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Спорт

Третий бой Карпина: Россия выигрывает дома у Мальты. LIVE

ЧМ-2022. Отборочный этап. Россия — Мальта. ОНЛАЙН

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Игрок сборной России Фёдор Смолов радуется забитому мячу в матче 6-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Мальты на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, 7 сентября 2021 года

Игрок сборной России Фёдор Смолов радуется забитому мячу в матче 6-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Мальты на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, 7 сентября 2021 года

Александр Вильф/РИА «Новости»
В отборочном матче чемпионата мира-2022 сборная России встречается с явным аутсайдером группы С Мальтой. Под руководством Валерия Карпина россияне сыграли вничью с хорватами и победили на Кипре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 6-й тур
2-й тайм
07 сентября 21:45
Россия
10' Смолов
2 : 0
Мальта
Стадион «Открытие Арена», Москва
Главный судья: Али Палабыйык (Анкара, Турция)
1-й тайм

10' Смолов

2-й тайм

50' Миранчук

84' Бакаев

68' Борг

83' Камензули

Трансляция
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'82

Мяч попадает в руку Камензули — это пенальти! И желтая игроку Мальты.

'79

Рифат Жемалетдинов меняет Ионова. Замен больше нет.

'76

Бонелло, что ты творишь! Защитник с правого фланга сильно отдал пас на вратаря, как обычно далеко вышедшего и тот в падении пробил по своим воротам — мяч прошел совсем рядом со штангой!

'75

Шон Димек вместо Аттарда.

'74

После мощного аута Самошникова и серии отскоков, с мячом оказался Баринов и пробил из штрафной. Слабенько и неточно.

'74

Прибавляет Россия в концовке, после кошмарного отрезка с начала второго тайма сейчас игра полностью под контролем команды Карпина.

'72

Удар Осипенко после углового — снова Бонелло спокойно забирает.

'71

Антон Заболотный меняет Смолова, Баринов снова капитан.

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Александр Вильф/РИА «Новости»
'70

И теперь быстрая контратака, Ионов пробил в защитника, Смолов — прямо в руки Бонелло. Хороший отрезок у России.

'70

После розыгрыша стандарта почти на две минуты Россия заперла Мальту в штрафной, но до реальной опасности воротам Бонелло не дошло.

'68

Борг потерял мяч в борьбе с Ионовым и завалил его на линии штрафной на левом фланге. Даже не спорит мальтиец.

'66

Александер Сатариано и Тристан Каруана выходят вместо Монтебелло и Пизани.

'64

Мбонг красиво обыграл Кузяева и с левой зряче пробил в дальний угол — Гильерме забрал мяч.

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Александр Вильф/РИА «Новости»
'63

Карпин на бровке бесится и его понять можно. Мальта возит Россию со страшной силой. И играть еще долго.

'61

Гильерме!!! Спасает вратарь сборную России! Последовал набросил на правый угол штрафной, Монтебелло скинул в центр на Мбонга, тот бил в падении в угол, а Гильерме успел переложиться и вытащил тяжелейший мяч!

'60

Мальтийцы уверенно выходят из под прессинга со своей половины поля, только фолом их останавливают россияне.

'58

Самошников выходит вместо Миранчука. Очевидно, что Кузяев переместится в середину поля.

'56

Миранчук перед подачей углового очень долго показывает на пальцах номер комбинации, но подает именно туда, где нет ни одного партнера.

'56

А Бонелло продолжает играть ногами даже за пределами штрафной. Мальта спокойно катает мяч, а Россия даже не прессингует.

'54

А у России только полуатаки какие-то получаются. Вроде бы развитие нормальное, но в конце все летит не туда, куда нужно.

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Shamil Zhumatov/Reuters
'51

И снова неприятный момент у ворот Гильерме. Дивеев проигрывает воздух после навеса со стандарта, но в итоге отбились.

'50

Миранчук фолит на желтую и пропустит следующий матч.

'49

Снова ошибка защиты Мальты при вводе мяча в игру, Бакаев перехватил, но долго думал и в итоге отдал Смолову в офсайд.

'48

Мбонг неплохо пробил низом метров с 20 — Гильерме отбивает перед собой. А затем Зобнин выносит мяч от своих ворот. Это было довольно опасно.

'46

Двойная замена у России в перерыве. Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин выходят вместо Ерохина и Захаряна.

'46

Начался второй тайм!

'45+1

Ничего не добавлено почти к первому тайму. Перерыв. Сборная России впереди 1:0, по моментам 1:1. Причем оба эти момента привезли сами себе вратари. Отдыхаем.

'45

Монтебелло прощает Россию на последней минуте тайма! Кузяев слабо отдал Гильерме на стык линий штрафной и лицевой, форвард Мальты мяч перехватил, развернулся и закручивал в дальний угол пустых ворот. Совсем чуть-чуть не попал.

