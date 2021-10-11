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Три гола в первом тайме: Россия обыгрывает Словению. LIVE

Чемпионат мира — 2022. Отборочный турнир. Словения — Россия. ОНЛАЙН

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Во время матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии

Во время матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии

Evgenia Novozhenina/Reuters
Сборная России под руководством Валерия Карпина продолжает отборочный этап на чемпионат мира — 2022. Очередным соперником стала команда Словении. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 8-й тур
Перерыв
11 октября 21:45
Словения
40' Иличич
1 : 2
Россия
28' Дивеев
32' Джикия
Стадион «Людски врт», Марибор
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
1-й тайм

1' Шпорар

27' Черин

40' Иличич

28' Дивеев 32' Джикия

42' Сутормин

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45+3

Решил пробить Куртич со штрафного — получилось совсем неопасно для сборной России.

'45

Три минуты добавлено к основному времени первого тайма.

'44

Убежали в быструю контратаку россияне, но Вернич упал после контакта с Миранчуком, и последовавший после удар Сутормина уже ничего не решал.

'42

Жестко срубает Сутормин словенца и получает желтую карточку за срыв атаки.

'40

Гол забивает сборная Словении. Неугомонный Иличич получил передачу с правого фланга и аккуратно переправил мяч через всех защитников в дальний от Матвея Сафонова угол. 1:2.

'38

Продолжаем прессинговать на чужой половине поля.

'36

Все же приходится Валерию Карпину менять Дивеева, не сможет армеец продолжить игру. Вместо него на поле появляется 27-летний защитник «Ростова» Максим Осипенко.

'35

Неприятно Иличич закручивал мяч в створ ворот Сафонова, но Матвей легко забрал его в руки.

'32

ГООООООООООООООООООЛ! Джикия бьет через себя и увеличивает преимущество сборной России! 0:2! Это просто joga bonito какая-то!

'31

В верховом единоборстве затылком в лицо пробили защитнику ЦСКА, но Игоря это никак не смущает — он продолжит матч.

'30

Ой-ой-ой, лежит теперь Дивеев в своей штрафной площади и держится за лицо...

'28

ГОООООООООООООЛ! Игорь Дивеев выигрывает борьбу в воздухе и вколачивает мяч в ворота! Шикарный стандарт!

'27

Гнезда-Черин получает предупреждение за фол на Кузяеве.

'25

Забрали мяч словенцы в последние пять минут, но на общей статистике по владению это пока не сказывается — 58% на 42% в пользу команды Валерия Карпина.

'22

Бодрейшая первая половина первого тайма выдалась в Мариборе. Не уровень вчерашней концовки матча Испания — Франция, конечно, но тоже вполне смотрибельно.

'19

Сутормин прорвался по правому флангу, отыгрался с партнером и пробил в дальний угол. Было хорошо.

'17

Фомин получил пас пяткой от Миранчука в штрафной словенцев, но пробил в падении чуть выше! Эх, как же близко было!

'15

Cафонов выловил мяч после опасного удара головой. Джикия проиграл борьбу в воздухе.

'13

Ложная тревога, к сожалению. В момент передачи Миранчука Смолов находился в офсайде.

'13

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА СБОРНОЙ СЛОВЕНИИ! Федор Смолов падает в штрафной после контакта с Яном Облаком. Шикарно действовал в прессинге нападающий «Локомотива», заставив ошибиться оборону команды хозяев.

'11

Вербич солил на Сутормине, Россия исполнит штрафной удар.

'10

Иличич довольно просто накрутил троих игроков в красных футболках и ворвался в штрафную, где его ждал Матвей Сафонов — мяч в руках российского голкипера.

'7

Вот уже и в соцсетях появились шутки на эту тему.

'5

Стоит отметить, что газон на стадионе «Людски врт» просто в отвратительном состоянии. Проплешины видны как и в центре поля, так и обеих штрафных.

'4

Дивеев выбивает мяч за боковую, опасно начинают хозяева!

'2

Естественно, словенец мгновенно получает желтую карточку, а Джикия продолжает получать помощь врачей.

'1

Ух, вот это начало. Андраж Шпорар зарядил локтем в голову Георгию Джикии.

'1

Поехали!

21:44

Национальные гимны Словении и России прозвучали, скоро начнем!

21:40

Погода в день игры явно лучше, чем была во время предматчевой тренировки сборной России. Вчера нашу сборную встретила пасмурная погода, шел дождь, а сейчас над мариборским небом ни одной тучи!

21:35

Стартовый состав словенской дружны выглядит так: Облак, Мевля, Карничник, Балковец, Бийол, Вербич, Гнезда-Черин, Иличич, Куртич, Ловрич, Шпорар.

21:30

Впервые с капитанской повязкой на поле выйдет Алексей Сутормин!

21:25

Представляем вашему вниманию стартовый состав сборной России!

Матвей Сафонов («Краснодар»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Алексей Сутормин («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Далер Кузяев («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).

21:20

Матч начнется в 21.45 по московскому времени.

21:15

Сборная России под руководством Валерия Карпина продолжает отборочный этап на чемпионат мира — 2022. Очередным соперником стала команда Словении. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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