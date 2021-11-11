Финальный свисток! Бодрый второй тайм с невероятным давлением и раскованной игрой в атаке приносит подопечным Валерия Карпина крупную победу над сборной Кипра и позволяет в хорошем настроении готовиться к перелету в Сплит.
Уверенно! Впереди Сплит!#РоссияКипр 6:0 pic.twitter.com/KDEUBmaIZJ— Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2021
К основному времени второго тайма добавлено две минуты.
Интересный матч на «Газпром Арене» pic.twitter.com/2097isHsBZ— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 11, 2021
ГОООООООООООООООЛ! Ерохин исполнил что-то из области тхэквондо, пробив в с лета в прыжке в дальний угол! Видео с этим голом обязательно стоит показать Ибрагимовичу, но не сейчас — его сборная в эти минуты проигрывает Грузии в Тбилиси, 0:2.
Последние пять минут основного времени стартовали, Россия все-таки решила под занавес игры проявить гостеприимство и отдала мяч кипрской сборной.
ГОООООООООООООООЛ! Заболотный — умница! Давил-давил весь матч Антон, искал свой шанс, и все-таки нашел его! Продавил защитников и мощно зарядил в нижний угол! 5:0!
Заболотный катил в дальний с левой ноги, мяч по уходящей траектории прошелся мимо правой штанги.
Глебов столкнулся с соперником, и, как кажется, немного повредил нос. Но все в порядке с капитаном «Ростова», игру он продолжит.
Еще одна тонкая разрезающая передача прошла на Антона Заболотного из глубины, но форвард армейцев не успел поставить корпус и проиграл позиционную борьбу.
Последнюю замену проводит Валерий Карпин. Андрей Мостовой покидает поле, вместо него появляется Алексей Ионов.
Очередная двойная замена. Фомин и Дивеев покинули поле в составе сборной России, Чистяков и Глебов появились.
Данил, мы с тобой! pic.twitter.com/dlqxnG8BBB— Football Club Rostov (@rostovfc) November 11, 2021
ГОООООООООООООООООЛ! Это Алексей Сутормин! Развалился Кипр, развалился, уже как угодно веселится российская сборная на чужой половине поля! 4:0!
Забили ТРИ за СЕМЬ минут— Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2021
Смол
Мост
Сутор#РоссияКипр 4:0 pic.twitter.com/nnBUWGPHae
Ерохин должен был забивать четвертый, шикарно выкатил ему мяч Роман Зобнин, но Александр пробил просто в упор. Поймала кураж российская команда.
Уже совершенно спокойно можно говорить, что Россия обыгрывает Кипр и может без какого-либо лишнего напряжения готовиться к Хорватии. Главное — не хватать лишних карточек.
Двойная замена в составе сборной России! Головин и Смолов ушли, вместо них на поле вышли Зобнин и Заболотный.
ГОООООООООООООЛ! Ерохин скинул мяч Мостовому, Андрей продемонстрировал какой-то космический дриблинг, сам ворвался в штрафную, затем приблизился к вратарской и катнул в дальний угол! 3:0!
ГОООООООООООООЛ! Отобрал Миранчук мяч и выбежал вместе со Смоловым буквально на пустые ворота. Слегка пижонским финтом Федор обманул вратаря и беспрепятственно закатил мяч в створ — 2:0!
С левого фланга Папулис простреливал в нашу штрафную, благо никого из игроков в синей футболке там не оказалось.
Осипенко немножко поспешил с ударом, можно было, как кажется, поискать другие варианты продолжения атаки на правом фланге.
Зобнин и Заболотный отправились в разминочную зону. Тем временем Кастанос потревожил Матвея Сафонова, нанеся плотный и неприятный удар.
Перерыв! Максимально унылые 40 минут после гола Ерохина показала сборная России, пока никакого интереса происходящее на поле не вызывает. Что ж, будем верить, что второй тайм пройдет повеселее.
Мостовой обязан был делать 2:0! Вышел зенитовец один в один, под опорную попробовал пробить, но вратарь парировал.
Внезапно Сафонов ошибается при вводе мяча, отдавая его оппоненту, но Смолов вовремя задавил его, вынудив ошибиться.
Уже третий опасный удар наносит Ерохин, на сей раз ему не хватило размаха, чтобы прошить Деметриу.
Фотис сделал классный заброс на левый край, где Дивееву пришлось стелиться в подкате, чтобы вынести мяч.
Интересную атаку провели киприоты, болельщики аж засвистели в адрес российских футболистов. Неудачно играет в последние минуты наша сборная.
Смолов зарядил с дальней дистанции, зрители чуть было на радостях не повскакивали со своих мест, однако мяч задел сетку лишь с внешней стороны.
Нарушает правила в центре поля Александр Ерохин, арбитр не осмелился наказывать российского голеадора.
Половина первого тайма уже позади — мы уверенно ведем игру, лидируем в счете и по-хозяйски стараемся искать счастье у чужих ворот.
Отметим, что в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» есть определенные проблемы с газоном.
Что с газоном? pic.twitter.com/DrcCS4PK1w— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) November 11, 2021
Смолов вбежал с мячом в штрафную и аккуратно выкатил на Миранчука. Спиной к воротам принимал мяч Алексей, не хватило ему пространства для маневра, чтобы завершить атаку голом.
ГООООООООООООООООЛ! Александр Ерохин завозит мяч в пустые ворота в самом начале игры! Отличный старт! Сутормин прострелил на Смолова, который чуть замешкался, но все же отпасовал на Ерохина, который открыл счет!
Стартовый свисток прозвучал! Игра началась! Поехали!
Матч Россия - Кипр начинается!#НашиПарни pic.twitter.com/KNnu6Edggo— Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2021
Напомним, что отпраздновать выход на чемпионат мира — 2022 Россия сможет уже сегодня. Для этого команде Валерия Карпина необходимо обыграть Кипр с любым счетом и ждать гостевой осечки хорватов в игре с Мальтой.
10 минут до начала игры!
Представляем вашему вниманию стартовый состав сборной Кипра: Деметриу, Иоанну, Каро, Сотириу, Псалтис, Ционис, Кастанос, Папулис, Артиматас, Лайфис, Сотириу.
Представляем вашему вниманию стартовый состав сборной России: Сафонов, Терехов, Дивеев, Осипенко, Сутормин, Головин, Ерохин, Мостовой, Фомин, Миранчук, Смолов.