'42

Перехват в центре, пас на Миранчука, который взял мяч шедший к Захаряну, пауза, пас на Захаряна в штрафную, но корявый и слабый. Захарян все-таки навесил на дальнюю штангу, но неудачно. В итоге атака заглохла.

'39

Хорошая атака у России. Кузяев перехватил мяч на на своей половине поля, протащил по правому флангу, сыграл через Ерохина, тот отпасовал на линию штрафной Миранчуку и тот пробил. Выше ворот. А мог Алексей покатить чуть левее в штрафную на Захаряна.

'37

Райан Камензули решился на очень дальний удар из левой зоны. Мяч прошел довольно далеко от ворот под контролем Гильерме, но идея хорошая.

'33

Что творит вратарь Мальты! Анри Бонелло не дал мячу выйти за лицевую линию, попал под прессинг Ионова, последовала потеря и Смолов бил в пустые ворота, но из неудобной позиции. Выше ворот!

'30

50 на 50 по владению мячом.

'28

А вот это уже момент очень неприятный. Дали пробить игроку Мальты Агиусу из штрафной — удар принял на себя Дивеев. Игры рукой не было, мяч попал в живот. И защитнику понадобилась минута, чтобы прийти в себя.

'27

Караваев на своем левом фланге обыграл соперника и прострелил на ближний угол — в руки вратарю.

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Shamil Zhumatov/Reuters
'26

Тем у игры, конечно, не очень быстрый.

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Тренер сборной России Валерий Карпин во время матча между сборными России и Мальты на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, 7 сентября 2021 года

Тренер сборной России Валерий Карпин во время матча между сборными России и Мальты на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, 7 сентября 2021 года

Shamil Zhumatov/Reuters
'24

Еще одна подача в штрафную, Миранчук на нее выпрыгивал, но не допрыгнул.

'22

Смолов оказался с мячом в штрафной, мощно бил в ближний угол, но вратарь парировал на угловой. Партнеры были в штрафной, но закрытые.

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Игрок сборной России Фёдор Смолов радуется забитому мячу в матче 6-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Мальты на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, 7 сентября 2021 года

Игрок сборной России Фёдор Смолов радуется забитому мячу в матче 6-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Мальты на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, 7 сентября 2021 года

Александр Вильф/РИА «Новости»
'21

Сейчас Мальта владеет мячом и атаки-то у команды есть. Пока не очень опасные, но команда разыгрывает мяч и пытается бить. И ей это позволяют.

'20

Мальтийцы продолжают выходить от своих ворот через короткий пас и вообще очень уверенно себя ощущают. Пропущенный гол их не очень смутил.

'17

Навес с фланга в штрафную Мальты последовал. Защитники спокойно справились.

'15

Пол Мбонг развернул защитника сборной России и пытался с 25-ти метров отправить мяч за шиворот чуть вышедшему из ворот Гильерме. Но слишком высоко полетел мяч.

'13

И снова прессинг у чужой и даже в чужой штрафной. В этот раз мальтийцы выходят из под него.

'12

Быстрый гол состоялся, теперь сборная России может играть спокойно.

'10

ГОООЛ! Прессинг сработал! Вратарь и защитник Мальты пасовались в штрафной, наши поджали, в итоге последовал неточный пас на голкипера и Смолов в падении переправил мяч в ворота!

'10

Пытаются высоко прессинговать россияне.

'8

Последовал хороший пас с фланга в центр на линию штрафной на Смолова, Федор сыграл в касание в штрафную, но Захарян не пошел на этот мяч. Ждал от Смолова удара.

'6

Шла передача на Ионова, но он не дотянулся до мяча.

'5

Спокойное начало матча, Россия старается контролировать мяч.

'2

Миранчук обыграл соперника на фланге, но сделал неудачную передачу в штрафную.

'1

Поехали!

21:42

Звучат гимны стран, скоро начинаем!

21:35

Все расклады в нашей отборочной группе — по этой ссылке.

21:32

Что думают о матче эксперты и какой прогнозируют счет? Текст — по этой ссылке.

21:30

Прочитать о чем говорили перед матчем Валерий Карпин и Федор Смолов вы сможете перейдя по этой ссылке.

21:25

Капитаном сборной России сегодня будет, как и ожидалось, Федор Смолов.

21:23

Главным арбитром встречи назначен турецкий судья Али Палабыйык. Ассистенты — Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. В роли резервного рефери выступит Ясар Угурлу. За VAR будут отвечать Абдулкадир Битиген и его ассистент Мете Калкаван.

21:20

Состав сборной России:

Гильерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Ерохин, Баринов, Захарян, Миранчук, Ионов, Смолов.

21:17

Начало матча в 21:45 по московскому времени.

21:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча чемпионата мира-2022, в котором сборная России встречается с явным аутсайдером группы С Мальтой. Под руководством Валерия Карпина россияне сыграли вничью с хорватами и победили на Кипре.

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