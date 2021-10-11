Убежали в быструю контратаку россияне, но Вернич упал после контакта с Миранчуком, и последовавший после удар Сутормина уже ничего не решал.
Гол забивает сборная Словении. Неугомонный Иличич получил передачу с правого фланга и аккуратно переправил мяч через всех защитников в дальний от Матвея Сафонова угол. 1:2.
Все же приходится Валерию Карпину менять Дивеева, не сможет армеец продолжить игру. Вместо него на поле появляется 27-летний защитник «Ростова» Максим Осипенко.
ГООООООООООООООООООЛ! Джикия бьет через себя и увеличивает преимущество сборной России! 0:2! Это просто joga bonito какая-то!
Когда побежал на Никольскую прямо из Марибора pic.twitter.com/fGxqWEO4FF— СРА4ТВ (@sra4tv) October 11, 2021
В верховом единоборстве затылком в лицо пробили защитнику ЦСКА, но Игоря это никак не смущает — он продолжит матч.
ГОООООООООООООЛ! Игорь Дивеев выигрывает борьбу в воздухе и вколачивает мяч в ворота! Шикарный стандарт!
ГОООООООЛ! МЫ ЗАБИЛИ В МАРИБОРЕ! ВСЕ НА НИКОЛЬСКУЮ! pic.twitter.com/E7diSxBGyB— СРА4ТВ (@sra4tv) October 11, 2021
Забрали мяч словенцы в последние пять минут, но на общей статистике по владению это пока не сказывается — 58% на 42% в пользу команды Валерия Карпина.
Бодрейшая первая половина первого тайма выдалась в Мариборе. Не уровень вчерашней концовки матча Испания — Франция, конечно, но тоже вполне смотрибельно.
Сутормин прорвался по правому флангу, отыгрался с партнером и пробил в дальний угол. Было хорошо.
Фомин получил пас пяткой от Миранчука в штрафной словенцев, но пробил в падении чуть выше! Эх, как же близко было!
ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА СБОРНОЙ СЛОВЕНИИ! Федор Смолов падает в штрафной после контакта с Яном Облаком. Шикарно действовал в прессинге нападающий «Локомотива», заставив ошибиться оборону команды хозяев.
Иличич довольно просто накрутил троих игроков в красных футболках и ворвался в штрафную, где его ждал Матвей Сафонов — мяч в руках российского голкипера.
Вот уже и в соцсетях появились шутки на эту тему.
В Словении такой газон, будто там вчера весь вечер тиктокеры ролики снимали— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) October 11, 2021
А что с полем? Его с 2009-го не меняли?— капитан (@captain_vant) October 11, 2021
Стоит отметить, что газон на стадионе «Людски врт» просто в отвратительном состоянии. Проплешины видны как и в центре поля, так и обеих штрафных.
Естественно, словенец мгновенно получает желтую карточку, а Джикия продолжает получать помощь врачей.
Погода в день игры явно лучше, чем была во время предматчевой тренировки сборной России. Вчера нашу сборную встретила пасмурная погода, шел дождь, а сейчас над мариборским небом ни одной тучи!
-40' | Aplavz navijaev ob prihodu reprezentance na ogrevanje #SrceBije #WCQ pic.twitter.com/spfdljk3Xb— NZS | FA Slovenia (@nzs_si) October 11, 2021
Стартовый состав словенской дружны выглядит так: Облак, Мевля, Карничник, Балковец, Бийол, Вербич, Гнезда-Черин, Иличич, Куртич, Ловрич, Шпорар.
-90 | Znana je postava Slovenije za dananji obraun z Rusijo #SrceBije #WCQ pic.twitter.com/ivpPTDjJtA— NZS | FA Slovenia (@nzs_si) October 11, 2021
Впервые с капитанской повязкой на поле выйдет Алексей Сутормин!
October 11, 2021
Представляем вашему вниманию стартовый состав сборной России!
Матвей Сафонов («Краснодар»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Алексей Сутормин («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Далер Кузяев («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).
Сутормин – капитан, Миранчук и Кудряшов в основе!— Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2021
Наш состав на матч #СловенияРоссия! pic.twitter.com/4x3FZZ3icT