'39

Хорошая атака у России. Кузяев перехватил мяч на на своей половине поля, протащил по правому флангу, сыграл через Ерохина, тот отпасовал на линию штрафной Миранчуку и тот пробил. Выше ворот. А мог Алексей покатить чуть левее в штрафную на Захаряна.