском острове сегодня ожидаются до 13 тысяч болельщиков.

'18

Ерохин мог оформить дубль после удара из-за пределов штрафной площади, но простил соперников.

'17

Подуспокоилась игра, на радостях от забитого мяча наши игроки отдали инициативу гостям.

'15

Отметим, что в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» есть определенные проблемы с газоном.

'12

Угловой исполняли киприоты, в защите четко сыграл Федор Смолов.

'10

Смолов вбежал с мячом в штрафную и аккуратно выкатил на Миранчука. Спиной к воротам принимал мяч Алексей, не хватило ему пространства для маневра, чтобы завершить атаку голом.

'8

Поработал Головин на левом фланге в отборе и вернул мяч под контроль российской сборной.

'5

Существенно легче теперь будет нашим парням, но останавливаться на достигнутом рано!

'4

ГООООООООООООООООЛ! Александр Ерохин завозит мяч в пустые ворота в самом начале игры! Отличный старт! Сутормин прострелил на Смолова, который чуть замешкался, но все же отпасовал на Ерохина, который открыл счет!

'2

Мостовой откликнулся на длинную передачу издали, но дотянуться до мяча не сумел.

20:01

Стартовый свисток прозвучал! Игра началась! Поехали!

19:57

Звучат государственные гимны России и Кипра!

19:55

Напомним, что отпраздновать выход на чемпионат мира — 2022 Россия сможет уже сегодня. Для этого команде Валерия Карпина необходимо обыграть Кипр с любым счетом и ждать гостевой осечки хорватов в игре с Мальтой.

19:50

10 минут до начала игры!

19:45

Представляем вашему вниманию стартовый состав сборной Кипра: Деметриу, Иоанну, Каро, Сотириу, Псалтис, Ционис, Кастанос, Папулис, Артиматас, Лайфис, Сотириу.

19:40

Представляем вашему вниманию стартовый состав сборной России: Сафонов, Терехов, Дивеев, Осипенко, Сутормин, Головин, Ерохин, Мостовой, Фомин, Миранчук, Смолов.

19:35

Матч начнется в 20.00 мск.

19:30

В матче предпоследнего тура европейского отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2022 в группе Н сборная России принимает Кипр. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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